Власть: институт и таинство

Поэтому русский национализм (за исключением самых маргинальных дегенеративных форм, ещё более малочисленных, чем западники) – слился с социалистическим движением и невообразим в «правом формате».

Традиционной массовкой для западников повсюду выступают нацисты, то есть пушечное мясо либерализм черпает из национализма. В РФ тоже пытались пойти таким путём, но не получилось: для русских националистов крах социализма неразрывно связан с расчленением их (а не чужого) государства, с геноцидом их народа.

Понятно, кто в такой стратегии будет массовкой. Либералы в силу малочисленности, помноженной на их снобизм, не могут быть массовкой, просто не потянут, даже если захотят. Либералы сильны не числом, а деньгами, и могут быть только спонсорами.

Интересно отметить, что для леваков Путин выступает угрозой делу социализма, тогда как для либерально-рыночных фанатиков – угрозой возрождения социализма. Тем не менее, леваки и либералы всё чаще пытаются найти точки соприкосновения.

У тех, кто видит свою жизнь без Путина – его стабильно-высокие рейтинги вызывают отчаяние, и подталкивают к «сделке с дьяволом», то есть к союзу с силами, с которыми они в иных условиях никогда не имели бы ничего общего.

Совершенно очевидное явление наших дней – нарастание ВСЕЯДНОСТИ и полной неразборчивости в средствах у антипутинских сил. Сложно-компонентное явление (отнюдь не монолит) стабильно-высокого рейтинга В. Путина связано со способностью Путина лавировать между неразрешимыми противоречиями, «проклятыми вопросами» русской жизни, оставаясь надеждой сразу для всех (непримиримых между собой) групп. Это, как в кулинарии, обильно «сдобрено» военными триумфами Путина-полководца, особенно ценными после десятилетий позорных и кровавых поражений страны…

Националисты, есть такой грех за ними, частенько радуются расчленению чужих стран и геноцидам чужих народов; но чтобы радоваться расчленению и геноциду самих себя – такого даже за самыми убеждёнными нацистами не водится…

Поэтому иной массовки переворота, кроме леваков, у западников в РФ не просматривается. Только леваки могут вывести на улицу массивные толпы протестующих. На эту массовку и облизываются либералы. А на их финансовые возможности и международные связи рассчитывают теоретики левачества.

«ГРУДИНИН+НАВАЛЬНЫЙ= -ПУТИН» -«предновогоднее мечтательное» – с такой редакторской передовицей выходит левацкая «Экономическая и философская газета» (г. Москва). Суть ясна из заголовка: объединить усилия левых и потенциал правых для борьбы с очевидным фаворитом гонки.

Почти одновременно разразился хитрым планом на либеральном «Эхе Москвы» несгибаемый русофоб М. Солонин:

«…спокойное обсуждение такой простой и очевидной (казалось бы) схемы: зарегистрированный кандидат, которого никто не знает, плюс незарегистрированный некандидат, которого «все» (т.е. цивилизованные 14% населения) знают».

Далее Солонин предался надеждам на то, что «…у левых… хватит ума для того, чтобы объединить усилия с «подпиндосниками», «пятой колонной» и прочими «выкормышами Сороса и ЦРУ».

То есть с двух противоположных по целям и идеалам флангов семафорят одними и теми же сигнальными флажками. Личная вендетта подменяет маргинальным политикам все приоритеты: важно свалить успешного конкурента, а там хоть трава не расти!

Обычно сторонники В.В. Путина видят в такой всеядности отчаяния слабость противника и потешаются над ней. На самом деле, тут нет ничего потешного.

Не нужно наивно думать, будто обеспечив себе большинство голосов, удержишь власть. Это не одно и то же: силовое большинство далеко не всегда совпадает с формальным, арифметическим.

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Самое время поговорить о «таинстве власти», о том, она никоим образом не умещается в формальных процедурах.

Задам думающим людям вопрос с подвохом: а что было бы, если бы за некоего "кандидата G" проголосовали бы 76,4% избирателей? Причём не просто проголосовали, но и факт такого голосования зафиксировали бы официально в ЦИК РФ?

