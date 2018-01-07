Зимние Праздники.
Зимние Праздники.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.
В этой беседе мы решили обсудить какие Зимние Праздники справляли в это время Наши Предки и чему они были приурочены?
А так же попытались понять, как и каким образом происходил сам процесс празднования?
Так же в этой беседе, был пояснён принцип и смысл Свастичности проведения праздников в течении годичного цикла.
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Источник: www.youtube.com