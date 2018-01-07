Церкви враждуют — а люди страдают!

Это моя внеплановая статья. Я обещал своим читателям написать совсем о другом, но обстоятельства вынудили.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на Украине произошла трагедия, завершившаяся большим скандалом в сфере религии.

В городе Запорожье один из жильцов многоэтажки решил свести счёты с жизнью, и в новогоднюю ночь он выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 8-м этаже. Так получилось, что самоубийца по имени Евгений унёс с собою жизнь и своего маленького соседа и тёзки — мальчика Жени 2-х лет от роду, который за руку с папой выходил в этот момент из подъезда. Оперативно приехавшие медики не смогли спасти ни самоубийцу Евгения, скончавшегося на месте, ни ребенка Женю, на которого тот упал.

Самое невероятное произошло позже. Когда убитые горем родители мальчика обратились в ближайшую церковь, находящуюся под управлением московского патриархата, чтобы перед похоронами отпеть маленького Женю, им отказали под предлогом, что "ребёнок был крещён в церкви киевского патриархата!"

А более всего меня шокировал вывод, сделанный блогером Тамерланом Руссовым, рассказавшим эту новость на КОНТЕ:

"Все православные родители должны понимать, что крещение в неканонической церкви или где-то под забором — это все равно, что подарить своему чаду жизнь по поддельному, никем не признаваемому паспорту! Ведь даже при покупке собак думающие люди сразу задаются вопросом о настоящей, а не поддельной родословной, чтобы быть уверенными в необходимых им качествах приобретаемого питомца. А тут дети..."

Вот так вот! Нас убеждают таким образом, что быть правильно крещёным христианином — это как быть породистой собакой с неподдельной родословной!

А как быть, если и в московском патриархате вот уже более трёхсот лет всё делается по традициям фальшивого, западного христианства?!

Не так обряд крещения проводится, как было изначально, не так крестный ход вокруг храма совершается, как было во времена Христа и апостолов?! Как с этим быть?

Сегодня же блогер Малюта в журнале "Стёб" опубликовал статью "Иностранцы о Православной Вере в России: "Третий Рим вернулся!"

Почему Малюта поместил статью с таким названием и такой тематикой в журнал "Стёб", остаётся только догадываться. Наверное, ему смешно читать такие благоглупости иностранцев о России. Ишь чего удумали, "Россия — Третий Рим"!

Вот переведенные на русский язык комментарии иностранцев, которые Малюта привёл в своей публикации:

"Христианское возрождение? Неудивительно, что со всеми этими санкциями против России, эта страна процветает. Она объединяется как Благословенная Нация, в то время как многие западные страны разваливаются из-за своих новых атеистических прогрессивных доктрин" © BIG HEART OF LOVE. "Россия — Новая Византия, Константинополь — 2-й Рим, Москва — 3-й Рим. Да благословит Бог русский народ за возвращение к нашим православным ценностям и благословит Бог всех наших православных братьев и сестер" © Alex Thanos "Святая Матушка Россия устоит! Она является оплотом, Мудрой и Справедливой цивилизацией, стоящей против сил Тьмы." © GodConsciousness

Я написал Малюте, что пока можно говорить лишь о том, что Христианство проходит стадию Ренесанса! То есть, Христианство в своём истинном качестве пока только начинает возрождаться! Но не факт, что оно возродится! В России есть силы, которые активно действуют в направлении, чтобы сделать Россию воистину новой Византией. В то же время, в России есть силы, которые действуют в направлении, чтобы сделать Россию наследницей Западного Рима, который всегда выступал исключительно как противник Византии!

Эти две империи различались как по своей символике — двуглавым орлам (у Византии, которая ещё называлась Восточным Римом, орёл был с опущенными вниз крыльями, у Западного Рима орёл был с поднятыми вверх крыльями), так же они различались и по своей внутренней и внешней политике. В течение многих веков Рим Западный действовал в Европе ничуть не лучше, чем действовал Адольф Гитлер, провозгласивший в 1935 году нацистскую Германию "Третьим Рейхом", что по смыслу тоже, что и "Третий Рим" западного образца.

В своей статье https://cont.ws/@antonblagin/811992 , опубликованной на прошлой неделе, я продемонстрировал под какой сегодня символикой живёт Россия:

Так что мы возрождаем в России? И во что мы превращаем её сегодня?!

Однако, я вернусь к вопиющему случаю, который произошёл на Украине: священник московского патриархата отказался отпевать двухлетнего мальчика, трагически погибшего в новогоднюю ночь. Свой отказ священник мотивировал тем, что ребёнка, дескать, крестили в церкви киевского патриархата!

Для наших священников, оказывается, обряд крещения — это не установление у человека связи с Духом Святым, как показал делать это Христос, а это нечто вроде клеймения овец или коров! Мол, эти крещённые "овцы" из чужого стада, а эти крещённые "коровы" — из нашего стада!

Христианский обряд крещения Духом Святым в воде.

Выходит, что и среди священников хватает идиотов! Они даже не знают или не понимают сути учения Христа-Спасителя, хотя чего уж его понимать, если оно достаточно просто и понятно изложено в четырёх Евангелиях! Как говорится, читай и вникай!

Так говорил Христос: "Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня И ДРУГИЕ ОВЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЕГО ДВОРА, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь..." (Ин. 10: 14-16).

Неужели не понятно, что Христос совершал свой земной подвиг ради объединения всех праведных людей в единую большую семью?!

Зачем?

Затем, что только сообща праведные, миролюбивые люди могут противостоять агрессивным силам зла, действующим среди людей, как действует стая волков в овечьем стаде или как действуют растения-сорняки среди всех полезных растений. Отсюда и такие образы и метафоры в Христианском учении: "волки и овцы", "волки в овечьих шкурах", пастырь — есть "пастух", защитник "овец", "плевелы" (сорняки-вредители) и, наконец, "сыны дьявола" — сыны антипода Бога.

И если кто из пастырей не действует на объединение праведных людей в единую большую семью, тот действует в угоду силам зла!

А третьего варианта нет.

7 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин