Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?

Вопиющий скандал Нового 2018 года, связанный с трагической гибелью на Украине в городе Запорожье двухлетнего мальчика Жени, с одной стороны, и отказом священника церкви московского патриархата отслужить молебен по просьбе родителей погибшего ребёнка, с другой стороны, позволил высветить в современном Христианстве наличие более чем трёхвековой жидовской ереси, – если говорить языком тех же церковнослужителей!

Судите сами.

Когда убитые горем родители погибшего мальчика обратились в городе Запорожье в ближайшую церковь, находящуюся под управлением московского патриархата, чтобы перед похоронами отпеть маленького Женю, им было отказано под предлогом, что "ребёнок был крещён в церкви киевского патриархата!"

Некто Тамерлан Руссов прокоментировал в Интернете эту новость:

"Все православные родители должны понимать, что крещение в неканонической церкви или где-то под забором — это всё равно, что подарить своему чаду жизнь по поддельному, никем не признаваемому паспорту! Ведь даже при покупке собак думающие люди сразу задаются вопросом о настоящей, а не поддельной родословной, чтобы быть уверенными в необходимых им качествах приобретаемого питомца. А тут дети..."

Иначе говоря, руководство церквями московского патриархата считает все церкви киевского патриархата нелегитимными (неканоническими), а осуществлённые ими акты крещения людей — незаконными и не имеющими духовной силы!

Возможно, формально, руководство церквями московского патриархата заняло с какой-то стороны правильную позицию. Но!

Когда я решил вникнуть, на каком-таком основании священниками московского патриархата была проявлена такая вопиющая безсердечность по отношению к погибшему ребёнку и его родителям — в отпевании невинной жертвы им было отказано, то выяснилось следующее.

В "РПЦ" существует канон СЧИТАТЬ НЕКРЕЩЁННЫМИ людей, крещёных в неканонической церкви, а детей до 7 летнего возраста относить к категории — "младенцы". В соответствии с этим в "РПЦ" действует правило:

"Над умершими же младенцами, которые не сподобились Святого Крещения, не совершается отпевания , так как они не очищены от прародительского греха. О будущей участи младенцев, умерших без Крещения, святой Григорий Богослов говорит, что "они не прославятся, ни накажутся от Праведного Судии, как такие, которые хотя не запечатлены, впрочем не злы, и потерю более потерпели, нежели сделали. Ибо не всякий, не достойный наказания, достоин уже и чести, равно как не всякий, не достойный чести, достоин уже и наказания". (Ср.: Григорий Богослов, свт. Слово 40-е, на Святое Крещение // Творения. Т. 1. СПб., [1912]. С. 558).

Вот, оказывается, где "собака зарыта"!

А как надо понимать, "некрещёные младенцы не очищены от прародительского греха"?! Что это за "прародительский грех"?

Как оказалось, эти суждения и церковные каноны идут не от Христа-Спасителя! Так называемая "Русская Православная Церковь" выработала их всего несколько веков назад на основе жидовского "Ветхого завета", который сами иудеи называют Торой" или "Пятикнижием Моисеевым".

Вот, оказывается, ЧТО под видом "прародительского греха" священники повесили на трагично погибшего двухгодовалого Женю, отказав его родителям в отпевании как НЕКРЕЩЁННОМУ (точнее как "неправильно крещённому"), ибо он, дескать, НЕ БЫЛ ОЧИЩЕН от прародительского греха. Цитирую "Избранные параграфы из труда аввы Иустина «Православная философия истины (Догматика Православной Церкви)»":

Иллюстрация "совращение Евы и Адама диаволом в образе Змия". Иллюстрация "совращение Евы и Адама диаволом в образе Змия".

"Этой истиной Священного Писания о происхождении и причине греха и зла в мире проникнута душа Священного Предания. Подобно тому, как зависть дьявола по отношению к Богу явилась причиной его падения на небе, так его зависть по отношению к человеку как богообразному созданию Божию явилась мотивом пагубного падения первых людей. «Необходимо считать, – говорит св. Иоанн Златоуст, – что слова змия принадлежат дьяволу, которого к этому обольщению побудила зависть, а это животное он использовал как подходящее орудие, чтобы, прикрыв приманкой свой обман, прельстить сначала жену, а потом с помощью её и первозданного». (Источник: Преподобный Иустин (Попович). Православная философия истины: Статьи. Пермь: ПО "Панагия", 2003. Пер. с сербского: иеромонах Анфим (Свято-Троицкая Сергиева Лавра)).