Ответ, который дадут А. Проскурин и М. Солонин, вполне предсказуем: кандидат в президенты, набравший 76,4% голосов избирателей становится президентом России.

И потому кажется нелепым дублированием вопрос – «а если бы кандидат G набрал бы 90% голосов?» И ЦИК даже не попытался бы объявить цифру фальсификацией?

На самом деле, скорее всего, события пойдут совсем не так, как представляется «легитимистам». Именно поэтому не важна и вполне предсказуемая победа В. Путина по голосам, так сказать, «по очкам». Путин может набрать 60, 70, 80% голосов – но я хочу, чтобы вы поняли: ЭТО НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО!

76,4% – столько граждан СССР проголосовали за его сохранение. После чего пришли коррумпированные прозападные бандиты и расчленили страну. По 90% набирали референдумы в Крыму, на Донбассе против украинизации – но и это игнорировала и игнорирует вооружённая террористическая хунта, чей рейтинг поддержки даже в Киеве – около 6%.

А вот Додон стал президентом Молдавии – после чего его заблокировали и выставили за дверь принятия решений… Кто? А всё те же, серые, мохнатые и зубастые, которых никто не выбирал, но которые привыкли всё делать по-своему[1].

Народные волнения обычно раскачивают, как зуб в десне, те, кому нужно завалить ненавистный им СТАРЫЙ порядок. Но для становления НОВОГО порядка народное волеизъявление (массовое хулиганство в роли уличной массовки для кулуарных заговорщиков) – не годится.

Таинство власти в том и состоит, что отнюдь не голоса избирателей её создают, равно как и отнюдь не прочие формальные процедуры.

Если в обществе 99% придерживается одного мнения, а 1% противоположного, кто сформирует власть?

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Ответ зависит не от числа, а от накала верующих. Если 99% «теплохладные», то есть утверждают нечто пусть и последовательно, но без особого нажима, не готовы умирать и убивать за свой выбор… Если при этом 1% – накалённые фанатики, готовые на всё и хорошо организованные, тесно сплочённые в рыхлой массе аморфного большинства… То в итоге даже подавляющее большинство будет оттеснено!

Как же так может быть? Не противоречит ли это нашим прежним публикациям? Нет. Не количественная ширина, а качественная глубина веры делает её первичным источником коллективной силы.

Утверждения человека не могут быть сведены к отказу и согласию. И согласие с чем-либо, и отказ могут быть очень разными по степени накала и убеждённости в них.

Первая стадия утверждения – попросту шутовская. Когда человек утверждает что-то в шутку, глупую или жестокую, но шутку.

Например, многие голосующие за Жириновского, делают это именно с целью поглумиться над выборами, показать их несерьёзность и клоунский характер. Мол, вы задаёте нам дурацкий вопрос – так получите же дурацкий ответ!



Таким образом, огромное количество людей, проголосовавших за что-либо (или против) могут сделать это не в серьёз, чтобы кому-то насолить, из вредности, из хулиганских побуждений и т.п. Когда таким людям скажут умирать и убивать за их выбор – они ужаснутся, да и просто не поймут, о чём речь.

Вторая категория пустых, или нулевых утверждений (когда формально утверждается нечто, а фактически на него наплевать) – без-эмоциональное теоретическое знание предмета.

Человек знает, и знает довольно уверенно, что 2х2=4. И в ситуации, ему лично безопасной, охотно озвучивает это знание.



Но готов ли он расстрелять за верный ответ фанатика, который кричит, что 2х2=5? Прямо в глаза глядя, пулю в лоб пустить за «ересь» – или же выбросит револьвер, скажет, «да ну его, дурака, нафиг!»



Готов ли он, далее, выступить на бой с фанатиками неверного ответа, рисковать в этом бою здоровьем и жизнью, кормить в окопах вшей и т.п.?



Или же, видя накал фанатизма своих оппонентов, скажет «ладно, ладно», уйдёт во «внутреннюю эмиграцию» и будет носить своё знание предмета внутри, пряча его от посторонних?

