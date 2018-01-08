20 лет воюем — террористов всё больше: в США рассказали об истинных масштабах американской «войны с терроризмом» (КАРТА)

Согласно карте, разработанной командой американских учёных в рамках проекта Costs of War, война с терроризмом, которую ведут США, сегодня охватывает 76 стран.

И всё же, как сообщает американское издание The Nation, число террористических группировок в мире при этом продолжает расти. Ну а американские военные планируют всё новые военные операции, военные расходы при этом достигают астрономических цифр.

Американские контртеррористические силы сегодня находятся в гораздо большем количестве стран, чем вы предполагаете, пишет американский журналист Том Энгельхардт. Его статью, изначально вышедшую на личном сайте журналиста, публикует еженедельник The Nation.

Анализируя результаты войны с терроризмом, начатой США в 2001 году в одной-единственной стране, Афганистане, автор статьи отмечает, что сегодня, в эпоху Трампа, она не только не приблизилась к завершению, но и разрослась до небывалых размеров. При этом это число террористических групп в мире продолжает увеличиваться.

Только в самом Афганистане с 2001 года — когда страна практически полностью контролировалась «Талибаном»* — число террористических группировок выросло до 20.

В рамках проекта Costs of War («Цена войны». — прим. ред.) команды учёных из Брауновского университета США впервые была опубликована карта американской войны с терроризмом за 2015 — 2017 годы.

Карта позволяет увидеть полную картину контртеррористических войн Вашингтона по всему миру: их распространение, размещение американских сил, миссии по обучению контртеррористических подразделений, американские базы, удары беспилотников и другие авиаудары, а также число присутствующих американских военных.

«Один взгляд на карту позволит понять, что война с терроризмом, всё более усложняющийся ряд переплетённых конфликтов, сегодня является в большей степени глобальным явлением.

Она простирается от Филлипин… через Центральную Азию, Ближний Восток, Северную Африку, вглубь Западной Африки, где совсем недавно в Нигерии четверо „зелёных беретов“ погибли, попав в засаду», — отмечает автор статьи.

Не менее впечатляет и список стран, которые война с терроризмом затронула в той или иной степени.

«Сегодня, по данным проекта Costs of War в этот глобальный конфликт вовлечено не менее 76 стран, то есть 39% всех государств планеты», — сообщается в статье.

В их число входят не только такие страны, как Афганистан, Сирия, Йемен, Сомали и Ливия, где авианалёты США «стали нормой», а американские военные прямо или косвенно участвуют в боях.

«Это ещё и страны, где американские советники обучают местных военных или даже ополченцев тактике ведения контртеррористических операций, а также страны, в которых присутствуют военные базы, имеющие решающее значение для этих разрастающихся конфликтов. И как ясно показывает карта, эти категории часто пересекаются», — объясняет журналист.

«Тем временем великие города были превращены в груды камней, десятки миллионов людей вынуждены покинуть свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие всё новых земель, террористические организации стали брендами на значительной части планеты, а наш американский мир всё больше военизируется», — заключает автор.

В этом контексте неудивительно, что эта война «съедает доллары налогоплательщиков в размере, который должен поражать воображение в стране, инфраструктура которой очевидно рушится», — уверен Том Энгельхардт.

Согласно ещё одному исследованию проекта Costs of War, общая стоимость войны с терроризмом уже достигла «астрономической суммы» в $5,6 трлн.

Как напоминает автор, сам президент США Дональд Трамп недавно называл ещё большую сумму — $7 трлн. По прогнозам исследователей, только выплата процентов по займам на военные нужды к середине века добавит к американскому внешнему долгу более $7,9 трлн.

Бюджет Пентагона в первый год президентства Трампа составил «ошеломляющие» $700 млрд.

По мнению автора, эту войну сегодня «нужно воспринимать как новый вид нескончаемой мировой войны».

При этом, как отмечает автор, война с терроризмом достигла подобных масштабов «практически при отсутствии в США серьёзных дебатов о её стоимости и результатах». Это объясняется как самой природой войны, в которой нет чётко намеченных фронтов, армий, наступлений или отступлений, так и потерей интереса со стороны общества к «бесконечной череде войн и конфликтов, проходящих под рубрикой войны с терроризмом».

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* запрещенная в РФ террористическая группировка