Что любопытно, "концепция «первородного греха» есть только в христианстве: ни в иудаизме, ни в исламе её нет!" Источник.

И весь этот словесный жидовский бред "о происхождении и причине греха и зла в мире" "Русская Православная Церковь", оказывается, навешивает вообще на всех детей "гоев" в возрасте до 7 лет, которые НЕ БЫЛИ крещены по всем канонам Православия! Как будто Христос-Спаситель, первым принявший Крещение, положил начало этому обряду ради очищения от вымышленного жидами прародительского греха!

Крещение Духом Святым в воде

Неудивительно, что отсюда и приговор, вынесенный нынешними священниками московского патриархата в отношении трагически погибшего в Запорожье двухгодовалого мальчика Жени:

"Над умершими же младенцами, которые не сподобились Святого Крещения, не совершается отпевания, так как они не очищены от прародительского греха".

Грехопадение самой Церкви, погрязшей в жидовской лжи, случилось на Руси после реформы Никона, которая началась после 1650 года по новому летосчислению при царе Алексее Михайловиче, а завершилась при его сыне — царе Петре I, который в 1700 году по учинённому им летосчислению совершил самое настоящее вероломство исконного русского Православия.

В силу того, что с момента того вероломства прошло более трёхсот лет, сегодня подавляющее большинство христиан считает, что Библия всегда состояла из Нового и Ветхого заветов. Абсолютно также думают сегодня и наши малолетние дети про телевизор и Интернет, наивно полагая, что эти гениальные творения рук человеческих существовали всегда!

Пребывать в этом заблуждении нашим верующим помогают впавшие в жидовскую ересь богословы, которые убеждают верующих, что, будто бы Ветхий Завет – неотъемлемая часть Священного Писания, а обе книги гармонично дополняют друг друга чуть ли не со времен Апостолов.

Но это не так! Ещё в начале XIX века "Ветхий завет" не считался в России священной книгой, и, соответственно, все умозаключения священнослужителей, сделанные со ссылкой на "Ветхий завет", считались однозначно "жидовской ересью".

Я процитирую далее большой фрагмент статьи другого автора "Когда жидовский "Ветхий завет" стал в России "священной книгой":

Версия РПЦ

- 982 год. Библию перевели на болгарский язык Кирилл и Мефодий; - 1499 год. Появилась Геннадиевская Библия (первая двуединая Библия, содержащая Ветхий и Новый заветы); - 1581 год. Появилась Библия первопечатника Ивана Фёдорова (Острожская Библия); - 1663 год. Появилось московское издание руской Библии (представляет собой несколько переработанный текст Острожской Библии); - 1751 год. Появилась Елизаветинская Библия; - 1876 год. Появился Синодальный перевод Библии, который сегодня распространяет РПЦ.

Русская «православная» церковь придерживается данной схемы, чтобы показать логическую последовательность появления Библии на современном русском языке.

Вроде как получается, что у «православного» русского народа возникла естественная необходимость в «полной Библии», и не было никакого внешнего воздействия, внешних сил, которые стремились внедрить жидовские ветхозаветные книги в русское «православное» общество в качестве священных.

Ветхий завет на Руси

Поскольку перевод Кирилла и Мефодия не сохранился, а следы его почему-то не прослеживаются в древнеруской литературе, то историки Церкви отводят главную роль в подготовке полной Библии архиепископу Геннадию, используя его авторитет, чтобы у простых людей не возникало сомнений, что якобы под его руководством впервые на Руси были объединены под одной обложкой жидовский "Ветхий Завет" и "Новый завет" Исуса Христа.

Любопытно, что Архиепископ Геннадий прославился своей борьбой с «Ересью жидовствующих», а церковь вдруг приписывает ему объединение Ветхого и Нового заветов. Т.е. сам борец якобы продвигал на Руси идеологическую основу ереси, с которой боролся?! Это парадокс, но он принят РПЦ в качестве достоверного исторического факта.

При этом известно, что на Руси в то время были в качестве богослужебных книг: Новый Завет, Псалтырь и Апостольник.

