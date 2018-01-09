Что общего у Трампа с русской мамой

Источник: ria.ru

Ушедший год под конец отметился в медиасфере небольшим скандальчиком вокруг очередной журналистки, хайпанувшей на очередном рукопожатном ресурсе текстом вроде «наши мамы не умеют готовить» и обвинившей в неумении создавать нормальную еду всех «российских женщин формата сорок плюс».

Забавно тут то, что своим залихватским враньем это чудо, судя по всему, только пару лет назад узнавшее о салате из рукколы, выбесило граждан любого пола, возраста, национальности и политических убеждений на территории всей Российской Федерации и ближнего зарубежья. Ибо лучше мамы в детстве ни одному нормальному человеку никто никогда и ничего не готовил и не приготовит.

А ещё данное чудо умудрилось привести в качестве примера кулинарного шедевра итальянскую брускетту, даже не подозревая о том, что в своем аутентичном виде данная «антипаста» возникла исключительно с целью не выбрасывать подсохший и/или заветренный хлеб. А вообще-то все итальянцы, как любые нормальные люди, предпочитают в «хороших домах» свежий пшеничный хлеб, который едят, обмакивая в нерафинированное оливковое масло с травами, чаще всего с тмином и розмарином, реже — с давленым чесноком.

Как ни странно, этот скандал наводит на мысли о Дональде Трампе.

Внутренняя, прежде всего экономическая, политика этого президента, в отличие от внешней, выглядит пока что крайне успешной.

О своем желании «заново выстроить» инфраструктуру США Дональд Трамп неоднократно заявлял ещё в 2016 году, будучи кандидатом, и неслучайно вернулся к этому в своей речи от 9 ноября 2016-го, ещё раз продемонстрировав, что обещание дано, что называется, «не просто так».

Цитата: «Мы улучшим наши города и обновим наши трассы, мосты, туннели, аэропорты, школы, больницы. Мы обновим нашу инфраструктуру, которая снова не будет иметь равных. И мы дадим работу миллионам наших людей».

Сказано — сделано.

О том, что президент представит программу кардинальных инфраструктурных реформ уже в январе 2018 года, заявил 24 декабря директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

Если коротко, суть разрабатываемого сейчас более (есть утечка) чем семидесятистраничного документа заключается в следующем. В течение ближайших десяти лет на инфраструктурные нужды США необходимо выделить весьма скромную цифру в один триллион (!) долларов.

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017

При этом предполагается, что лишь 200 миллиардов долларов будет выделено широкой рукой из федерального бюджета. Остальные 800 миллиардов, по мнению Дональда Трампа, необходимые для реконструкции и строительства новых «внутренних городов, трасс, мостов, туннелей, аэропортов, школ и больниц», предлагается самостоятельно изыскать органам местной власти и частным инвесторам.

И есть ощущение, что конгресс проголосует за это, несмотря на «политическое противодействие». И денег дадут. И даже местные власти и частные инвесторы недостающее вполне изыщут, потому как понимают, что так будет вновь «разогнана» экономика.

В появлении Трампа и его идей нет ничего случайного. В Америке есть гигантский вызов «ржавого пояса» и деиндустриализации территории страны, прежде всего её «внутренних регионов». Уже всем понятно, что постиндустриальное общество, пусть даже в его лучших, американских, образцах, на сегодняшний момент времени — эдакий жуткий уродец типа «электромобильной промышленности» имени Илона Маска: если в нее постоянно вкачивать деньги и ресурсы, то эта красивая обертка для китайского аккумулятора даже куда-то едет. Но зарабатывает на подобной красоте все равно только тот, кто печатает акции и долги. Можно к этому как угодно относиться, но вызов перед Трампом стоял и стоит серьезнейший: перезапустить «производящую» экономику Америки заново.

И Трамп пришел к пониманию того, как он будет решать данную задачу, с чего начнет и что конкретно изберет драйверами роста. И этими драйверами были выбраны добыча углеводородов, развитие ВПК (смотри военный бюджет) и инфраструктурные проекты.

Внимание, вопрос: а вам это ничего не напоминает?

И почему при этом никто не говорит: «Лучше бы делал айфоны»?

…И вот тут мы как раз и можем вернуться к упомянутой в начале журналистке и ей подобным. Что из медийного, что из экономического мира.

Можно сколько угодно изощряться в способах готовки говядины, например, но все равно существует всего несколько ограниченных количественно типов прожарки, условно говоря, — «extra rare», «rare», «medium rare», «medium», «medium well» и «well done».

А все остальное — это исключительно соусы и приправы: они могут быть в итальянском стиле, то есть подчеркивать натуральный вкус продукта. Или во французском — и полностью его затмевать, даже видоизменять. Но сама структура мяса тут все равно одна, и она остается неизменной. И это очень хорошо понимали наши мамы и бабушки, которые на самом деле здорово умели готовить из имевшихся продуктов. И с появлением рукколы и прочих кресс-салатов тоже не сильно растерялись и легко включили их в наш основной рацион: алгоритма приготовления это ничуть не изменило, лишь только разнообразило вкус.

Вот и механизмов «разгона экономики» тоже не так много — такие драйверы роста, как добыча сырья, ВПК и инфраструктурные проекты абсолютно «базовы» для любой экономики: хоть Российской Федерации, хоть США. Энергоносители, «военка», инфраструктура. Дальше у нас ещё сельское хозяйство, но оно у американцев, в отличие от нас, было: нам приходится его фактически заново развивать. Дальше идут уже производные. И те «экономические журналисты», которые говорят о «производстве айфонов» как о «пути к успеху государства», тут очень похожи на ту самую «кулинарную либералку», презирающую настоящую кухню, потому что вообще — ну что мама может понимать.

Автор: Дмитрий Лекух

Источник: nstarikov.ru