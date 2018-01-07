Главная » История, Невероятное в мире

Как и зачем построили древний мегалит Гёбекли-Тепе?

20:29. 7 января 2018 Просмотров - 304 2 коммент. Опубликовал:

Гёбекли-Тепе – самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор. 

«Это место – сверхновая звезда»

Этот округлый холм высотой 15 метров, расположенный на юго-востоке Турции, в восьми километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа, не представлял собой ничего примечательного.

Правда, крестьяне из находящейся неподалеку от него деревни Оренджик, распахивая его склоны для посева пшеницы, порой натыкались на какие-то каменные блоки, но рассматривали их как досадную помеху, оттаскивая прочь и сваливая в кучи за пределами поля, или же использовали для хозяйственных нужд.

В 1960-х годах на Пузатом холме (так переводится с турецкого Гёбекли-Тепе) появились американские археологи во главе с Петером Бенедиктом. Они нашли кое-какие древние артефакты (кремневые ножи, скребки и прочее).

Исходя из того что неподалеку расположено мусульманское кладбище, Бенедикт предположил, что эта местность служит последним приютом для усопших с давних пор и вполне возможно, что холм скрывает более древние, византийские захоронения. Однако местные власти запретили археологам продолжать раскопки.

В 1994 году на Пузатый холм поднялся профессор Германского археологического института Клаус Шмидт. Его внимание привлекли кремневые булыжники, сваленные в кучи на вершине холма. Скорее всего, их туда натаскали со своих пашен крестьяне, но профессор предположил, что это заготовки для производства каменных орудий труда в располагавшейся здесь крупной мастерской, удовлетворявшей потребности не только местного населения.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

В этих грудах встречались и готовые изделия. Шмидта несколько смущало то, что мастерская располагалась на вершине холма – неудобно же таскать наверх сырье и спускать вниз готовую продукцию. Но была в Гёбекли-Тепе какая-то особая притягательная сила.

- Это место – сверхновая звезда, – сказал Шмидт в одном из интервью. – Уже в первую минуту после его обнаружения я знал, что у меня есть два пути: либо уйти отсюда, не сказав никому ни слова, либо провести остаток жизни здесь, на этих раскопках.

Заручившись поддержкой директора музея Шанлыурфа, профессор получил разрешение на раскопки. Он приобрел дом в этом городе, сделав его базой археологических изысканий, и нанял бригаду из местных жителей. С тех пор ежегодно два весенних и два осенних месяца Шмидт проводил на Гёбекли-Тепе.

Рельефы безликих богов

Уже в самом начале раскопок взору археологов открылось несколько Т-образных известняковых колонн, покрытых изображениями животных. Исследования определили, что возведены они примерно 12 тысяч лет назад, то есть в эпоху мезолита. Таким образом, Гёбекли-Тепе является самым древним из известных на Земле мегалитических сооружений. Он старше Стоунхенджа и первых городов Месопотамии.

Дальнейшие раскопки позволили определить конфигурацию этого археологического комплекса. С помощью рабочих из местных курдов были расчищены четыре круглых помещения диаметром 15-20 метров.

Они представляли собой монолитные колонны высотой от трех до пяти метров, соединенные стенами из необработанного камня. Такие же колонны установлены в центре этих помещений. Полы сделаны из обожженного известняка с низкими каменными скамьями вдоль стен.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Так предположительно в древности строили этот комплекс

Уникальна искусная резьба, украшающая колонны. На них изображены лисы, кабаны, журавли, львы, коршуны, змеи, пауки… Встречаются и изображения существ, похожих на людей, только безликих.

- Я думаю, что здесь мы столкнулись с самыми ранними изображениями богов, – говорил Клаус Шмидт. – У них нет ни глаз, ни ртов, ни лиц. Но у них есть руки и у них есть ладони. Это – творцы.

Большинство изображений выполнено в виде рельефов, но встречаются и трехмерные скульптуры. Среди них особенно выделяется уровнем художественного мастерства фигура льва, спускающегося вниз по колонне. На некоторых стелах встречаются значки-пиктограммы, расшифровать которые пока не удалось.

Установлено, что камень для этого сооружения добывали в каменоломнях, расположенных поблизости. Здесь найдено несколько незаконченных колонн, высота которых достигала девяти метров.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

К сожалению, невозможно в точности сказать, как выглядели эти сооружения в целом виде, поскольку верхняя их часть уничтожена выветриванием и местными жителями, выламывающими каменные блоки при обработке почвы.

В настоящее время раскопано только 5% от всей площади Гёбекли-Тепе. По данным геофизических исследований, в недрах холма скрыто еще 16 аналогичных сооружений.

Наследие высокоразвитой цивилизации

Возникает закономерный вопрос: кто построил этот мегалитический комплекс и какие функции он выполнял? Ведь если датировка верна, то он создан в каменном веке. Если верить академической науке, в ту пору первобытные люди собирали дикорастущие плоды, охотились на животных, делали достаточно искусные орудия труда из кремня, пользовались огнем.

Они хоронили соплеменников, в захоронениях встречаются украшения – бусы и подвески, что говорит о том, что у них было свободное время, не занятое поисками и добычей пищи. Но в то же время они еще не умели изготовлять изделия из металла и керамики, строить каменные жилища и защитные стены, не знали сельского хозяйства. Даже колесо еще не было изобретено.