Есть версия, что Геннадиевская Библия появилась позднее заявленного 1499 года. Например, в 1551 году (т.е. через 52 года после заявленной даты появления Геннадиевской Библии) состоялся Стоглавый собор, на котором был рассмотрен вопрос о переводах святых книг. На этом соборе были признаны Священными всё те же 3 книги: Евангелие, Псалтырь и Апостольник. Причём жидовский Ветхий завет и Геннадиевская Библия на Стоглавом соборе ни разу не были упомянуты! – что противоречит сегодняшней версии РПЦ. Если бы эти книги уже существовали в ту пору, то участники собора должны были высказать своё мнение о правомочности или неправомочности пользования ими.

Острожская Библия

Острожская Библия считается полной копией Геннадиевской Библии. Если верить историкам церкви, то Острожскую Библию решил напечатать Иван Фёдоров. Но данных о его личности очень мало. Нет сведений, каким образом Иван Фёдоров стал дьяконом? Кто посвящал, как присваивали звание? Как он учился печатному делу, и почему именно ему было доверено основать первую типографию?

Возникает вопрос — был ли Иван Фёдоров действительно первопечатником и автором Острожской Библии? Известно, что Иван Фёдоров занимался отливом пушек и изобрёл многоствольную мортиру. Известному человеку, который лил пушки и является изобретателем многоствольной мортиры, приписали издание жидовского "Ветхого Завета" в печатном виде, связав его биографию с князем Острожским, отсюда и название Библии — "Острожская". Но это не придаёт авторитета Ивану Фёдорову.

Также известно, что князь Острожский принимал участие в подготовке Унии… Был женат на католичке, а его старший сын, князь Януш, был окрещён по католическому обряду. Кроме того, князь Острожский был связан с ещё одним издателем "Ветхого завета" – Франциском Скориной (жил и работал при жизни архиепископа Геннадия), но в отличие от Геннадия, деятельность Франциска имела скорее «еретический» характер.

По крайней мере, "Острожская Библия" была далека от православного традиционализма. Также существуют свидетельства о контактах Ф. Скорины с иудеями. Не исключено, что они могли стимулировать его интерес к жидовским ветхозаветным текстам.

Можно констатировать, что в середине 70-х годов XVI века в Украине, густо населённой жидами, собственно, когда начиналась работа над Острожской Библией, уже были переведены практически все жидовские ветхозаветные книги на русский или старославянский языки.

Показательно, что эти переводы находились именно во владениях князей Острожских. Очевидно, их стоит считать предтечами "Острожской Библии".

Таким образом, на юго-западе России была проведена большая работа по подготовке русскоязычного текста жидовского "Ветхого завета" к распространению на Руси, и к этой подготовке якобы приложил руку русский первопечатник Иван Фёдоров.

Московская Библия

Далее на Руси произошел раскол церкви (1650-1660-е) при царе Алексее Михайловиче (отце Петра Первого). Результатом реформ стал раскол христиан на две группы: на тех, кто поверил царю и патриарху Никону и пошёл за ними, и на тех, кто продолжал придерживаться изначального православного вероучения.

С какой целью надо было тогда сравнивать славянские книги с ново-греческими, тем более, что сам Никон греческого языка не знал?! Понятно, что Никон принял такое решение не самостоятельно. Был у него такой сподвижник Арсений Грек, который многое сделал, чтобы уничтожить славянские книги и ратовал за новые переводы.

Далее был спровоцирован раскол, и пока последователи Никона уничтожали староверов, объявленных еретиками и раскольниками, в 1663 году московский патриархат издал "Московскую Библию", которая повторяла Острожскую с уточнениями по жидовским и греческим текстам.

Таким образом, к "Новому Завету" Христа присоединили жидовский "Ветхий Завет", при этом "Новый Завет" модифицировали путём его переписывания так, что он уже воспринимался как «продолжение» или «надстройка» Ветхого завета.

Директор Библиотеки Конгресса США Джон Биллингтон:

«Старообрядцы обвиняли Никона в том, что он разрешил евреям переводить священные книги, а никониане обвиняли старообрядцев в том, что они позволяли евреям вести богослужение… Обе стороны считали собор 1666-1667 гг. «еврейским сборищем», а в официальном постановлении собор обвинял своих противников в том, что они стали жертвами «лживых еврейских словес»… Везде ходили слухи, что государственная власть отдана «проклятым еврейским правителям», а Царь вступил в тлетворный «западный» брак, одурманенный любовными зельями врачей-евреев».

