Сколько реально налогов платят Россияне от своей зарплаты государству
Сегодня мы ответим на вопрос сколько реально налогов платят Россияне от своей зарплаты государству.
Возьмем в пример заработный фонд с зарплатой в 40 000 рублей на руки сотруднику, работодатель, для выплаты такой зарплаты, должен заложить в его зарплату 59 862 р.
При адекватной системе налогообложения, сотрудник получил бы на руки почти 60 тысяч рублей и треть из них отдал бы государству в виде налогов. При существующей - он получает на руки 40 000 рублей, а в документах видит, что его оклад 45 977 рублей, из которых 5 977 р. – это 13% подоходного налога. Все остальные поборы и выплаты невидимы для рядового сотрудника.
Разложим на пальцах:
40 000 – то, что платят на руки. 87% от номинального размера зарплаты.
45 977(округлим до 46 000 р.) – 100% от зарплаты.
Также работодатель обязан заплатить:
22% - в Пенсионный Фонд РФ
2,9% - в Фонд Социального Страхования
5,1% - в Федеральный Фонд Обязательного медицинского страхования
0,2% - Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Всё вместе 30,2%
По факту в зарплатный фонд я закладываю 59 862 р. а на руки человек получает 40 000 р. 34% от его потенциального дохода забирает себе государство.
За эти деньги РФ гарантирует нам «бесплатную» медицину, пенсии, социальное страхование.
Нас осознанно вводят в заблуждения и скрывают реальный процент уплаты налогов, чтобы люди были менее требовательны к государству. Если бы люди сами заполняли налоговые декларации и уплачивали 34% от заработной платы, то они были бы гораздо требовательнее к правительству.
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А сколько само предприятие уплачивает налогов?Ведь оно тоже недоплачивает реально человек зарабатывает больше чем ему зарплату рисуют?
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извините,а то что работник одну неделю в месяце работает на себя а остальное на банк.После этого монголо-татарсоке иго-с ее 10 процентным налог и ужасы при нём звучат как издевательство.Историки,что нас за идиотом принимают.Нет если,они сами при-дукри то нет проблем.их личные проблемы.
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Тоже верно.
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Ладно бы этим все и ограничилось, но плюс к этому НДС, акцизы, пошлины, налог на транспорт, на недвижимость, на землю, поборы на ОСАГО. При чем ОМС это вообще фуфло, за более менее приличное лечение приходится платить, и не по детским. НО у нас никогда не было, нет и не будет ВЫБОРА!