Библиотека Ивана Грозного будет представлена широкой публике [Достояния Руси]

Иван Грозный – величайший царь в истории России, философ, не слушавший западных советников. Как относился к Ивану Грозному народ? Мог ли царь позволить себе гулять без охраны? Почему Иван Грозный считал необходимым сохранить библиотеку своего дедушки Ивана III? Понимал ли царь, какая опасность грозит его роду и будущему страны?



Из каких книг состоит собрание Ивана Грозного? Как библиотека была спасена от масонов? Что позволило ей дожить до наших дней неуничтоженной? Кто ухаживает за библиотекой сегодня и переписывает уникальные древние книги? Когда библиотека царя будет представлена широкой публике?



Почему для осознания мудрости предков нам нужно изменить всю науку? Писатель-историк, путешественник, член Русского Географического Общества Георгий Сидоров рассуждает о том, когда сработает эта мина замедленного действия и состоится суд над всем библейским проектом. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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