Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2018

За декабрь 2017 года украинские средства массовой информации, включая интернет ресурсы, практически ежедневно сообщали о погибших военнослужащих в зоне так называемой АТО. В итоге цифра убитых в 2 раза превышает данные командования ВСУ: 36 вместо 19-ти.

Согласно официальным данным пресс-центра штаба «АТО», в декабре 2017 года в ходе боев погибло 19 военнослужащих. По версии украинского информационного агентства «Обозреватель» в сообщении от 2 января 2018 года указано, что Украина в указанный период потеряла 27 военнослужащих, 16 из которых были убиты в результате снайперского огня. Список погибших военнослужащих приведен ниже.

1. Владимир Анатольевич Мальцев (позывной Копченый)

Родился 17.05.1983 года в селе Лихачев Носовского района Черниговской области. Младший сержант, командир боевой машины — командир отделения 3-го взвода 2-й роты 1-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Когда вспыхнула война, началась мобилизация и мужчинам в селе начали поступать повестки, Мальцеву повестки все не было. Он добровольно пошел в военкомат и подписал контракт.

С февраля 2015-го он попал в зону боевых действий.

Под Дебальцево боец получил контузию. Родные нашли его в Харьковском госпитале, где он пробыл 15 дней и сразу вернулся к своим.

1 декабря в 16.20 во время обстрела 120-мм минами ротного опорного пункта получил тяжелые ранения, был немедленно доставлен в больницу города Попасная, где 2 декабря скончался.

У него остались мать, две сестры, жена и двое сыновей.

2. Дмитрий Павлович Конокеенко (позывной Черномор)

Родился 11.08.1991 года в городе Черноморск Одесской области.

Младший сержант, командир 1-го противотанкового-пулеметного отделения 1-го взвода 1-й роты 11-го мотопехотного батальона «Киевская Русь» 59-й отдельной мотопехотной бригады.

На фронт пошел добровольцем во время мобилизации в 2015 году. Воевал в карательном батальоне «Донбасс». В августе 2016 года подписал контракт и продолжил военную службу в Вооруженных Силах Украины. Принимал участие в боевых действиях в составе 11 мотопехотного батальона «Киевская Русь».

Погиб 3 декабря на мариупольском направлении во время обстрела позиций ВСУ 120-мм минами.

Похоронен 6 декабря в городе Подольске. У него остались родители и брат.

3. Юрий Владимирович Рудык

Солдат, водитель взвода огневой поддержки 1-й горно-штурмовой роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Родился 20.01.1971 года в городе Славута Хмельницкой области. В 4-летнем возрасте вместе с семьей переехал в село Майков Гощанского района Ривненской области.

В июле 2017 года подписал с ВСУ контракт.

18 ноября был ранен снайпером в голову на Луганщине и находился в глубокой коме. 4 декабря скончался, не приходя в сознание, в больнице им. Мечникова города Днепропетровск.

Похоронен 6 декабря в селе Майков. У него остались мать, сестра и двое детей.

4. Андрей Иванович Кавук (позывной Бархан)

Старший солдат, снайпер 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Родился 14.07.1986 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

30 ноября этого года он получил сложнейшее ранение в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк».

Андрея без сознания доставили в госпиталь, Бархан умер, так и не выйдя из комы.

Похоронен 6 декабря на Аллее Славы Центрального кладбища в Кривом Роге. У него остались родители и сестра.

5. Виктор Алексеевич Матюхин (друг Казах)

Родился 09.05.1966 года в Карагандинской области (Казахстан).

Дедушка Казаха был в Донском козачестве, бабушка — немкой, которая была в свое время вынужденно переселена в Казахстан. Там родились и родители, а затем — сам Виктор.

Весной 2015 года он приехал в Украину, чтобы вступить в ряды карателей.

Сначала Казах пошел в батальон «Святая Мария», с которым принимал участие в боевых действиях на Луганщине и получил там контузию в районе Старобельска.

Летом 2016 года Казах оказался в рядах 2-го взвода 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, в которой занимал должность стрелка.

Воевал в Авдеевке и в районе Донецкого аэропорта.

4 декабря был ликвидирован снайпером в ДНР. Матюхин похоронен 8 декабря на Лычаковском кладбище Львова.

6. Иван Емельянович Дубей (позывной Дивиди)

Родился 20.01.1988 года в селе Ворона Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Старший солдат, командир БМП-1, пулеметчик 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Погиб от пули снайпера, похоронен 10 декабря в родном селе. У него остались бабушка, родители и младший брат.