Прямой противоположностью без-эмоциональному теоретическому знанию предмета является капризная ветреность.

Но фанатикам она так же выгодна. Человек сегодня орёт одно, завтра другое… На день голосования у него были одни симпатии, а через день они уже изменились…

Есть ещё и политические агностики, буридановы ослы, для которых их «да» – это 101% от их же 100% «нет».

То есть человек настолько расщеплён внутри себя, настолько слаб по части уверенности в правильности сделанного выбора, что «слетает при первом же шухере».

Огромный удельный вес имеет «болото» – слабоумные и принципиально неспособные сделать самостоятельный выбор слои населения любой страны.

Иногда они ставят крестик методом тыка, по случайному принципу, как жребий вытягивают… А иногда вообще не ходят на выборы и за них ставят крестики активные…



В любом случае, голоса слабоумного «болота» не стоят для реальной власти ничего: ни их «да», ни их «нет», это чичиковские мёртвые души в политическом спектре…

Значение для политики имеют только фанатики, которые готовы идти до конца, готовые убивать и умирать за свою пламенную веру.

Кстати сказать, им совершенно безразлична процентная раскладка по обществу в целом: будучи меньшинством, они действуют точно так же, как действовали бы большинством. Их ведь не волнует мнение окружающих, они со своим фанатизмом вполне самодостаточны – и тогда, когда их бросают львам, и тогда, когда они сами кого-то бросают львам…

Какой бы огромной не была масса несогласных с ними людей – без приводного ремня фанатизма, оставаясь рыхлой – она ничего не может им противопоставить.

Вот разгадка ситуации в РФ, где много лет 90% населения отчётливо понимают, что либералы – дерьмо, но все политические, экономические, культурные процессы продолжают оставаться в руках 10% сторонников этого античеловеческого и людоедского дерьма. Можно ли эту ситуацию изменить на выборах? Нет. Либералы сто раз подряд проигрывают выборы, и сто раз подряд… не уходят!

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Всякий суд абсолютно ничтожен без конвоя и судебных приставов. Что бы там не решил суд любого уровня – нужны люди с оружием, которые послушно пойдут выполнять решение суда. Иначе решение не стоит даже бумаги, на которой напечатано!

Это касается и суда народа, известного как выборы, а в высшей форме – как референдум.

Ельцин, Кравчук и Шушкевич, три мрази, проклятые своими земляками многократно, наплевали на 77% своих сограждан и их ярко выраженную волю. И что? Они понесли наказание в соответствии с законом, как путчисты и узурпаторы власти?

Мне всегда была смешна борьба А. Мухина за «референдум доверия к власти» – потому что референдумы, как и выборы, ничего не решают. Да, Мухину не дали провести его референдум.

А если бы дали? Ну и был бы результат, как с референдумом о судьбе СССР! 77% за одно, а власть – в руках у 23%…

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Есть трагическая пропасть между РАЦИОНАЛИЗМОМ и РЕАЛИЗМОМ.

Если бы рациональный сценарий был бы в то же время реалистическим – это было бы величайшим счастьем для человечества.

Но реализм власти – это её способность корректировать абстрактно-разумную программу действий с настроениями активных групп, зачастую бредовыми и маразматическими.

Оттого действия политика-реалиста зачастую кажутся исследователям (они учёные, следовательно, рабы узко понятой рациональности) странными. Почему вместо прямой и ровной дороги выбирается бугристая и извилистая?

Отсюда и шаги, зачастую поперёк разумного, но в итоге минимизирующие раскол в обществе…

Нет никаких сомнений, что просоветские силы в Афганистане были силами прогресса и просвещения, а душманы, американские наёмники – умственно-отсталыми, застрявшими в средневековье архантропами.



Но помогло ли просоветским силам то, что они представляли разум, рациональное начало? То, что они очевидным образом вели Афганистан вверх, по светлому пути к хорошей жизни, а их враги – вниз, в преисподнюю вечной феодальной войны, темноты и нищеты?

