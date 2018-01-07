Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2018

Украинские силовики в канун Рождества обстреляли Горловку

Подразделения ВСУ обстреляли Горловку и населенные пункты под Донецком в канун Рождества, заявили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.

«За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) подверглись районы Горловки и село Спартак к северу от Донецка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие. Минометному обстрелу также подвергся район Ясиноватой», – заявил представитель командования ДНР.

Всего за сутки в ДНР зафиксировали четыре нарушения перемирия, объявленного перед праздниками, с позиций ВСУ.

В ЛНР сообщили, что украинские силовики за сутки один раз обстреляли из минометов позиции народной милиции в районе села Веселогоровка.

Сергей Гурьянов

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Служу Республике. Итоги уходящего года в НМ ЛНР. Выпуск 07.01.2018

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