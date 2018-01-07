Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 января 2018

Россия забрала у американцев базу в Сирии

После развала Исламского государства* пошло много разговоров о том, какие трансформации над Сирией произведут те иностранцы, которые находясь в Сирии, в первую очередь ориентированы на защиту своих интересов. Интересов, разумеется, не личных, а государственных. А иностранцев в Сирии, как известно, много, но реальной силой обладают лишь немногие, а именно — россияне и американцы. Остальные являются либо марионетками вторых, либо «младшими союзниками» первых.

Особняком стоит Израиль — он будто бы и с Москвой, и с Вашингтоном одновременно, но в ту же очередь никого не поддержит, если в данный момент его политические интересы противоречат союзническому настрою. Из ряда вон выходит также и Турция. С юридической точки зрения она выступает на стороне Соединенных Штатов — все-таки обязанности перед Коалицией закреплены на бумаге. С другой стороны, приходится регулярно совещаться по тем или иным темам с Кремлем, а порой даже организовывать совместно с ним военные операции. Последнее обстоятельство может вызывать недоумение, так как Турция все-таки входит в НАТО. Однако на фоне кризиса во взаимоотношениях с США, вероятно, следует ждать укрепления отношений с Москвой, во всяком случае, в краткосрочной перспективе Анкара именно так и будет действовать.

Но, несмотря на все эти нюансы, две основные сирийские силы, как мы уже говорили, давно известны — РФ и США. Каждый пытается добиться своего. Для Штатов — это традиционная игра в царя горы, тогда как для России — это новый опыт, во всяком случае, после развала СССР так высоко (в геополитическом смысле) Кремль не забирался. И, похоже, прецедент оказался успешнее действующего обладателя титула. Это, конечно, еще не точно, но через Сирию России удалось значительно укрепиться на Ближнем Востоке. А если вспомнить о союзном Иране, то ситуация и вовсе выглядит чуть ли как не идеальная. Разумеется, для Штатов это все очень неприятно, надо как-то реагировать.

Чем продолжится сирийское противостояние России и США? Об этом мы поговорили с турецким военным экспертом Керамом Йылдырымом. Он как обычно подчеркивает роль России, но традиционно не согласен с тем, что Москва поддерживает Асада.

«СП»: — Москва и Вашингтон часто обвиняют друг друга в провокациях на территории Сирии. Кто на самом деле чаще бывает прав, с вашей непредвзятой точки зрения?

— То, что иногда называют провокацией, не всегда правильно понимается. Люди могут воспринять какие-либо действия предвзято, искажают реальность. Тогда выходит провокация. Например, США обвинили однажды Россию в сотрудничестве с Исламским государством. Это было во время операции по освобождению Алеппо, когда уход террористов помог военным сохранить целые районы. Россия назвала это спасением мирных жителей. США увидели в этом попытку дестабилизировать ситуацию в Идлибе, потому что именно в эту провинцию были отпущены террористы. Кто здесь прав, сложно сказать. Надо быть или американцем или русским, чтобы иметь какую-то веру. Все остальные просто наблюдают и не могут прийти к конкретному выводу, когда речь идет о таких вещах.

«СП»: — Тогда лучше спросить, чья позиция по Сирии более полезна для самой Сирии? Тем более, что Россия чаще обвиняла США в помощи террористам, чем наоборот.

— США всегда говорили, что они хотят сохранять государства и помогать им развиваться, но реальность противоречит этому. Они никогда не помогали мусульманским странам и тем, кто им не угоден. США ведут опасную политику для Ближнего Востока. Поэтому их позиция не может быть полезной для Сирии.

«СП»: — Что насчет России? Ее позиция?

— В России смотрят на Сирию по-другому. Народ России действительно хочет помочь сирийцам, которые уже давно не знают мира. Россия хорошо знает, что такое война, поэтому она умеет сочувствовать. Но сейчас нельзя сказать, что она делает все для того, чтобы спасти сирийское государство. Конечно, то, что произошло, намного лучше полного развала. Но что такое благо для Башара Асада? Россия поддерживает его, но никто не задавался вопросом, чего на самом деле хочет президент Сирии. Он хочет власти? Ему это дали. Русские настолько увлеклись, что даже успели полностью окружить американскую базу ат-Танф, и теперь вылеты с нее не осуществляются. Есть предположение, что скоро американцы оттуда уйдут, потому что этот небольшой анклав в провинции Хомс бесполезен для них. Он перейдет под контроль военных России и режима. Эта успешность сильно воодушевляет Асада, и он уже не сомневается, что и дальше будет президентом. Он будет стараться оттянуть момент выборов, даже если об этом удастся договориться. Нынешнее положение, при котором от него нельзя избавиться, очень его устраивает.

