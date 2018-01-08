О 18 битве экстрасенсов. Выпуск 2 (разбор полётов).
О 18 битве экстрасенсов. Выпуск 2 (разбор полётов).
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.
После выходы ролика “о 18 битве экстрасенсов – на чистоту” , к нам стало приходить большое количество разных комментариев.
Чтобы ответить на эти сообщения, а так же более обстоятельно прояснить нашу точку зрения по этому вопросу мы и записали эту беседу.
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Источник: www.youtube.com
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Как можно слушать этого Ять? Клоун.
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Сама сумеешь выступить лучше? Давай…послушаем…
Ять – честный,правдивый,ищущий ЧЕЛОВЕК…Он своим мнением ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВО…людей…
Он вскрывает пробелы в познаниях БОЛЬШИНСТВА…и сегодня это очень важно…
Алексей корректирует выявленные недочёты…
Если у вас есть,что сказать более того,о чём говорят эти ДОБРОДЕИ – слушаем вас…
Просто ваши уши настроены на промывание мозгов авторитетами “от науки”…Не доросли до приятия правды…
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Теперь понятно для кого говорит Ять.