Если бы советское руководство было гибче, если бы сумело подготовить в Ташкенте «своих» мулл, выбив из рук американских сатанистов проституированную теми религию – возможно, исход войны в Афганистане был бы другим…

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Дело же не в том, что разумно с точки зрения логики и причинно-следственных связей. Дело в том, во что люди верят. А ещё важнее – как они верят, с каким накалом, какой степенью фанатизма…

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Таинство власти В. Путина, как и любой другой власти – вовсе не в том, что Путина когда-то куда-то избрали каким-то количеством голосов. А в том, что по его приказу выдвигаются в указанное место боеспособные вооружённые люди.

Выдвинутся ли они по приказу другого человека? И если нет – то кто вооружённый и боеспособный выдвинется вместо них? Почему чилийская армия не двигалась по приказу законно избранного президента, а испанская – предпочла "генералиссимуса" Франко выбору большинства?

То есть Путин, как и любая исторически-известная власть, управляет прежде всего потоками силы. Он имеет под рукой безусловных исполнителей.

Он имеет и подавляющее большинство голосов капризных и условных электоров, выдающих мандат доверия. Но, по большому счёту, этот мандат власти не нужен. От толпы, вопящей "осанна!" до толпы, орущей "распни его!" дистанция в три дня…

Если власти подчиняется сила, то количество голосов на выборах не важно. Если не подчиняется – тоже не важно.

Вы, читатель, умный человек, и вы конечно, спросите меня о главном: а ПОЧЕМУ «человеки с ружьями» подчиняются тому или иному человеку?

Разве солдаты Франко или Пиночета не знали, кто победил на выборах?



Или возьмём современный туземный корпус НАТО в РФ, составленный по британскому колониальному принципу «офицеры англоязычны, солдатня по найму местная».



Сегодня весьма условно этот оккупационный-экспедиционный корпус интервентов возглавляет А. Навальный. А на самом деле, конечно, возглавляет наёмников корпуса интервенции долларовая раздача, гранты из-за рубежа.

И вот теперь отвечайте мне честно, нас никто не подслушивает: волнует ли сторонников Навального реальное количество голосов избирателей за Путина или за Навального?

Ничуть и ни в коей мере.

Наёмники-интервенты ведут себя так, как будто их лидер УЖЕ ПОБЕДИЛ на выборах, они заранее объявили, что любое количество голосов за Путина не сделает Путина в их глазах законным.

Они заранее объявили, что Навальный – лидер РФ, ничуть не строя иллюзий насчёт мнения большинства избирателей[2].

То есть интервенты, как Франко и Пиночет, имеют программу продвижения американской марионетки, и вопросы формальной выборности их абсолютно не беспокоят. Будь у них достаточно сил, чтобы взять власть прямо сейчас, штурмом, как в Киеве – они бы ни секунды не колебались.

Да ведь и по другим вопросам у них нет никакого желания выяснить мнение большинства: скажем, узнать мнение населения Крыма, Донбасса, Одессы, Херсона, Николаева и т.п.

А Янукович – вообще курьёз! Он дважды побеждал на законных выборах, и дважды был свергнут незаконным путчем меньшинств. Проституировать теорию демократии ниже, чем это сделали на Украине, по-моему, уже невозможно…

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Откуда появляется "человек с ружьём" и почему он выполняет команды одного, а не другого?

Мы уже писали в ЭиМ, что предельную лояльность политической силе проявляют две очень разные группы населения: фанатично верующие и феноменально-жадные. Человек идёт убивать и умирать или за пламенную веру, или за большие деньги, заранее подготовив себя ко всему.

В итоге наиболее поражёнными в правах оказываются скептики, атеисты, насмешники – и в то же время люди скромные, умеренные, без лишних запросов. Они и составляют вместе то третируемое большинство, с которым агрессивное меньшинство разделывается, как повар с картошкой!

Лояльность опоры режима не может ограничиваться формальной декларацией лояльности. Мало просто подчинятся и не нападать. Нужно именно нападать и активно защищать!

Чтобы власть чувствовала себя уверенно, она должна иметь системообразующую религию-идеологию (без которой человек превращается, по словам Достоевского, в «гадкую трусливую, жестокую, себялюбивую мразь»).

