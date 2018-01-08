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Аргентинец написал книгу о жизни в холодной России

11:00. 8 января 2018 Просмотров - 496 Один комментарий Опубликовал:



Аргентинец Патрисио Бастос приехал в Архангельск, когда ему было 25. Тогда он работал преподавателем испанского в лингвистической школе. Сейчас новому россиянину 29 лет, и живет он в славном городе Киров. В студенчестве Патрисио изучал русский, знает английский, так что с языковой преградой здесь он не столкнулся. Уезжать из России аргентинец пока не собирается, и даже написал книгу о нашей стране на испанском. Патрисио Бастос подробно рассказал о жизни в России:

Причина переезда:

Детство и юность я провел в городе Кордова, в 700 км от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Окончив среднюю школу, поступил в католический университет, где изучал политологию, английский и русский языки.

Россия всегда казалась мне очень привлекательной. Со школы я знал, что это самая большая страна в мире, здесь бескрайние ландшафты и весьма необычная жизнь.



Я жаждал приключений и новых знакомств. Окончив университет, обратился в международную организацию по поиску работы за границей, где нашел вакансию преподавателя испанского языка в Архангельске. Не раздумывая собрал чемодан и поехал навстречу мечте.

О стереотипах и первых впечатлениях

Первое впечатление о России — зимняя природа (морозное утро, много снега, река подо льдом). В Аргентине думают, что здесь постоянно зима, холод и снег и никогда не бывает жарко. Но это выдумка, так как на юге России, например в Сочи, тепло, солнечно, климат мягкий.



Я считал, что здесь живут только светловолосые славяне. Путешествуя по городам, я узнал, что Россия — многонациональное государство. Русские, башкиры, татары, удмурты, ненцы, карелы и другие народности не похожи друг на друга, хотя живут в одной стране.

И то, что русские много пьют и ходят в ушанках, — тоже стереотипы.

Что правда — так это то, что русские люди красивые и трудолюбивые. А русские женщины не только очень красивые, но и умные. Они со вкусом одеваются и всегда хорошо выглядят, даже если небогатые. Мужчины — сильные, но могут не всегда следить за собой. Вообще, русские — труженики: удивляет то, что они работают без отказа, даже если мало платят.



Жизнь в городе, работа, семья, путешествия

Я приехал в Архангельск весной, но было холодно. На улице большую часть суток было темно, потому чувствовал усталость и дискомфорт, но постепенно привык. Впрочем, разница с Аргентиной оказалась не такая большая, как можно было предполагать. И у нас выпадает снег и бывают морозы, особенно на юге страны, ближе к Огненной Земле.

Поначалу были трудности с языком. Помню случай: как-то я зашел в супермаркет и решил взять 200 г салата, но продавщице сказал 900 г (спутал русское произношение цифр). Когда она уже положила 600 г, я спохватился. Пришлось прибегнуть к пантомиме. Зато сейчас я уже не путаюсь!

Впечатлила природа: бескрайние леса (тайга), горы, реки, чистые озера и ягоды. Есть в России какая-то магия, которую нельзя объяснить, ее надо только чувствовать. Здесь, кроме материалистической стороны жизни, сильна духовная составляющая — доброта, отзывчивость, отвага.



Я люблю в России ее смену сезонов. Все четыре времени года ярко выражены. Мне очень нравится «желтая осень», зима с вьюгой и метелью, и сугробами (учусь кататься на коньках, встал даже на лыжи — это так здорово!).

В Архангельске прожил год, затем переехал в Киров, так как нашел работу, которая больше заинтересовала. Сейчас преподаю детям и взрослым иностранные языки по различным методикам. Также провожу занятия для подростков и взрослых слушателей на интересные и актуальные темы.

Я отметил для себя, что жители Кирова более открытые и дружелюбные. В Архангельске — более замкнутые. Может быть, потому что северные.

В Кирове много библиотек, музеев, университетов — это здорово! А вот дороги мне здесь не нравятся. Отсутствие ровного дорожного покрытия, много ям и неотремонтированных участков прямо в городе.

В свободное от работы время я путешествую по России. Делаю это в одиночку. Так ты рассчитываешь только на себя, свои силы и ни от кого не зависишь.

