Главная » Видео, Мировоззрение

Зимние Праздники.

13:34. 7 января 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Зимние Праздники.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

В этой беседе мы решили обсудить какие Зимние Праздники справляли в это время Наши Предки и чему они были приурочены?
А так же попытались понять, как и каким образом происходил сам процесс празднования?
Так же в этой беседе, был пояснён принцип и смысл Свастичности проведения праздников в течении годичного цикла.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Радостный праздник Коляда: веселье в славянских традициях
...день зимнего солнцестояния. Да и называли этот праздник иначе,...приходит к славянам радостный зимний праздник. Начинают славяне колядовать,..., боги летнего и зимнего праздников. Кроме того встречаем...славян для жертвоприношений. Праздник Коляды — время приносить...
Живой эфир на ВЕДЫ РА - Зимние посиделки с Коловатом - готовь телегу зимой
...вы в дальнейшем присутствовать на празднике Зимний День Бога Перуна , день... по теме.В какие зимние праздники и какие именно Обряды проводили...с КОЛЯДОЙ ! В предверии праздника хочу спросить,является ли ... о том,что в праздник КОЛЯДЫ дружиной Коляды устраивались...
«Январские праздники славян» с Всеславом Глобой
... 2017 года «Январские праздники славян» с Всеславом Глобой. Зимние праздники идут своим чередом... поводу предназначения и способах проведения праздников в разных славянских традициях. Источник...
История Нового года
...Йоля, весёлого 2-недельного языческого зимнего праздника наших древних предков, которым ... бессильны. На праздник Йоля-Солнцеворота, утром после ночи зимнего солнцестояния (2...Это самая важная ночь праздника «Йоль» – происходит зимнее солнцестояние (21 или 22...
13 волшебных ночей Йоля-Солнцеворота или Карачун - день зимнего солнцестояния
...духи бессильны. На праздник Йоля-Солнцеворота, утром после ночи зимнего солнцестояния (2... Это самая важная ночь праздника «Йоль» – происходит зимнее солнцестояние (21 или 22...также персонаж праздников, сходный с Овсенем. Коляда праздновался в зимние святки с...
Новый Год в древней Руси
... – праздник зимнего солнцеворота С нашим Новым Годом соотносятся зимние праздники древних славян. Главный зимний праздник –... это Коляда - праздник зимнего солнцеворота. Коляду...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>