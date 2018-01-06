Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 января 2018
- 10:56 Продолжается работа по нормализации обстановки в Сирии – Центр примирения враждующих сторон.
- 06:36 Видео из Хмеймима.
- 05:30 Новый старый план: США и Англия решили срочно «спасти» Сирию.
- 03:30 СРОЧНО: Силы ПВО России сбили вражеские цели над Сирией.
- Вчера 20:26 Найден «уничтоженный» Су-24 с базы Хмеймим, он несёт «подарки бармалеям» (ФОТО).
Продолжается работа по нормализации обстановки в Сирии – Центр примирения враждующих сторон
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Видео из Хмеймима
Вчера вечером появились первые официальные видео с авиабазы Хмеймим.
Сюжет на Телеканале "Звезда" – https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801051754-cp2x.htm
Что можно отметить:
1. Видимых серьезных повреждений базы не видно. Хотя если верить "Коммерсанту", там целый склад боеприпасов взорвался. Так же не заметно следов уничтоженных машин. Можно конечно говорить, что "правду скрывают", но пока что кадров разрушения ВПП, взорванного склада боеприпасов и уничтоженных машин нет.
2. Следы дождя подтверждают плохую погоду в районе Хмеймима, что говорит в пользу версии о том, что один из бортов не стал садится в Хмеймеме по причине плохой погоды, а не по причине повреждений ВПП, которая судя по кадрам, вполне в работоспособном состоянии и авиация продолжает боевую работу, что собственно на своей шкуре испытывают боевики в Хаме.
3. На кадрах Россия-24 можно увидеть тот самый Су-24 с бортовым номером 29, которая засветилась на фотографиях Сапонькова. Машина вполне себе передвигается, что говорит о том, что если это та же машина (уже появились версии, что это якобы другая машина и ПРАВДУ скрывают), что и на фотографиях, ее повреждения были незначительными и устранены за несколько дней.
В итоге, можно говорить о том, что версии озвученные военными источниками через РИА Новости https://ria.ru/syria/20180104/1512129422.html и РБК (2 убитых и повреждения техники 1 Су-24 и 1 Ми-8) https://www.rbc.ru/politics/04/01/2018/5a4def379a7947a9e3f00a5b куда как ближе к реальности, нежели заявления "Коммерсанта" https://www.kommersant.ru/doc/3514249 про 7 уничтоженных машин и взорванный склад боеприпасов, чему пока нет ни фото, ни видео подтверждений.
Стоит также отметить, что согласно "Южному Фронту", 4 января в районе Хмеймима Национальные Силы Самообороны, сбили 2 беспилотника "Ан-Нусры" https://southfront.org/syrian-national-defense-forces-shoot-down-two-armed-uavs-near-hmeimim-airbase, что говорит о том, что оппоненты РФ в Сирии пытаются активизировать свою деятельность против авиабазы, пытаясь облегчить положение боевиков в Северной Хаме и Южном Идлибе, где развивается наступление САА. Касательно подобных кустарных беспилотников, то недооценивать их не стоит, не так давно именно с похожего агрегата боевики ИГИЛ уничтожили огромный склад боеприпасов под Дейр-эз-Зором.
Плюс на тему Кто и зачем обстревал Хмеймим https://news-front.info/2018/01/05/kto-chem-i-zachem-strelyaet-po-aviabaze-rossii-v-sirii/
В Хабаровске прошли похороны погибшего 31 декабря при обстреле Хмеймима Рената Гимадиева. Мир праху.
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Новый старый план: США и Англия решили срочно «спасти» Сирию
Урегулирование конфликта в Сирийской арабской республике стало одной из тем телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании.
Позиция англосаксонского тандема по этому вопросу известна, однако почему этот призыв прозвучал именно сейчас?
Состоявшаяся победа сирийского правительства над ИГИЛ* и скорый разгром других террористических группировок доказывают, что будущее арабской республики предстоит определить за столом переговоров, а не на поле боя. В сложившихся условиях основная часть сирийских граждан связывает выход страны из кризиса с Конгрессом национального диалога, запланированного на 29–30 января в Сочи. Тем не менее, представители сирийской оппозиции и так называемой международной коалиции во главе с США имеют собственное видение идеального перехода сирийского государства к миру. Разумеется, сочинская площадка не рассматривается как необходимый отрезок на этом пути.
Инициативы Вашингтона и его союзников по дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии до сих пор ограничивались проведением раундов переговоров в Женеве, число которых приближается к десяти. Впрочем, ни один из них не отмечен прорывом в достижении прогресса по примирению сторон.
Как заявлял специальный представитель генерального секретаря ООН Стеффан де Мистура, очередная, девятая встреча в женевском формате запланирована на конец января, однако предпосылок к тому, что она будет чем-то отличаться от предыдущих, пока нет.
Напомним, «Женева-8» завершилась буквально в середине декабря, но кто сейчас может навскидку назвать хотя бы один пункт из итогового заявления участников, который организаторы данного форума могут считать своей заслугой в деле возвращения мира в Сирии?
Однако псевдомиротворцы из США и Великобритании не оставляют попыток обратить внимание международного сообщества на их детище, используя при этом авторитет ООН и игнорируя Конгресс национального диалога, в котором планируется участие около 1700 делегатов. К «достижениям» западных посредников можно отнести лишь создание шумихи вокруг женевских переговоров в СМИ, да и то не с точки зрения их эффективности, а в контексте громких, но голословных заявлений с требованием немедленной отставки президента Асада как условия для перехода к политическому диалогу.
Между тем, миру уже известно, чем заканчивается вмешательство экспортеров демократии в вооруженные конфликты в различных регионах земного шара.
Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, говоря об активизации протестного движения в Иране, заявила о необходимости «не допустить в стране ужасов, подобных сирийским». Если вспомнить о роли Соединенных Штатов в войне на территории арабской республики, с их незаконным военным присутствием в стране и поддержкой террористов под видом «вооруженной оппозиции», то, действительно, остается только пожелать исламской республике любой ценой избежать такого сценария. Так же как Сирии удалось избежать навязываемого ей так называемого «политического процесса», который сейчас некоторые западные коллеги пытаются «оживить».
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СРОЧНО: Силы ПВО России сбили вражеские цели над Сирией
Этой ночью силы ПВО с российской базы Хмеймим сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные объекты.
Об этом сообщат журналисты и активисты на местных сайтах и в социальных сетях.
«По информации с места была перехвачена ракета, по другим данным — самолет/беспилотник», — пишет известный сирийский военкор с псевдонимом Иван Сидоренко.
Сотни жителей района также сообщили о громких взрывах в ночном небе, обсуждая происшествие на местных ресурсах.
По предварительным данным, было сбито два беспилотных летательных аппарата.
На медиа-ресурсах города Джебла местные жители обсуждают взрывы и склоняются к этой версии. Об этом пишут не только гражданские лица, но и бойцы Сирийской армии.
Самер Ахмад сообщил, что по его данным были уничтожены два ударных беспилотника с бомбами.
Его слова подтверждает ряд активистов.
При этом администрации городской страницы в социальной сети призывает жителей не беспокоиться и спокойно ложиться спать.
Возможно, БПЛА кустарного производства были направлены бандформированиями, о чем и раньше появлялись сообщения в социальных сетях.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Найден «уничтоженный» Су-24 с базы Хмеймим, он несёт «подарки бармалеям» (ФОТО)
В новогодние праздники либеральные СМИ инициировали очередной скандал вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
В ночь на 4 января «Коммерсант» опубликовал статью «Хмеймим попал под огонь», в которой издание заявило со ссылкой на военно-дипломатические источники, что 31 декабря 2017 года радикальные исламисты обстреляли российскую авиабазу в Латакии, вследствие чего «были фактически уничтожены 4 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя Су-35С, 1 транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов», сдетонировавший в результате попадания минометного снаряда.
«Русская Весна» сразу же связалась с военными источниками, которые подтвердили факт обстрела, но однозначно заявили, что таких фантастических потерь нет даже близко.
Утром в среду, 4-го января, Минобороны выступило с официальным заявлением, в котором сообщалось, что информация «Коммерсанта» о потерях техники является фейком.
При этом в ведомстве уточнили, что обстрел действительно был и погибли двое военнослужащих.
После этого в Сети появились новые сообщения о поврежденной технике и даже фото одного якобы пострадавшего там самолета.
«По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», — написал бывший военкор Роман Сапоньков.
Он же опубликовал фотографию с якобы поврежденным взрывом мины фронтовым бомбардировщиком Су-24 с бортовым номером 29.
Многие люди, разбирающиеся в военном деле, сходятся во мнении, что эти кадры никак не похожи на результаты минометного огня.
«Судя по фото, самолеты обстреляли пушечными ядрами начала 19 века, а не минометом», — пошутил Роман Салаватуллин под фото блогера.
«Стабилизатор как изнутри разворотило, вырвав несколько заклёпочных швов в разных направлениях, а на фюзеляже ни дырочки от осколков, ни царапины», — написал Дмитрий Гаврилов.
Любопытно, что у «Коммерсанта» и Сапонькова значительно разнятся данные о поврежденной технике.
У либеральных журналистов речь идет о 7-ми уничтоженных (!) самолетах и складе боеприпасов, а у Сапонькова о 9-ти поврежденных самолетах и одном вертолете, степень повреждения не сообщается, но на опубликованных фотографиях они достаточно серьезные.
«Уничтоженная сушка» несёт подарки «бармалеям»
Сегодня вечером в «Вестях» на канале «Россия» вышел сюжет о прибытии в Сирию 5-го января гуманитарного груза из Ингушетии. На это обратили внимание авторы telegram-канала «Майор и генерал».
В объектив камеры оператора ВГТРК на авиабазе Хмеймим попала та самая «сушка» с бортовым номером 29. Самолет хорошо видно, он полностью цел и выруливает на «взлётку», а затем отправляется на боевое задание с «подарками» в места массового обитания «бармалеев».
Отметим, что погодные условия соответствуют нынешней погоде в зимней Латакии.
Интересно, что в сообщения о потерях Роман также вставил собственную информацию о том, что вертолет Ми-24 ВКС РФ был сбит, в то время как в Минобороны РФ заявили, что падение машины имело место 31 декабря и произошло из-за технической неисправности.
В военном ведомстве уточнили, что вертолёт рухнул во время перелета на аэродром Хама. Крушение произошло при жёсткой посадке в 15 км от аэродрома назначения.
Любопытно, что все СМИ сирийской оппозиции и медиа-активисты бандформирований сообщили о крушении в Хаме вертолета 31-го декабря.
Отметим, что ни один из ресурсов боевиков не додумался заявить о том, что самолёт сбит исламистами, таким образом Роман зачем-то сильно превзошел пропаганду джихадитов.
Хоть он позже и опроверг собственное заявление, но «осадочек остался», как говорится. Такое заявление вызывает сомнения в компетентности источников блогера, рассказавших ему об уничтожении винтокрылой машины, а потом и о десяти поврежденных обстрелом единицах авиационной техники на базе Хмеймим.
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