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Библиотека Ивана Грозного будет представлена широкой публике [Достояния Руси]

20:47. 7 января 2018 Просмотров - 948 4 коммент. Опубликовал:

Staraya-biblioteka

Иван Грозный – величайший царь в истории России, философ, не слушавший западных советников. Как относился к Ивану Грозному народ? Мог ли царь позволить себе гулять без охраны? Почему Иван Грозный считал необходимым сохранить библиотеку своего дедушки Ивана III? Понимал ли царь, какая опасность грозит его роду и будущему страны?

Из каких книг состоит собрание Ивана Грозного? Как библиотека была спасена от масонов? Что позволило ей дожить до наших дней неуничтоженной? Кто ухаживает за библиотекой сегодня и переписывает уникальные древние книги? Когда библиотека царя будет представлена широкой публике?

Почему для осознания мудрости предков нам нужно изменить всю науку? Писатель-историк, путешественник, член Русского Географического Общества Георгий Сидоров рассуждает о том, когда сработает эта мина замедленного действия и состоится суд над всем библейским проектом. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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4 коммент.»

  • 1312 926
    mary 7 января 2018 в 20:57 Ссылка Пометить
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    не знаю почему ,но верю в этом вопросе Сидорову.

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    • 3689 2764
      Walentin mary 8 января 2018 в 0:42 Ссылка Пометить
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      “Мина замедленного действия страшной силы. Она взорвётся когда надо, по закону времени.”

      Понимание этого факта Сидоровым, говорит о многом. Никто не может сказать, когда люди смогут адекватно принять эти сведения.

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      • 19848 9452
        Степаныч Walentin 8 января 2018 в 1:20 Ссылка Пометить
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        В ватикане бают хранится не меньше “бомба”,и там старых манускриптов возможно поболее будет.)Что то мудрит Сидоров,какие 20-30 лет,библейский проект доживает последние годы.Интересно где хранят такую библиотеку,ведь книги такого типа должны храниться при определенных условиях,по любому информация давно бы просочилась,а так похоже на что то,где то слышал,да и переписывают оказывается,а оригинал точно покажут,или новоделом обойдутся как инглинги.)

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  • 2296 1714
    Владислав 8 января 2018 в 0:17 Ссылка Пометить
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    Неужели Пётр 1 не всё уничтожил? Сидоров прав, нынешним хомо хапиенс знания давать опасно и не время.

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