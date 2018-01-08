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Самолетики Богов

14:43. 8 января 2018 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

В Музее золота Колумбии хранятся необычные предметы. Сделанные из чистого золота фигурки размером около 4 сантиметров напоминают птиц, летучих рыб и самолеты одновременно. Именно сходство с летательными аппаратами привлекает к необычным фигуркам внимание исследователей со всего мира, а сама коллекция даже получила название «колумбийские самолетики богов».

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Эти фигурки были обнаружены при раскопках в Колумбии и, как полагают исследователи, принадлежали индейским вождям. Они были идентифицированы как амулеты или ритуальные украшения и долгое время выставлялись в этом качестве в музее. Помимо Музея золота в Колумбии, подобные фигурки хранятся в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Но в середине XX века на золотые изделия обратили внимание авиаконструкторы. Особенно заинтересовало исследователей расположение хвостовой части золотых фигурок. Сделанный в форме треугольника хвост расположен перпендикулярно к основной конструкции. Это типичное строение хвостовой части самолета, а в живой природе такого расположения хвоста нет ни у птиц, ни у насекомых, ни у других летающих организмов.

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Интересно, что в 1969 году золотые изделия индейцев исследовала группа экспертов. В число специалистов входили зоолог Айвен Сандерсон, преподаватель аэродинамики Дж. Олдридж, доктор Нью-йоркского Аэронавигационного института Б. Пойсли и авиаконструктор Артур Юнг. После внимательного изучения золотых фигурок эксперты сошлись во мнении, что эти изображения скорее являются копиями механических объектов, а не биологических. В то же время расположение крыльев, по мнению специалистов, не соответствовало правильной модели самолета.

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Но в аэродинамической трубе были проведены испытания моделей самолетов, сделанных на основе колумбийских самолетиков. Несмотря на все заверения скептиков, модели показали неплохие аэродинамические качества. Сторонники «колумбийских самолетиков» пошли еще дальше и провели настоящие испытания. Любители авиации из Германии создали увеличенные в 16 раз копии нескольких золотых фигурок. Самолетики были снабжены моторами и датчиками для радиоуправления. Собравшаяся публика была потрясена: колумбийские самолетики выполняли все фигуры высшего пилотажа, а с выключенными двигателями свободно планировали, демонстрируя прекрасные аэродинамические свойства.

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Несмотря на проведенные исследования, главный вопрос колумбийских самолетиков остается нерешенным. Откуда индейцы черпали вдохновение для изготовления золотых украшений в форме летательных аппаратов, остается загадкой.

Колумбийские самолетики богов: на чем летали древние индейцы

Источник: www.kramola.info

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