Однако раз и навсегда жидовствующим правителям Руси не удалось тогда решить все вопросы по подмене истинного православия на фальшивое, западного образца. Хотя "Московская Библия" и появилась на Руси, но она не была принята обществом. Народ сомневался в правильности новых книг (точнее – презирал их и хулил) и воспринимал их внедрение как попытку порабощения страны жидами.

Во многих церквях по-прежнему использовались славянские варианты Нового Завета, Апостола и Псалтири.

Елизаветинская Библия

Елизаветинская Библия — копия Московской, с исправлением по Вульгате (латинский перевод Библии). После нашествия Наполеона, в 1812 году создается "Библейское общество", которое стало распространять Елизаветинскую Библию. Однако вскоре Библейское общество было запрещено. Распространению Библии с Ветхим Заветом противостоял Николай I. Известно, что в 1825 году переведенный и напечатанный Библейским обществом тираж жидовского "Ветхого завета" был сожжён на кирпичных заводах Невской лавры.

Больше попыток перевести, и тем более издать жидовский "Ветхий завет", в течение тридцатилетнего правления императора Николая I, не было.

Синодальный перевод

Перевод книг жидовского "Ветхого завета" был возобновлен в 1856 году во время правления Александра II. Но потребовалось ещё 20 лет борьбы, чтобы в 1876 году вышло издание двуединой Библии на русском языке в одном томе, на титульном листе которого стояло: «По благословению Святейшего Синода».

Этот текст Библии получил название «Синодальный перевод», «Синодальная Библия» и он переиздаётся поныне по благословению патриарха Московского и всея Руси.

Священный Синод, давший благословение на распространение в России синодального перевода Библии, содержащего под одной обложкой две, искусственно связанные между собой разнородные книги, фактически подписал приговор русскому государству, что подтверждают все дальнейшие события, включая и современное состояние России.

Одну из главных ролей в новом переводе жидовского Ветхого завета сыграли Даниил Абрамович Хвольсон и Василий Андреевич Левисон, раввин из Германии, принявший православие в 1839 году.

В 1882 году был опубликован перевод на русский язык еврейской Библии, сделанный по поручению Британского библейского общества В. Левисоном и Д. Хвольсоном.

Можно представить, какие силы были заинтересованы в придании Ветхому завету статуса «Священной книги», ведь им удалось провести обработку членов Святейшего Синода и убедить их в необходимости присоединения иудейской Торы (Ветхого завета) к Новому завету.

Кто-то так сильно стремился к этой цели, что даже пожертвовал двумя раввинами, которые перешли из иудаизма в «православие», но лишь формально, а реально они продолжали свою иудаистскую деятельность. Кстати еврейская электронная энциклопедия отзывается о них положительно, а не как об изменниках иудаизма.

Источник

Греческая христианская религия (культа Диониса) стала называться "РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ" лишь в 1943 году. До этого времени в России не было никакой "РПЦ", а была "русская ортодоксальная христианская церковь греческого обряда".

СПРАВКА: Греко-Кафолическая ортодоксальная (правоВерная) церковь (ныне "РПЦ") стала называться правоСлавной только с 8 сентября 1943 года, во время Великой Отечественной войны. (Это название было утверждено указом Сталина).

Что же тогда именовалось Русским Православием в течении многих веков?

Для этого надо вспомнить, что было на Руси до 1650 года, до Реформы впавшего в жидовскую ересь патриарха Никона.

В предыдущей своей статье "В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!" я привёл следующие факты:

"В 1649 году в Москву для сбора пожертвований на украшение Гроба Господня прибыл иерусалимский патриарх Паисий. Он обратил внимание царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа на то, что в русских богослужениях ПРИСУТСТВУЮТ ОТСТУПЛЕНИЯ от обрядов Восточной Православной церкви. Источник.

