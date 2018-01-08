Российская культура. Что это такое? 10 отличий русского от россиянина

Да, именно российская, а не русская. Несмотря на некоторую синонимичность этих слов они ни в коем случае не тождественны.

Главная особенность российской культуры в том, что она формирует российского гражданина или человека мира, но отнюдь не русского человека.

Алгоритмы такого явления как российская культура уходят корнями в массовую индустриальную культуру, поэтому оно имеет очень мало общего с национальностью, этничностью и традиционализмом.

Крушение СССР открыло ворота для западной массовой культуры, которая хлынула на постсоветскую территорию подобно шквалу. Но нельзя сказать, что советские массы испытали слишком уж большой шок: принципы формирование массовой культуры везде имеют сходные принципы.

Происходит смешение двух массовых индустриальных культур: советской и западной. И та и та лишены этничности, и та и та не приемлют традиционализма, и та и та управляются истеблишментом.

Кульминацией формирования российской культуры являются российский медийный "шоубиз", журнальный гламур и либеральные средства массовой информации.

Основной инструмент продвижения российской культуры в массы россиян - это телевидение.

Теперь перейдем к определению: что такое российская культура?

Российская культура - это массовая русскоязычная культура, которая сформировалась в результате смешения двух культмассовых течений: советского и западного.

Массовая культура не несет в себе заряда уникальности, поэтому российская культура и существует отдельно от русской.

Современный россиянин привык поглощать из телевизора и массмедиарандомный миксованный калейдоскоп, который влияет на его мировосприятие двояко: одновременно приучая потреблять его и заставляя производить его же.

Чтобы читателю было понятно, приведем несколько несложных примеров:

• русская культура: Билибин, Некрасов, сказки-былины, поговорки-присказки, Рождество Христово, Пушкин, Серов, Тургенев, русский балет и т.д.

• российская культура: Тимати, Киркоров, эмо-готы, сатанисты, Хэллоуин, Быков, Кади, Садулаев, тверк, Деньги. Sex.Радикулит и т.д.

Читатель! Поглощая современный масскульт в виде российской культуры ты формируешься как россиянин, но теряешь свои уникальные этничные корни. Выбор, конечно, за тобой, но умение дозировать свое культурно-информацинное потребление явно пойдет тебе на пользу.

Немного теории массового человека

Цитаты из труда В.И. Самохваловой "Массовый человек как герой и потребитель масскульта"

Массовый человек — реальность современного информационного общества.

Общее информационное поле в современном обществе — это определенная целостная система коммуникации-развлечения-управления, структурированная по социально значимым векторам, отражающим приоритетные ценности общества, а точнее говоря — его управляющей группы.

Показательно, что характерной особенностью духовной атмосферы в современной культуре, определяющей тип плоскостного современного восприятия и мышления, становитсявсепроникающий юмор.

Поверхностный взгляд не только принципиально не идет в глубину, замечая лишь видимые несообразности или несоответствия, но и цинично предает осмеянию действительность, которая, тем не менее, принимается им как она есть: в конечном счете, довольный собою и жизнью человек остается с той действительностью, которую он сам же осмеял и унизил.

Массовый человек это человек, искусственно маргинализированный, с точки зрения нормальных, традиционных человеческих ценностей.

Массофикация же — это процесс становления массового человека, т.е. качественная характеристика процедуры «подгонки» личности под массовый стандарт, когда мышление и сознание личности подстраиваются под образцы, не просто господствующие в массе, но требуемые обществом.

Современная система мифов выполняет роль адаптированной к современному массовому мышлению идеологии, которая пытается убедить людей в том, что навязываемые им ценности «правильнее» жизни, а отражение жизни более действительно, более правдиво, чем сама жизнь.

Массовый человек не является и автором массовой культуры: её создаёт не он, но для него — другие, те, кто ставит себе целью управлять массами и писать для них «содержание» и образ «их» жизни.

Сохранение же прежней тенденции на фатальное расхождение естественных потребностей развития общества и человеческого «материала» для его осуществления будет означать или безвыходность ситуации и обреченность социального организма, или установку на жесткую интеллектуальную стратификацию общества, преодоление его гомогенизации в заданных и управляемых пропорциях и направлениях.

