Телесоскоб 05.01.2018
Новый год примчался и …
…то, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно.
Вы и сами не заметите, как начнете повторять то,
что в нем говорят, и жить, как вам навязывают.
Мы не в состоянии никого вылечить.
Мы только диагностируем.
Берем телеобразец – и под микроскоп.
Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте.
Новый год к нам мчится, скоро все случится. Примчался, и ничего не случилось. И это главная позитивная новость наступившего 2018-го года.
Как показывает практика современной России наши правители существуют по отношению к нам параллельно. Они живут сами по себе, в своей стране, в своей галактике, и пока не мешают жить нам, мы их старательно не замечаем. Раздражают они, конечно, иногда, подбешивают даже, но, как бы и пусть себе…
А потом, в один прекрасный день, они замечают нас, и решают сделать нашу жизнь лучше. Со взглядом на нашу жизнь из своей галактики. И из понимание «лучше» как-то очень редко пересекается с нашим пониманием «лучше», видимо, поэтому лучше не сильно становится. Не замечайте нас, правители. Пожалуйста. По крайней мере, пока праздники продолжаются. Дайте спокойно отдохнуть. От вас в первую очередь.
Источник — http://www.rline.tv/
Источник: vassermans.ru