Также я напомнил в своей предыдущей статье, что "Восточная Римская империя", которая долгое время была центром Православия и образовывала с Русью единую Гиперборею (древний аналог СССР), прекратила своё существование в 1453 году по новому летоисчислению после взятия турками-османами Царьграда (города Византия, именуемого также Константинополем). Следовательно, к 1650 году так называемая "Восточная Православная церковь" уже почти 200 лет находилась под влиянием и интервенцией Западного Рима. А что может произойти людьми и их сознанием за 200 лет, мы все знаем из своей истории. За 100 последних лет Россия пережила три революции, две Мировых войны, страшную Гражданскую войну, навязанную русским людям набожность, потом атеизм, потом снова навязанную людям сверху набожность... А что могло произойти за 200 лет с "Восточной Православной церковью" в Греции, трудно даже представить. Но, однозначно, без трансформации устоев Христианской веры там не могло обойтись.

В этой связи огромный интерес для нас представляют задокументированные «Прения с греками о вере» русского иеромонаха Арсения Суханова, который был послан патриархом Иосифом и царём Алексеем Михайловичем на Восток и конкретно в Грецию с важной посольской миссией для изучения тамошних канонов "Христианской церкви греческого обряда".

50 летний старец Арсений Суханов был большим знатоком основ Русского православия, это стало решающим фактором при выборе посланника на Восток для изучения обрядов тамошней Православной церкви . "10 июня 1649 года Арсений вместе с Паисием и иеродиаконом Ионою отправился в Константинополь с заданием описать церковные обычаи. Однако доехать до Царьграда Суханову не удалось — он дважды возвращается в Москву, сначала из Ясс а затем, 8 декабря 1650 года — с Афона. Вернувшись из путешествия, Суханов передал в Посольский приказ свои «Прения с греками о вере», а также сведения о путешествии с подробным описанием обычаев, нравов местного населения, климата и растительности, животного мира, крепостных укреплений городов, через которые проходил его путь". Источник.

И вот что конкретно написал в своём посольском докладе «Прения с греками о вере» Арсений Суханов в 1650 году, после чего на Руси началось вероломство:

Приехав на Афон, Старец Арсений говорил грекам: "вы говорите, что мы крещение от вас прияли, а не так как вы креститеся рукою крестимся. Ино чем вам тем величатися или укоряти нас, скажите ми? Егда папа римский благочестив был, то он ис пети чювств началное и головное был чювство зрение; а егда то зрение туском заволокло, сиречь ересию и расколом церьковным папа помрачился и света видети право не может, то четыри чювства, сиречь патриархи, и без зрения, сиречь и без папы, живут. Такоже и мы можем ныне без вашего учения быть. – Или папа егда благочестив был и в то время которых крестил, могут ли те нынешняго папу слушать или ни?

И хотя нынешней папа тем над ними и возноситись будет, и их укорять станет, что оне крестилися от Риму, а его ныне не слушают, – то не могут ли ти отвещати: врачу, исцелися сам. Сиречь очисти своё зрение, и возри право и приими веру ту ж, которую первие благочестивыи папы держали, от них же мы веру приняли, – и тогда хвалися над нами, что мы от вас крещение приняли и мы будем тебе за главу приимати.

– Такоже и мы вашим вопросам ответ даём: всуе вы хвалитеся тем, что мы от вас крещение приняли. Мы крещение приняли от апостола Андрея, как, по Вознесении Господни, прииде апостол Андрей в Византию, и оттуду Чёрным морем шёл до Днепра и Днепром вверх до Киева, а от Киева даже и до Великаго Новаграда; и ходя тем путём, учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил, а в Киеве будучи, крест воздвигнул, якоже пишет в книге "О правой вере". Потом сослан был от Нерона царя римского в заточение Климент папа Римский в Корсунь, еже ныне зовётся Крым; и он, будучи в Корсуни, своим учением корсунян в веру привёл и крестил, и ту и преставился..."

Я считаю своим долгом прокомментировать этот материал, написанный Арсением Сухановым в 1650 году.

Русь была крещена, – написал иеромонах Арсений в своём посольском докладе «Прения с греками о вере», – не князем Владимиром, как нам сейчас рассказывают, а одним из первых апостолов Христа – Андреем, прозванным Первозваным, который помимо Киева был также в Великом Новгороде, где "учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил". А упомянутый иеромонахом Арсением папа Климент, сосланный в Корсунь (в Крым), считается "четвёртым епископом Римским" (4-м папой римским). И был он в этой должности, согласно официальной хронике Римско-католической церкви, с 88 или 90 по 97 или 99 год. Источник.

