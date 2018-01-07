Давайте поговорим о… раскрещевании (Выпуск N46)

Давайте поговорим… о Раскрещивании.

Выпуск N46 от 7 января 2018 года.

Автор: Алексей Орлов.

Соавтор: Михаил Ять.



К нам пришёл вопрос: “я крещёная христианка, а в душе мне близки словенские Боги. Надо ли как-то раскрещиваться?”

Чтобы на него обстоятельно ответить и была записана эта беседа.



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Источник: www.youtube.com