7. Андрей Алексеевич Павленко (позывной Павлуха)

Родился 13.11.1984 года в поселке городского типа Новотроицкое Херсонской области. С

2007 года жил в поселке Аулы Днепропетровской области.

С октября 2014-го по август 2015 года проходил службу в 3-м взводе 3-й роты батальона «Киев-1», а летом 2016-го подписал с ВСУ контракт и 06.06.2016 года прибыл в свое подразделение.

Прапорщик, главный сержант 3-го парашютно-десантного взвода 1-й парашютно — десантной роты 1-го батальона 25-й отдельной воздушно — десантной бригады.

Погиб 7 декабря в результате пулевого ранения, полученного в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк».

Похоронен 9 декабря на Аллее Героев поселка Аулы. У него остались жена, дочь и сын.

8. Анатолий Иванович Твердола

Родился 14.03.1970 года в селе Ладыжинские Хутора Гайсинского района Винницкой области.Принимал участие в «революции достоинства», после начала войны начал заниматься волонтерской деятельностью, 2 года помогал украинской армии.

В январе 2017 года подписал с ВСУ контракт.

Старший сержант, командир отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 9-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Погиб 8 декабря в районе поселка Водяное в ДНР от пулевых ранений, полученных во время обстрела позиций.

Похоронен 10 декабря в родном селе. У него остались мать, жена и двое сыновей.

9. Александр Александрович Прошкин (позывной Проха)

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Родился 22.11.1991 года в Мариуполе. Жил в селе Каменный Сумской области.

Старший солдат, номер обслуги 3-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Погиб 8 декабря около на Светлодарской дуге вследствие ранений, полученных во время обстрела 120-мм минами позиций ВСУ.

Похоронен 11 декабря в селе Каменное. У него остались родители, сестра, жена и маленькая дочка.

10. Геннадий Павлович Парасочка (позывной Колобок)

Родился 29.09.1975 года в поселке городского типа Северное Донецкой области.

Окончил школу № 11, после чего продолжил обучение в профессионально — горном лицее. Отслужил срочную службу в Артемовске.

Был призван по мобилизации в ряды ВСУ в феврале 2015 года, проходил службу в

81-й десантно — штурмовой бригаде, а в октябре 2017-го подписал контракт.

Солдат, номер обслуги гранатометного отделения 3-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Погиб от ранений, полученных во время обстрела позиций с БМП-1, АГС и стрелкового оружия.

Похоронен 10 декабря в Торецке. У него остались родители.

11. Федор Федорович Караконстантин

Родился 29.03.1995 года в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области.

После окончания средней школы поступил в военную академию Одессы, которую окончил в

2016 году.

После этого подписал с ВСУ контракт и в марте 2017 года прибыл в свое подразделение.

Лейтенант, командир 3-го парашютно-десантного взвода 4-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно — десантной бригады.

Погиб 8 декабря в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк».

Похоронен 12 декабря в родном селе. У него остались мать и брат.

12. Виктор Игоревич Зельманович (позывной Зеля)

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Родился 03.10.1992 года в поселке городского типа Доманивка Николаевской области.

Доброволец 18-й отдельной тактической группы «Волынь» Украинской Добровольческой Армии.

25.03.2017 года он впервые прибыл на позиции подразделения возле Марьинки.

30 августа Зеля получил осколочные ранения, после чего перенес операцию по удалению осколков. Пробыв дома месяц, вернулся воевать.

Погиб 10 декабря в ДНР в результате подрыва на фугасе во время выполнения боевого задания. Вместе с ним погиб его собрат и близкий товарищ Александр Зубченко (друг Запал).

Похоронен 13 декабря в родном селе. У него остались родители и сестра.

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13. Александр Николаевич Зубченко (позывной Запал)

Родился 04.06.1990 года в поселке городского типа Диканька Полтавской области. Жил в городе Миргород.

С марта 2017 года доброволец 18-й отдельной тактической группы «Волынь» Украинской Добровольческой Армии.

Погиб 10 декабря в Донецкой области в результате подрыва на фугасе во время выполнения боевого задания.

Похоронен 13 декабря на Аллее Героев города Миргород. У него остались родители и сестра.