Читаем теперь далее посольский доклад Арсения Суханова «Прения с греками о вере», написанный в 1650 году:

"А Климент папа – ученик Петра апостола и поставлен бысть им в Риме; и был один папа в Риме. А Пётр апостол – брат Андрею апостолу, которой будучи у вас, и к нам пришёл. И великий князь Владимер крестился в Корсуни (в Крыму) от тех християн, которыя от Климента крещенны; и мощи Климентовы ис Корсуни взял Владимер к себе в Киев и митрополита и весь освящённыи чин. И мы как прияли веру и крещение от апостола Андрея, так и держим: крестимся даж и доныне по их 50-му правилу в купели в три погружения и их правило блюдём твёрдо. А вы, греки, апостольского правила не храните: в купели в три погружения ныне не креститеся, но по новому римскому уставу обливаетеся и покропляетеся . И посему знатно, что мы крещение от апостол прияли, а не от вас греков.

Выше правильное русское православное крещение ради обретения силы Духа Святаго.

Ниже пример неправильного крещения детей, принятый ныне в РПЦ "по новому римскому уставу", дабы якобы очистить ребёнка от описанного в жидовских книгах "прародительского греха" Адама и Евы:

Арсений Суханов: "И вы не токмо крестное знамение по древнему преданию потеряли, но и самое крещение! Святии апостоли написали в 50-м своём правиле: "ащё епископ или поп крестит не в три погружении, да извержется"; також и вси святии отцы, последуючи сему правилу, писали, велели крестить в купели в три погружения, а нихто не написал обливать или покроплять.

Не сыщишь у вас в Грецыи и в Волохах ни единаго человека правым крещением крещена. И говорите, покрывая свой стыд, что то есть всё одно – погружать или обливать; и святии апостоли и святии отцы того нигде не написали, что то всё одно, но велели погружать. И вы мало не соединились есте с римляны.

Да вы ж и лета от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги, а повинутися не хощете.

– А всё то вам прилучилося от римлян, занеже еллинскаго учения печатной двор у себя имате и книги вам печатают в Риме и в Венеции и во Англии; и еллинскому писанию ходите учитись в Рим и в Венецию, и дидасколы у вас все от тех наук приходят к вам и, там оне будучи, яже в коростове стаде и здравая скотина окоростовеет, тако и ваши дидасколы приходят к вам из Риму и из Венеции все шелудивы, якоже и Власий дидаскол рек от науки римских обычаев, и вас тому учат; а вы их во всём слушаете, потому что у вас своих наук нету еллинскому языку и книги от них приимаете. – Прочее ж реку, что у вас ни было доброго, то все к нам к Москве перешло...." (Всё вышесказаное Арсением Сухановым в 1650 году в укор ново-греческим священникам процитировано по изданию С. А. Белокурова, Москва. 1891 г.). Источник.

Ну а далее была та самая церковная Реформа, учинённая патриархом Никоном, сменившим на посту патриарха Иосифа. Она извратила много чего в изначальной вере православной. Ну а закрепил успех жидовской реформы на Руси её новый царь, сын Алексея Михайловича — Пётр I.

Любопытно, что всего за 50 лет до того Арсений Суханов написал в своём посольском докладе: "Да вы ж и летА от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги, а повинутися не хощете", и вот уже новый царь Пётр I понуждает россиян насильно сменить древнеславянскую летопись на "новогодие" по ново-греческому образцу. 20 декабря 7207 лета от сотворения мiра его глашатаи разнесли по всей России новость:

"Декабря 20. Именный. — О праздновании Новаго года. Великий Государь указал сказать: известно Ему, Великому Государю, не только что во многих Европейских Христианских странах, но и в народах Славянских, которые с Восточною православною нашею Церковью во всем согласны, как: Волохи, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары и самые Его Великаго Государя подданные Черкасы и все Греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно летa свои счисляют от Рождества Христова осьмь дней спустя, то есть Генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую разнь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущаго Генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний век: и для того добраго и полезнаго дела, Указал Великий Государь впредь лета счислять в Приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешняго Генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. А в знак того добраго начинания и новаго столетнаго века в царствующем граде Москве, после должнаго благодарения к Богу и молебнаго пения в церкви и кому случится в дому своём, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых духовнаго и мирскаго чина перед вороты учинить некоторыя украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно; а людем скудным каждому хотя по деревцу, ветве на вороты, или над храминою своею поставить; и то б то поспело, ныне будущаго Генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению Генваря по 7-й день того же 1700 года..." (Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. - Том III (1689-1699 гг.). -СПб., 1830. - С. 680-681. - № 1735).