«СП»: — Вы хотите в этом обвинить Россию?

— Возможно, России тоже нужно это, потому что зачем рисковать на выборах, где президентом может стать случайный человек. Будет лучше, если лояльный Асад останется на месте. Это характерно для большой политики, но вряд ли скорейшее восстановление Сирии как-то связано с таким подходом. Поэтому очень сложно выявить, какую пользу Россия принесет сирийскому народу, если будет и дальше полагаться на Башара Асада.

«СП»: — Разве сам Асад не принес пользу Сирии?

— Конечно, благодаря ему удалось сохранить Сирию. Но сможет ли он и дальше приносить пользу, большой вопрос.

Между тем, как известно, все СМИ сейчас трубят о том, что накануне Нового года была разбомблена российская база, уничтожено несколько самолетов. Несмотря на то, что наше Минобороны отвергло эту новость, она была подтверждена документальными фото. Судя по всему, кроме реальной войны в Сирии, сейчас вовсю разгорается война информационная.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Фронт прорван: ВКС РФ и «Тигры» освободили от «Аль-Каиды» 10 городов и посёлков в Идлибе (КАРТА)

Отряды Сирийской армии, действующие в Идлибе, в субботу установили контроль над рядом деревень и городов в юго-восточной сельской местности этой провинции в рамках операций против террористов «Аль-Каиды» в этом регионе. Об этом сирийские военные сообщили СМИ. Вооруженные силы САР при поддержке ВКС РФ возобновили своё наступление в южном Идлибе днем в субботу, нацелившись на последние города, находящиеся под контролем джихадистов возле стратегического военного аэропорта Абу-Духур. Армейцы, возглавляемые «Тиграми», нацелились на города и Умм-Халахил и Сарджа, нанося удары по обороне боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида») и «Джейш Аль-Изза» с южного фланга. После жестоких столкновений с террористами армейские подразделения установили контроль над городами и посёлками Сарья Шаркия (Сарджа), Ум-эль-Халахил, Шейх Барака, Хава, Тал Амара и Уум-Муайлат и еще несколькими населенными пунктами в юго-восточной сельской местности Идлиба, заставив боевиков отступить на север в сторону военного аэропорта. Карты ниже демонстрируют прорыв фронта в Идлибе. Правительственные войска уже достигли окраин стратегического городка Синджар, являющегося крепостью джихадистов, расположенной к востоку от Маарат Аль-Нумана. Сейчас армейцы угрожают перерезать здесь важную линию снабжения банд.​ После захвата ряда городов и поселков к югу от Синджара Сирийская арабская армия продолжила свой прорыв к этому городу, добравшись до его окраин к вечерним часам субботы. Синджар в настоящее время является одной из главных целей для Верховного командования Сирийской армии из-за дороги, проходящей через город, которая ведет к Маарат Аль-Нуману, стоящему на шоссе Идлиб – Хама. В результате спецопераций САА было убито большое количество террористов «Нусры» и уничтожена их техника, вооружение и боеприпасы. Военный аэропорт Абу-Духур был захвачен исламистами в 2015 году; с тех пор он стал одной из основных баз «Аль-Каиды»* в провинции Идлиб. Читайте также: Чудовищные взрывы: ВКС РФ наносят страшные удары по «Аль-Каиде» в Идлибе и Хаме (+ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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“Доктор” из Дагестана

