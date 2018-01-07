Как и зачем построили древний мегалит Гёбекли-Тепе?

Гёбекли-Тепе – самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.

«Это место – сверхновая звезда»

Этот округлый холм высотой 15 метров, расположенный на юго-востоке Турции, в восьми километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа, не представлял собой ничего примечательного.

Правда, крестьяне из находящейся неподалеку от него деревни Оренджик, распахивая его склоны для посева пшеницы, порой натыкались на какие-то каменные блоки, но рассматривали их как досадную помеху, оттаскивая прочь и сваливая в кучи за пределами поля, или же использовали для хозяйственных нужд.

В 1960-х годах на Пузатом холме (так переводится с турецкого Гёбекли-Тепе) появились американские археологи во главе с Петером Бенедиктом. Они нашли кое-какие древние артефакты (кремневые ножи, скребки и прочее).

Исходя из того что неподалеку расположено мусульманское кладбище, Бенедикт предположил, что эта местность служит последним приютом для усопших с давних пор и вполне возможно, что холм скрывает более древние, византийские захоронения. Однако местные власти запретили археологам продолжать раскопки.

В 1994 году на Пузатый холм поднялся профессор Германского археологического института Клаус Шмидт. Его внимание привлекли кремневые булыжники, сваленные в кучи на вершине холма. Скорее всего, их туда натаскали со своих пашен крестьяне, но профессор предположил, что это заготовки для производства каменных орудий труда в располагавшейся здесь крупной мастерской, удовлетворявшей потребности не только местного населения.

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В этих грудах встречались и готовые изделия. Шмидта несколько смущало то, что мастерская располагалась на вершине холма – неудобно же таскать наверх сырье и спускать вниз готовую продукцию. Но была в Гёбекли-Тепе какая-то особая притягательная сила.

- Это место – сверхновая звезда, – сказал Шмидт в одном из интервью. – Уже в первую минуту после его обнаружения я знал, что у меня есть два пути: либо уйти отсюда, не сказав никому ни слова, либо провести остаток жизни здесь, на этих раскопках.

Заручившись поддержкой директора музея Шанлыурфа, профессор получил разрешение на раскопки. Он приобрел дом в этом городе, сделав его базой археологических изысканий, и нанял бригаду из местных жителей. С тех пор ежегодно два весенних и два осенних месяца Шмидт проводил на Гёбекли-Тепе.

Рельефы безликих богов

Уже в самом начале раскопок взору археологов открылось несколько Т-образных известняковых колонн, покрытых изображениями животных. Исследования определили, что возведены они примерно 12 тысяч лет назад, то есть в эпоху мезолита. Таким образом, Гёбекли-Тепе является самым древним из известных на Земле мегалитических сооружений. Он старше Стоунхенджа и первых городов Месопотамии.

Дальнейшие раскопки позволили определить конфигурацию этого археологического комплекса. С помощью рабочих из местных курдов были расчищены четыре круглых помещения диаметром 15-20 метров.

Они представляли собой монолитные колонны высотой от трех до пяти метров, соединенные стенами из необработанного камня. Такие же колонны установлены в центре этих помещений. Полы сделаны из обожженного известняка с низкими каменными скамьями вдоль стен.

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Так предположительно в древности строили этот комплекс

Уникальна искусная резьба, украшающая колонны. На них изображены лисы, кабаны, журавли, львы, коршуны, змеи, пауки… Встречаются и изображения существ, похожих на людей, только безликих.

- Я думаю, что здесь мы столкнулись с самыми ранними изображениями богов, – говорил Клаус Шмидт. – У них нет ни глаз, ни ртов, ни лиц. Но у них есть руки и у них есть ладони. Это – творцы.

Большинство изображений выполнено в виде рельефов, но встречаются и трехмерные скульптуры. Среди них особенно выделяется уровнем художественного мастерства фигура льва, спускающегося вниз по колонне. На некоторых стелах встречаются значки-пиктограммы, расшифровать которые пока не удалось.