Вот так, Пётр Первый взял и буквально свой хер положил на тот факт, что всего 50 лет назад иеромонах Арсений Суханов, исполнявший в Греции посольскую миссию царя Алексея Михайловича, отца Петра I, обличал греков в том, что они ведут ложное летоисчисление от Рождества Христова! Положил царь Пётр I свой хер и на тот факт, что вера русская православная не от греков была на Руси, а непосредственно от первоапостола Христа — Андрея Первозванного, как о том тот же Арсений Суханов свидетельствовал.

Что же это было тогда?

Измена на самом высоком уровне? Или нечто большее?

Ответ на этот вопрос я дал в статье "ИСПОВЕДЬ "ЯСНОВИДЯЩЕГО": О ТОМ, ЧТО БЫЛО, И ЧТО БУДЕТ"

Это было началом 400-летнего покорения Жидами послепотопной Гипербореи, которую они, Жиды, условились называть в своих книгах Ханааном.

Чтобы вам, читатель, было любопытно прочесть вышеупомянутую статью, написанную мною ещё в 2014 году, я приведу здесь очень толковый комментарий одного читателя, написанный в том же 2014 году:

Pro_letariy: 13 дек, 2014:

Неспроста евреи обгаживают Ханаанцев! Ведь каждый вор на суде - пытается выставить свою жертву в неприглядном чёрном цвете. А ханаанцами - славян называют злонамеренно, чтобы у нас не было повода призвать сатанистов к ответу! Купив через еврея Гуттенберга монополию себе на книгопечатание - еврейцы всячески вытравливали упоминания о славянской предыстории как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Только индийские брахманы не скрывают, что ихние предки пришли с Севера, с великой солнечной реки Ра (нынешней Волги). Но современная генетика всё расставляет на свои места: чудом оставшееся после падения астероида в Тихий океан блондинистое племя гипербореев - во время последних двух оледенений уходило с Белого моря дважды, оставляя неоспоримый генный след на земле. Первый раз мы шли вдоль Урала на юг через Аркаим, через нынешнюю Персию в Северную Индию. Оставив белокожих богоподобных брахманов, многие потом вернулись назад на северную прародину. Но потом, при новом оледенении - мы пошли уже не туда, где занято, а в Сахару - Северную Африку, залитую живительным тропическими дождями в то время, когда вся Европа была покрыта мощным ледником. Потому-то все фараоны - чем древнее, тем блондинистее были. Отсюда и ханаанцы и берберы светлолицые. Потом под именем этрусков - будущие русские вернулись на оттаивающие Балканы, оставив диким жiдам землю Ханаанскую. Но когда от поднаехавшей гопоты начали обжiдовливаться и наш Рим с Древней Грецией, то ушли мы на уже освободившуюся ото льда Балтику, оставив лишь сербов в неприступных горах. Но и на Балтике нас со временем стали доставать носатые жiдовские завоеватели-крестопоносцы. Белокудрые германцы ушли от них в альпийские горы, балты-скандинавы окопались за Балтийским морем, а русские вернулись в леса на Великую Русскую равнину, где по завещанию славного князя Светослава Хороброго - не позволяли ни единой ноге еврейской ступать на наши земли. Иммунитет называется. Но после нескольких неудачных попыток только немка Екатерина (для жiдов Великая) - и запустила к нам пейсатую инфекцию сифилитическую, доведшую до полных трех разделов гордую Польшу. Сейчас такие же разделы пытаются провернуть еврейцы и с Великой Русью. Все эти исторические походы славных росов, перевранные германскими жiдами Мюллерами объективно выявляются лингвистами и генетиками. И приведённые тут нашим Антоном цитаты самих евреев насчёт славян-ханаанцев являются еще одним подтверждением этой истиной истории!

8 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Важное приложение: "Жиды рано обрадовались победе над Россией! Их проникновение в Кремль было попаданием в западню!"

