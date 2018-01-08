О будущем России, США, человечества.. Предсказания

Эдгар Кейси о будущем США и России

Оказывается, знаменитый предсказатель Эдгар Кейси еще в начале прошлого века все рассказал о нынешнем противостоянии Россия-США, которое началось этой весной. Более того, он поведал, чем оно закончится.

Стенограмма откровений

Американский ясновидящий Эдгар Кейси (1877-1945) – один из самых знаменитых предсказателей в мире. Свои прогнозы он делал в трансе – состоянии, похожем на сон. Ему задавали вопросы, на которые он отвечал, «не приходя в сознание». Слова пророка записывала стенографистка, причем, проснувшись, Кейси сам не помнил того, о чем говорил.

Существуют многочисленные издания этих стенографических записей, первые из которых вышли еще в 30-е годы XX века. Многое из этих прогнозов сбылись и продолжают сбываться, а человечество каждый раз ахает, убеждаясь, что Кейси давно уже предвидел то или иное событие.

Так, Кейси предсказал обе мировые войны, причем назвал точные даты их начала и окончания и все основные сражения. Так же он предсказал распад СССР и то, что однажды коммунисты потеряют свою власть. И вот тут-то и начинается самое интересное…

Однако лучше всего дать слово самому Эдгару Кейси, точнее стенограммам его откровений. В Интернете существует множество фальшивых предсказаний Кейси, эти же документально подтверждены.

Вот по таким данным, которые имеются в каждой стенограмме откровений Кейси, можно удостовериться, что эти прогнозы не подделка:

«Чтение 3976-29. Это экстрасенсорное чтение дано Эдгаром Кейси в офисе Ассоциации на Arctic Crescent, 22 июня 1944 года.



Присутствовали: Эдгар Кэйси; Гертруда Кэйси, кондуктор; Глэдис Дэвис и Милдред Тэнси, стенографистки».

В последующих предсказаниях в этой статье указаны только номера и даты, но в каждом из них так же были названы свидетели и место их озвучивания.

Дух Америки

Что же говорил Кейси в этот день, 22 июня 1944 года?

«В чем дух Америки? Большинство людей гордо скажут в «свободе». Свободе от чего? Когда вы ограничиваете людские сердца и умы различными путями и способами, разве это дает им свободу слова? Свободу вероисповедания? Свободу от нужды?»

Это слова как никогда актуальны сейчас, когда политика США по отношению к слабым и развивающимся странам - бомбежки мирного населения, финансирование цветных революций и т.д. вызывают возмущение у многих людей, в том числе в той же Америке.

Вспомните, например, фильм американского режиссера Джеймса Камерона «Аватар» - в нем аллегорически критикуются хищнические намерения Соединенных Штатов. Огромный успех этого фильма во всем мире и в самой Америке говорит о том, что большинство людей во всем мире понимают, что США «ограничивают людские сердца и умы».

Напомним, что по сюжету фильма вооруженные люди из Штатов осуществляют операцию по ограблению свободных, но слабых туземцев фантастической планеты Пандора, в недрах которой находятся богатые залежи редкоземельного минерала. Однако Пандора сумела защититься от агрессоров. Кто же может это сделать это слабым и угнетенным на самом деле, а не в фантастическом фильме?

Эдгар Кейси дает ответ на этот непростой вопрос. То же чтение 3976-29 от 22 июня 1944 года:

«Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, нет, а из свободной России. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата»…

Надо сказать, что в этой фразе глубокий для нас смысл. В ментальности россиян (к которым, конечно, относятся не только русские) всегда присутствовала эта идея – жить не ради денег, а чего-то большего – дружбы, общего счастья, «ради собрата». Достаточно вспомнить наши сказки, пословицы, поговорки – «Не в деньгах счастье», «Сам пропадай, а товарища выручай», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Если на Западе и, особенно в США, всегда царил культ денег и индивидуализма, то в России народ всегда был «миром» - т.е. общиной, действовал заодно. И стремился к чему-то более возвышенному – недаром наша русская литература с ее нематериальными ценностями, идеями и мыслями – Чехов, Толстой, Достоевский, до сих пор считается непревзойденной планкой для всего мира.

Сила – в правде

Кейси говорил:

«Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе – на любви, доверии и мудрости».

