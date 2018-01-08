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О новом образе врага в голливудском кино

15:20. 8 января 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Уже много писалось и говорилось об образе русских в американских фильмах, и насколько точно этот образ коррелирует с внешней политикой истеблишмента США. Россия – геополитический соперник, а значит, русские в голливудских фильмах – в большинстве случаев подонки, мафиози, торговцы наркотиками, просто враги; если девушки – то обязательно проститутки. Однако не только Россию балуют такими ролями голливудские режиссёры и продюсеры. У США есть ещё один враг – Китай. Признаки нового витка геополитического противостояния уже обозначены на карте мира: территориальные разногласия в Тихом океане, назревшие многочисленные торгово-экономические противоречия. Из последнего: прямые звонки Трампа президенту Тайваня, как намёк на хрупкость единого Китая.

Было бы странным, если бы это всё никак не отразилось на продукции самой большой пропагандистской машины мира. И как показывают последние киноновинки в контенте «фабрики грёз», поставляемые во все страны мира как фаст-фуд, чётко обозначились контуры ещё одного врага американской мечты – врага с азиатским лицом.

В 2016 году на экраны вышел фильм «Брюс Ли: Рождение дракона» – на первый взгляд, то ли ностальгия по былым временам, то ли попытка реанимировать набивший оскомину жанр кино о боевых искусствах, то ли попытка заработать на знакомом, пусть и немного подзабытом сегодня образе. Этот фильм рассказывает о временах жизни Брюса Ли в США, о том, как он создавал свою школу кунг-фу и занимался популяризацией восточных единоборств через кинематограф.

o novom obraze vraga v gollivudskom kino9 О новом образе врага в голливудском кино

Сейчас не будем вдаваться в чисто технический анализ того, как сделан фильм: насколько  актёр  Филип Нг похож на кумира многих почитателей кунг-фу и стиля Вин-Чунь, как хорошо поставлены бои, и насколько логичным выглядит сюжет. Этот «киношедевр» интересен нам в первую очередь образами и смыслами, транслируемыми через них.

Для анализа фонового посыла фильма обратим внимание на пять персонажей, а именно: Брюса Ли, мастера шаолиньского монастыря Вонга Джэк Ман, американца (ученик Брюса Ли), образ китайской диаспоры в США и образ китайской девушки Су Лань. Разберём их подробнее.

Брюс Ли

Брюс Ли предстаёт в совершенно новом образе и совсем не соответствует привычному нам антуражу. Нет ни азиатской сдержанности, ни терпимости, ни смирения. Вместо этого – тщеславие, амбиции, стремление стать популярным, гордость  и высокомерие. Посмотрите, как он ведёт себя во время боя с американским чемпионом по карате. Он не проявляет никакого уважения к сопернику, подшучивает и даже злорадствует над ним. Такое поведение вообще не присуще китайскому менталитету, и, конечно же, не было присуще настоящему Брюсу Ли. Вся восточная философия твердит: «Уважай своего врага. Учись у него». Но здесь мы ничего такого не наблюдаем. Напротив, когда мастер Вонг Джек Ман говорит Брюсу Ли о самосовершенствовании и необходимости преодоления себя, тот шутя отвечает: «Опять этот шаолиньский мудрёж».  Конечно, это порочит имя великого актёра и мастера кунг-фу. Посмотрите этот видео ролик:

Это выдержка из интервью Брюса Ли. Обратите внимание, насколько его речь пропитана восточной образностью, насколько он устремлён вглубь себя и томим жаждой самопознания. В фильме тоже присутствует эта философия «быть водой», но она как-то очень плохо согласуется с образом заносчивого и высокомерного популяризатора кунг-фу, который стремится лишь хорошо выглядеть на экране и считает себя лучшим в боевых искусствах.

Как только в Америку приезжает шаолиньский мастер, Брюс Ли буквально перестаёт спать ночами, и причиной его бессонницы является одна единственная мысль: «Сможет ли он победить  Вонг Джэк Мана». Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что один из его учеников Стив уходит тренироваться к шаолиньскому мастеру, так как находит его более глубоким и справедливым, в нём он видит истинного носителя знаний кунг-фу.

После поединка двух мастеров, который всё-таки состоялся, Брюс Ли вроде бы становится лучше или, по идее, должен таковым стать. Но что мы видим? Кажется, его заносчивость и бахвальство не вытравить ничем. Он продолжает вести себя абсолютно так же, пренебрежительно раскидывая врагов направо и налево.

Мастер Вонг Джек Ман

Вонг Джек Ман приехал в Америку с одной целью: исчезнуть. Он совершил непростительное действие: применил жёсткий удар во время показательного поединка с мастером другой школы кунг-фу, чуть не убив его и унизив при собственных учениках. Теперь он должен искупить свою вину. Он работает обычным посудомойщиком в ресторане. Он считает, что должен учиться смирению и сдержанности и устраниться от любых внешних раздражителей.

o novom obraze vraga v gollivudskom kino3 О новом образе врага в голливудском кино

Образ китайской диаспоры и девушки Си Лань

Эти два образа лучше рассматривать в связке, в таком случае они становятся более понятными и чёткими. Девушка Си Лань мечтает о счастливой американской жизни. Она с энтузиазмом учит английский язык, читает американские журналы. В Китае она изучала традиционную медицину, а в Америку приехала, чтобы изучить западную в большом университете. Но не всё так просто в её мире. Её устремлений не разделяют хозяева в китайском квартале Сан-Франциско – то есть китайская мафия. Они запрещают ей разговаривать на английском, учить английский и обучать английскому других девушек, запрещают ей общаться с американцами. Таким образом, девушка находится под постоянным гнётом, ощущая на себе всю бесчеловечность китайского мира, который не выпускает её на свободу.

