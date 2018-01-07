Президентский Совет по культуре и искусству вынес министру культуры России обвинительный приговор

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При этом руководитель главного культурного ведомства страны – Министерства культуры России господин Мединский сидел, постоянно нервно ёрзая на своем стуле (как будто туда кто-то насыпал кусочки соли) и втянув по самые уши голову в плечи. И лишь изредка о чем-то тихонько шепотом переговаривался с сидящей так же тихо вице-премьером по социальным вопросам Ольгой Голодец.

Причем, интересен тот факт, что сам президент России выступил на этом Совете и в роли прокурора, и в роли председательствующего судьи. А в качестве обвинителей и свидетелей обвинения были заслушаны деятели культуры и искусства, включенные в этот совещательный орган при главе государства.

Именно так можно расценить все, что произошло во время заседания Совета при Президенте России по культуре и искусству, состоявшемся в Кремле 21 декабря 2017 года.



О том, что бравурных речей не будет, стало понятно с первых же слов президента. Потому что он сразу заявил о том, что пора пересмотреть всю политику страны в области культуры и искусства. И подготовить новую редакцию Закона о культуре. Причем, сделать он это предложил не депутатам Государственной Думы и не чиновникам Минкульта, а самим деятелям культуры.

Сейчас уже многие специалисты начинают задаваться вопросом: что бы подобное могло значить? Не означает ли это, что мы постепенно начинаем переходить к принципиально новой форме управления государством? При которой разработкой основных нормативных и законодательных актов будут заниматься не выборные законодательные органы, а профессиональные сообщества?



Потому что слишком уж великие потери мы несем от неквалифицированной работы наших «законотворцев», которые принимают законодательные акты, как выразился наш великий писатель-сатирик Михаил Жванецкий, порой «не приходя в сознание». А потом дружно всей страной разгребаем эти «законодательные дебри», не понимая, что к чему приладить!

Такая ситуация у нас сложилась в свое время в области образования. Когда «законодатель», идя на поводу у всякого рода «советников» и «консультантов» из различных западных (и, в первую очередь, – американских «фондов») фактически сломал всю нашу традиционную российскую классическую фундаментальную систему образования! Заменив ее на американизированный эрзац из набора тестовых заданий и совершенно глупых прикладных стандартов.

Результатом этой «активной законотворческой деятельности» стало целое загубленное поколение! Которое в слове «корова» умудряется сделать целых три ошибки! И даже не знает, живя в России, что это за животное такое – корова, чем питается, и что мы от нее получаем.

И все это – благодаря тому, что более 20 лет руководители системы образования, сидящие в министерских креслах и тупо выполняющие инструкции своих заокеанских «советников» (и такие же «законодатели» – только сидящие в кабинетах на Охотном ряду, но также слепо следующие указкам «из-за бугра») до бесконечности «реформировали» российское образование! И «дореформировались» до полного идиотизма! Уничтожив свое собственное, уникальное, лучшее в Мире классическое фундаментальное образование! Заменив его американизированным эрзацем, окончательно превратившим подрастающее поколение россиян в недоумков!

Параллельно с этим процессом во всю шел и процесс уничтожения русской национальной культуры! И замены ее все на ту же американизированную эрзац-культуру! А во главе этого процесса (так же, как и в системе образования), конечно же, в первую очередь стояли сами чиновники главного «культурного ведомства», подогреваемые изнутри всевозможными западными «советниками» и «консультантами» и наши славные «законодатели»!

Но с «законодателя» много не спросишь! Он издал очередную глупость, получил свои «тридцать серебряников» – и поехал отдыхать на Канары! А вот чиновник, кровно заинтересованный в «проталкивании» того или иного «законодательного акта», держит ушки на макушке! И ждет своего часа! Потому что именно он зачастую подбрасывает этому самому «законодателю» (порой вообще ничего не смыслящему в вопросах культуры) определенную конкретику! И не случайно! Потому что четко знает, как этим потом распорядиться!

А распорядиться в сфере культуры (несмотря на пессимистические рассуждения некоторых ее деятелей) есть чем! И «грамотное» распоряжение достижениями культуры (особенно, если они принадлежат не тебе, а государству или другим деятелям) может принести большие дивиденды.

Так постепенно, исподволь, российская сфера культуры стала превращаться в сферу бытового обслуживания населения. В сферу «удовлетворения потребностей». А само понятие «культура» постепенно стало превращаться в одно нескончаемое «шоу»!

Своего апогея это «шоу» достигло к 2000-му году, когда министром культуры России был назначен Михаил Швыдкой. При нем все Министерство культуры России в одночасье превратилось в огромный и практически неуправляемый балаган. Но, даже с уходом министра-шоумена со своего поста в 2004 году этот балаган не прекратился! Он просто несколько видоизменился. На некоторое время поутих. Но, затем – всколыхнулся с новой силой!

И толчком к этому стал приход на министерский пост еще одного шоумена! Теперь уже – политического!

Им стал в 2012-м году Владимир Мединский.

Трудно сказать, откуда взялась на посту министра культуры эта фигура… Потому что господин Мединский никогда ничего в своей жизни не сделал связанного с культурой!

