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Василий Дегтярёв – продолжатель славных традиций тульских оружейников

16:51. 7 января 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rusplt.ru

138 лет назад родился конструктор стрелкового оружия Василий Алексеевич Дегтярёв

Василий Алексеевич родился 21 декабря 1879 (2 января 1880) года в Туле в семье потомственного оружейника. Первым его учителем в оружейном деле был дед Николай Миронович, Вася часами наблюдал, как он работает в кузнице, дед же отвел мальчика в музей при оружейном заводе, на Васю посещение музея произвело большое впечатление, на всю жизнь он запомнил миниатюрные ружье и пистолеты.

Три года Василий посещал приходскую школу при Пречистенском храме, там он выучился читать, писать и считать, карманные деньги, полученные от отца, тратил на книжки об изобретателях и их изобретениях.

«Образы славных русских изобретателей-самоучек беспрестанно стояли передо мной, пробуждая горячее стремление пойти по их трудному, но благородному пути», – вспоминал впоследствии Дегтярёв.

Окончив приходскую школу, как и многие дети из рабочих семей, в 11 лет пошел работать на завод. 10-12 часов он вкалывал на заводе, а после смены подрабатывал, выполняя заказы на отцовском токарном станке.

С 1901 года Дягтерёв проходил службу в оружейной мастерской при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Более двух лет занимался ремонтом пулеметов. Изучил образцы новейшего европейского и американского стрелкового оружия и лично познакомился с американским конструктором Джоном Браунингом, который приехал в Россию для заключения военного контракта.

По окончании срока службы работу в опытной мастерской продолжил вольнонаемным. Под руководством конструктора Владимира Фёдорова, который стал его наставником, принимал участие в изготовлении автоматической винтовки его системы, а позже – первого русского автомата (автомат системы Фёдорова).

После революции, надо сказать, что Дегтярёв критиковал высших военных чиновников за их косное отношение к изобретениям русских оружейников, возглавил организованную в Коврове мастерскую оружейного завода, преобразованную позже в проектно-конструкторское бюро автоматического стрелкового оружия.

Вдохновленный встречей в 1924 году с начальником штаба Красной Армии Михаилом Фрунзе принялся за разработку ручного пулемета. 7,62-мм ручной пулемет ДП (Дегтярёв пехотный) поступил на вооружение РККА в 1927 году, во время госиспытаний он обошел пулемет Токарева и немецкий пулемет Драйзе. На базе пулемета ДП были созданы авиационные пулеметы ДА и ДА-2 и танковый пулемет ДТ.

Пулемет ДП стал одним из основных видов оружия пехоты, а ДТ вошел в комплекс вооружения большинства образцов отечественной бронетанковой техники 1930—1940 годов.

Среди других разработок оружейника – ротный пулемет РП-46, пистолет-пулемет Дегтярёва ППД-34, 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт ДК, станковый пулемёт системы Дегтярёв ДС-39, ручной пулемёт образца 1944 (РПД) под 7,62-мм патрон образца 1943 года и знаменитое 14,5-мм противотанковое ружье ПТРД, ставшее замечательным средством поражения легкой бронетехники и танков, оно с успехом применялось для стрельбы по амбразурам дотов и дзотов, и низколетящим самолетам противника.

За три десятка лет конструкторской деятельности Василием Алексеевичем было разработано 82 модели стрелкового оружия, 19 из которых приняты на вооружение.

В 1940 году в день шестидесятилетия Дегтярёв было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был вторым человеком в стране, удостоенным этого звания. Первое всего двумя неделями ранее было присвоено Сталину. Сталин, кстати, лично поздравил конструктора с юбилеем и дал ему задание по увеличению магазина пистолета-пулемета, с которым Дегтярёв успешно справился.

До конца жизни Дегтярёв проработал в должности начальника и главного конструктора КБ №2.

Как говорил сам конструктор, он вышел «из недр трудового народа, и ему посвятил свою работу, свою жизнь».

Скончался великий русский оружейник 16 января 1949 года.

Автор: Кирилл Брагин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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