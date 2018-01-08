Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 января 2018
- 10:09 Жёсткие бои САА с террористами происходят у военной базы в Харасте.
- 06:30 Сирия: Сбитые вблизи базы ВКС РФ дроны боевиков несли мины (ФОТО).
- 06:15 Хараста деблокирована.
- 05:30 Успех Армии России: курдские ополченцы и сирийские военные вместе защищают мир в Дейр Зоре (ФОТО).
- 03:30 Армия Сирии уничтожила силы «Аль-Каиды», окружавшие военную базу под Дамаском (КАРТА).
- Вчера 21:01 МОЛНИЯ: Мощным взрывом в Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 100 убитых и раненых (+ВИДЕО, ФОТО).
Жёсткие бои САА с террористами происходят у военной базы в Харасте
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Сирия: Сбитые вблизи базы ВКС РФ дроны боевиков несли мины (ФОТО)
Бойцы Сирийского ополчения опубликовали фотографии сбитых недалеко от российской авиабазы Хмеймим беспилотников боевиков.
Как ранее сообщала «Русская Весна», несколько дней силы ПВО России сбивали вражеские объекты вблизи Хмеймим.
Один из сбитых беспилотников боевиков был уничтожен вблизи родового села Асада Кардаха, расположенного недалеко от военного аэродрома ВКС РФ.
Примитивный БПЛА состоял из деревянной рамы, на которую клейкой лентой крепился бензиновый двигатель внутреннего сгорания для авиамоделей. Дрон нёс две кустарные мины с пластиковым корпусом и поражающими элементами из подшипников.
Напомним, что полностью аналогичный дрон был сбит армейцами при попытке атаковать центр, где российские военные готовят сапёров.
Корреспондент «Русской Весны» заснял на камеру остатки летательного аппарата.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Хараста деблокирована
Штурмовые группы 4-й танковой дивизии САА при поддержке частей 9-й дивизии смогли прорвать оборону боевиков и деблокировать окруженную базу бронетехники в Харасте.
Решающему броску предшествовали несколько часов мощных авиаударов и артиллерийской подготовки, которые дезорганизовали оборону боевиков и позволили сирийцам преодолеть оставшееся расстояние до базы.
В течении 8 января очевидно будут предприниматься попытки расширить зону контроля вокруг базы, а также обеспечить фланги вновь образовавшегося выступа.
В целом, несмотря на существенные потери, которые понесли сирийцы (в том числе и в командном составе), им удалось купировать последствия наступления боевиков, которые привели к окружению базы.
Главную роль сыграли подкрепления 4-й и 9-й дивизий, которые укрепили фронт и перемололи в уличных боях костяк группировки "Фаллах-аль-Рахман", которая также понесла большие потери как в пехоте, так и в командном составе, не достигнув оперативных целей.
Что самое главное – сирийцы справились с кризисом (хотя он еще не разрешен до конца) без необходимости снимать резервы с фронта в Хаме и Идлибе, чего добивались боевики в надежде ослабить натиск сирийской армии в направлении авиабазы Дахур.
На фоне новостей о деблокаде Харасты, продолжают поступать сообщения о фактическом коллапсе обороны боевиков к югу от Дахура.
Полковник 4-й танковой дивизии Гайят Далла, штурмовые группы которого прорвали оборону боевиков и деблокировали Харасту.
Лейтенант 9-й танковой дивизии погибший в ходе боев за деблокаду Харасты.
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Раненый боец 9-й дивизии.
Убитые боевики.
Защитники Харасты, которые более недели сражались в окружении и выстояли.
Сирийские военные читают в интернете, что Асад слил, предварительно уничтожив все мирные госпиталя.
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Успех Армии России: курдские ополченцы и сирийские военные вместе защищают мир в Дейр Зоре (ФОТО)
Мирные жители массово возвращаются в свои дома в освобождённых от боевиков районах Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В последнее время западные средства массовой информации практически каждый день обсуждают боестолкновения, происходящие в Сирийской Арабской Республике, сообщают о массовой гибели мирного населения в результате преступлений «тирана Аль-Асада», с восхищением пишут про обстрел российской авиабазы Хмеймим и восхваляют «успешные» действия боевиков «Джебхат ан-Нусры».
Столь странная позиция иностранных журналистов легко объясняется, ведь они работают на своих кураторов из европейских и североамериканских военно-дипломатических ведомств. Последние, в свою очередь, пытаются доказать всему миру, что присутствие международной коалиции во главе с США необходимо для дальнейшей борьбы как с международными террористическими организациями, так и с действующим сирийским руководством.
Что ж, не будем спорить с западными пропагандистами. Лучшим ответом на все их провокационные публикации станут сухие статистические данные.
На левом берегу Евфрата благодаря успешной деятельности Комитета по управлению восточными территориями за последний месяц в свои дома вернулись более 8 тысяч человек.
Только за минувшие сутки в населенные пункты Сальхиях и Хатла из различных уголков арабской республики прибыло порядка 200 человек.
Большинство беженцев возвращается туда, где некогда был их дом, где раньше их дети ходили в школу, где росли их оливковые деревья, туда, где они провели детство. За годы войны боевики ИГИЛ* разрушили до основания большинство жилых построек, взорвали практически все объекты инфраструктуры, сожгли книги и школьные учебники.
