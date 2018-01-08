Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 января 2018

Мирные жители массово возвращаются в свои дома в освобождённых от боевиков районах Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

В последнее время западные средства массовой информации практически каждый день обсуждают боестолкновения, происходящие в Сирийской Арабской Республике, сообщают о массовой гибели мирного населения в результате преступлений «тирана Аль-Асада», с восхищением пишут про обстрел российской авиабазы Хмеймим и восхваляют «успешные» действия боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Столь странная позиция иностранных журналистов легко объясняется, ведь они работают на своих кураторов из европейских и североамериканских военно-дипломатических ведомств. Последние, в свою очередь, пытаются доказать всему миру, что присутствие международной коалиции во главе с США необходимо для дальнейшей борьбы как с международными террористическими организациями, так и с действующим сирийским руководством.

Что ж, не будем спорить с западными пропагандистами. Лучшим ответом на все их провокационные публикации станут сухие статистические данные.

На левом берегу Евфрата благодаря успешной деятельности Комитета по управлению восточными территориями за последний месяц в свои дома вернулись более 8 тысяч человек.

Только за минувшие сутки в населенные пункты Сальхиях и Хатла из различных уголков арабской республики прибыло порядка 200 человек.

Большинство беженцев возвращается туда, где некогда был их дом, где раньше их дети ходили в школу, где росли их оливковые деревья, туда, где они провели детство. За годы войны боевики ИГИЛ* разрушили до основания большинство жилых построек, взорвали практически все объекты инфраструктуры, сожгли книги и школьные учебники.

Солдаты САА и курдские бойцы вместе очищают местность от мин

Однако никто не собирается бросать людей на произвол судьбы. По инициативе Комитета по управлению восточными территориями в каждом населенном пункте обустроен медицинский пункт, работают инженерные подразделения сирийских правительственных войск и курдских отрядов народной самообороны (YPG), которые занимаются разминированием местности, восстановлением инфраструктуры и жилых построек.

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За последние несколько дней в населенном пункте инженерами была закончена очистка основных дорог и городских кварталов от наследия войны, начаты работы по восстановлению водопровода и линий электропередач, проведена проверка функционирования очистных сооружений. Уже в самое ближайшее время планируется восстановление 17 трансформаторных подстанций.

По последней информации, в преддверии Нового года также в населенный пункт Сальхиях из Дамаска прибыл специальный отряд военных медиков правительственных войск, которые накануне в полевых условиях провели несколько сложнейших операций, а у одной из женщин им пришлось принимать роды.

Здесь же стоит привести статистические данные и из других регионов арабской республики. Так, после освобождения от боевиков в населенный пункт Аль-Забадани провинции Дамаск уже вернулось более 1500 семей, бежавших некогда в соседний Ливан.

В настоящее время власти Алеппо — одного из крупнейших городов сирийской республики — не только принимают жителей, возвратившихся в свои родные дома, но и строят лагеря для беженцев, которые бегут от преступлений боевиков «Джебхат ан-Нусры»* из соседних провинций Идлиб и Хама. Накануне председатель правительства Сирии Имад Хами сообщил, что на восстановление и развитие инфраструктуры этого города будет выделено 4 млрд 300 млн лир (около 10 миллионов долларов). Данное заявление государственный деятель сделал на торжественной церемонии открытия электроподстанции «Бустан Аль-Каср», работа которой существенно улучшит ситуацию с электроснабжением в регионе.

В заключение стоит сообщить и о еще одной радостной для всех ребятишек новости — в пятницу спортивные чиновники арабской республики объявили, что в стране впервые за долгое время пройдет юношеский чемпионат по футболу, в котором примут участие представители всех провинций страны, победившей мировой терроризм!

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