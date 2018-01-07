Библиотека Ивана Грозного будет представлена широкой публике [Достояния Руси]
Иван Грозный – величайший царь в истории России, философ, не слушавший западных советников. Как относился к Ивану Грозному народ? Мог ли царь позволить себе гулять без охраны? Почему Иван Грозный считал необходимым сохранить библиотеку своего дедушки Ивана III? Понимал ли царь, какая опасность грозит его роду и будущему страны?
Из каких книг состоит собрание Ивана Грозного? Как библиотека была спасена от масонов? Что позволило ей дожить до наших дней неуничтоженной? Кто ухаживает за библиотекой сегодня и переписывает уникальные древние книги? Когда библиотека царя будет представлена широкой публике?
Почему для осознания мудрости предков нам нужно изменить всю науку? Писатель-историк, путешественник, член Русского Географического Общества Георгий Сидоров рассуждает о том, когда сработает эта мина замедленного действия и состоится суд над всем библейским проектом. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru
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не знаю почему ,но верю в этом вопросе Сидорову.
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“Мина замедленного действия страшной силы. Она взорвётся когда надо, по закону времени.”
Понимание этого факта Сидоровым, говорит о многом. Никто не может сказать, когда люди смогут адекватно принять эти сведения.
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В ватикане бают хранится не меньше “бомба”,и там старых манускриптов возможно поболее будет.)Что то мудрит Сидоров,какие 20-30 лет,библейский проект доживает последние годы.Интересно где хранят такую библиотеку,ведь книги такого типа должны храниться при определенных условиях,по любому информация давно бы просочилась,а так похоже на что то,где то слышал,да и переписывают оказывается,а оригинал точно покажут,или новоделом обойдутся как инглинги.)
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Неужели Пётр 1 не всё уничтожил? Сидоров прав, нынешним хомо хапиенс знания давать опасно и не время.