Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 2.2)

Учёные, влюбленные в Августа Шлёцера. Откровенно об историках

Третий , Шлёцер, в которого особенно влюблены наши учёные – тоже сторонник норманнской теории образования русского государства. При этом называл себя русским патриотом. Главная его книга по русской истории – «Нестор» (1767). В Санкт-Петербург с 1761 по 1776 г. помогал Миллеру в издании «Собрания российских историй». Считал себя, между прочим, первооткрывателем русской истории. Другими словами, Шлёцер не сомневался и не скрывал, что он и есть создатель истории Руси-России. При поддержке Екатерины II провёл огромную работу по изданию русских летописей.



Опубликовал первое издание «Русской Правды». Пользуясь поездками по Германии и другим странам, пропагандировал написанную им российскую историю в Европе.[58] Были у нас и другие заморские принцы с филолого-историческим уклоном, правда, не столь известные и влиятельные. Так чего мы после этого удивляемся, что история у нас какая-то неправильная? Вот так, мол, получилось. Добрые мы, беззубые. Об нас сопли вытирают, а мы всё руку дружбы протягиваем.

Понятно, что правду о «правильном крещении» на Руси узнали лишь позднейшие «русские историки» – Байер, Миллер, Шлёцер, вычитав её из «Повести Временных Лет», которую сами же и правили и издавали.



Сама же Церковь до 1888 года тоже не знала этой даты, появившейся из ПВЛ, где, в частности, князь Владимир произносит фразу под стать и в духе норманниста Шлёцера: Благословен Господь Иисус Христос, который возлюбил новых людей – Русскую землю и просветил её крещением святым.



Сегодня легко читается политизированность этой мысли «о новых русских людях», вложенной в уста Святого князя, однако почти 200 со времени Шлёцера она почему-то не вызывала в просвещённом обществе никаких подозрений.

Вот как любопытно о «Повести временных лет» сообщает справочник:

«Источником для летописца послужили предания, народные песни, устные рассказы современников, некоторые письменные агиографические документы. Древнейший свод продолжил и дополнил в 1073 монах Никон… Затем в 1093 игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном был создан «Начальный свод», который использовал новгородские записи и греческие источники: «Хронограф по великому изложению», «Житие Антония» и др.



Начальный свод фрагментарно сохранился в начальной части Новгородской первой летописи младшего извода. Нестор переработал Начальный свод, расширил историографическую основу и привёл русскую историю в рамки традиционной христианской историографии.



Он дополнил летопись текстами договоров Руси с Византией и ввёл дополнительные исторические предания, сохранённые в устной традиции».

Вот, значит, в чём дело – летописец Нестор не только использовал предания и жития святых христиан, но и привёл русскую историю в рамки традиционной христианской историографии. Любопытно, как бы это вообще удалось сделать Нестору, ещё не знакомому с хронологической шкалой Скалигера? Не вмешался ли в это важное дело наш отец Щлёцер? Ведь на кону стояло прошлое Руси и его насельников.



А немцы, как всем известно, всегда на голову были их выше. Вот и Рюрик с братьями как раз подоспел. Без него Руси никак было не управиться. Новая хронология задаётся вопросом: мог ли Нестор обладать историческим мышлением, свойственным историкам XVIII века?



Мог ли он поставить перед собой задачу на одном листе связать даты истории Руси IX–XI вв. с датами мировой истории из начала 17 века?

С. К. – Отсюда пошла идея, что вся наука ложная? Неужто все учёные поголовно не ищут правды, и живут только старыми не перепроверенными догмами?

Ф. И. – Умные учёные прекрасно осознают, что с их наукой что-то не так. Концы с концами не сходятся. Но к профнепригодности многих из них приводит то, что их уму недостаёт личной воли и совестливости, которая во внешнем проявлении суть профессиональная порядочность. Собственное благополучие оказывается важнее этих качеств. В противном случае грозит анафема, безработица, нищета, если ты, конечно, больше ничего не любишь, не хочешь или не умеешь делать.



Как это и было, например, с Ломоносовым или Исааком Ньютоном, своё личное мнение ставившими выше мнения коллективного официоза. Приспособленцу понимать, что ложные знания это плохо, не позволено. А солгав один раз, приходится лгать постоянно.



И учёному уже невдомёк, что ложь, если и оправдана, то только во имя спасения чего-то по-настоящему дорогого, великого, и только на короткое время – ложь тактического действия. В этом её праведность. Но если от тебя столетиями закрыты исторические архивы, игнорируются попытки обращения к историковедческой составляющей, как можно быть уверенным в правильности существующей истории?



Разве не изменится она завтра, когда архивы, наконец, откроются и появятся новые уточняющие данные?

Однако обществу веками навязывается подобие глобального МММ, рассчитанного на долгое будущее, подпитываемое неиссякаемыми ресурсами и силовым влиянием.



Наследственной ложью заражена практически вся отечественная и зарубежная наука. Ведь первыми учёными, писавшими Всемирную историю, были деятели, совмещающие в себе познания не столько истории, сколько богословия, филологии и философии.



Это был ключевой момент. Не случайно нынешние интеллектуалы, критикуя независимых исследователей, ставят им в вину, что те критикуют преимущественно историю и лингвистику, не затрагивая другие, например, точные науки.[61]

С. К. – Но всё же, как быть с учебниками, прописанными древностями?

Ф. И. – Разве учебники дают свидетельства? Учебники носят декларативный характер. Они не доказывают. Это не научное издание. То же самое делает, например, историк Клим Жуков, своими многочасовыми роликами о Монгольском иге пересказывающий из популярных источников, что и как было на Руси в 13-15 веках.



Хотя, как учёный-аналитик, должен был посвящать большую часть доклада поиску и исследованию новых данных.



Именно новые данные сегодня становятся востребованными. Нельзя учёному удовлетворяется лишь рамками школьной программы. Надо развиваться дальше. Если это уже делает академик Фоменко, почему этого не делает академик историк? Что ему мешает?