Разбираемся с прививками. Часть 20. Ветрянка
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1. Совсем недавно ветрянка была безобидной детской болезнью, но из года в год она становится все более опасной, и недалек уже тот час, когда она станет опаснее кори.
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Ветрянка (ветряная оспа) вызывается вирусом Varicella-zoster. Тот же самый вирус вызывает и опоясывающий лишай.
Взрослые переносят ветрянку тяжелее, и риск осложнений у них выше. Риск осложнений выше также у детей с лимфомой, лейкемией и ВИЧ.
До начала вакцинации летальность от ветрянки среди детей 1-14 лет составляла 1 на 100,000, а среди 15-19 летних – 2.7 на 100,000. Летальность от ветрянки среди взрослых составляла 25.2 на 100,000. На взрослых приходилось 5% случаев ветрянки, но 35% смертей.
Ветрянка очень заразна. Меньше, чем корь, но больше, чем свинка и краснуха.
Ветрянка во время беременности может привести к врожденным дефектам. Риск синдрома врожденной ветрянки вследствие болезни матери составляет менее 2%. < ![CDATA[
Ветрянка во время родов очень опасна для младенца, и ее летальность составляет 30%.
Вакцина от ветрянки была разработана в 70-х, и лицензирована в США в 1995 году. Вирус для вакцины ослаблен посредством серийных переходов через эмбриональные клетки легких, эмбриональные фибробласты морских свинок и диплоидные человеческие клетки (WI-38). Вирус в вакцине Merck серийно провели еще 31 раз через диплоидные клетки MRC-5. Вакцина содержит также эмбриональную бычью сыворотку. Прививка вырабатывает меньше антител, чем естественная болезнь.
В начале 2000-х были зарегистрированы вспышки ветрянки в школах, где почти все были привиты. Поэтому в 2006 году добавили еще одну дозу вакцины.
Комбинированная вакцина от кори-свинки-краснухи-ветрянки (MMRV) была лицензирована на основании иммуногенности (уровня антител), а не на основании клинической эффективности.
У тех, кто получил прививку от ветрянки в течение 30 дней после MMR, вакцина была в 2.5 раза менее эффективна.
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3. < ![CDATA[
В течение многих лет медицина не обращала особого внимания на ветрянку, которая воспринималась лишь чем-то вроде детского обряда. Но мы не можем и далее так беспечно к ней относиться. Ветрянка может быть серьезной, и даже смертельной болезнью. К счастью, у нас есть вакцина и антивирусные препараты.
Ветрянка похожа на полиомиелит, в том смысле, что серьезная болезнь является отчасти следствием прогресса в развитых странах. Характер заболевания радикально изменился после того, как Сидни Фарбер придумал химиотерапию. Радость успеха была омрачена, когда мальчик, выживший после химиотерапии, был убит ветрянкой, которая может быть смертельна при иммунодефицитных состояниях. После того, как лекарства, ослабляющие иммунитет, стали широко распространены, ветрянка не могла более считаться безобидным детским обрядом. Она стала болезнью, которой боялись и избегали. Первые шаги в решении этой ятрогенной проблемы предпринял Томас Веллер, который выделил вирус. Этот подвиг являлся необходимым условием для разработки вакцины.
Распространение химиотерапии, стероидов и антиметаболитов, которые используются для лечения аутоиммунных заболеваний или подавления иммунитета для пересадки органов, и возросшая продолжительность жизни, привели к тому, что не только ветрянка, но и опоясывающий лишай, превратились в серьезную клиническую проблему. Таким образом появилась необходимость контролировать вирус ветрянки, который становился всё более опасным.
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Вакцинный штамм вируса производится посредством серийных переходов через клеточные культуры животных, в результате чего вирус ослабляется. Но как можно быть уверенными, что эта процедура действительно ослабляет вирус?