Россияне, будучи очень сильными, всегда стремились помогать слабым. В нашей истории масса примеров этому. Здесь можно вспоминать много исторических событий, сравнивая разницу менталитетов россиян и Запада, но можно ограничиться всего лишь одним. И все сразу станет понятно – победа над фашизмом во Второй мировой войне - чьей кровью в основном она была оплачена, знают все.

Даже в сумасшедшие 90-е годы, когда Россию начали разворовывать и убивать, и то в глубинах народа оставалось что-то настоящее. Вспомните фильмы «Брат-1» и «Брат-2» - их популярность в нашей стране говорит о том, что идеи из этого фильма находят отклик в сердцах миллионов людей.

Этот фильм о том, как молодой парень пытается искать справедливость, причем во втором фильме в тех же США. Он один, в России разруха и бандитизм, ему не на что опереться, он действует против правил, но он ищет свою правду.

Вспомните цитату из этого фильма:

«Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!»

Сейчас у нас многое изменилось, страна очнулась, почувствовала свою силу, и нашей правде есть на что опереться. И многие народы стали связывать надежду на светлое будущее с Россией – все, как предсказал Кейси.

Предсказатель говорил: (чтение 3976-10, 8 февраля 1932 года).

«В религиозном развитии России великая надежда для мира. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире».

Незадолго до этого (чтение 452-6, 29 ноября 1932 года) Кейси сказал:

«Изменения грядут, можете быть уверены, будет эволюция или революция в идеях религиозной мысли. Основы этого для всего мира, в конечном счете, придут из России; это будет не коммунизм, но то, чему учил Христос — его вид коммунизма».

Центр мира

Интересно, что Кейси утверждает – Россия будет новым центром мира.

Причем, при этом американцы и Россия будут дружить:

«Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано: «В Бога мы верим» (надпись на долларах США).

На первый взгляд, Кейси имеет в виду то, что в правительстве самих Соединенных Штатах что-то изменится, появятся другие силы, которые будут понимать, «в чем сила».

Но дело не только в этом – по словам пророка, США ждут серьезные трудности, и жителям Америки поневоле придется дружить с Россией. К слову заметим, что самые информированные американцы уже перебираются в нашу страну - вспомним Эдварда Сноудена, сотрудника ЦРУ, который бежал в Россию – именно из-за несогласия с политикой США.

По мнению Кейси, США и другие страны ждут страшные природные катаклизмы и глобальное потепление (чтение 3976-15, 19 января 1934 года):

«Земля будет расколота в западной части Америки. Большая часть Японии должна погрузиться в море. Верхняя часть Европы будет изменена в мгновение ока. Будут изменения в Арктике и в Антарктике, что приведет к извержению вулканов в жарких областях, и будет сдвиг полюсов - такой, что холодный или субтропический климат станет более тропическим, и там будут расти мох и папоротник».

Позже Кейси расширил это предсказание (чтение 1152-11; 13 августа 1941 года):

"Исчезнут многие районы восточного побережья возле современного Нью-Йорка или даже большая часть самого Нью-Йорка. Впрочем, это удел будущих поколений. Гораздо раньше перестанут существовать южные части штатов Каролина и Джорджия. Воды озёр (Великих озер), скорее всего, вольются в залив (Мексиканский залив). Район (Виргиния-Бич) будет в числе безопасных, такими же будут и районы в современных штатах Огайо, Индиана и Иллинойс, а также — большая часть юга и востока Канады. В то же время большая часть западных земель подвергнутся разрушениям, которые, конечно, будут происходить и в других странах».

Долгие годы это предсказание не воспринимали всерьез, однако сейчас климат действительно значительно изменился – в сторону потепления. И в последнее время все чаще поступают сообщения об активности вулканов Южной и Северной Америки.

Кейси также говорил, что после всех этих потрясений планета сильно изменится, однако Россия при этом пострадает меньше других. Именно она и возглавит новую цивилизацию, центром которой будет Западная Сибирь.

Интересно, что у нас в стране сейчас идет активное освоение Сибири и Дальнего Востока – предсказание как будто уже начинает сбываться…

Добавим, что не только Кейси предсказывал подобное великое будущее России, но и другие прорицатели прошлого, но об этом мы расскажем в нашей следующей статье…

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Знаменитые предсказатели о будущем России

Бурно развивающиеся события этого года: великолепная зимняя Олимпиада, безоговорочная победа на ней российских спортсменов, возвращение Крыма в Россию, выигрыш наших хоккеистов на чемпионате мира, заставили многих людей и в нашей стране и за рубежом по-другому взглянуть на одну шестую часть суши. Интересно, что знаменитые предсказатели прошлого уже давно рассказали о будущем России, которая изменит весь мир – и их прогнозы просто удивительны…

Великие гипербореи

Еще римский врач и астролог Парацельс в своих «Оракулах» говорил:

«Есть один народ, который Геродот называл гипербореями — прародителями всех народов и всех земных цивилизаций. Нынешнее название исконной земли этого древнего народа — Московия.



Гипербореи в своей бурной будущей истории познают много — и страшный упадок с великим множеством всевозможных бедствий и мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже в начале XXI-го века».

Знаменитая американская ясновидящая XX века Джейн Диксонговорила:

«Природные катаклизмы начала XXI-го века и все вызванные ими глобальные бедствия меньше всего затронут именно Россию, и ещё меньше затронут они русскую Сибирь. У России откроется возможность бурного и мощного развития. Надежды мира и его возрождение придут именно из России».

В конце XX века итальянская колдунья Мавис утверждала:

«У России очень интересное будущее, которого абсолютно никто в мире не ожидает от России. Именно русские положат начало перерождению всего мира. И никто не представляет, сколь глубоки будут эти перемены во всём огромном мире, вызванные именно Россией. В России оживёт даже самая глубокая провинция, появится и вырастет очень много новых городов на самой периферии…



Россия достигнет такого уникально высокого уровня развития, которого нет сейчас и даже к тому времени не будет ни у одного даже самого развитого государства в мире. Потом за Россией потянутся и все остальные страны. Прежний нынешний западный путь развития земной цивилизации очень скоро заменит новый и именно российский путь».

Вот такое редкостное единодушие у предсказателей из разных стран и времен… И это лишь часть подобных предсказаний!

Ванга о России

Самая знаменитая предсказательница Ванга, естественно, тоже не обошла своим вниманием будущее России. В 1979 году советский писатель Валентин Сидоров побывал в Болгарии, где много общался с Вангой, о чем позже написал книгу «Людмила и Вангелия». Людмила – это Людмила Живкова, дочь Тодора Живкова, которая переводила для советского писателя слова Ванги и сама увлекалась необычными и мистическими практиками.

В этой книге Сидоров привел немало высказываний Ванги.

Вот что прорицательница говорила, например, о наших космонавтах. Она утверждала, что они выполняют миссию исключительной важности. Ракеты, пилотируемые ими, очищают пространство над Россией и освящают его. Юрия Гагарина баба Ванга считала святым.

«После того, как он принял огненную смерть, он стал посвященным, - говорила она. - Он находится сейчас в своем небесном теле. Его душа жива и как звезда светится над Россией».

Ванга, по словам Сидорова, утверждала, что главный защитник и покровитель России – святец Сергей (Радонежский).

«Он большой пророк и не простой святой, а главный русский святой».

Болгарская ясновидящая говорила, что она «слышит» его слова.

Так, святец Сергей однажды сказал ей:

«Нет такой силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти, крепнуть».

Господарь всего мира

Однажды Ванга обрисовала очень подробно грядущие события, которые ждут нашу страну.

«Все растает, как лед; лишь одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России».

Тут интересны два момента – удивительно мягкая и бесснежная зима этого года во многих регионах, которая является следствием подтвержденного учеными глобального потепления - «все растает».

И тот факт, что в 1979 году Валентин Сидоров в своего книге утверждал, что под Владимиром Ванга подразумевает князя Владимира, крестившего Русь. И лишь после того, как Владимир Путин стал президентом России, это предсказание приобрело новый смысл.

Ванга развила свою мысль:

«Слишком много жертв принесено. Никто не может остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира».

В слово «господарь» Ванга вкладывала не политический, а духовный смысл. Она утверждала, что «вернется старая Россия». Однако под словом «старая» Ванга не имела в виду возвращение к дореволюционным порядкам. Например, о Николае Втором она отзывалась нелестно:

«Нехороший человек. Уничтожал людей, и из-за него уничтожено великое множество людей».

Понятие «старая Россия» означало для нее возвращение к духовным началам. «Сейчас вы называетесь Союз, а потом будете называться, как при святце Сергее, Русь». Вот эта Русь, которой суждено пройти огненное крещение, и должна стать, по выражению Ванги, «господарем всего мира».

«Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка».

