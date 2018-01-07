Церкви враждуют — а люди страдают!
Это моя внеплановая статья. Я обещал своим читателям написать совсем о другом, но обстоятельства вынудили.
В новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на Украине произошла трагедия, завершившаяся большим скандалом в сфере религии.
В городе Запорожье один из жильцов многоэтажки решил свести счёты с жизнью, и в новогоднюю ночь он выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 8-м этаже. Так получилось, что самоубийца по имени Евгений унёс с собою жизнь и своего маленького соседа и тёзки — мальчика Жени 2-х лет от роду, который за руку с папой выходил в этот момент из подъезда. Оперативно приехавшие медики не смогли спасти ни самоубийцу Евгения, скончавшегося на месте, ни ребенка Женю, на которого тот упал.
Самое невероятное произошло позже. Когда убитые горем родители мальчика обратились в ближайшую церковь, находящуюся под управлением московского патриархата, чтобы перед похоронами отпеть маленького Женю, им отказали под предлогом, что "ребёнок был крещён в церкви киевского патриархата!"
А более всего меня шокировал вывод, сделанный блогером Тамерланом Руссовым, рассказавшим эту новость на КОНТЕ:
"Все православные родители должны понимать, что крещение в неканонической церкви или где-то под забором — это все равно, что подарить своему чаду жизнь по поддельному, никем не признаваемому паспорту! Ведь даже при покупке собак думающие люди сразу задаются вопросом о настоящей, а не поддельной родословной, чтобы быть уверенными в необходимых им качествах приобретаемого питомца. А тут дети..."
Вот так вот! Нас убеждают таким образом, что быть правильно крещёным христианином — это как быть породистой собакой с неподдельной родословной!
А как быть, если и в московском патриархате вот уже более трёхсот лет всё делается по традициям фальшивого, западного христианства?!
Не так обряд крещения проводится, как было изначально, не так крестный ход вокруг храма совершается, как было во времена Христа и апостолов?! Как с этим быть?
Сегодня же блогер Малюта в журнале "Стёб" опубликовал статью "Иностранцы о Православной Вере в России: "Третий Рим вернулся!"
Почему Малюта поместил статью с таким названием и такой тематикой в журнал "Стёб", остаётся только догадываться. Наверное, ему смешно читать такие благоглупости иностранцев о России. Ишь чего удумали, "Россия — Третий Рим"!
Вот переведенные на русский язык комментарии иностранцев, которые Малюта привёл в своей публикации:
"Христианское возрождение? Неудивительно, что со всеми этими санкциями против России, эта страна процветает. Она объединяется как Благословенная Нация, в то время как многие западные страны разваливаются из-за своих новых атеистических прогрессивных доктрин" © BIG HEART OF LOVE."Россия — Новая Византия, Константинополь — 2-й Рим, Москва — 3-й Рим. Да благословит Бог русский народ за возвращение к нашим православным ценностям и благословит Бог всех наших православных братьев и сестер" © Alex Thanos"Святая Матушка Россия устоит! Она является оплотом, Мудрой и Справедливой цивилизацией, стоящей против сил Тьмы." © GodConsciousness
Я написал Малюте, что пока можно говорить лишь о том, что Христианство проходит стадию Ренесанса! То есть, Христианство в своём истинном качестве пока только начинает возрождаться! Но не факт, что оно возродится! В России есть силы, которые активно действуют в направлении, чтобы сделать Россию воистину новой Византией. В то же время, в России есть силы, которые действуют в направлении, чтобы сделать Россию наследницей Западного Рима, который всегда выступал исключительно как противник Византии!
Эти две империи различались как по своей символике — двуглавым орлам (у Византии, которая ещё называлась Восточным Римом, орёл был с опущенными вниз крыльями, у Западного Рима орёл был с поднятыми вверх крыльями), так же они различались и по своей внутренней и внешней политике. В течение многих веков Рим Западный действовал в Европе ничуть не лучше, чем действовал Адольф Гитлер, провозгласивший в 1935 году нацистскую Германию "Третьим Рейхом", что по смыслу тоже, что и "Третий Рим" западного образца.
В своей статье https://cont.ws/@antonblagin/811992 , опубликованной на прошлой неделе, я продемонстрировал под какой сегодня символикой живёт Россия:
Так что мы возрождаем в России? И во что мы превращаем её сегодня?!
Однако, я вернусь к вопиющему случаю, который произошёл на Украине: священник московского патриархата отказался отпевать двухлетнего мальчика, трагически погибшего в новогоднюю ночь. Свой отказ священник мотивировал тем, что ребёнка, дескать, крестили в церкви киевского патриархата!