Гипотеза, что ветрянка и опоясывающий лишай вызываются одним и тем же вирусом, была предложена в 1909 году. Чтобы ее проверить, в 1925-м и в 1932-м исследователи извлекли жидкость из пузырьков у больных опоясывающим лишаем, и вкололи ее детям, не переболевшим еще ветрянкой. 50% этих детей заболели ветрянкой, но сыпь у них была не такая сильная, как обычно. То есть если вирус, передающийся воздушно-капельным путем, ввести посредством инъекции, он вызывает атипичную болезнь. Из этого следует, что невозможно заключить, что вакцинный штамм вируса ослаблен, лишь на основании того, что он вызывает легкие симптомы. Также возможно, что введенная доза вируса недостаточна для вызывания обычных симптомов.
В этом исследовании авторы привили больных лейкемией детей, и проверили, как часто они заражают своих здоровых братьев. Оказалось, что лишь 17% братьев и сестёр заразились. Поскольку дикий штамм вируса заражает 80%-90%, авторы заключили, что вакцинный штамм вируса действительно ослаблен.
Эффективность
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В первый год после вакцинации эффективность прививки составляет 97%, а потом снижается до 84%. Вакцинация до 15-месячного возраста менее эффективна. Еще: < ![CDATA[
6. < ![CDATA[
Вакцинация до 14-месячного возраста в 3 раза менее эффективна, чем вакцинация после 14 месяцев.
Тем не менее, в большинстве стран, прививку делают в 12 месяцев.
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В Южной Корее эффективность вакцины составила 54%, и несмотря на 97% охват вакцинации, практически не повлияла на заболеваемость, в отличие от других стран. Большинство случаев болезни регистрируются среди привитых. Прививка никак не повлияла на течение болезни.
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Вспышка ветрянки в детском саду, где 66% были привиты. Эффективность вакцины составила 44%. По прошествии 3-х лет эффективность вакцины снизилась в 2.6 раз. У привитых было меньше сыпи, чем у непривитых.
Вспышку начал привитый мальчик, который заразил половину своего класса, которые еще не переболели. Сам он заразился от 11-летней сестры, которая болела опоясывающим лишаем.
Эффективность вакцины была намного ниже установленной в клинических испытаниях. Это, скорее всего, потому, что в клинических испытаниях, дети, которые не выработали антитела были привиты снова, или исключены из анализа эффективности, или были анализированы отдельно, что и привело к завышенной эффективности.
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9. < ![CDATA[
Вспышка ветрянки в школе, где 97% были привиты (одной дозой). Эффективность вакцины составила 72% (CI: 3-87). Привитые более 5-и лет назад заболевали в 6.7 раз чаще привитых менее 5-и лет назад. Еще: < ![CDATA[
10. < ![CDATA[
Вспышка ветрянки в школе, где 97% были привиты, среди них 39% двумя дозами. Эффективность одной дозы и двух доз была практически одинакова.
11. < ![CDATA[
Вспышка ветрянки в школе, где 98.6% были привиты, из них 63.2% двумя дозами.
Среди непривитых заболели 14.3%, среди привитых одной дозой – 1.6%, а среди привитых двумя дозами – 2%.
Авторы заключают, что для предотвращения вспышек необходим более высокий охват вакцинации двумя дозами.
12. < ![CDATA[
После МMRV образуется значительно меньше антител от ветрянки, чем после отдельной вакцины, но больше антител от кори по сравнению с MMR. Еще: < ![CDATA[
Опоясывающий лишай
13. < ![CDATA[
После заражения, вирус ветрянки остается в неактивной форме в нейронах спинальных ганглиев, и через несколько десятилетий, вследствие ослабления клеточного иммунитета, может снова активироваться и вызвать опоясывающий лишай.
Первым, кто предположил, что контакт с больными ветрянкой снижает риск опоясывающего лишая, был Hope-Simpson в 1965 году. Этот феномен называется exogenous boosting. Это, кстати, тот же самый Hope-Simpson, который первым предположил, что эпидемиология гриппа зависит не столько от вируса, сколько от солнца.
