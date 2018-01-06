Россия поддержала Иран в СБ ООН
03:12. 6 января 2018 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как и ожидалось, Россия выступила в поддержку Ирана в Совете Безопасности ООН, где США и Ко пытались осудить Иран, используя фактор затухающих протестов.
США распыляют энергию Совета Безопасности ООН, созывая заседание по ситуации в Иране, предлагают вмешаться во внутренние дела страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вы распыляете энергию Совета вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства", – сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.
"Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более, что это и происходит", – добавил российский высокопоставленный дипломат. Он отметил, что Россия "не хочет быть причастна к дестабилизации в Иране или где бы то ни было".
"Подстрекательство извне и призывы к так называемым переменам и могут способствовать радикализации и насилию, будь то в Иране или какой-либо другой стране", – подчеркнул Небензя.
"Истинной подоплекой причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", – добавил он.
http://www.interfax.ru/world/594491 – цинк
В целом, прогноз https://colonelcassad.livejournal.com/3908767.html оказался верным. На фоне затихающих протестов, Россия дипломатически прикрыла своего союзника по сирийской войне, указав на то, что США используют протесты в Иране как предлог для разрыва "ядерной сделки", которой Вашингтон сейчас откровенно тяготится, списывая ее на "прискорбное наследие Обамы".
Пока что, выглядит так, что США не слишком много смогут извлечь из протестов в Иране, хотя западные, израильские и саудовские СМИ продолжают по инерции нагнетать в стиле "Демократия в опасности!"
PS. На фоне перепалки в СБ ООН, агент "Дональд" обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в том, что они сговорились с Россией против него. Получается, что на выборы президента США шли сразу 2 агента Кремля, которые боролись между собой, а теперь обвиняют друг друга в том, что они работают на Россию. Можете оценить уровень днища американской внутренней политики, где всерьез обсуждают вопрос о том, что оба главных кандидата в президенты связаны с Кремлем. Отдельно улыбнул пассаж про связь ФБР с Россией, так как оппоненты агента "Дональда" утверждают, что именно агент Кремля Трамп уволил директора ФБР Коми по приказу Путина, который шантажировал Трампа компроматом. Ну и Клинтон тогда наверняка передавала отчеты на Лубянку в кнопке "Перегрузка". Так и живут.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Акела промахнулся в этот раз в Иране,но он все равно будет пытаться еще раз и еще.