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Про голодное советское детство и продажу Родины за пармезан

09:12. 7 января 2018 Просмотров - 388 9 коммент. Опубликовал:

После Нового года мозги некоторых активных пользователей соцсетей, размягченные непомерным количеством принятых на грудь оливье и селедки под шубой, стали выдавать ностальгические картинки из своего советского прошлого. В котором всё было ужасно. Начиная с отсутствия йогурта и заканчивая дракой за водкой. Некоторые особо сведущие и вовсе намекают на то, что свою первую котлету советский человек попробовал чуть ли не в Макдональдсе.

Не знаю, может быть все эти люди действительно имели тяжелое голодное детство и деревянные игрушки, прибитые к полу. Ибо такая ненависть к СССР может объясняться лишь глубокой психологической травмой, нанесённой в подростковый период, — невозможностью начать своё утро с ломтика пармезана, свежего круассана и чашечки дымящейся арабики, выпитой с видом на Гудзон, Темзу или Эйфелеву башню. Подозреваю, что для тех, кто всю сознательную жизнь считал, что жизнь есть только на западе — это действительно было тяжелым испытанием, наложившим отпечаток на всё их дальнейшее существование.

Но! Как бы не стенали адепты секты набитого хамоном желудка, объективная реальность такова, что голода в СССР не было. Да, на наших новогодних столах не было свежих помидоров, пармской ветчины и канапе с фуа гра. Зато был традиционный «оливье», заправленный вкуснейшим натуральным «провансалем», ростбиф, холодец, заливная рыба, запечённая в духовке курица с картошкой, советское полусладкое и армянский коньяк. Согласитесь, при таком наборе трудно умереть от истощения.

Да, всё было далеко не идеально. Советские женщины не знали, что такое прокладки и памперсы. У них не было посудомоечных машин и парогенераторов. Они пользовались ленинградской тушью, кремом «балет», а флакон из-под французских духов хранили десятилетиями. Но! Вкусная и здоровая пища была на столе советской семьи всегда.

Понятие «талоны» в моей жизни появилось аккурат после развала СССР. И именно в «святые 90-е» я узнала, что чёрный хлеб, посыпанный сахаром, и чай — тоже может быть завтраком. Причём, длительный период.

Так что самый голодный период моей жизни — это как раз первые 5 постсоветских лет. А ещё я хорошо помню как мы с бабушкой в 92-м пошли покупать подарок моему годовалому двоюродному брату, а на ужасающих своей пустотой полках центрального детского мира были лишь барабаны и уродливые зайцы. Вот это реально было жутко. И, пожалуй, именно тогда я в полной мере осознала, какая трагедия случилась в жизни миллионов человек.

Но, к счастью, большинство из нас это пережили. Но, на фоне ужаса выживания в первое постсоветское десятилетие, пришло чёткое понимание, что именно мы потеряли.

Что касается тех, кто пытается убедить себя и окружающих в том, что Советский Союз был ужасен, а жизнь в нем — убогой, то это в определённом смысле, несчастные и ущербные люди. Для которых холодильник — самый важный предмет интерьера. А наличие в нем деликатесов — залог хорошего настроения и чувства собственной состоятельности.

Иными словами, тварью дрожащей они себя не чувствуют только в процессе приёма дорогой и некогда недоступной им пищи. Впрочем, страна у нас свободная и самоутверждаться с помощью хамона с пармезаном никто не запрещал.

Меня напрягает лишь одно. То, что подобный контингент готов продать Родину и развались страну за банку йогурта с яркой этикеткой. Что, собственно, уже однажды и произошло.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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9 коммент.»

  • 101 73
    Александр Гремлин 7 января 2018 в 11:54 Ссылка Пометить
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    Что касаемо старшего поколения , по пишут хрень о жизни в СССР , те кто сами в очередях никогда не стояли , в коммуналках никогда не жили , а фэйсы и тогда имели ширше дверных проёмов )) )

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  • 4317 3543
    Ирбис 7 января 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Да купить продукты было при СССР очень тяжело, но это были натуральные продукты. Молоко, масло, сметана и кефир делали из молока а не из пальмового масла. Кто не верит канал СТС вам в руки. Про мясные продукты в обще помолчим. Да лично я не ем пластиковые помидоры и огурцы ни летом а тем более зимой. По тому что мне показали процесс выращивания, это да же не эрзац продукты, это ****** для гоев. Для себя любимых у избранных свои магазины, где хлеб и тот выше 1000 рублей за кг. Да же натуральный хлеб купить и то невозможно. Простейший лимонад и то сделать уже не смогут. Да разве западное ****** сравнима с кефиром, ряженкой или варенцом? Спор бессмыслен по своему определению, тогда мы ели продукты, а сейчас? Да здравствует ГМО, пальмовое масло и прочая химия, да здравствует онко заболевания и ранняя смерть.

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    • 101 73
      Александр Гремлин Ирбис 7 января 2018 в 13:12 Ссылка Пометить
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      Да ну тяжело , это постепенно нас опускали . Ещё в начале 80 х мы нормально зажратые были . Про 70 е и не говорю . Да и очереди были потому что все в магазины ходили в одно время после работы . Комплексный обед у нас на заводе , сравнимый по объёму и качеством выше чем сейчас в ресторанах кормят , стоил 50 коп .Но мы на работе не обедали , а ходили в пельменную , недалеко от работы . Двойная порция пельменей стоила один рупь . Домашние совершенно было приготовление . Ваще в кулинарии сосиски продавались поштучно . 11 коп штука ))) Лучше чем сейчас питались все )) )

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      • 4318 3544
        Ирбис Александр Гремлин 7 января 2018 в 13:50 Ссылка Пометить
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        Тогда именно в РСФСР были проблемы с продуктами, по тому что империя кормила колонии! Я помню шок от увиденного изобилия продуктов и вещей в Молдавии в 1975 я приехал из Сибири в гости, потом поразила изобилием Одесса, дальше Алма-Ата, Фрунзе и другие республики. Но всё равно разница качество продовольствия теперь и тогда не подаётся сравнению. Мало того недавно разразился скандал в ЕС. Поляки и чехи заметили что продукты поставляемые из бенилюкс стали намного худшими чем в соседней Германии. На что ответ получили обескураживающий мол куда то надо девать то что раньше поставляли в Россию. Никогда ЕС в РФ не поставляла качественные продукты, всегда был фальсификат. Мы должны вернуть ГОСТ или у нас нет будущего.

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  • 4320 3546
    Ирбис 7 января 2018 в 14:02 Ссылка Пометить
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    Европа двух свежестей. К большому пищевому скандалу в ЕС https://www.nalin.ru/evropa-dvux-svezhestej-k-bolshomu-pishhevomu-skandalu-v-es-5189

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  • 347 244
    максим 7 января 2018 в 15:04 Ссылка Пометить
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    Есть простая проверка. Возьмите, потребление продуктов в СССР и сегодняшней России. Полюбопытствуйте, правда забавно.

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  • 996 680
    Олег Лебедев 7 января 2018 в 15:24 Ссылка Пометить
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    Для тех, кто не в курсе. Наилучшее время с точки зрения изобилия и качества продуктов в СССР были 50-е годы. Сейчас даже невозможно себе представить, что тогда продавалось в магазинах, а я отлично помню. Причем, насколько мне известно, так было повсюду, а не только в Москве и Ленинграде. Потом случилась “оттепель”. Надо понимать, от этой “оттепели” холодильники “потекли”, и все потихоньку стало портиться, сначала ассортимент исчез в мелких городах, потом повсюду, кроме Москвы и Ленинграда. Потом, при Горбачеве, дело дошло до полной ручки. А сейчас? При внешнем кажущемся изобилии, купить нечего, как при Горбачеве. Только тогда ничего не лежало на прилавках, а сейчас вроде как что-то лежит, но если приглядеться – одна отрава, что-то типа муляжей. Нормальных продуктов нет. От слова вообще и никаких. Даже на рынках. В Питере, у кого есть деньги, за продуктами ездят в Финляндию.

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