Но произойдет это далеко не сразу - через шестьдесят лет (от 1979 года). Этому, по словам Ванги, будет предшествовать сближение трех стран. В одной точке, говорила она, сойдутся Китай, Индия и Москва.

Был подписан знаковый контракт между Китаем и Россией, в котором подразумевается многолетнее сотрудничество в разных отраслях между нашими странами.

Менее известен тот факт, что Россия и Индия тоже ведут переговоры о плотном сотрудничестве – так, Россия намеревается принять участие в строительстве газопровода в Индию и других крупных проектах, кроме того, упрощается визовый режим между нашими странами. Так что, возможно, процветание России, о котором рассказывали различные предсказатели, уже не за горами.

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Пауль Амадеус Динах: Предсказания из 3906 года

В этом году греческие исследователи возьмутся за подробное изучение довольно уникального документа: записки некоего Пауля Амадеуса Динаха, якобы побывавшего в 3906 году.

Учитель из Цюриха

В 1915-1920 годах Пауль Динах жил в Швейцарии и занимал должность учителя в одной из школ Цюриха. В этот период Европу накрыла вспышка летаргического энцефалита, известного еще как сонная болезнь. Заразившись, Пауль впал в кому и пробыл в ней где-то год. Когда он вышел из комы, врачи посоветовали ему сменить климат. В 1922 году Пауль уехал в Грецию и устроился там преподавателем немецкого языка на кафедре одного из местных университетов.

В 1924 году Пауль решил вернуться на родину и перед отъездом передал одному из своих греческих учеников рукопись на немецком языке, посоветовав перевести ее на греческий и, таким образом, повысить свои знания.

Далее начался настоящий детектив. Уехавший из Греции Пауль Динах до Швейцарии так и не добрался и вообще пропал без вести где-то на полдороге.

Когда начали искать его родственников, то выяснилось, что никакого учителя Пауля Амадеуса Динаха никто в Цюрихе не знает – очевидно, он приехал в Грецию под чужим именем. Но самое интересное содержалось в рукописи. Судя по ней, Пауль, будучи в коме, весь тот год «контактировал» с неким Андреасом Нортэмом, жившем в… 3906 году!

Ученик выполнил перевод и даже опубликовал полученное произведение со своими комментариями, но весь тираж куда-то исчез. А в 1944 году пропала и сама рукопись, остался только перевод на греческий, который был опубликован только в 1979 году.

«Записки из будущего» составлены очень скрупулезно и грамотно. Другое дело, что их автор, возможно, не всегда понимал, о чем идет речь, и потому использовал метафоры, более близкие к своему времени. (Как, например, житель XV века попытался бы описать работу телевизора). К тому же, автор, возможно, будучи уверен, что рано или поздно вернется в свое время, более интересовался событиями XX века, чем третьего тысячелетия, либо вообще так и не уяснил, что там происходит.

Пауля Динаха можно было бы сходу назвать авантюристом, но этому выводу мешает один тонкий момент: до самого своего отъезда и исчезновения он не предпринимал никаких попыток опубликовать свой дневник и вообще не афишировал содержащуюся в нем информацию. Более того, те исследователи, кто ознакомился с сохранившимся переводом, подтверждают, что про описываемые там технические и тем более электронные компоненты житель начала XX века не мог иметь ни малейшего понятия.

Что нас ждет?

Итак, что обещают нам пророчества Пауля Амадеуса Динаха? Начнем с ближайшего к нам промежутка времени.

2016-2018 годы – мир на грани самоубийственной войны.

К счастью, она так и не случится и вообще произойдет пересмотр существующих границ не в плане очередной «перекройки» государств, а в плане возможности более свободного их пересечения.

К 2020 году деньги из подвергающихся инфляции пустых бумажек превратятся в твердую, крепко привязанную к энергии и природным ресурсам валюту.

Еще через 5 лет будет отменена частная собственность на, собственно, природные ресурсы.

А к 2050 году будет прекращена и даже полностью запрещена добыча полезных ископаемых, в связи с тем, что ученые добьются получения достаточно количества энергии из возобновляемых источников.

В конце XXI века «жители уйдет под землю».

То есть, скорее всего, жители нашей планеты, в связи с перенаселением начнут строить некие подземные города, возможность появления которых связана с открытием «подземного солнца и атмосферы».

Что же касается единого мирового правительства, то оно появится только ближе к третьему тысячелетию.

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Россия Пространство Света и Радости