И в то же время держать в своих руках хотя бы основные (а лучше все) потоки распределения материальных благ.

Потому что когда человек получает зарплату независимо от власти, то он становится экономически независим от власти, независим в быту и суждениях, а отсюда до политической независимости (акта личного сепаратизма) недалеко.

Если власть человека не кормит, и он, в то же время, не видит в ней ничего священного – то для такого человека этой власти вообще не существует.

Да, она учитывается как фактор внешней опасности, в какой-то момент она может напасть с оружием, но чем она тогда отличается от налётчика в тёмной подворотне?

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Вероисповедная и экономическая слабость власти ведут к её ликвидации не только путём свержения, но и путём простого вытеснения. Становясь ненужной человеку, власть становится для него и несуществующей.

При этом пассивное большинство почти всегда уступает активному и наглому меньшинству, берущему всё в свои руки.

И тут интереснейшие «весы-качели»: ослабление бескорыстной веры, разброд и шатания в обществе, утратившем ориентиры, духовные приоритеты, потерявшем нетерпимость к греху – резко усиливает наёмные корпуса любых интервентов.

Ведь наёмник мотивирован к синхронному действию с другими наёмниками не какими-то сложными переживаниями за отчизну, а примитивнейшей алчностью животного.



И если миллионы не знают, как быть, как дальше жить – то за них всё решает несколько тысяч наёмников, синхронно выступающих по «трём зелёным свисткам» на захват правительственных зданий.

Неоднократно лично переживал это: пока все вокруг мятутся и маются «проклятыми вопросами», пока гадают и взвешивают, что же выбрать и как же обустроить Россию – в рыхлой забродившей массе оказывается маленькое, но стальное ядрышко, легко прошивающее её насквозь.

Ты ещё ничего для себя не решил – а над тобой уже какой-нибудь ельцин (имя нарицательное) – его уже и возвели и короновали… То есть пока ты маялся сомнениями – всё решили за тебя. Кто решил? Наёмники!

В пронизанной сомнениями, в полной недоумением массе наёмники извне играют роковую роль, даже если очень малочисленны.



Несколько тысяч беспринципных негодяев, оплачиваемых одним негодяем, решают судьбы древних держав и многомиллионных народов…

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Мы вообще пришли в очень опасный мир, балансирующий на грани пропасти. Мир, в котором 60 семейств контролируют все денежные потоки планеты… Следовательно, имеют немыслимые прежде возможности найма и подкупа!

И они хотели бы, с помощью своих денег, в количестве 60 глав семейств решать всё и выбирать наместников в любой части земного шара!



То есть превратить человечество в большую овечью отару, которую гонят, куда скажет пастух, несколько обученных псов…

И в общем-то, учитывая состояние вероисповедного спектра, их манипуляции весьма недалеки от окончательного успеха.

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И всякий, кто пляшет под их дудку – независимо от своих расчётов или мотивов, приближает апокалипсис…

[1] В Молдавии в обход президента назначат главу МИД и членов правительства. Все ветви власти объединились в борьбе с избранным народом президентом, выставили его за дверь и правят за него, без него.



Спикер парламента Адриан Канду вместо президента назначил министром обороны Республики Молдова одиозного русофоба Евгения Стурзу. 29 декабря 2017 года Игорь Додон заявил, что действия нескольких депутатов, которые обратились в КС для временного отстранения его от исполнения обязанностей президента, есть очередной шаг по «узурпации власти в Молдавии».

[2] 16 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел телемост с Михаилом Ходорковским, организованный движением «Открытая Россия» совместно со штабом Алексея Навального.



Ходорковский заранее объявил выборы «незаконными», как бы они не прошли. «Выборы являются таковыми, если в них может произойти смена власти». Выборы, как волеизъявление населения, вообще не рассматриваются.



При этом чуть позже олигарх честно признает: «Мы должны понимать, что количество наших сторонников, к которым мы можем обратиться, глобально — в пределах 10% от общего количества избирателей».





Н. Выхин





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