Одна из опасностей вакцинации, которой обычно пренебрегают, это что если контакт с больными ветрянкой действительно снижает риск повторной реактивации вируса, то массовая вакцинация приведет к повышению заболеваемости опоясывающим лишаем.
В исследовании, проведенном в 1991 году в Англии, выяснилось, что взрослые, которые живут с детьми, болеют опоясывающим лишаем на 25% меньше. Эта цифра, скорее всего, занижена, поскольку многие участники исследования, которые не живут с детьми, жили с ними до недавнего времени. Оценивается, что контакт с больными ветрянкой обеспечивает защиту от опоясывающего лишая в среднем на 20 лет.
На основании этих данных, авторы построили математическую модель, и заключили, что массовая вакцинация приведет к эпидемии опоясывающего лишая, которая будет длится 30-50 лет. 50% людей в возрасте от 10 до 44 лет заболеют опоясываюшим лишаем, и лишь через 46 лет заболеваемость снизится до уровня допрививочной эпохи.
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Контакт с больными ветрянкой понижает риск опоясывающего лишая на 71%. Эта цифра, вероятно, занижена, поскольку ветрянка заразна еще до начала сыпи.
Контакт с больными опоясывающим лишаем не понижает риск опоясывающего лишая. Потому что опоясывающий лишай менее заразен, чем ветрянка.
Педиатры болеют опоясывающим лишаем значительно реже дерматологов и психиатров.
15. < ![CDATA[
Педиатры и семейные врачи болеют опоясывающим лишаем на 50%-87% реже, чем население в среднем.
16. < ![CDATA[
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Количество случаев офтальмического опоясывающего лишая в Бостоне выросло в 2.7 раз между 2007 и 2013. Средний возраст больных снизился с 61.2 до 55.8 лет. При этом количество пациентов в клинике за эти годы не изменилось.
То же самое было установлено и в другом < ![CDATA[
17. < ![CDATA[
В Массачусетсе между 1998 и 2003 заболеваемость ветрянкой снизилась на 79%, а заболеваемость опоясывающим лишаем увеличилась на 90%, а в возрастной группе 25-44 – на 161%.
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18. < ![CDATA[
В Тайване в 2001-2009 заболеваемость ветрянкой снизилась с 7.14 до 0.76 на 1000, а заболеваемость опоясывающим лишаем увеличилась с 4.04 до 6.24 на 1000.
Ветрянкой болеют больше в зимние месяцы, а опоясывающим лишаем наоборот, больше в летние месяцы.
19. < ![CDATA[
В Австралии после начала вакцинации заболеваемость опоясывающим лишаем повышается на 2%-6% в год среди взрослых старше 20 лет.
20. < ![CDATA[
Заболеваемость опоясывающим лишаем в Австралии удвоилась среди тех, кто моложе 50-и, и утроилась среди 50-летних.
21. < ![CDATA[
Заболеваемость ветрянкой снизилась в 4 раза, и больничные расходы связанные с ней уменьшились на $100 миллионов в год. Однако, к 2004 году, больничные расходы связанные с опоясывающим лишаем увеличились на $700 миллионов в год.
22. < ![CDATA[
CDC годами не хотела признавать, что после начала вакцинации заболеваемость опоясывающим лишаем увеличилась, и угрожала судом исследователю, который хотел опубликовать эти данные.
23. < ![CDATA[
Среди 32 пациентов с опоясывающим лишаем, 69% были заражены вакцинным штаммом вируса. Еще: < ![CDATA[
24. < ![CDATA[
Великобритания не вакцинирует от ветрянки по следующим причинам:
1) Ветрянка более опасна во взрослом возрасте, чем в детстве. Летальность, а также риск пневмонии и энцефалита от ветрянки повышаются с возрастом.
2) Вакцинация приведет к повышению заболеваемости неонатальной ветряной оспой и врожденной ветряной оспой (поскольку матери не переболели в детстве).
3) Вакцинация может привести к повышению заболеваемости опоясывающим лишаем. Известно, что повышение заболеваемости ветрянкой среди детей до 5 лет, ассоциировано с понижением заболеваемости опоясывающим лишаем у 15-44 летних.
Поэтому Великобритания проявляет осторожность, и ожидает увидеть, что произойдет в вакцинирующих странах.
В большинстве других европейских стран от ветрянки тоже < ![CDATA[
25. < ![CDATA[
Опоясывающий лишай намного болезненнее ветрянки. Количество потерянных лет качественной жизни в 10 раз больше для больных опоясывающим лишаем, чем для больных ветрянкой. Поэтому повышение заболеваемости опоясывающим лишаем будет иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения, и перечеркнет выгоду пониженной заболеваемости ветрянкой.
26. Из-за повышения заболеваемости опоясывающего лишая, вакцина от него была < ![CDATA[
27. < ![CDATA[
Вакцина от опоясывающего лишая неэффективна для людей старше 80-и, и увеличивает риск серьезных побочных эффектов более чем в 2 раза.
Риск серьезных побочных эффектов у людей старше 60-и повышен на 36%.
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Вакцина также < ![CDATA[
28. < ![CDATA[
Поскольку благодаря эффекту экзогенного бустинга, понижение заболеваемости ветрянкой приводит к повышению заболеваемости опоясывающим лишаем, массовая вакцинация поднимает этический вопрос. Перспектива здоровья одной группы населения повышается благодаря ущербу здоровья другой группы.
Несмотря на то, что программа массовой вакцинации от ветрянки была начата в нескольких странах, в то время как другие страны ждут окончательных результатов исследований эффекта экзогенного бустинга, попытка этического анализа вакцинации до сих пор не была предпринята.
Вопрос вакцинации не может быть решен посредством простых этических правил, таких как “уважение автономии” (прививаться) или “не причиняй вреда другим” (не прививаться). Он требует баланса между конкурирующими интересами различных групп и, следовательно, требует более сложного этического подхода.
Авторы рассматривают этот этический вопрос через два фундаментальных этических подхода: классический утилитаризм и контрактуализм.
Утилитаристический подход основывается на двух предпосылках: (1) влияние выбора на благополучие (счастье или здоровье) является единственным аспектом, действительно имеющим значение, и (2) благополучие каждого одинаково важно. То есть то, что важно при выборе альтернатив – это повышение среднего уровня благополучия.
В случае с ветрянкой, таким образом, вопрос заключается в том, приведет ли вакцинация к снижению общей заболеваемости. Несмотря на то, что эмпирические данные из США свидетельствуют о понижении госпитализации из-за ветрянки на 88%, и о снижении смертности на 74%, эти данные не берут в расчет влияние на пожилых. Если принять его в расчет, то вакцинация становится уже непривлекательной, так как оценивается, что увеличение заболеваемости опоясывающим лишаем превысит снижение заболеваемости ветрянкой.
Поэтому согласно классическому утилитаризму массовая вакцинация нежелательна.
С точки зрения контрактуализма этическое решение определяется не последствиями, а оправданием в терминах принципов и правил, вытекающих из гипотетического “социального договора”. Этот договор заключен между всеми людьми, и в нем определено, какие фундаментальные правила должны управлять обществом.
То есть в отличие от утилитаристического подхода, то, что важно, это не количественная выгода вакцинации, а то, может ли ее введение быть обосновано с точки зрения общепринятых принципов. Принципы, которые должны быть также приемлемы для тех, кто от нее проиграет – взрослые и пожилые.
Рассматриваются следующие соображения:
1) Свобода защиты своего здоровья (посредством прививки).
2) Ответственность. Пожилые могут привиться от опоясывающего лишая. Прививка от него считается безопасной.
3) Неприемлемые жертвы. Некоторые пожилые люди не смогут защититься от опоясывающего лишая (т.к. вакцина недостаточно эффективна или противопоказана). Эти люди будут принесены в жертву ради выгоды большой группы детей. Однако, поскольку опоясывающий лишай редко летален, эта жертва вполне приемлема.
4) Неопределенность. Хотя экзогенный бустинг существует, его влияние на заболеваемость опоясывающим лишаем менее установлено, чем влияние вакцинации на заболеваемость ветрянкой. Поэтому можно потребовать придать большее значение чему-то уже установленному, чем чему-то еще не полностью установленному.
Поэтому с точки зрения контрактуализма массовая вакцинация вполне оправдана, поскольку непонятно, почему дети должны защищать пожилых. Контрактуализм подчеркивает беспристрастные априорные правила, а не апостериорные последствия и, следовательно, меньше зависит от количественных оценок этих последствий.
Авторы заключают, что решение о введении вакцинации должно основываться не только на количественных данных и исследованиях, но и на этических предпосылках.
Польза ветрянки
29. В части про корь были приведены исследования, согласно которым ветрянка в детстве снижает риск инфаркта на 33%, лимфомы на 47%-50%, рака яичника на 34% и других виды рака на 38%. Ветрянка также снижает риск болезни Паркинсона. Вот еще несколько исследований.
30. < ![CDATA[
Заболевание ветрянкой до восьмилетнего возраста снижает риск астмы на 88%, аллергического риноконъюнктивита – на 84%, атопического дерматита – на 43%, аллергической сенситизации – на 89%.
У переболевших ветрянкой уровень IgE (антител, ответственных за аллергические реакции) остается низким в течение более 10 лет после болезни.
9.1% детей в США болеют астмой, и 17% болеют атопическим дерматитом.
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Ветрянка в детстве снижает риск атопического дерматита на 45%, а тяжелого атопического дерматита – на 96%.
Дети, которые заболели атопическим дерматитом несмотря на ветрянку в детстве, посещают врачей из-за дерматита на 83% реже.
Вакцина от ветрянки, несмотря на то, что она живая, не дает защиты от астмы и аллергии.
Авторы заключают, что вакцинация от ветрянки способствовала, возможно, резкому увеличению заболеваемости атопическим дерматитом.
Исследования, доказывающие экономическую пользу вакцинации от ветрянки, не брали в расчет увеличение заболеваемости атопическим дерматитом. Поскольку защитный эффект ветрянки на дерматит длится до 8-10 лет, возможно имеет смысл подождать с прививкой до этого возраста, что увеличит экономическую выгоду вакцинации, и в то же время обеспечит коллективный иммунитет.
32. < ![CDATA[
Герпетическая инфекция (включая ветрянку) в первые 3 года жизни снижает риск астмы на 52%.
5-7 вирусных инфекций в первые 3 года жизни снижают риск астмы на 68%, а 8 и более вирусных инфекций – на 84%.
Насморк два и более раз в течение первого года жизни снижает риск астмы на 48%, а хрипа на 40%. Насморк снижает также риск аллергии.
33. < ![CDATA[
Ветрянка в детстве снижает риск рака на 34%.Три простудных заболевания в год снижают риск рака на 77%-82%. Вирусный гастроэнтерит – на 57%. Высокая частота инфекций снижает риск рака на 53%.
34. < ![CDATA[
Ветрянка снижает риск глиомы (опухоли мозга) среди людей моложе 40 лет – на 47%, а среди людей всех возрастов – на 21%.
35. < ![CDATA[
Ветрянка снижает риск глиомы на 60%. Опоясывающий лишай снижает риск глиомы на 50%.
36. < ![CDATA[
Наличие антител к ветрянке снижает риск глиомы на 59%. Еще: < ![CDATA[
37. < ![CDATA[
Вирус ветрянки убивает раковые клетки in vitro, и, вероятно, может использоваться в качестве онколитического вируса. Еще: < ![CDATA[
Экономическая целесообразность
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- Поскольку в подавляющем большинстве случаев, ветрянка в детстве – это очень легкое заболевание, вакцинировать от нее < ![CDATA[
- Экономическая целесообразность вакцинации была основана на следующих допущениях:
1) Цена вакцины составляет $35, и ввести ее стоит еще $35.
Однако, после лицензирования, цена вакцины удвоилась.
2) Одна доза вакцины дает иммунитет на всю жизнь.
Впоследствии оказалось, что это не так, и была введена еще одна доза.
3) Эффективность вакцины составляет 85-95%, а побочные явления незначительны.
Высокая эффективность вакцины была обеспечена экзогенным бустингом (т.е. контактом с больными). Когда, благодаря вакцинации, контакт с больными стал редким, эффективность вакцины снизилась до 80% и ниже.
4) Всеобщая вакцинация не влияет на заболеваемость опоясывающим лишаем.
Оказалось, что заболеваемость опоясывающим лишаем выросла.
5) Годовая стоимость программы вакцинации оценивалась в $162 миллиона, тогда как экономия на медицинских расходах из-за ветрянки составляла $80 миллионов. То есть стоимость программы вакцинации была в два раза выше предполагаемой экономии. Но с учетом того, что родители должны пропускать рабочие дни (что обходилось в $392 миллиона в год), вакцинация одной дозой была экономически оправдана.
В исследовании 2005 года выяснилось, что двухдозовая программа вакцинации возможно экономически нецелесообразна.
- Лишь 25% медицинских расходов, связанных с вирусом ветрянки, приходятся на саму ветрянку, и 75% приходятся на опоясывающий лишай.
- В клинических исследованиях эффективность вакцины переоценивается, потому что заболевшие дети, анализ PCR которых не подтверждает наличие вируса, или же проба для анализа не отвечает требованиям, исключаются из исследования.
- Министерство здравоохранения Великобритании заключило, что двухдозовая вакцинация возможно будет экономически оправдана, но лишь через 80-100+ лет после начала вакцинации.
39. < ![CDATA[
Когда ребенок заболевает ветрянкой, его родители пропускают в среднем половину рабочего дня.
40. < ![CDATA[
Большинство родителей не считают вакцинацию оправданной, если ее единственная польза в том, чтобы они не пропускали рабочие дни, но оправдана, если она предотвращает редкие осложнения.
Также сообщается, что родители, чьи дети младше 18 месяцев, относятся к вакцинации более положительно, чем родители более старших детей. Поэтому, заключают авторы, следует пропагандировать вакцинацию младенцев.
Противовоспалительные препараты
41. < ![CDATA[
Парацетамол удлиняет продолжительность ветрянки.
42. < ![CDATA[
Прием NSAIDs (нестероидные противовоспалительные препараты) в месяц предшествующий ветрянке повышает риск осложнений в 4.9 раз. Парацетамол повышает риск осложнений в 1.5 раза.
В других исследованиях было установлено, что
1) ибупрофен в месяц предшествующий ветрянке повышает риск кожных суперинфекций в 3 раза.
2) ибупрофен повышает риск < ![CDATA[
3) ибупрофен повышает риск инвазивной стрептококковой инфекции группы А в 3.9 раз. Еще: < ![CDATA[
43. < ![CDATA[
Недавно я закончил медицинский факультет, и за 6 лет обучения, несмотря на неоднократные встречи с ветрянкой, я ни разу не слышал, что противовоспалительные препараты осложняют течение ветрянки. Поэтому я не отнесся всерьез к < ![CDATA[
Однако я обнаружил, что министерство здравоохранения и прочие медицинские ассоциации действительно рекомендуют не использовать противовоспалительные во время ветрянки.
Странно, что меня никто об этом не предупредил за всё время моего обучения. Конечно, информация доступна, если ее искать, но поскольку ибупрофен – это настолько распространенное лекарство, желательно, чтобы эта информация была освещена шире.
Безопасность
44. < ![CDATA[
Вакцинный штамм вируса остается в организме и периодически активируется на фоне снижения иммунитета. Это может иметь негативные долгосрочные последствия.
Вирус реактивируется с вероятностью 19% в год у детей с низкими титрами, и 41% в год у детей с постоянно низкими титрами. С такой же вероятностью дикий штамм вируса реактивируется у людей с очень ослабленным иммунитетом.
Поскольку иммунитет от вируса, который дает прививка, слабее, чем иммунитет от перенесенной болезни, долгосрочный эффект частой реактивации вируса на опоясывающий лишай и на другие последствия – неизвестен. Неясно, например, как реактивация вакцинного вируса повлияет на тех, у кого иммунитет на ветрянку ослабнет, или у тех, у кого во взрослом возрасте будет подавлен иммунитет.
45. < ![CDATA[
MMRV повышает риск фебрильных судорог 7-10 дней после прививки в 2 раза по сравнению с отдельными вакцинами (MMR и ветрянка).
MMRV повышает риск фебрильных судорог в 7.6 раз, MMR+V – в 4 раза, а MMR отдельно – в 3.7 раз. (США)
46. < ![CDATA[
MMRV повышает риск фебрильных судорог в 6.5 раз, а MMR+V – в 3.3 раза. (Канада)
47. < ![CDATA[
То же самое было обнаружено в Германии, где использовалась другая вакцина (Приорикс-Тетра). MMRV повышала риск фебрильных судорог в 4.1 раз по сравнению с MMR, и в 3.5 раза по сравнению с MMR+V. Еще: < ![CDATA[
48. < ![CDATA[
12-месячному мальчику сделали прививку, в результате чего он заболел вакцинным штаммом ветрянки, и заразил свою беременную мать, которой пришлось делать аборт.
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Еще случаи заражения вакцинным штаммом ветрянки от привитых: < ![CDATA[
49. < ![CDATA[
Анализ литературы на предмет осложнений от ветрянки у тех, кто заболел ей несмотря на прививку. Авторы нашли описание 52-60 таких случаев, среди них лишь 6 летальных.
50. < ![CDATA[
Обычно утверждается, что вакцины совершенно безопасны, и серьезные побочные эффекты бывают у одного на миллион привитых. Как получают такую статистику? Вот пример для ветрянки.
Авторы (из FDA и CDC) анализируют VAERS с 1995 до 1998 года. За этот период было зарегистрировано 14 смертей. Чтобы посчитать вероятность смерти после прививки, они используют количество проданных вакцин за этот период (9.7 миллионов), и заключают что вероятность смерти получается 1 на миллион (они немного округляют, т.к. на самом деле выходит 1 на 700,000).
Здесь не учитывается что:
1) В VAERS регистрируется 1%-10% всех побочных эффектов.
2) Количество проданных доз вакцины не равно количеству введенных доз. Более того, 9.7 миллионов проданных доз – это не точная цифра, а оценка CDC.
Всего в VAERS было зарегистрировано 6574 неблагоприятных случаев, из них 4% серьёзные. Но среди детей до 4-х лет серьёзных было 6.3%, среди детей до 2-х лет – 9.2%, а среди детей до года, которых привили по ошибке – 14%.
Всего было зарегистрировано 271 серьезных неблагоприятных случаев, то есть 1 на 36,000. Эти цифры следует умножить на 10-100 (т.е. реальное число это от 1:3600 до 1:360) , а учитывая, что количество введенных доз было меньше количества проданных доз, которое вполне возможно завышено, то нужно их умножить на дополнительный фактор.
87 женщин получили прививку до или во время беременности. Некоторые из них родили ребенка с пороком развития (синдром Дауна и др).
51. Согласно VAERS, за последние 20 лет 140 человек < ![CDATA[
Учитывая, что VAERS регистрирует 1-10% всех побочных эффектов, выходит, что от 64 до 640 детей умирают каждый год после прививки, и 220-2,220 становятся инвалидами.
Учитывая, что каждый год рождаются 4 млн детей, а прививочный охват равен < ![CDATA[
До начала вакцинации вероятность смерти ребенка от ветрянки составляла 1:100,000, и для этого требовался убитый лекарствами иммунитет.
Источник: www.kramola.info