Массовый человек обладает пониженной способностью к рассуждению, на него производит большее впечатление не аргументированный и обоснованный анализ, а энергичное, уверенное, пусть и легковесно-бездоказательное утверждение: подчиняя волю, оно снимает с человека необходимость принимать самостоятельное решение, а, следовательно, и нести ответственность.

Мифы выступают как своего рода симулякры: политические мифы — симулякры политических идеалов, мифы в искусстве — симулякры жизни, которая представлена не через художественное мышление, но через систему накачанных коммерческой энергией условных социальных схем.

Мощный поток разрозненной, сумбурной, неорганизованной информации буквально забивает восприятие, лишая человека возможности нормально размышлять, сопоставлять, анализировать.

Совокупность сведений непрерывно меняется, трансформируется, составляя, как в калейдоскопе, то один, то другой узор. Это совокупное поле втягивает человека в себя, обволакивает, внушает ему нужные идеи, представления, мнения.

Совокупность управляющих мифов создает пространство и задает доминанты формирования массовой психологии, она не только внушает определенный тип поведения, но и программирует определенный тип мышления.

Современное информационное общество выступает обществом перехода от индустриализации к созданию цивилизаций особых высоких технологий, позволяющих фактически независимо от реального состояния производства и распределения благ создать виртуальное социальное пространство за счет сформирования нужного типа сознания и культуры, которые и позволят поддерживать существующее положение вещей.

Источник

Россиянам - российский язык..

10 отличий русского от россиянина

1. Россияне живут в молодой, двадцати лет от роду, стране, история которой начинается со Дня Независимости, когда Великий Ельцин освободил будущих россиян от советского ига.

Русские живут в России, история которой насчитывает более 1000 лет. Не так давно она была разделена предателями, ради их личного обогащения, на несколько независимых государств.

2. Для россиян русская культура существует только в качестве этнографической диковинки, мужиков в ватниках, играющих на баяне в бане после питья водки под свет лампады. Во всех остальных смыслах россиянин считает себя цивилизованным европейцем.

Для русского культура его народа – часть его быта, настолько обыденная, что порой совершенно для него незаметная. Он дышит ей как воздухом.

3. Самоидентификация россиян производится по вкладышу о гражданстве в паспорте. Россиянин может быть еще и израильтянином, американцем или гражданином любой иной страны – определяется по количеству паспортов и вкладышей. На территории своей регистрации россиянин может, но не обязан быть патриотом страны пребывания.

Самоидентификация русских – по принадлежности к русской нации. Встречаются и русские евреи, и русские немцы и даже русские негры. Но, в отличии от россиян, все эти люди, во-первых, не обязательно имеют гражданство РФ и, во-вторых, даже вне России считают себя русскими.

4. Россиянин уважает успешных людей и не уважает нищебродов. Мерой успешности у россиянина является бабло. Наиболее выдающихся людей россияне называют звёздами. Для молодежных звёзд у россиян почетной считается смерть от передоза или, в крайнем случае, в автокатастрофе во время уличных гонок на крутых тачках. Достойной смертью зрелой звёзды считается смерть в глубокой старости от пресыщения жизнью с огромной суммой на счетах, которую надо завещать посмертно на охрану дикой природы от быдла. Или своей любимой собаке. И пусть нищеброды завидуют.

Русский уважает честных, умных и добрых людей. Критерием оценки человека у русских является его жизнь, количество и качество бескорыстных дел, сделанных для других людей. Наиболее выдающихся из почитаемых людей русские называют святыми или героями. Достойной смертью героя считается отдать жизнь за ближнего, за Родину, в крайнем случае – за любимую работу во благо человечества. Достойной смертью святого считается тихая смерть в глубокой старости, по завершении им длинного жизненного пути, на котором остались тысячи спасенных людских душ. Даже после смерти сама память о святом человеке помогает многим живым оставаться пусть и не святыми, но всё же – людьми.

5. Россияне никому ничего не должны. Даже друг другу. Даже своим родственникам. И, тем более, каким-то там русским или какой-то России.

Для русских понятие долга – одно из основных понятий их культуры. Должны русские, прежде всего, своей совести и, потому, своей семье, своим ближним, своему народу, своей Родине.

6. Россияне больше всего ценят свободу. Свобода для них – это когда всё можно и за это ничего не будет.

Русские больше всего ценят свободу. Свобода для них – это когда можно без принуждения жить по совести и этому ничто не мешает.