Солдаты САА и курдские бойцы вместе очищают местность от мин
Однако никто не собирается бросать людей на произвол судьбы. По инициативе Комитета по управлению восточными территориями в каждом населенном пункте обустроен медицинский пункт, работают инженерные подразделения сирийских правительственных войск и курдских отрядов народной самообороны (YPG), которые занимаются разминированием местности, восстановлением инфраструктуры и жилых построек.
Как ранее сообщала «Русская Весна», что создается новая Сирия без США: Курды, Армия России и Дамаск создают альянс (ФОТО)
За последние несколько дней в населенном пункте инженерами была закончена очистка основных дорог и городских кварталов от наследия войны, начаты работы по восстановлению водопровода и линий электропередач, проведена проверка функционирования очистных сооружений. Уже в самое ближайшее время планируется восстановление 17 трансформаторных подстанций.
По последней информации, в преддверии Нового года также в населенный пункт Сальхиях из Дамаска прибыл специальный отряд военных медиков правительственных войск, которые накануне в полевых условиях провели несколько сложнейших операций, а у одной из женщин им пришлось принимать роды.
Здесь же стоит привести статистические данные и из других регионов арабской республики. Так, после освобождения от боевиков в населенный пункт Аль-Забадани провинции Дамаск уже вернулось более 1500 семей, бежавших некогда в соседний Ливан.
В настоящее время власти Алеппо — одного из крупнейших городов сирийской республики — не только принимают жителей, возвратившихся в свои родные дома, но и строят лагеря для беженцев, которые бегут от преступлений боевиков «Джебхат ан-Нусры»* из соседних провинций Идлиб и Хама. Накануне председатель правительства Сирии Имад Хами сообщил, что на восстановление и развитие инфраструктуры этого города будет выделено 4 млрд 300 млн лир (около 10 миллионов долларов). Данное заявление государственный деятель сделал на торжественной церемонии открытия электроподстанции «Бустан Аль-Каср», работа которой существенно улучшит ситуацию с электроснабжением в регионе.
В заключение стоит сообщить и о еще одной радостной для всех ребятишек новости — в пятницу спортивные чиновники арабской республики объявили, что в стране впервые за долгое время пройдет юношеский чемпионат по футболу, в котором примут участие представители всех провинций страны, победившей мировой терроризм!
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*Запрещенные в России террористические организации
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Армия Сирии уничтожила силы «Аль-Каиды», окружавшие военную базу под Дамаском (КАРТА)
Контрнаступление Сирийской армии, направленное на снятие угрозы с частично окруженной автобронетанковой базы на востоке Дамаска в районе Хараста, завершилось долгожданным успехом. Бойцы САА и союзных сил соединились с защитниками военного объекта.
«Около 23:00 в арабском сегменте социальных сетей со ссылками на сирийское государственное телевидение появились сообщения о том, что сирийские войска разблокировали главное автобронетанковое управление (ГАБТУ). На самом же деле в бегущей строке на «Сурия ТВ» говорилось, что армейцы вышли к позициям (боевиков) перед ГАБТУ, о соединении с защитниками базы не сообщалось», — об этом «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.
«Недавно поступила информация, что подразделения 4-й дивизии САА и Республиканской гвардии, шедшие на соединение с солдатами в главном автобронетанковом управлении, достигли указанного военного объекта», — уточнил военнослужащий.
Подразделения Сирийской Арабской армии разорвали кольцо банд для управления транспортными средствами в Харасте, боевики понесли большие потери в личном составе и вооружении, только что подтвердило информацию агентство SANA.
Напомним, что 1-го января джихадисты нарушили перемирие, пошли в наступление и смогли частично изолировать базу от армейских линий снабжения.
Появилась угроза блокады армейцев внутри ГАБТУ бандруппами джихадистов, принадлежащих к «Аль-Каиде»* и «Братьям-мусульманам»*.
Правительственные силы несколько дней отвоевывали у врага здание за зданием, чтобы полностью обезопасить путь к важному военному объекту.
Первые успехи были достигнуты под прикрытием тяжелых авиаударов и артиллерийских обстрелов, которые шли до и после начала армейского наступления. По мере продвижения штурмовых групп к бронетанковой базе удары ВВС и артиллерии были прекращены во избежание риска попасть по своим.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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МОЛНИЯ: Мощным взрывом в Идлибе уничтожен штаб боевиков с Кавказа, 100 убитых и раненых (+ВИДЕО, ФОТО)
В столице сирийских исламистов, городе Идлиб, только что прогремел мощнейший взрыв. Местные активисты сообщают о двух десятках убитых и свыше 30 раненых в результате теракта.
Сообщается, что у штаба кавказской группировки взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.
Убиты и ранены боевики «Аджнад Кавказ», состоящей преимущественно из выходцев с Северного Кавказа, разыскиваемых в РФ за участие в бандформированиях.
Напомним, что провинция Идлиб находится под контролем сирийской «Аль-Каиды»* («Хайят Тахрир аш-Шам»).
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Мощность взрыва была такова, что частично обрушилось 6-этажное здание. Сообщается, что кроме боевиков также погибли и были ранены местные жители. Продолжается работа по извлечению тел из-под завалов.
По предварительным данным, количество убитых и раненых превысило 100 человек.
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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
Bloody attack video: Chaos after massive explosion destroyed headquarters of Chechen-led terrorist group Ajnad al Kavkaz in #Idlib, #Syria #Russia #Chechnya #Чечня #إدلب #الشيشاني pic.twitter.com/sFpJs132Ix— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 7 января 2018 г.
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