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О 18 битве экстрасенсов. Выпуск 2 (разбор полётов).

10:32. 8 января 2018 Просмотров - 206 3 коммент. Опубликовал:

О 18 битве экстрасенсов. Выпуск 2 (разбор полётов).
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

После выходы ролика “о 18 битве экстрасенсов – на чистоту” , к нам стало приходить большое количество разных комментариев.
Чтобы ответить на эти сообщения, а так же более обстоятельно прояснить нашу точку зрения по этому вопросу мы и записали эту беседу.

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Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 9 5
    Татьяна 8 января 2018 в 12:56 Ссылка Пометить
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    Как можно слушать этого Ять? Клоун.

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    • 7755 4378
      Lada Татьяна 8 января 2018 в 15:03 Ссылка Пометить
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      Сама сумеешь выступить лучше? Давай…послушаем…
      Ять – честный,правдивый,ищущий ЧЕЛОВЕК…Он своим мнением ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВО…людей…
      Он вскрывает пробелы в познаниях БОЛЬШИНСТВА…и сегодня это очень важно…
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