Фрагмент допроса боевика ИГИЛ из Дагестана, пойманного курдами из YPG при попытке перейти границу Сирии с Турцией.Как обычно, как только "герои джихада" попадают в плен, они резко начинаются становиться врачами, волонтерами, общественными активистами и просто случайными людьми, хотя даже если посмотреть на список мест где он воевал (Ракка, Табка, Маядин, Абу-Кемаль), то данный "доктор" побывал в целой серии крупных сражений сирийской войны, включая бои за 3 сирийских столицы Халифата.Примечательна и ремарка про выход на Европу через Турцию.Кроме того, были выпущены и другие ролики http://en.hawarnews.com/is-secrets-disclosed-these-are-the-details-of-relationship-between-is-and-turkey-1/ http://en.hawarnews.com/ypg-disclose-confessions-of-is-gangs-their-high-hopes-for-turkey/ с допросами пленных боевиков ИГИЛ, с общим акцентом, что развитие ИГИЛ было бы невозможно без помощи Турции (что впрочем такой себе секрет Полишинеля), через которую в Сирию поступал основной поток боевиков со всего мира.По всей видимости, появление этих материалов связано с попытками SDF/YPG отбиться от информации, что после взятия Ракки, часть боевиков ИГИЛ перекрасилась в цвета ССА и действовала под контролем американцев совместно с SDF, что озвучивала не только российская и сирийская, но и турецкая пресса. Таким образом туркам как бы напоминают, что про их роль в поддержке ИГИЛ не забыли.Стоит так же отметить, что эти ролики появились вскоре после того, как Эрдоган в очередной раз негативно отзывался от США, обвинив Вашингтон в поставках вооружений курдам (хотя ранее Трамп ему по телефону обещал, что не будет этого делать) и недружественных санкциях против турецкого бизнеса сотрудничающего с Ираном.И тут Эрдогану напомнили, что он сам мягко говоря не без греха.Так что с одной стороны ролики содержат умеренно интересные подробности о деятельности иностранных наемников ИГИЛ, а с другой стороны их можно рассматривать как элемент информационной войны между США, сирийскими курдами и Турцией.

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За наших пацанов

Так сказать для иллюстрации ударов по юго-западному Идлибу, откуда запускались ракеты перехваченные комплексами ПВО "Панцирь".Стоит отметить, что вечером с наступлением темноты вновь активизировались беспилотники боевиков в районе Хмеймима. Несколько из них были сбиты.Обстрел с земли беспилотников в районе Хмеймима (хорошо знакомая по Донбассу картина).Разумеется, вся эта активность вокруг базы, образовалась не на пустом месте – очевидно, что поступил заказ прощупать ее оборону и по возможности постараться нанести какие-то потери (по итогам прошедших атак беспилотников, источники боевиков заявили про 1 поврежденный самолет и 1 установку С-400, но никаких доказательств этому не привели. Сидоренко ссылаясь на местные сирийские источники указывает на то, что все запущенное в сторону базы было перехвачено и повреждений на базе нет).Вместе с тем, разительное отличие от атаки 31 декабря – тогда источники боевиков помалкивали, сейчас же идет концентрированная информационная раскрутка.27 декабря – "Панцири" сбивают запущенные из Идлиба ракеты.31 декабря – обстрел из миномета с сирийской территории3-4 января – сбиты 2 беспилотника6 января – сбито еще как минимум 2 беспилотникаКасательно "Алавитской Революционной Организации", которой приписывают эти атаки, то это с вероятностью 99% фейк, так как цитируемый документ о поиске групп этой организации появился еще до сегодняшней атаки на ресурсах связанных с Сирийской Свободной Армией и "Ан-Нусрой". Скорее всего тут идет попытка легендирования реальных исполнителей (те, кто исполняет, не могут не понимать, что когда станет известно, кто это сделал – на них начнется настоящая охота, как это было например с частью группы Челика) и конструирования мифического алавитского сопротивления Асаду, которого не было в течении войны, а сейчас вдруг появилось.Стоит также отметить, что тактика массового применения небольших дешевых БПЛА сбрасывавших небольшие мины и бомбы была внедрена ИГИЛ в ходе сражения за Мосул.Возможных вариантов видится два – это акт отчания со стороны боевиков, которые терпят военную катастрофу в Южном Идлибе (в районе Синжара фронт фактически на гране коллапса) и пытаются таким образом отомстить ВКС РФ за их роль в поддержке наступления САА. Или же мы имеем более изощренную игру со стороны кого-то из зарубежных спонсоров боевиков, который хочет продемонстрировать уязвимостить российской военной инфраструктуры в Латакии, в результате чего уже более недели ее последовательно и целенаправленно пробуют на зуб – ведя активную техническую разведку, обстреливая из минометов и "Градов", атакуя кустарными беспилотниками сбрасывающими небольшие мины и бомбы с попутным ведением информационно-психологических операций направленных на раздувание потерь в Хмеймиме. На поддерживающих боевиков ресурсах даже не скрывают, что эти атаки преследуют и внутрироссийскую цель, связанную с созданием имиджевых проблем для Путина перед выборами, что скорее указывает на наличие внешних заказчиков этих атак.Очевидно, что с учетом опыта этих атак, подходы к защите базы будут совершенствоваться, ну а разведка конечно будет искать тех, кто заказал эти атаки в Идлибе, дабы послание на заглавной картинке настигло получателей в ближайшее время.

