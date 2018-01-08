Общинно-Родовые устои. Державность. Выпуск 4.

Общинно-Родовые устои.

(Человек, Семья, Род, Племя, Община, Страна, Держава).

Державность Выпуск 4.

Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



В этот раз мы решили обсудить внутреннюю структуру Державы – Её Устои, Её Связующие Звенья, такие как: Человек, Семья, Род, Племя, Община, Страна и Держава.

Кроме этого были пояснены значения слов: Скипетр, Держава , Власть, Князь и Царь.

Так же в этой беседе была затронута тема важности того, чтобы каждый занимался своими делами: Женщина – Женскими, а Мужчина – Мужскими. Ведь именно при таком взаимодействии – достигается наилучшая Польза, Лад и Добро Всем Нам!



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Источник: www.youtube.com