7. Лучшим политическим строем россиянин считает демократию, которая невозможна без гражданского общества. Демократия – это такой общественный строй, при котором деньги решают все, а гражданское общество – круг граждан, у которых больше всего бабла.

Лучшим политическим строем русский считает любой строй, при котором страна имеет единое управление, а основные государственные решения принимаются ради полезной и понятной всему народу цели. Например ради достижения всеобщего счастья. Или покорения просторов космоса. В вопросах целеполагания русские часто расходятся друг с другом – и перед началом всякого большого дела много и яростно спорят о разном и даже о странном. Но в главном – стремлении жить достойно и для великой цели – русские едины.

8. Россияне поддерживают власть и поклоняются ей, когда имеют от нее халявные подачки, а она сама успешна и богата – и готовы сдать ее при первой же серьезной встряске. Любимое их выражение: «Если бы мы сдались немцам, уже 70 лет пили бы качественное баварское пиво!» Все другие критерии оценки деятельности политиков россиянин оставляет нищебродскому быдлу и совкам.

Для русских руководители государства – обычные чиновники, такие же люди, как и все. Русские могут поддерживать своих правителей и даже отдавать за них жизнь, если те служат пользе Родине. Но в крайнем случае могут и свергнуть власть, если она вконец теряет нюх и совесть. Впрочем вялых и слабовольных правителей русские до известной черты готовы терпеть и даже жалеть, потому как все мы люди.

9. Россиянин борется с тем, что презрительно зовет «совком» – чтобы, значит, быдло знало своё место.

Русский почитает память своих предков и не хулит их дела, даже если в таковых, по прошествии времени, обнаруживается немало ошибок и несуразностей.

10. Украинские фашисты – партнеры россиян. У них общий бизнес, общие интересы и общие идеалы.

Для русских украинские фашисты – предавший свой народ и своих предков сброд.

Владимир Ашмарин

➡ Источник





Уважаемые подписчики и читатели!

Готовится к выходу первый номер информационно-просветительского мультимедийного журнала "Это всё моё родное. Ежедневная РУССКОСТЬ".

Объём журнала - порядка 1 (одного) гигабайта.



Периодичность - раз в месяц.



Формат - PDF.



Вид информации - статьи, фотографии, фотоколлажи, песни, композиции, видеоролики, клипы и т.д.



ПРИНЦИП ОТБОРА:



Это Отклик Моей Души, то есть будут выкладываться те материалы, при прочтении-прослушивании-видеопросмотре которых произошёл отклик-резонанс на уровне чувств и разума.

Описание:

Этих людей словно нет в России, их вообще не показывают по телевизору, у них не спрашивают: как они живут, чего хотят, о чём поют...

Один из самых загадочных народов мира - русский.



Такими нас считают. Не только потому что мы живём в самой большой стране мира, но ещё и потому, что мотает наш народ на протяжении всей истории «из огня да в полымя».



А он не ослабевает, наоборот, словно крепчает от испытаний и бед.



Но нас назвали так, и мы согласились считать себя «Иванами, не помнящими родства».



Почти в каждой семье связь поколений обрывается на прадедах, то есть на отцах наших дедов.



А о том, кем были деды наших дедов, мы уже и не знаем.



Так мы, Иваны, и живём, не зная цены ни своему роду, ни своему народу.



Этих людей словно нет в России, их вообще не показывают по телевизору, у них не спрашивают: как они живут, чего хотят, о чём поют.



Но они словно персонажи старинных гравюр, но - живые персонажи.



Они собираются вокруг гармошек и костров до сих пор, по праздникам, в каждой области, почитай, в каждом районе большой страны.



Но страна как будто их не видит.

И вот это и есть ЧУДО, потому что эти люди олицетворяют собой то, чего вроде бы и нет.

Группа ВКонтакте

Приглашаю людей активных, творческих, понимающих, созидающих..

Нужна будет поддержка и помощь как в наполнении журнала, так и в его продвижении и распространении.

Немного о себе.

Живу в Беларуси, белорус по паспорту, русский по духу.

Я не принадлежу к какому-либо движению, течению, направлению, партии, секте и далее по списку.

Я не являюсь чьим-либо приверженцем, адептом, поклонником кого-либо или чего-либо и далее по списку.

Выступаю ТОЛЬКО от своего имени.

И да..я поддерживаю В.В.Путина, главу Российской Федерации.

С уважением - В.Лычковский.