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Иранцы опасаются, что их страну ждёт судьба Сирии, — Wall Street Journal

Минуло уже более десяти дней с начала волнений в Иране. Эти протесты бросают вызов не только правящему режиму Исламской республики, но и всем мировым державам, которые пытаются найти подходящий дипломатический ответ для «беспокойного региона», пишет The Wall Street Journal. По словам издания, массовые выступления, охватившие большую часть крупных и малых городов страны, напоминают «арабскую весну». В 2011 году эта волна народных восстаний привела к «свержению авторитарных режимов» в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки. Однако дипломаты, эксперты и иранский средний класс, многие представители которого решили не участвовать в протестах, считают, что Иран находится на распутье. Страна может пойти по пути Туниса — стать относительно процветающей и стабильной демократией, или по пути Сирии — погрузиться в гражданскую войну и превратиться в пристанище для различных террористических организаций. До сих пор мировые лидеры так и не пришли к общему мнению по этому вопросу. Администрация американского президента поддерживает протесты и выступает за политические перемены в Иране. Другие страны, в том числе Россия, придерживаются более осторожной позиции, предупреждая о возможных нежелательных последствиях, отмечает издание. Некоторые западные дипломаты настаивают, что «непредсказуемый исход» восстаний 2011-го служит предостережением от поспешной поддержки волнений или смены режима в Иране. По их мнению, пример Сирии и «арабской весны» в целом показывает, что мирные акции порой перерастают в угрозы международной стабильности и безопасности. На экстренном заседании Совбеза ООН его участники спорили о подходе к этой проблеме. И хотя постпред США Никки Хейли призывала участников организации помочь «усилить голоса иранцев, стремящихся к свободе», многие дипломаты, включая союзников Вашингтона, предложили проявить сдержанность и не выражать открытого одобрения протестов. Европейские члены Совета — Великобритания, Франция, Швеция и Нидерланды — призвали к мирному диалогу между оппозицией и правительством. Китай и Россия заявили, что обсуждение этого вопроса не входит в компетенцию международной организации. Многие дипломаты упоминали хаос на Ближнем Востоке и говорили, что стабильность Ирана является ключевым условием стабильности всего региона. Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил об уже существующих «открытых ранах» — Сирии, Ливии, Йемене и Ираке. Протесты, которые в прошлый раз сотрясали страну в 2009 году после «спорных» президентских выборов, продолжаются. Но сами иранцы не уверены, стоит ли им поддерживать новые антиправительственные настроения, подчёркивает The Wall Street Journal. 37-летняя работница местного государственного банка в телефонной беседе с изданием рассказала, что поддержала демонстрации 2009-го. Но в этот раз она и её семья решили остаться дома. По словам женщины, многие говорят, что события в Сирии стали для них уроком. «Мы не знаем, что произойдёт, если режим будет свергнут. Хорошей альтернативы не существует», — признала она. Несмотря на это, тысячи демонстрантов продолжают выходить на улицу каждый день, выступая против правительства и верховного духовного лидера аятоллы Хомейни. Видный иранский политолог Хамидреза Джалаипур настаивает, что если протесты будут продолжаться в течение полугода, то «режим будет свергнут». Такая перспектива тревожит других экспертов. «Люди имеют все основания опасаться превращения Ирана в Сирию, прекрасно понимая, что режим способен на подобную низость, — предположил научный сотрудник Стэндфордского университета Аббас Милани. — Руины, которыми стала сегодняшняя Сирия, заставляют все стороны остановиться и задуматься». Читайте также: Почему майдан на Украине получился, а в Иране нет?

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