Ну а китайская мафия, как и положено мафии, занимается самыми тёмными делишками: выбивает дань из честных людей-предпринимателей, держит в неволе девушек, курирует азартные игры, проституцию и т.д.

Образ американца Стива

Ученик Брюса Ли по имени Стив (тот, который уходит от него к Вонгу) возмущён той дикостью и тиранией, которая твориться в Чайна Тауне. Ему очень нравится Су Лань, и он горит желанием ей помочь выбраться из этого ада любой ценой. Он дарит ей учебник по английской грамматике, поощряя в ней стремление приобщиться к американской культуре. Во время свидания Стив учит её бейсболу  – американской игре.

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Желая освободить Су Лань, он обращается к своему шифу (учителю) Брюсу Ли, но тот даёт ему совет забыть эту девушку. Тогда он идёт за помощью к Вонгу, но тот самоустраняется от проблемы, так как занят «очищением своей души от греха».

Подытожим:

Один китайский мастер, который способен как-то повлиять на ситуацию в китайском квартале, занят удовлетворением своего эго и зарабатыванием денег, другой такой же мастер занимается искуплением греха, и только американца в Чайна Тауне интересует справедливость. Больше никому до этого нет дела. Все остальные, невзирая на их силы и возможности, готовы смириться с существующим порядком и терпеть мафию, которая эксплуатирует китайских девушек и грабит мирное население.

По сути, американец Стив – единственный положительный персонаж  в этом фильме (который вроде как посвящён Брюсу Ли), помимо, конечно же, девушки Су Лань, которая мечтает приобщиться к американской культуре. И только благодаря призывам Стива Брюс Ли и Вонг Джек Ман наконец-то начинают что-то делать: сначала вступают в поединок между собой, а потом громят логово мафиози. Стив двигает основной сюжет в этом фильме, он направляет всех остальных героев к своей цели и развязке этой истории.

Кто, кроме американца, в голливудском сюжете способен что-то изменить в устоявшемся и утонувшем в диких нравах китайском квартале?!

Вот так выглядит ситуация с этим фильмом. Конечно же, найдутся те, кто скажет, что это чистая случайность, совпадение, и никакой целенаправленной пропаганды нет. Для особо упорных приведём ещё один пример.

Сериал «Слепое пятно» (или «Слепая зона») появился на экранах в 2015 году. Сюжет сериала вертится вокруг девушки, которую нашли посреди Нью-Йорка в сумке. Девушка вся исписана татуировками и напрочь лишена памяти: она не знает, кто она, откуда и что с ней произошло. Татуировки являются ключами к преступлениям. Теперь эта девушка интересна не только полиции, но и ФБР.

o novom obraze vraga v gollivudskom kino6 О новом образе врага в голливудском кино

В самой первой серии сериала первая разгаданная татуировка в виде китайских иероглифов приводит девушку вместе с агентом ФБР в Чайна Таун. По адресу указанному на её теле они находят небольшую лабораторию по производству пластиковой взрывчатки, и проживал там некий китаец по имени Чао.

Татуированную девушку выводят из квартиры. В коридоре девушка слушает, как другой китаец за стенкой избивает свою жену. До этого момента все проживающие здесь люди не сильно заботились о соседе-тиране, но теперь тут появилась американка и она не может спокойно на это смотреть. Попытки вступиться за бедную китайскую женщину, которую избивает собственный муж, заканчиваются дракой. Муж-тиран и какой-то его товарищ набрасываются на татуированную девушку.

Террорист Чао в своём ноутбуке оставляет видеопослание:

«… Это лишь начало. Америка слишком долго не обращала внимания на страдания Китая. Америка сидит и смакует свободу, а вокруг творятся зверства и погибают семьи. Сегодня Америка ощутила боль потерь и страданий. Сегодня настал час расплаты…»

То есть террорист Чао  – ни много ни мало, посягатель на свободу американского народа, на американский миропорядок. Злее и опаснее врага сложнее придумать для простого американского обывателя, которого во что бы то ни стало надо окунуть в реальность вражды и страха.

Вот такой он – новый образ китайца в голливудском кино. И такие примеры встречаются сплошь и рядом, надо только чуть внимательнее анализировать всё, что смотришь. Нам лишь остаётся радоваться, что мы с нашими китайскими партнёрами делим в западной киноиндустрии одну и ту же роль, и констатировать факт, что «фабрика грёз» – скорее, фабрика стереотипов и шаблонов, главная функция которой – промывка мозгов.

Олег Ищущий

Видеосюжет RT по теме статьи

Источник: whatisgood.ru

Метки: теория, технологии
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