Общинно-Родовые устои. Державность. Выпуск 4.
Общинно-Родовые устои.
(Человек, Семья, Род, Племя, Община, Страна, Держава).
Державность Выпуск 4.
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
В этот раз мы решили обсудить внутреннюю структуру Державы – Её Устои, Её Связующие Звенья, такие как: Человек, Семья, Род, Племя, Община, Страна и Держава.
Кроме этого были пояснены значения слов: Скипетр, Держава , Власть, Князь и Царь.
Так же в этой беседе была затронута тема важности того, чтобы каждый занимался своими делами: Женщина – Женскими, а Мужчина – Мужскими. Ведь именно при таком взаимодействии – достигается наилучшая Польза, Лад и Добро Всем Нам!
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Источник: www.youtube.com