И.Н. Панарин: Гибридная война и 2018 год
15:24. 8 января 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Матрица действительно работает без сбоев! В самые последние дни опубликовал серию материалов, в которых показывается искусственность внедрения в наши учебники истории такого понятия как „Киевская Русь”.
И вот, включаю доклад И.Н. Панарина, посвящённый гибридной войне, ведущейся против России. И что можно увидеть буквально на самых первых кадрах? Историю эволюции Руси, где… самым логичным и правильным образом места т.н. Киевской Руси попросту нет!
Причём Игорь Николаевич, как представитель спецслужб, наверняка имеет доступ к более серьёзной информации, нежели та, что гуляет в Интернете.
И уж коли речь зашла о докладе, то рискну опубликовать его не прослушав. Игорь Николаевич обычно правильно смотрит и анализирует политические и исторические процессы.
И вот, включаю доклад И.Н. Панарина, посвящённый гибридной войне, ведущейся против России. И что можно увидеть буквально на самых первых кадрах? Историю эволюции Руси, где… самым логичным и правильным образом места т.н. Киевской Руси попросту нет!
Причём Игорь Николаевич, как представитель спецслужб, наверняка имеет доступ к более серьёзной информации, нежели та, что гуляет в Интернете.
И уж коли речь зашла о докладе, то рискну опубликовать его не прослушав. Игорь Николаевич обычно правильно смотрит и анализирует политические и исторические процессы.
Источник: ss69100.livejournal.com