14. Владимир Юрьевич Тимченко

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Родился 15.02.1962 года в Казахстане. Впоследствии переехал в Украину, в село Мокрая Рокитна Нововодолажского района Харьковской области.

Принимал участие в войне в Афганистане, служил на должности водителя.

Солдат, водитель взвода материального обеспечения 109-го отдельного горно — штурмового батальона 10-й отдельной горно — штурмовой бригады ВСУ.

22 ноября в районе поселка Золотое Попаснянского района ЛНР в кабину грузовика с автоцистерной, где находился Тимченко, попал ПТУР. Он получил крайне тяжелые ранения и немедленно был доставлен в больницу имени Мечникова.

Он прожил еще две с половиной недели. 11 декабря боец скончался.

Похоронен 13 декабря. У него остались жена, две дочери, две сестры, брат и внук.

15. Павел Владимирович Корнелюк

Родился 22.05.1988 года в Виннице.

В сентябре 2017 отправился на войну.

Лейтенант, разведчик — пулеметчик 131-го отдельного разведывательного батальона.

Погиб 13 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк» в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером. Рана была смертельной, и Корнелюк умер в военном госпитале одного из фронтовых городов.

Похоронен 16 декабря на Аллее Славы в Виннице. У него остались родители, брат, жена и дочь.

16. Тимофей Иосипович Гениш

Родился в марте 1983 года в Рахове.

Военнослужащий 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

Погиб 17 декабря в районе поселка городского типа Зайцево ДНР в результате прямого попадания 120-мм мины в блиндаж.

17. Андрей Александрович Сипавка

Родился в 1980 году в Ужгороде.

Военнослужащий 128-й отдельной горно — пехотной бригады.

Погиб 17 декабря в районе поселка городского типа Зайцево ДНР в результате прямого попадания 120-мм мины в блиндаж.

18. Артем Андреевич Гульцьо

Родился 19.08.1993 года в селе Дружба Ямпольского района Сумской области. С 2011 года жил в Житомире.

Закончив 11 классов школы, тут же подписал контракт с ВСУ и с 2011 года находился в рядах украинской армии.

Старший солдат, сапер 2-го батальона 95-й отдельной десантно — штурмовой бригады.

Погиб 19 декабря от минно-взрывной травмы во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве с «растяжкой» в районе поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района ДНР.

Похоронен 21 декабря в Житомире. У него остались родители, жена и двое сыновей.

19. Иван Михайлович Сорокодзюба

Родился 12.1976 года в поселке Рокитное Киевской области.

Солдат, стрелок 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты 13-го отдельного мотопехотного батальона «Чернигов-1» 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Погиб 19 декабря в районе поселка Новотошковское Попаснянского района ЛНР вследствие ранений, полученных во время минометного обстрела позиций.

Похоронен 22 декабря в родном селе.

20. Андрей Юрьевич Борисенко (позывной Боря)

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Родился 13.10.1993 года в городе Павлоград Днепропетровской области.

Война началась для него под Шахтерском, куда он впервые был доставлен в июле 2014 года.

Сержант, командир боевой машины, командир отделения 4-й парашютно — десантной роты 2-го батальона 25-й отдельной воздушно- десантной бригады.

Погиб 20 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк» в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером.

Похоронен 22 декабря в Павлограде. У него остались мать, сестра и любимая девушка.

21. Алексей Владимирович Орихивский (позывной Орех)

Родился в июне 1982 года в селе Железнодорожное Полтавского района Полтавской области. Через два года семья мальчика переехала в село Каменка Тростянецкого района Сумской области.

В августе 2014 года Орихивский добровольно пошел в военкомат и записался в ряды украинской армии.

Погиб в ночь с 20 на 21 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк» в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела 120-мм минами позиций.

Похоронен 23 декабря в Тростянце. У него остались мать и брат.

22. Петр Тадеевич Михайлюк

Родился 21.07.1974 в селе Гологоры Золочевского района Львовской области в многодетной семье.

Мужчина был призван в третью волну мобилизации, летом 2014-го года.

Прапорщик, главный сержант 2-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 80-й отдельной десантно — штурмовой бригады.

Смерть нашла его 22 декабря, в районе поселка Старый Айдар Станично-Луганского района ЛНР. Он получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ.

Похоронен 25 декабря в родном селе.

У него остались мать, трое братьев, сестра и дочь.

23. Олег Сергеевич Шевченко ubitye_vsu_ato1_22.png

Родился 22.09.1988 года в городе Лозовая Харьковской области.

Солдат, водитель 3-го отделения 1-го взвода 3-й мотопехотной роты 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 23 декабря около в районе поселка Луганское в ДНР в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером.

Похоронен 27 декабря в Лозовой. У него остались мать и брат.

24. Юрий Анатольевич Золотарев

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Родился 11.02.1983 года в Киеве, в семье военнослужащих.

В течение 2014–2015 годов, исполняя обязанности заместителя командира роты по воспитательной работе, он прошел самые горячие места военных столкновений в Донбассе.

Старший лейтенант, заместитель командира по работе с личным составом 1-й роты 1-го батальона 25-й отдельной воздушно — десантной бригады.

21 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк» начался минометный обстрел позиций ВСУ. Старший лейтенант сопровождал бойцов в безопасное место, когда неподалеку упала мина. Он получил крайне тяжелое осколочное ранение в голову и немедленно был эвакуирован в больницу имени Мечникова.

Четверо суток врачи сражались за его жизнь. 24 декабря Золотарев умер.

Похоронен 26 декабря на Аллее Героев Краснопольского кладбища города Днепропетровск. У него остались родители, два брата, жена и сын.

25. Андрей Витальевич Товкач

Родился 03.04.1978 года на севере России. В малом возрасте вместе с семьей переехал на Украину, в поселок городского типа Широкое Днепропетровской области.

Старший солдат, гранатометчик парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно — десантной бригады.

Погиб 26 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группы «Донецк» в результате пулевого ранения, нанесенного снайпером.

Похоронен 29 декабря в Широком, возле могилы своей матери.

У него остались отец, брат, сестра, гражданская жена и две дочери.

26. Иван

Военнослужащий 1-го десантно-штурмового батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Погиб 29 декабря в зоне ответственности отдельной тактической группировки «Донецк» от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером.

27. Сергей Коновалов

17 декабря 2017 г., в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели спецназовца, заместителя начальника 42 бригады ВСУ подполковника Сергея Коновалова.

Однако, официальные данные силовиков и авторитетных информационных агентств Украины не совпадают с реальными потерями. Так, благодаря информации, размещаемой в открытом доступе в социальных сетях и со слов украинских волонтеров, стало известно еще о 10-ти погибших военнослужащих ВСУ.

Приводим обновленные данные:

— 18 декабря 2017 г. в социальной сети «Твиттер» опубликована информация о гибели 13 декабря 2017 г. военнослужащего ВСУ рядового, Терещенко Александра Николаевича;

— 19 декабря 2017 г., социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели 18 декабря 2017 г. военнослужащего 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» 54-й ОМБр Алеко Григолашвили;

— 18 декабря 2017 г., в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели разведчика Станислава Сидоренко, позывной «Унтер»;

— 19 декабря 2017 г., в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели военнослужащего 128-й ОГПБр Сыпавка Андрея;

— 26 декабря 2017 г., социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели разведчика 95 ОДШБр Петра Теняницева;

— 24 декабря 2017 г. в украинских СМИ распространена информация о гибели полковника спецназа СБУ Сергея Ширкова;

— 24 декабря 2017 г. в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели военнослужащего 10 ОГШБр Ярослава Казака;

— 29 декабря 2017 г., в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели начальника медицинской службы 43 ОМПБр капитана Сергея Лугового;

— 31 декабря 2017., в социальной сети «ВКонтакте», распространена информация о гибели военнослужащего 40 ОМБр Максима Липки;

Все 10 человек, согласно данным сослуживцев, погибли в результате огня противника. При этом остается открытый вопрос: почему Генеральный штаб ВСУ в очередной раз не озвучил информацию о гибели этих бойцов?

А все очень просто. Дело в том, большая часть погибших из этого списка служили в спецподразделениях ВСУ, целью которых являлось пересечение линии боевого соприкосновения, проникновение на территорию Республик, и ведение поисково-разведывательных действий, совершение диверсионно-террористических актов, а попросту говоря — они входили в состав ДРГ.

Но благодаря высокому профессионализму военнослужащих Народных Республик, коварным планам противника не суждено было сбыться, и враг понес потери. Естественно, командование ВСУ не намерено освещать информацию о гибели участников ДРГ. Ведь тогда мировой общественности станут понятны реальные планы Киева по уничтожению населения Донбасса.

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