Комментарии:

Алексей Коробкин: как-то всё намешано, намешано. С одной стороны, полностью согласен с автором, что "Ветхий Завет" никакого отношения к христианству не имеет. В своё время он потребовался западной церкви, чтобы не трудиться над описанием миропорядка, взяв за основу готовые еврейские писания, уж больно там всё было просто и практично (для тех времен, сейчас это полнейший анахронизм). На самом деле христианским состраданием и человечностью в "Ветхом Завете" не пахнет, но времена были суровые и тёмные, а потому он и пригодился. С другой стороны, автор зачем-то опять ударился в вопросы летоисчисления и старообрядничества, что скорее уводит от темы, чем способствует её раскрытию. А между тем тема весьма интересная. Действительно, почему церковь так уцепилась за "Ветхий Завет", от которого так и прёт чем-то диким и не нашим?

AntonBlagin → Алексей Коробкин: "Ветхий завет" нужен был "РПЦ" чтобы привести Жидов к власти над Россией. Это должно быть сегодня очевидно.

Сначала этих жидов с очень колоритными лицами:

Потом вот этих жидов тоже с хорошо узнаваемыми лицами:

Потом вот этих жидов...

Западный Рим был не только инициатором этой тайной затяжной войны против гиперборейской России, для ведения этой войны он породил на своих периферийных землях — в Испании — евреев-сефардов, — в Германии и Польше — евреев-ашкеназов. Я рассказал об этом в отдельной статье: "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?".

glum-глум: уважаемый Антон Благин! Вот уже второй пост на ту же тему разместили. Я прошу вас ответить только на один вопрос: чего вы добиваетесь этими публикациями, какая их конечная цель?

AntonBlagin → glum-глум: Чего я добиваюсь? Исполнения пророчества Христа о Жатве! Вот этого! "37 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. 40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: 41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Мф. 13).

Sektor: читая Благина, я вижу, что он сам, узнавая новые факты, учится вместе с нами. После сокрытия единой мировой религии найти правду и знания наших предков очень тяжело. Если вы верите только в мудрость еврейского народа — верьте! Но зачем другим мешать искать правду? Наша история поддельна — это главная мысль Антона.

AFG: на вопрос корреспондента еженедельника ВПК протоиерею Смирнову: «Как сегодня простому человеку найти путь к Богу?» получен ответ: «Очень ПРОСТО. Для этого нужно прочитать четыре Евангелия и каждый день ходить в церковь. Если вы выполните эти два условия, то через полгода гарантированно станете верующим человеком… При этом читать Евангелия надо не механически. Нужно постараться увидеть себя в нем, как в зеркале».

Следуя благому совету протоиерея Смирнова, я внимательно перечитал Евангелия. Прочёл весь Новый Завет и прихватил часть книг ветхого завета. Диссонанс полнейший! В первом случае, речь идёт о Боге, с верой в Него, основанной на любви и милосердии к слабостям людей. В другом, — о боге мстительном и завистливом к другим богам «язычников», и поддерживающим веру в себя на страхе наказания «богоизбранных» за невыполнение ими тьмы предписаний. Д.Мережсковский «Иисус неизвестный» — потрясающая книга для обращения в Веру.

Лейтмотив четырёх Евангелий — станьте детьми, чтобы перед вами открылись Врата в Царство Небесное! Значит дети — безгрешные по определению Иисуса Христа! Видать богословы, устанавливающие ныне действующие догматы церкви, которую они называют Христовой, невнимательно читали Евангелия!

Белый Рус: очень понравился мне вопрос от читателя "glum-глум" в комментах: "чего же Ты добиваешься, Антон Благин, своими публикациями? Чего же Тебе неймётся?"

Ответ на этот, надеюсь неглумливый, но простодушный вопрос Ты, Антон, возложил на Иисуса Иосифовича ("в печи их гадких!" и т.д., и т.п.). А между тем, это вопрос вопросов! Что делать-то будем с этими заклятыми и Б-гом помеченными "нашими друзьями"? Негоже, на мой взгляд, руками одних этносов проводить прополку других! Думается, что та часть еврейства, которая вначале глубоко ЗАДУМАЕТСЯ о том, что происходит, а затем и ОДУМАЕТСЯ, она сама среди своих соплеменников проведёт люстрацию-прополку-зачистку на предмет избавления от паразитов. Можно назвать это Богоугодное деяние Холокостом, а можно и по другому. К примеру, "социальный детокс", избавление от паразитов.