Для наших священников, оказывается, обряд крещения — это не установление у человека связи с Духом Святым, как показал делать это Христос, а это нечто вроде клеймения овец или коров! Мол, эти крещённые "овцы" из чужого стада, а эти крещённые "коровы" — из нашего стада!
Христианский обряд крещения Духом Святым в воде.
Выходит, что и среди священников хватает идиотов! Они даже не знают или не понимают сути учения Христа-Спасителя, хотя чего уж его понимать, если оно достаточно просто и понятно изложено в четырёх Евангелиях! Как говорится, читай и вникай!
Так говорил Христос: "Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня И ДРУГИЕ ОВЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЕГО ДВОРА, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь..." (Ин. 10: 14-16).
Неужели не понятно, что Христос совершал свой земной подвиг ради объединения всех праведных людей в единую большую семью?!
Зачем?
Затем, что только сообща праведные, миролюбивые люди могут противостоять агрессивным силам зла, действующим среди людей, как действует стая волков в овечьем стаде или как действуют растения-сорняки среди всех полезных растений. Отсюда и такие образы и метафоры в Христианском учении: "волки и овцы", "волки в овечьих шкурах", пастырь — есть "пастух", защитник "овец", "плевелы" (сорняки-вредители) и, наконец, "сыны дьявола" — сыны антипода Бога.
И если кто из пастырей не действует на объединение праведных людей в единую большую семью, тот действует в угоду силам зла!
А третьего варианта нет.
7 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин
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Это говорит о том, что ВСЕ религии – ОГРОМНЫЙ ОБМАН! Антон, как тебя понять? То ты приводишь слова о том, что Христом заменили Солнце, то ты приводишь слова этого самого Христа? Ну как может СОЛНЦЕ ходить по Земле и что-то говорить? Кажется ты сам уже окончательно запутался. Честное слово, неохота перечитывать твои статьи и показывать, где ты сам себе вступаешь в противоречие, а их становится все больше и больше. Малыша жаль, жаль его родителей, жаль этого бедолагу, которому не хватило сил бороться, не просто жаль, а прям по сердцу. А отпоют их, не отпоют их, в какой церкви, синагоге или пагоде, не имеет никакого значения, ничего это не исправит.
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ХРИСТИАНСТВО
Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны пе-ред законом.
Многие с улыбкой узнают, что КРЕТИН в переводе с латинского означает христианин…
Немногие знают, что различных т.н. православных церквей русской традиции можно насчитать почти с десяток. Вот например (ссылки ведут на их страницы в Википедии):
•Русская православная церковь (Московский патриархат)
•Истинно православная церковь
•Апостольская православная церковь
•Российская православная церковь
•Российская православная автономная церковь
•Русская катакомбная церковь истинно православных христиан
•Русская православная старообрядческая церковь
•Древлеправославная поморская церковь
И это не считая различных старообрядческих согласий, православных сект разных периодов, бесконечных «осколков» РПЦЗ, в том числе мелких и не-оформленных, и т. д.
Почему же подавляющее большинство православных россиян выбирает первый пункт? Это нельзя объяснить просто данью традиции. Если человек чтит традицию, то почему не выбирает старообрядчество, которое более традиционно для России, или какую-то из «катакомбных» юрисдикций, которые не пошли на сотрудничество с большевиками и до сих пор не признают «красный» Московский патриархат? Ирония в том, что религиозная организация под названием «Русская православная церковь» – одна из самых молодых в России, поскольку была создана только в 1943 году по указу Сталина. И веселит то, что ОНА МОЛОЖЕ ДАЖЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ. РПЦ – это внутренний проект КГБ, созданный с конкретными идеологическими и политическими задачами: восхвалять коммунизм, «бороться за мир», обеспечивать прикрытие для внешней разведки и т. д. Даже название этой церкви придумал лично Сталин: до революции церковь в России называлась Православная российская (иногда греко-российская) церковь. Но слово «российская» ему не нравилось, поскольку напоминало о Российской Империи, а слово «советская», как даже он понимал, было перебором.
Библейское сотворение человека не придумано христианами. Это – куцее и вольное изложение Вавилонского эпоса “Энума Элиш”, Шумерского “Атрахасис” и Аккадских источников и подогнано под идеологию единобожия. Имеются шумерские таблицы, написанные, по крайней мере, за 2000 лет до того, как жил Моисей, и в них почти слово в слово изложено то же самое, что и в первой книге Библии. В этих таблицах есть даже Адам и Ева, имена всех их сыновей и дочерей, а также полный набор событий, описанных в Библии. Все это было написано до того, как это было получено Моисеем. Это доказывает, что Моисей не был автором Книги Бытия. Очевидно христианском миру трудно будет принять эту правду, но это так”. “Древняя Тайна Цветка Жизни” (том. 1, с 96) Д. Мельхиседек.
