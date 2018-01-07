Про голодное советское детство и продажу Родины за пармезан

После Нового года мозги некоторых активных пользователей соцсетей, размягченные непомерным количеством принятых на грудь оливье и селедки под шубой, стали выдавать ностальгические картинки из своего советского прошлого. В котором всё было ужасно. Начиная с отсутствия йогурта и заканчивая дракой за водкой. Некоторые особо сведущие и вовсе намекают на то, что свою первую котлету советский человек попробовал чуть ли не в Макдональдсе.

Не знаю, может быть все эти люди действительно имели тяжелое голодное детство и деревянные игрушки, прибитые к полу. Ибо такая ненависть к СССР может объясняться лишь глубокой психологической травмой, нанесённой в подростковый период, — невозможностью начать своё утро с ломтика пармезана, свежего круассана и чашечки дымящейся арабики, выпитой с видом на Гудзон, Темзу или Эйфелеву башню. Подозреваю, что для тех, кто всю сознательную жизнь считал, что жизнь есть только на западе — это действительно было тяжелым испытанием, наложившим отпечаток на всё их дальнейшее существование.

Но! Как бы не стенали адепты секты набитого хамоном желудка, объективная реальность такова, что голода в СССР не было. Да, на наших новогодних столах не было свежих помидоров, пармской ветчины и канапе с фуа гра. Зато был традиционный «оливье», заправленный вкуснейшим натуральным «провансалем», ростбиф, холодец, заливная рыба, запечённая в духовке курица с картошкой, советское полусладкое и армянский коньяк. Согласитесь, при таком наборе трудно умереть от истощения.

Да, всё было далеко не идеально. Советские женщины не знали, что такое прокладки и памперсы. У них не было посудомоечных машин и парогенераторов. Они пользовались ленинградской тушью, кремом «балет», а флакон из-под французских духов хранили десятилетиями. Но! Вкусная и здоровая пища была на столе советской семьи всегда.

Понятие «талоны» в моей жизни появилось аккурат после развала СССР. И именно в «святые 90-е» я узнала, что чёрный хлеб, посыпанный сахаром, и чай — тоже может быть завтраком. Причём, длительный период.

Так что самый голодный период моей жизни — это как раз первые 5 постсоветских лет. А ещё я хорошо помню как мы с бабушкой в 92-м пошли покупать подарок моему годовалому двоюродному брату, а на ужасающих своей пустотой полках центрального детского мира были лишь барабаны и уродливые зайцы. Вот это реально было жутко. И, пожалуй, именно тогда я в полной мере осознала, какая трагедия случилась в жизни миллионов человек.

Но, к счастью, большинство из нас это пережили. Но, на фоне ужаса выживания в первое постсоветское десятилетие, пришло чёткое понимание, что именно мы потеряли.

Что касается тех, кто пытается убедить себя и окружающих в том, что Советский Союз был ужасен, а жизнь в нем — убогой, то это в определённом смысле, несчастные и ущербные люди. Для которых холодильник — самый важный предмет интерьера. А наличие в нем деликатесов — залог хорошего настроения и чувства собственной состоятельности.

Иными словами, тварью дрожащей они себя не чувствуют только в процессе приёма дорогой и некогда недоступной им пищи. Впрочем, страна у нас свободная и самоутверждаться с помощью хамона с пармезаном никто не запрещал.

Меня напрягает лишь одно. То, что подобный контингент готов продать Родину и развались страну за банку йогурта с яркой этикеткой. Что, собственно, уже однажды и произошло.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru