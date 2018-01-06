Телесоскоб 05.01.2018

Новый год примчался и …

…то, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно.

Вы и сами не заметите, как начнете повторять то,

что в нем говорят, и жить, как вам навязывают.

Мы не в состоянии никого вылечить.

Мы только диагностируем.

Берем телеобразец – и под микроскоп.

Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте.

Новый год к нам мчится, скоро все случится. Примчался, и ничего не случилось. И это главная позитивная новость наступившего 2018-го года.

Как показывает практика современной России наши правители существуют по отношению к нам параллельно. Они живут сами по себе, в своей стране, в своей галактике, и пока не мешают жить нам, мы их старательно не замечаем. Раздражают они, конечно, иногда, подбешивают даже, но, как бы и пусть себе…

А потом, в один прекрасный день, они замечают нас, и решают сделать нашу жизнь лучше. Со взглядом на нашу жизнь из своей галактики. И из понимание «лучше» как-то очень редко пересекается с нашим пониманием «лучше», видимо, поэтому лучше не сильно становится. Не замечайте нас, правители. Пожалуйста. По крайней мере, пока праздники продолжаются. Дайте спокойно отдохнуть. От вас в первую очередь.

Источник — http://www.rline.tv/

Источник: vassermans.ru