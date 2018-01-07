Новости Украины и Новороссии 07 января 2018

Гражданин Украины Евгений Деркач побывал на заработках в Эстонии, вернувшись домой, он опубликовал рассказ под названием «Как я работал в Европе». В нём он описал тяжёлые условия труда в эстонской компании. Мужчина ранее работал на простаивающем сейчас знаменитом ракетно-космическом предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Осенью 2017 года он решил поехать в Евросоюз на заработки. Он выбрал Эстонию, а местом работы — рыбоперерабатывающее предприятие DGM Shipping AS (торговая марка Briis).

Трудовой мигрант написал, что по приезду в Эстонию его поселили в двухкомнатной холодной квартире. В одной из комнат жили две работницы, а в другой стояли 4 раскладушки для рабочих с Украины. Квартира, по словам Деркача, находилась в пригороде Таллина, поэтому дорога с места ночевки на работу и обратно занимала три часа.

Я – Евгений Деркач, в прошлом – работник простаивающего сейчас ракетно-космического «Южмаша». Осенью этого года решил поехать в Европу: заработать там денег, чтобы создать семью.

Подтолкнула меня к этому ситуация у нас в Украине, где работы много, а зарплат нет. Вы и сами знаете: чтобы зарабатывать деньги, на которые можно нормально жить, надо работать по 12 часов 6 дней в неделю. Но если так работать, у человека вообще не остаётся личного времени. Зачем тогда семья, зачем тогда вообще жить?

Вы, наверное, замечали: если выйти в центр Днепропетровска, там в кафе сидят в большом количестве какие-то люди – пьют, гуляют. Но рабочих там нет. Это офисные ребята, которые работают меньше, и работа у них легче, а зарплата больше, чем у рабочего – даже если он будет работать шестидневку по 12 часов день.

Почему так происходит? Я считаю, что ответ прост. Задумайтесь: что мы, рабочие, сделали для того, чтобы с нами считались? Чтобы нашей зарплаты хватало на то, чтобы нормально питаться и отдыхать, восстанавливая силы после тяжелого рабочего дня; чтобы обзавестись жильем; иметь возможность прибегнуть к медицинской помощи, если кто-то из семьи заболеет; чтобы в будущем была возможность дать детям образование. Да чтобы просто сходить в пятницу с товарищами в бар, а в субботу – с женой или девушкой в кино и в кафе?

Ведь в Европе в большинстве развитых стран дело у рабочих обстоит именно так – они живут достойно, зарабатывая больше, чем «офисный планктон». Потому что они этого добились – многолетней борьбой, участием в митингах и забастовках.

У нас же каждый выживает поодиночке, и очень трудно добиться рабочей, товарищеской солидарности, заставив наших товарищей-рабочих объединиться. Нас очень трудно раскачать. Я несколько лет пытался это сделать, занимаясь профсоюзной борьбой, и знаю, о чем говорю.

Вот я и подумал: а нафига бороться – не хочу никого больше организовывать на борьбу за свои трудовые права, хочу халявы. Поеду в Европу поработаю, там же все классно: там рабочие добились уважения и с ними считаются. Обдумывал, куда ехать: Польшу отбросил сразу – ведь там больше миллиона наших заробитчан, а по законам рынка если предложений больше, то и расценки меньше, и условия труда хуже.

Я решил поехать в Эстонию: ведь это самая развитая страна Прибалтики, это не какая-то Польша. Решил поехать поработать, спокойно посмотреть Европу, привезти на Украину евро и потом обменять их на гривны – с нынешним курсом их будет много.

Мое положение проще, чем у других мигрантов: у меня нет ипотечного кредита, есть жильё, мои близкие не болеют серьезными болезнями и не нуждаются в дорогостоящей медицинской помощи. Но для начала семейной жизни мне нужно было заработать немного денег – и заодно было интересно самому посмотреть, как живут в Евросоюзе рабочие.

Предложили работу на рыбной фабрике. Что именно за работа, я не знал, и меня это мало волновало: ведь это же Европа, там трудовое законодательство выполняется четко – как работодателями, так и рабочими.