Будучи членом Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», данный молодой предприимчивый человек активно лоббировал интересы игорного, табачного, пивного и рекламного бизнеса (?!).

Согласитесь, в любом цивилизованном государстве подобного рода фигура вряд ли могла бы претендовать на роль «министра культуры»! Но, видимо, мы пока еще не доросли до уровня «цивилизованного государства»…

И вот – пять лет человек, стоявший у истоков продвижения в России игорного, табачного, пивного и рекламного бизнеса «отруководил» у нас в стране нашей отечественной культурой!

И к чему же мы пришли?!

В своих выступлениях на заседании Президентского Совета сначала Михаил Пиотровский, а затем – Александр Калягин с большой болью и удивлением рассказали собравшимся о том, что же сегодня вытворяют чиновники Министерства культуры России с реальной российской культурой.



А Калягин даже зачитал один из «циркуляров», которые постоянно получают руководители детских театров. Чем вызвал невольный смех в зале! Только смех этот был сквозь слезы! И сам Калягин, которого все мы прекрасно знаем как уникального комедийного киноактера, был весьма далек от комедийного настроения!

И дальше, с каждым последующим выступлением все больше и больше выступала картинка довольно неприглядная.

В чем ее суть? – Спросите вы.

А суть очень проста!

За прошедшие годы все ведущие учреждения российской культуры, выражаясь чиновничьим языком, были переведены на «рыночные рельсы». Культура фактически превратилась в нашей стране в одну из сфер экономической деятельности.



И главное культурное ведомство страны вместо поддержки и распространения наших истинных национальных достижений культуры активно ударилось в процесс (выражаясь современным искаженным языком) тупого «заколачивания бабла» при помощи учреждений культуры. Превратив их тем самым в «комбинаты бытового обслуживания населения». Для учреждений культуры было введено даже такое понятие как «рентабельность» (?!).

В этой связи стоило бы заметить, что самыми «рентабельными», конечно же, в ближайшее время станут не музеи и театры, а стадионы, на которых нанюхавшиеся кокаинчика (или другой, более «крутой наркоты») рэперы будут орать в микрофоны такой же озверевшей и очумевшей от дури молодежи про то, как они нарезают колбасу на бутерброд.

Этому сюжету (про российских рэперов), кстати, в итоговом выпуске программы «Вести» на телеканале «Россия» в воскресенье 24 декабря 2017 года было посвящено целых 11 минут! И преподнесено это было как новое течение в российской культуре!

Ну, что же! Я могу поздравить и господина Дмитрия Киселева, и автора сюжета – Антона Лядова! Видимо, кто-то из них претендует на место будущего министра культуры России!

Шоу продолжается! Только стоить нам всем оно будет очень дорого! И уже мы имеем серьезные потери на «культурном фронте»!

50 лет создавал свой уникальный коллектив – «Русский концертный оркестр «Боян» Народный артист СССР, композитор и дирижер, профессор Анатолий Полетаев. Этот Оркестр (с большой буквы) объехал почти весь Мир! Ему рукоплескали и Европа, и Азия, и Китай! Этот Оркестр исполняет настоящую русскую национальную музыку и лучшие произведения из славянского репертуара.

Но, господин Мединский и его чиновники больше не нуждаются в русской национальной музыке и в русской национальной культуре. Поэтому специальным приказом Министерства культуры России «Русский концертный оркестр «Боян» уничтожен! А его бессменный руководитель – вышвырнут на улицу!

Потому что они играют и поют не про бутерброды с колбасой, а про любовь к своей Великой Родине!

Осталось выяснить лишь один вопрос: какая все-таки Родина у господина Мединского и его компании, активно лоббирующей игорный, пивной, табачный, рекламный бизнес и пытающейся навязать нашей российской молодежи западную субкультуру, основанную на рэпе, пропагандирующем нарезку бутербродов с колбасой и внушающем молодежи, что настоящее искусство – это научиться бормотать пару-тройку дурацких фраз?…

И с первой же оказией отправить приговоренного Президентским Советом очередного министра-шоумена на его «историческую Родину». Потому что в России таким людям делать нечего! Слишком уж много от них вреда! И для культуры, и для общественного спокойствия!

А деятелям культуры, как и предложил президент России Владимир Путин открывая заседание этого «исторического» Совета по культуре и искусству 21 декабря 2017 года, хватит ждать милостей от тех, кто никогда и ничего, кроме собственного кругленького счета в банке, не создал.



От тех, кто живет, пытаясь угадить очередному начальнику и угадать, что завтра потребует от него очередной заокеанский «советничек». Пора брать инициативу в свои руки! И создавать такие законы, которые будут не разрушать, а созидать нашу традиционную российскую культуру!

И, в первую очередь, обратить свои взоры в сторону молодежи и детей. Которых господа мединские, швыдкие, киселевы и лядовы, активно пропагандирующие и насаждающие у нас в России западную субкультуру, скоро самих превратят в гарнир для «эстетического шашлыка».

Комков Сергей,

член Союза писателей Москвы, д.юр.н., проф.