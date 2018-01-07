Давайте поговорим о… раскрещевании (Выпуск N46)
Давайте поговорим… о Раскрещивании.
Выпуск N46 от 7 января 2018 года.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.
К нам пришёл вопрос: “я крещёная христианка, а в душе мне близки словенские Боги. Надо ли как-то раскрещиваться?”
Чтобы на него обстоятельно ответить и была записана эта беседа.
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Источник: www.youtube.com
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Обряд снятия крещения – раскрещивание
http://slawa.su/novosti/522-obryad-snyatiya-kreshheniya.html
Души, многих обманутых русских людей, без их на то согласия продали христианскому богу… Это неправильно. Многие душой своей дремлющей чувствуют, что что-то не то в этом христианстве, и по прочтении библии можно наглядно увидеть всю его еврейскую (каббалистическую) сущность. Тот, в ком теплиться огонек Русского Духа ощущает другую силу и другие божьи законы. Относительно обряда раскрещивания, можно сказать, что он нужен по личному ощущению человека и по его крещению. Крещение в церквах поставлено на поток, и человек не сильно привязывается к иудо-христианскому сатанинскому эгрегору.
Но, если человек ходил в церковь, соблюдал различные церковные обряды, или крестился по собственному желанию, то, обряд необходим, чтобы помочь отрешиться от иудейского бога; чтобы человек осознал свою принадлежность к своим богам и для себя же окончательно отказался от иудейского. А бывает и иначе: человек слишком впечатлительный, и он буквально телесно чувствует давление Яхве. Что ж, нельзя же не помочь.
Итак – раскрещивание, которое есть смытие веры каббалистической.
Вначале надо развести костер, очертить его посолонь солью или углем. Призвать также надо Предков, чтобы защитили и пособили. Огонь надобен, чтобы стал он против воды, которой крестили, против Нави. Той же цели служат и соль с углем. Если осталась рубаха с крыжем, то надо принести их на обряд, (нужно надеть их на себя). Если не сохранилось ни то, ни то, то надо надеть хоть что-то ненужное, а крыж можно хоть из двух железок сделать – главное, чтобы было подобие. А если рубаху на крещении не давали – то и не надо ее. Желающий раскреститься входит в круг, туда же входит и тот славянин, который будет его раскрещивать. Причем, это не обязательно должен быть волхв; желательно лишь, чтобы этот человек был хотя бы знаком с раскрещивающимся (в лучше случае – чтобы был близким другом). Надо это для того, чтобы узы дружбы помогли вылезти из рабских оков. Еще хорошо будет, если вся община встанет вокруг костра и круга, оберегая его. Перед началом обряда раскрещивающийся, находясь в круге, на ухо сообщает свое имя другу. С началом обряда никто не должен не входить в круг, не выходить, не вносить, не выносить. Вначале надо очистить душу и разум человека всеми стихиями. Водой чистой из реки или озера, или ключа сбрызнуть, землей посыпать, огонь рядом пронести, да воздухом чистым одуть. Смоет это дуновение попа, сотрет, сожжет, сдует. Не будет “дух несвятой” нашептывать всякие мысли чужинские, да псалмы свои напевать в уши. Далее, друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Отрекаешься ли ты от Иеговы и Иешуа? Отрекаюсь.
От всех дел мерзких их? Отрекаюсь.
От всех сил их? Отрекаюсь.
От всего служения их? Отрекаюсь.
От всех замыслов подлых их? Отрекаюсь.
Отрекся ли ты от всего чужинского? Отрекся.
Твердо ли слово твое? Твердо.
После все участники обряда говорят: “Слава!”. Друг снова спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Суть ли ты потомок Богов Родных? Суть.
Суть ли ты сын своей Родины? Суть.
Суть ли ты раб богов инородных?
Не раб, но свободный, яко Боги.
Твердо ли слово твое? Твердо.
Ответы раскрещивающего повторяют за ним все участники обряда.
Раскрещивающийся принял решение о том, кем он станет. Но раб не станет свободным, пока на нем цепи. Первая цепь – это помазание елеем. Над местами, которых касалось масло, проносится факел, сжигая их. Огонь чистый – это свет. Друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Жаждешь ли Света постижения ты, али Тьмы? Света постижения.
Вторая цепь – это “вода иорданская”. Сосуд с чистой водой из реки, озера или ключа обносится вокруг костра внутри круга противосолонь (чтобы смыла она смерть). Чистой водой человек омывает лицо. Вода чистая – жизнь. Друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Жаждешь ли радоваться жизни ты, али печалиться?
Радоваться.
Далее человек снимает с себя рубаху и бросает ее в костер со словами: “Не навий, а Правий!”. После этого – срывает с себя крыж и так же бросает в костер со словами: “Не иегович, а Сварожич!”. Эти слова повторяют все участники обряда (кроме вопрошающего) после ответа. Третья цепь – это миропомазание. Воздухом чистым обдуваются места, которых коснулась мирра, чтобы воздух сорвал навьи печати, чтобы человек стал свободномыслящим, а не овцой безгласой. Воздух чистый – это свобода. Друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Жаждешь ли поклоняться ты, али славить? Славить.
Четвертая цепь – это пострижение. Земля берется чистая, (зимой – также земля, а не снег) и прикладывается к постриженным местам, чтобы залечился “родничок”, да впитал в себя силы Матушки-Земли, да получал он силу наших Богов. Земля – это силы, это рост. Друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Жаждешь ли быть с Иешуа мертвым ты, али со Сварогом живым?
Со Сварогом живым.
Пятая цепь – это осквернение уст поцелуем распятого мертвеца. Поцелуй ног – это унижение, это достойно раба, но не славянина. Славянина достойна свобода, а свобода – это железо да сталь. Прикладывается человек губами к ножу или топору (зимой можно просто приложиться к воздуху над лезвием), как наши Предки делали. Друг спрашивает, а раскрещивающийся отвечает:
Жаждешь ли злата ты, али железа? Железа.
Далее раскрестившийся предстает перед Родом. Друг обводит его посолонь вокруг костра трижды, пока участники обряда возглашают: “Род” и “Сва” поочередно. Далее, славянин сам выходит из круга. Ему возглашается другом: “Слава (имя его)!”, а после – и всеми: “Слава (имя его)! Слава Роду! Слава Предкам!”. Окончание этого обряда хорошо бы совместить с обрядом имянаречения (если славянин хочет). Если хочет имянаречение отложить на потом, то пожалуйста. После славы он возглашает: “Был (имя прошлое) – жидом (греком/латином – в зависимости от происхождения имени), есть (имя) – славянин (словен, полянин, древлянин – если он захочет так)”. Ответом ему будет: “Слава!”. Если кто-то захочет во время обряда воспевать славления Богам ли, Предкам ли, Руси ли – так пусть воспевает, так даже лучше будет; только пусть скажет об этом заранее, чтобы все было честь по чести. Также, обязательно, чтобы как раскрещивающийся, так и его друг, воочию представляли, как печати горят, сдуваются и так далее. Чтобы для них обряд был не неким театрализованным представлением, которое произвел – и все готово, а нес мощный энергетический заряд. Должно все это быть воочию. Хочу добавить, что “печать”, “цепь” – это просто слова, описывающие связь человека с Иеговой. Представлять можно эти связи как угодно – но лучше в виде чего-то мерзкого, от чего так и хочется избавиться (паутина, грязь, и тому подобное).