По дороге я мечтал о том, как получу первую зарплату и поеду посмотрю старый Таллин.

Попал я в компанию AS DGM SHIPING. Торговая марка Briis. По приезду меня поселили в двухкомнатной холодной квартире в пригороде Таллина, где в одной комнате жили две работницы, а во второй стояло четыре раскладушки для четверых рабочих из Украины. В городе, как и ожидал, все красиво: дороги ровные, тротуары чистые.

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Но когда я пришел на рабочее место в рыбообрабатывающий цех, оказалось, что рабочая смена составляет 12 часов, с четырьмя выходными в месяц. Подумал – когда же это я с таким графиком смогу поехать смотреть достопримечательности Таллина?

Оказалось, что придется работать за конвейером возле холодильника – надо было фасовать рыбу и отправлять на заморозку, и нам выдали теплые сапоги. Так я из холодных цехов ЮМЗ попал в холодные цеха эстонской рыбной фабрики.

Зарплату обозначили в сумме 4 евро в час, хотя в контракте было указано 470 евро. Мне объяснили, что деньги будут начислены потом на карточку, а остальное выдаётся в конверте. Оказалось, что европейские наниматели так же, как и у нас, не хотят платить налоги, как это положено.

Пообщавшись в цеху с другими заробитчанами, узнал, что даже старожилы работают тут всего два месяца. В основном же никто больше месяца не выдерживает.

Отработав первую смену, я понял, почему так происходит. При двенадцатичасовом ежедневном рабочем дне дорога с места ночевки (по другому не скажешь) на работу и обратно занимает еще 3 часа. Если считать, что на полноценный сон нужно 8 часов, всё это занимает 23 часа – на то, чтобы приготовить себе еду и поесть, остаётся один час в сутки. Понятно, что этого времени не хватает, и время на приготовление пищи приходится урезать из восьмичасового сна.

При тяжелых условиях работы, да еще в холодном цеху, при элементарном отсутствии времени для восстановления сил, эти условия выглядят пожестче, чем в ГУЛАГе – там хоть бесплатную и уже готовую баланду давали. Я тоже принял решение: месяц как-то протяну, получу первую зарплату и сразу домой.

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Стоит отметить – я поехал работать в Эстонию по приглашению и биометрическому паспорту: мне объяснили, что с ним не надо открывать визу.

После нескольких смен меня повезли в департамент, чтобы оформить ID-карту – так как без ID-карты нельзя получить банковскую карточку. В департаменте мне сказали, что ID-карту выдают только тогда, когда у тебя есть на руках вид на жительство – и без рабочей визы, по паспорту и приглашению работать нельзя. За нелегальную работу в Европе полагается депортация и 5 лет запрета на въезд в ЕС. В общем, взгрустнул я, и подумал: надо срочно ехать домой в Украину.

Получается, что, устав бороться за трудовые права в Украине, я поехал в Европу – за халявой. Но оказалось, что бороться за свои трудовые права надо везде и всегда, иначе будешь жить даже не как раб, а как робот.

Пообщавшись с другими заробитчанами, я узнал, что многие здесь, уходя с этой работы, по полгода работали на разных работах. Они повезут домой немного денег и кучу болезней – от непосильных условий труда: например, на стройках украинским рабочим платят примерно по 6–7 евро в час, хотя при этом чаще «кидают», вообще нечего не выплачивая. И никто из них так и не видел красоты старого Таллина…

Вернувшись домой, я решил продолжать борьбу. Ведь если работать по 300 часов в месяц, какая тебе разница, где жить? Поэтому я решил остаться в своей стране, бороться за то, чтобы работать по 40 часов в неделю, а лучше – даже по 35, как французы. Нужно добиться, чтобы заработанного хватало на все – даже на то, чтобы с женой в субботу сходить в кино, театр и в кафе. И поехать в Эстонию в качестве туристов – увидев наконец старый Таллин. Ради этого стоит жить, стоит бороться

Призываю всех вас бойкотировать продукцию под торговой маркой Briis – так как эта продукция создается рабским трудом украинских заробитчан. Давайте бороться вместе, потому что только вместе мы – сила.

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