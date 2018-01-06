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Сколько реально налогов платят Россияне от своей зарплаты государству

10:53. 6 января 2018 Просмотров - 449 4 коммент. Опубликовал:

orig

Сегодня мы ответим на вопрос сколько реально налогов платят Россияне от своей зарплаты государству.

Возьмем в пример заработный фонд с зарплатой в 40 000 рублей на руки сотруднику, работодатель, для выплаты такой зарплаты, должен заложить в его зарплату 59 862 р. 
При адекватной системе налогообложения, сотрудник получил бы на руки почти 60 тысяч рублей и треть из них отдал бы государству в виде налогов. При существующей - он получает на руки 40 000 рублей, а в документах видит, что его оклад 45 977 рублей, из которых 5 977 р. – это 13% подоходного налога. Все остальные поборы и выплаты невидимы для рядового сотрудника. 
Разложим на пальцах: 
40 000 – то, что платят на руки. 87% от номинального размера зарплаты. 
45 977(округлим до 46 000 р.) – 100% от зарплаты. 
Также работодатель обязан заплатить: 
22% - в Пенсионный Фонд РФ 
2,9% - в Фонд Социального Страхования 
5,1% - в Федеральный Фонд Обязательного медицинского страхования 
0,2% - Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Всё вместе 30,2% 
По факту в зарплатный фонд я закладываю 59 862 р. а на руки человек получает 40 000 р. 34% от его потенциального дохода забирает себе государство. 
За эти деньги РФ гарантирует нам «бесплатную» медицину, пенсии, социальное страхование.

Нас осознанно вводят в заблуждения и скрывают реальный процент уплаты налогов, чтобы люди были менее требовательны к государству. Если бы люди сами заполняли налоговые декларации и уплачивали 34% от заработной платы, то они были бы гораздо требовательнее к правительству.

Метки: налоги и сборы, общество
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4 коммент.»

  • 555 426
    Олеся 6 января 2018 в 11:27 Ссылка Пометить
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    А сколько само предприятие уплачивает налогов?Ведь оно тоже недоплачивает реально человек зарабатывает больше чем ему зарплату рисуют?

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      serjoza Олеся 6 января 2018 в 12:05 Ссылка Пометить
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      извините,а то что работник одну неделю в месяце работает на себя а остальное на банк.После этого монголо-татарсоке иго-с ее 10 процентным налог и ужасы при нём звучат как издевательство.Историки,что нас за идиотом принимают.Нет если,они сами при-дукри то нет проблем.их личные проблемы.

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  • 346 210
    Sergeev 6 января 2018 в 13:39 Ссылка Пометить
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    Ладно бы этим все и ограничилось, но плюс к этому НДС, акцизы, пошлины, налог на транспорт, на недвижимость, на землю, поборы на ОСАГО. При чем ОМС это вообще фуфло, за более менее приличное лечение приходится платить, и не по детским. НО у нас никогда не было, нет и не будет ВЫБОРА!

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