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Планы “хозяев” мира. Беседа Ольга Четверикова и Дмитрий Перетолчин.

18:00. 7 января 2018 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:

Метки: робо-человек, трансгуманизм, Электронный концлагерь
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