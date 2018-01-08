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Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2018

18:16. 8 января 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:

«Рабоче-крестьянская» армия Украины: равнение на Израиль

«Рабоче-крестьянская» армия Украины: равнение на Израиль | Русская весна

Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет себе Крым.

Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко.

«В моем окружении нет людей, которые бы верили в то, что мы в ближайшее время станем членами НАТО. Это не благотворительная организация, она стоит дорого. Во-вторых, НАТО не принимает к себе страны, у которых есть территориальные претензии, а украинский Крым стал частью Российской Федерации. Пока он не вернется, и не закончатся боевые действия на востоке, вести какие-то разговоры про НАТО несерьезно. Мы можем стать членами НАТО через 10–20 лет, или вообще не стать», — сказал Кихтенко.

Он полагает, что победой для Украины стало бы не вступление в Альянс, а установление особых отношений с США, как у Израиля.

«Для нас не так важно построить нашу армию по стандартам НАТО, о чем сейчас не говорит только ленивый. Потому что это очень серьезные критерии, выполнить которые Украина сегодня не в состоянии. Нам нужно построить свою украинскую армию, которая могла бы сегодня обеспечить оборону нашего государства. Для этого нужно по-другому подойти к проблемам комплектования.

У нас сейчас рабоче-крестьянская армия. Служат люди, которые по каким-то причинам не смогли отказаться от призыва», — сказал Кихтенко.

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Берлин напомнил свою позицию по урегулированию ситуации в Донбассе

Берлин напомнил свою позицию по урегулированию ситуации в Донбассе | Русская весна

Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и всего правительства страны в отношении конфликта в Донбассе неизменна, решение может быть только политическим, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

«Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украины. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений», — сказал Зайберт.

Он добавил, что «целью остается деэскалация и перемирие — реальное перемирие, которое должно соблюдаться». Зайберт назвал «небольшим позитивным шагом вперед» состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что «еще многое предстоит сделать».

«Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества», — добавил присутствующий на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

Он добавил, что конфликт в Донбассе «не может быть разрешен при помощи насилия и оружия», а должен быть преодолен «исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным».

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ВСУ ведут разведку с воздуха, укрепляют минометные батареи и ведут огонь по ЛНР

ВСУ ведут разведку с воздуха, укрепляют минометные батареи и ведут огонь по ЛНР | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР 20 боеприпасов. Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики — стабильно напряженная, за прошедшие сутки украинские силовики один раз нарушили «новогоднее перемирие».

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. При обстреле вооруженные силы Украины применили вооружение БМП-1, станковый автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет», — рассказал полковник.

«Всего по территории Республики было выпущено 20 гранат», — уточнил Филипоненко.

Кроме того, он заявил, что противник продолжает проводить разведку позиций Народной милиции ЛНР с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что противречит Минским соглашениям.

«С целью проведения воздушной разведки позиций Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Смелое и Счастье выявлены полеты беспилотных летательных аппаратов из состава разведывательной роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщил он.

Напомним, подразделения противовоздушной обороны ЛНР в 2017 году уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Кроме этого полковник заявил, что используя «новогоднее перемирие», противник продолжает наращивать боевой потенциал вдоль линии соприкосновения.

«Так, установлено, что в районе населенного пункта Светлодарск, на удалении трех километров от линии соприкосновения, обнаружена временная огневая позиция минометной секции минометной батареи 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Установлено, что в районе населённого пункта Светлодарск силами личного состава первого батальона 54-й бригады ВСУ проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций», — сообщил он.

«Также отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе населенных пунктов Золотое и Троицкое. Осуществляется подвоз материальных средств на позиции 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка», — добавил Филипоненко.

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“Вперед нельзя, назад нельзя, но мы стоим” – Боец батальона “Патриот” “Прапор”

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