Фотографирую все, что привлекает внимание. Если в Барселоне за день у меня получается сделать только 20 фотоснимков, то, например, в Москве — около 200, ведь в России найти красоту легче!

Я успел уже посетить около двух десятков городов, был в Карелии и Поволжье, в Сибири и на Урале. Любимые места — поселок Вершинино на Кенозере и Ханты-Мансийск, город на берегу реки Иртыш: потрясающая природа, много церквей и общая ухоженность. В Кирове — набережная Грина с великолепным видом на Вятку, Александровский сад, улица Казанская, Трифонов монастырь. А поселок Средне-Ивкино очень напоминает мне поселок Вершинино в Архангельской области.



Любимое русское блюдо — борщ, кстати, я готовлю его теперь сам. Не нравится солянка. Очень люблю блины, овсяную кашу и ягоды: смородину, чернику, малину, облепиху и морошку, особенно варенье из них.

Грустно, что страна с богатой историей и культурой теряет свою самобытность — много иностранных заимствований: в языке, музыке, еде. Да и большинство памятников, культурных объектов потерялись после революции, и их уже никак не воссоздать, новым поколениям их не увидеть.

Я благодарен России, что в Кирове я встретил свою любовь и в скором времени собираюсь жениться. На Новый год и новогодние каникулы, а также летом я езжу на родину. Вдали от дома очень скучаю по своей семье, собаке Эне. Хочется просто быть с ними рядом, больше общаться.

Россия научила меня душевности, ведь до переезда я был материалистом. Здесь я многое переосмыслил и пережил, научился отвечать за себя, доверять людям, общаться без рамок.

С точки зрения безопасности в России комфортно. До сих пор ничего плохого здесь со мной не произошло: не украли, не ограбили, не обидели. Мне спокойнее гулять по Москве, чем, например, по Буэнос-Айресу. Люди оказывали поддержку и внимание, когда мне нужна была помощь, даже когда я плохо говорил по-русски (на улице подсказывали, как дойти до нужного места, где станция метро).

О русских и аргентинцах

Аргентина — молодая страна, которая заселялась в основном иммигрантами-европейцами, в отличие от России с ее богатым прошлым. У русских «длинная» история.



«Убери futbol, asado и mañana — и Аргентина не будет существовать». Я слышал про это изречение. Верно сказано. Эти три составляющие — футбол, мясо и маньяна (завтра, которое не наступит никогда) — определяют нас как нацию.

Аргентинцы любят поесть, особенно мясо (здесь его потребляют больше других продуктов питания). По выходным всегда готовят асадо — мясо, запеченное на углях. Русские не только любят поесть, но и поговорить за трапезой. А еды готовят больше, чем нужно. Аргентинцы пьют мало, русские пьют, даже если не праздник и важное событие (но не так много, как нам показывают).

В России, если дают обещание, то, как правило, его выполняют, да и люди более пунктуальные. В Аргентине любят давать обещания, но никогда их не выполняют. И ты не уверен в том, придет ли аргентинец на встречу или нет, потому надо каждый день звонить и напоминать о себе.

Русские действительно мало улыбаются. Аргентинцы же по своей натуре открытые и очень вежливые люди, улыбка — визитная карточка аргентинца, но это скорее привычка просто хорошо относиться к людям.

В России все происходит быстрее: люди намного быстрее растут, учатся, взрослеют, чем у нас. И мне намного интересней общаться с 20-летней русской девушкой, нежели с 29-летней аргентинкой. Русские девушки начитанные и сообразительные, а главное — с ними есть о чем поговорить. У нас сам процесс развития личности протекает намного медленнее. Да и жизнь в Аргентине более спокойная и размеренная. В России же люди куда-то бегут, торопятся, потому везде и во всем успевают.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: взаимоотношения людей
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Один комментарий»

  • 381 255
    росич 8 января 2018 в 13:02 Ссылка Пометить
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    Здорово написано!Просто, понятно, грамотно(чему стоит поучиться некоторым участникам данного сообщества), а главное честно и непредвзято. Этот аргентинец, по-моему, более русский, чем все наши доморощенные либерасты и ***********(прошу у всех прощения за эти определения, но они очень точно выражают суть этих людей). Молодец!Я получил огромное удовольствие от чтения статьи.

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