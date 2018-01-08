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И.Н. Панарин: Гибридная война и 2018 год

15:24. 8 января 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
Матрица действительно работает без сбоев! В самые последние дни опубликовал серию материалов, в которых показывается искусственность внедрения в наши учебники истории такого понятия как „Киевская Русь”.

И вот, включаю доклад И.Н. Панарина, посвящённый гибридной войне, ведущейся против России. И что можно увидеть буквально на самых первых кадрах? Историю эволюции Руси, где… самым логичным и правильным образом места т.н. Киевской Руси попросту нет!

Причём Игорь Николаевич, как представитель спецслужб, наверняка имеет доступ к более серьёзной информации, нежели та, что гуляет в Интернете.

И уж коли речь зашла о докладе, то рискну опубликовать его не прослушав. Игорь Николаевич обычно правильно смотрит и анализирует политические и исторические процессы.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, Запад, информационная, история, Матрица, панарин, Россия, Русь, США
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