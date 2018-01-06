Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 января 2018

Урегулирование конфликта в Сирийской арабской республике стало одной из тем телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании.

Позиция англосаксонского тандема по этому вопросу известна, однако почему этот призыв прозвучал именно сейчас?

Состоявшаяся победа сирийского правительства над ИГИЛ* и скорый разгром других террористических группировок доказывают, что будущее арабской республики предстоит определить за столом переговоров, а не на поле боя. В сложившихся условиях основная часть сирийских граждан связывает выход страны из кризиса с Конгрессом национального диалога, запланированного на 29–30 января в Сочи. Тем не менее, представители сирийской оппозиции и так называемой международной коалиции во главе с США имеют собственное видение идеального перехода сирийского государства к миру. Разумеется, сочинская площадка не рассматривается как необходимый отрезок на этом пути.

Инициативы Вашингтона и его союзников по дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии до сих пор ограничивались проведением раундов переговоров в Женеве, число которых приближается к десяти. Впрочем, ни один из них не отмечен прорывом в достижении прогресса по примирению сторон.

Как заявлял специальный представитель генерального секретаря ООН Стеффан де Мистура, очередная, девятая встреча в женевском формате запланирована на конец января, однако предпосылок к тому, что она будет чем-то отличаться от предыдущих, пока нет.

Напомним, «Женева-8» завершилась буквально в середине декабря, но кто сейчас может навскидку назвать хотя бы один пункт из итогового заявления участников, который организаторы данного форума могут считать своей заслугой в деле возвращения мира в Сирии?

Однако псевдомиротворцы из США и Великобритании не оставляют попыток обратить внимание международного сообщества на их детище, используя при этом авторитет ООН и игнорируя Конгресс национального диалога, в котором планируется участие около 1700 делегатов. К «достижениям» западных посредников можно отнести лишь создание шумихи вокруг женевских переговоров в СМИ, да и то не с точки зрения их эффективности, а в контексте громких, но голословных заявлений с требованием немедленной отставки президента Асада как условия для перехода к политическому диалогу.

Между тем, миру уже известно, чем заканчивается вмешательство экспортеров демократии в вооруженные конфликты в различных регионах земного шара.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, говоря об активизации протестного движения в Иране, заявила о необходимости «не допустить в стране ужасов, подобных сирийским». Если вспомнить о роли Соединенных Штатов в войне на территории арабской республики, с их незаконным военным присутствием в стране и поддержкой террористов под видом «вооруженной оппозиции», то, действительно, остается только пожелать исламской республике любой ценой избежать такого сценария. Так же как Сирии удалось избежать навязываемого ей так называемого «политического процесса», который сейчас некоторые западные коллеги пытаются «оживить».

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.