Каким же образом люди мезолита, не имея металлических орудий, могли вытесать из камня эти многотонные колонны и украсить их затейливой резьбой? К тому же только для того, чтобы доставить их из каменоломни и установить в вертикальное положение, при отсутствии тяглового скота требуются усилия как минимум 500 человек.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Такие работы требовали планомерных усилий и наличия социальной иерархии, в которой многие люди были бы подчинены одному религиозному или военному лидеру. Для сообществ собирателей и охотников столь высокий уровень социальной организации совершенно не характерен.

Остается предположить, что комплекс Гёбекли-Тепе достался людям каменного века от некоей высокоразвитой цивилизации. Возможно, это были инопланетяне, или представители параллельных миров, или наши далекие потомки, переместившиеся в прошлое на машине времени, чтобы создать научно-исследовательскую базу.

Возможно, это была земная высокоразвитая цивилизация, погибшая в результате планетарного катаклизма. Их потомки, выжившие в этом бедствии, но утратившие знания и навыки, скатившись в каменный век, стали использовать сооружение как храм – место поклонения богам, олицетворявшим силы природы.

Здесь им приносили в жертву животных и захваченных в плен врагов. То есть Гёбекли-Тепе, скорее всего, использовался только для религиозных ритуалов, люди здесь никогда не жили.

Со временем с развитием сельского хозяйства кочевой образ жизни сменился оседлым, в этой местности появились деревни и города. Но люди по-прежнему приходили в древний храмовый комплекс помолиться и принести жертвы своим богам, только все чаще этими дарами становилось зерно.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Древние послания

Но однажды все переменилось. Сооружения Гёбекли-Тепе были частично разрушены, многие рельефные изображения стесаны, а весь комплекс погребен под многометровым слоем земли. Кто и зачем это сделал? Эта загадка много лет не дает покоя ученым.

Исследователи установили, что храмовый комплекс был засыпан землей в начале VIII тысячелетия до нашей эры. Опять же, исходя из официальной теории эволюции, первобытные люди не располагали возможностями проделать столь колоссальную работу.

Да и зачем им это было надо? Ведь сколько святилищ и храмов было заброшено в более поздние эпохи, и ветер времени разрушил их до основания, оставив лишь груды камней.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Можно предположить, что храм засыпали его истинные создатели – затем, чтобы донести какую-то важную информацию до человечества, достигшего уровня развития, достаточного для того, чтобы адекватно воспринять ее. Очевидно, эта информация содержится в таинственных пиктограммах. Вполне вероятно, что кто-нибудь когда-нибудь прочитает древние послания Гёбекли-Тепе.

Но сначала нужно откопать весь комплекс. А между тем после смерти Клауса Шмидта в 2014 году раскопки были приостановлены. И даже после их возобновления, по расчетам специалистов, для того чтобы расчистить весь Гёбекли-Тепе, потребуется полвека.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... западной стены Но этот огромный мегалит тут не один – рядом бок..., крепость Баальбек – самое древнее строение в мире. Его построил сын Адама Каин... Аврааму. Но как этот комплект попал к Мельхиседеку, зачем позднее Мельхиседек отдал...
Загадка Горной Шории. Что открыл Георгий Сидоров
.... Кто и зачем построил Пирамиды? Использовали ли древние строители недоступные нам...убеждён: перед нами – мегалит. Мегалиты – древние каменные сооружения из цельных ... загадочные строители? Какими технологиями владели? К какой антропологической группе они...
Акведуки - мегалиты
... возникло сомнение, что акведуки построили древние люди без машин. Я...РОВНО. КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕЗ ГИГАНТСКИХ МАШИН? И зачем? .... И еще в этом мегалите торчат окаменелые доски. На...300 лет. А когда были построены древние акведуки, состоящие из крупных глыб...
Мегалиты Урала. Часть 2
..., когда и зачем его построил, а также, каким образом. Как можно выстроить стену... косвенно подтверждает возможность существования здесь древнейшего мегалитического комплекса. + Властям, ... Исеть, находится ещё один древний мегалит. Его называют Скалами Петра ...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
... Как же без этого? Почему для этого камня построили специальное судно? Зачем ...дальнем мегалите видны две классические прямоугольные выемки неизвестного назначения, как на...признака, объединяющих Питерские технологии с древними высокими технологиями "богов" и ...
Человечество: прошлое и будущее
...они были построены в период т.н. Древнего царства в...которой утверждает, что найденный мегалит представляет собой подробный календарь... этот обитатель? И зачем ему такие наблюдения были... «техно — библии», как окрестили журналисты предсказания этих специалистов...

2 коммент.»

  • 924 596
    Союз Таможенный 7 января 2018 в 22:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да рептилоиды это, к бабке не ходить… Модель плоской Земли – еще когда предупреждали. А засыпали – дали знать о страшенном потопе в осьмнадцатом веке!

    Ответить
  • 2298 1716
    Владислав 8 января 2018 в 0:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если это древний храм, то рядом должны были быть поселения людей (кочевников?!). Кто-то потратил уйму сил, чтобы построить, потом засыпать. Получается, что современная версия история весьма условна.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>