Установлено, что камень для этого сооружения добывали в каменоломнях, расположенных поблизости. Здесь найдено несколько незаконченных колонн, высота которых достигала девяти метров.

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К сожалению, невозможно в точности сказать, как выглядели эти сооружения в целом виде, поскольку верхняя их часть уничтожена выветриванием и местными жителями, выламывающими каменные блоки при обработке почвы.

В настоящее время раскопано только 5% от всей площади Гёбекли-Тепе. По данным геофизических исследований, в недрах холма скрыто еще 16 аналогичных сооружений.

Наследие высокоразвитой цивилизации

Возникает закономерный вопрос: кто построил этот мегалитический комплекс и какие функции он выполнял? Ведь если датировка верна, то он создан в каменном веке. Если верить академической науке, в ту пору первобытные люди собирали дикорастущие плоды, охотились на животных, делали достаточно искусные орудия труда из кремня, пользовались огнем.

Они хоронили соплеменников, в захоронениях встречаются украшения – бусы и подвески, что говорит о том, что у них было свободное время, не занятое поисками и добычей пищи. Но в то же время они еще не умели изготовлять изделия из металла и керамики, строить каменные жилища и защитные стены, не знали сельского хозяйства. Даже колесо еще не было изобретено.

Каким же образом люди мезолита, не имея металлических орудий, могли вытесать из камня эти многотонные колонны и украсить их затейливой резьбой? К тому же только для того, чтобы доставить их из каменоломни и установить в вертикальное положение, при отсутствии тяглового скота требуются усилия как минимум 500 человек.

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Такие работы требовали планомерных усилий и наличия социальной иерархии, в которой многие люди были бы подчинены одному религиозному или военному лидеру. Для сообществ собирателей и охотников столь высокий уровень социальной организации совершенно не характерен.

Остается предположить, что комплекс Гёбекли-Тепе достался людям каменного века от некоей высокоразвитой цивилизации. Возможно, это были инопланетяне, или представители параллельных миров, или наши далекие потомки, переместившиеся в прошлое на машине времени, чтобы создать научно-исследовательскую базу.

Возможно, это была земная высокоразвитая цивилизация, погибшая в результате планетарного катаклизма. Их потомки, выжившие в этом бедствии, но утратившие знания и навыки, скатившись в каменный век, стали использовать сооружение как храм – место поклонения богам, олицетворявшим силы природы.

Здесь им приносили в жертву животных и захваченных в плен врагов. То есть Гёбекли-Тепе, скорее всего, использовался только для религиозных ритуалов, люди здесь никогда не жили.

Со временем с развитием сельского хозяйства кочевой образ жизни сменился оседлым, в этой местности появились деревни и города. Но люди по-прежнему приходили в древний храмовый комплекс помолиться и принести жертвы своим богам, только все чаще этими дарами становилось зерно.

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Древние послания

Но однажды все переменилось. Сооружения Гёбекли-Тепе были частично разрушены, многие рельефные изображения стесаны, а весь комплекс погребен под многометровым слоем земли. Кто и зачем это сделал? Эта загадка много лет не дает покоя ученым.

Исследователи установили, что храмовый комплекс был засыпан землей в начале VIII тысячелетия до нашей эры. Опять же, исходя из официальной теории эволюции, первобытные люди не располагали возможностями проделать столь колоссальную работу.

Да и зачем им это было надо? Ведь сколько святилищ и храмов было заброшено в более поздние эпохи, и ветер времени разрушил их до основания, оставив лишь груды камней.

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Можно предположить, что храм засыпали его истинные создатели – затем, чтобы донести какую-то важную информацию до человечества, достигшего уровня развития, достаточного для того, чтобы адекватно воспринять ее. Очевидно, эта информация содержится в таинственных пиктограммах. Вполне вероятно, что кто-нибудь когда-нибудь прочитает древние послания Гёбекли-Тепе.

Но сначала нужно откопать весь комплекс. А между тем после смерти Клауса Шмидта в 2014 году раскопки были приостановлены. И даже после их возобновления, по расчетам специалистов, для того чтобы расчистить весь Гёбекли-Тепе, потребуется полвека.