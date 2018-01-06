Сегодня мы ответим на вопрос сколько реально налогов платят Россияне от своей зарплаты государству.

Возьмем в пример заработный фонд с зарплатой в 40 000 рублей на руки сотруднику, работодатель, для выплаты такой зарплаты, должен заложить в его зарплату 59 862 р.

При адекватной системе налогообложения, сотрудник получил бы на руки почти 60 тысяч рублей и треть из них отдал бы государству в виде налогов. При существующей - он получает на руки 40 000 рублей, а в документах видит, что его оклад 45 977 рублей, из которых 5 977 р. – это 13% подоходного налога. Все остальные поборы и выплаты невидимы для рядового сотрудника.

Разложим на пальцах:

40 000 – то, что платят на руки. 87% от номинального размера зарплаты.

45 977(округлим до 46 000 р.) – 100% от зарплаты.

Также работодатель обязан заплатить:

22% - в Пенсионный Фонд РФ

2,9% - в Фонд Социального Страхования

5,1% - в Федеральный Фонд Обязательного медицинского страхования

0,2% - Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Всё вместе 30,2%

По факту в зарплатный фонд я закладываю 59 862 р. а на руки человек получает 40 000 р. 34% от его потенциального дохода забирает себе государство.

За эти деньги РФ гарантирует нам «бесплатную» медицину, пенсии, социальное страхование.

Нас осознанно вводят в заблуждения и скрывают реальный процент уплаты налогов, чтобы люди были менее требовательны к государству. Если бы люди сами заполняли налоговые декларации и уплачивали 34% от заработной платы, то они были бы гораздо требовательнее к правительству.