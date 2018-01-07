Странные квадраты на воде

Возле небольшого островка Овк, что находится близ побережья Франции, фотограф Георг Робертсон запечатлел удивительное явление – четкие квадраты на воде. Причем сам он в это время находится в легкой лодке – небольшом каяке.

Автор этих снимков, появившихся в Сети интернет, пояснил, что он снимал обычные волны, как вдруг море стало преображаться, вернее сказать, преобразились его волны, превратившись в эти фантастические квадраты, которые буквально поразили его. Он и представления не имел, что это морское явление не только интересное, но и жутко опасное для пловцов и легких лодок.

Как утверждают ученые, квадратные волны образуются по причине столкновения теплого и холодного течений. Именно на этом стыке наиболее опасно находиться, поскольку квадратные волны затягивают все, что находится на поверхности, причем гораздо быстрее и безжалостнее, чем воронки. Более того, если воронку можно, заметив заранее, обойти, то вырваться из этих жутких квадратных волн, если человек оказывался в них, просто немыслимо.

Большинство туристов, которые посещают сей «райский морской уголок», знает о такой опасности, и потому стараются прислушиваться к советам местных жителей, которые заранее предупреждают о ней. Георгу Робертсону удалось избежать неминуемой гибели только благодаря тому, что на острове находится спасательный вертолет. Однако и он подоспел в самый последний момент. Несколько секунд позже – и мы бы не увидели все эти снимки…

Кстати, независимые исследователи не согласны с выводами ученых, о том, что квадратные волны образуются на стыке теплого и холодного течений. Это не подтверждается ни в лабораторных условиях, ни в других местах планеты, где встречи разных по температуре водных потоков ничего подобного не образуют. Еще одна загадка планеты…

Источник: nashaplaneta.su