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Хм-м.. в христианском “учении” говорится как есть: пастухи, волки и овцы. А метафорами и аллегориями их считают именно трусливые овцы, которых стригут и режут, но которым ссыкотно это признать…
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Христом- миссией до настоящего времени был язычник царь Кир(поклонник Бога Ра- Солнца), Христом также был Моисей, который переписал Великий Потоп шумеров,изменив параметры и количество тех, кто находился в ковчеге (глиняные таблички найденные Джорджем Смитом в 1887г).Миссией будет грядущий Царь России , при втором пришествии Боа возродит язычество-(поклонение Солнцу), о чем свидетельствуют пророки Исайя и др.Значит мир поклоняется не тем кому надо. Будет суд Божий, сейчас белая раса растворяется, а Исайя утверждает, что белая раса язычники увеличится. Христос может быть миссией как Тёмных, так и Светлых сил. Человеку с мышлением понятно, какому Христу(миссии) поклоняется общество.
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Антон на Украине война и не только в прямом смысле а и в головах. Кто там не был так этого недопонимает, то что там происходит это реально сумасшедший дом, при чём у всех.
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Oткуда взялась дата 25 декабря (7 января)?
Точную дату рождения Иисуса Христа НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Но зато удалось кое-что узнать о самой дате 25 декабря 7 января). В фильме «Дух времени» мы впервые услышали информацию, которая вызвала у нас не просто удивление, а безмерное удивление. Оказалось, что у Иисуса Христа было несколько «близнецов по судьбе», тоже родившихся именно 25 декабря (7 января). Но это ещё не всё! Оказалось, что некоторые из этих «близнецов» тоже были распяты, и тоже все, как один, воскресли! Некоторые — тоже через 3 дня! Например, вот такие экземпляры:
1. Гор, Египет, 3000 лет до н.э. Родился 25 декабря (7 января) от Изиды-девы. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли место рождения Спасителя. В 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял дух посвящения от человека по имени Ану. У него было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса – исцелял и ходил по воде. Его называли Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господен и др. После предательства Тифоном, Гор был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес.
2. Аттис, Фригия, 1200 лет до н.э. Рождён девой Наной 25 декабря. Распят, воскрес через 3 дня.
3. Митра, Персия, 1200 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. У него было 12 учеников. Творил чудеса. После смерти был захоронен и через 3 дня воскрес. Его называли Истиной, Светом… Днём поклонения Митре было воскресенье.
4. Кришна, Индия, 900 лет до н.э. Рождён девой Деваки. Приход обозначила звезда на востоке. Творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес.
5. Дионис, Греция, 500 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. Путешествовал и творил чудеса, такие как превращение воды в вино. Его называли Царём Царей, Альфа и Омега и др. эпитетами. После смерти воскрес.
Вот такие получаются божественные «пирожки»… Конечно, есть какая-то ничтожная вероятность того, что все эти ребята и вправду родились 25 декабря, все были богами, все были преданы своими друзьями, все были зверски казнены безжалостными врагами через распятие и воскресли после смерти. НО, вероятность шести таких совпадений (включая библейского Иисуса) настолько мала, что при серьёзном анализе рассчитывать на неё просто неразумно!
Здесь имели место совсем другие события. И для того, чтобы понять, что это были за события, и по каким причинам они произошли, необходимо найти дополнительную информацию, которая позволила бы обнаружить все части мозаики и правильно их сложить. К счастью, сегодня уже есть доступные источники информации, раскрывающие правду о прошлом нашей цивилизации. Эти источники и позволили нам узнать много такого, о чём мы раньше даже не подозревали.
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Блогер же все натурально объяснил,вы собаки поленились родословную правильно зарегать,а теперь кыш отседова с отпеванием.Жалко крещеных по иудейскому обряду,может это хоть немного мозги прочистит,тем более младенцы итак сразу в рай идут по их же вероучению.
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Предположу что здесь простое бизнес-соглашение: разделение сфер влияния, если бы священник “оприходовал” покойника не своей церкви,то местная воинствующая церковь ему предъявила бы. Денежный вопрос и политический вопрос мпц вражеская церковь в Украине и они возможно договорились между собой.
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церковь должна верить в чудеса, только у них с чудесами фантазия однобокая: ад, пламя, грешники коптятся на шампуре, а там плати они фалькльор закрутят. Вот когда начнут воскрешать массово, их же там орда, подымать чудесным образом страждущих, превращать брущатку в кексы для нуждающихся. Вся вера держится на вере в чудеса, давненько небыло чудес – запаслись попкорном или орешками – ждём!