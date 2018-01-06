Почему я перестала помогать людям

Раньше мне казалось, что помощь надо оказывать всем и всегда, буквально обращать людей в счастье. И я очень расстраивалась, когда мои гениальные умные советы и статьи оказывались невостребованными и не применялись в жизни.

В особо тяжелые периоды я принималась ненавидеть неблагодарных людей, не понимающих, какой дар и свет я им несу. Я зарекалась что-либо делать для других. Но от этой ненависти не рождалось ничего хорошего. Со временем меня отпускало, и я снова начинала писать.

Иногда я получала слова благодарности, мне приходили теплые отзывы, и это на какой-то период давало мне успокоение.

Но меня все время волновал вопрос — почему люди не берут помощь, которая так щедро и бесплатно раздается?

Казалось бы, ешь – не хочу, чего же ты не ешь, а? Для тебя же, сволочь, стараюсь. Чтобы ты был счастлив и успешен.



А потом я все поняла.

Пять лет назад я участвовала в семинаре, на котором была предусмотрена возможность получить ответы на волнующие вопросы. Для этого мне надо было заполнить анкету и отправить ее мастеру. Мне обещали ответить и дать рекомендации для жизни.

Заполнила я анкету и стала ждать. Ждала-ждала, а ответа все не было. Меня обуревал гнев и негодование — как это меня так обманули. Я поделилась своими соображениями с человеком, который много раз был на семинаре этого мастера. И он мне сказал: «Маша, в твоем голосе нет запроса о помощи». Я удивилась: «Как это нет?». А он мне ответил что-то вроде: «Ты сама и есть свой вопрос. Тебе надо быть в состоянии вопроса, а не получения ответа».

Я не сразу поняла, что это значит. Но если это услышал человек, который просто присутствовал на семинарах, то мастер уж наверняка все понял.

Повозмущавшись еще немного, я приняла это как правду. Что-то внутри подсказывало, что так оно и есть.

А еще через какое-то время мне реально стало очень тяжело, и в тот момент я поняла, что такое — истинный запрос о помощи. Я написала мастеру, задала свой вопрос, и он мне ответил.

Из той ситуации я вышла с пониманием: пока человек не готов услышать ответ, пока он не жаждет помощи, он никогда ее не сможет взять полной мерой.

Любая помощь будет как еда в переполненный желудок. Что-то может и войдет, но в принципе, нужно быть готовым, что человека стошнит.

Хочу рассказать вам две притчи. Первая – про собаку на гвозде: Однажды человек шел мимо одного дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо человек про себя удивился, почему же скулит собака. На следующий день он снова шел мимо этого дома. Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук. Озадаченный человек пообещал себе, что, если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у престарелой пары. На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на своем месте жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать.

— Извините, мэм, — обратился он к старушке, — что случилось с вашей собакой? — С ней? — переспросила она. — Она лежит на гвозде. Смущенный ее ответом человек спросил: — Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет? Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом: — Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места. Вторая притча про учителя и ученика, который пришел за советом, как ему познать мудрость жизни. В ответ на этот вопрос, учитель взял ученика и опустил его голову в ведро с водой. Держал его там, пока ученик не стал вырываться. Когда ученик спросил, что это было, учитель ответил: «Как сильно ты хотел воздуха, когда был там?» Ученик ответил, что очень хотел, и это было единственное, о чем он мог думать. И учитель сказал: «Когда ты захочешь познать мудрость жизни так же, как и сейчас воздуха, ты ее познаешь».

Я открыла для себя несколько истин:

1. Очень часто людям не нужна помощь. Им больно, чтобы скулить об этом, но не настолько, чтобы что-то делать.

Они серфят интернет на предмет советов и идей, поглощают тонны информации каждый день, потребляют все подряд: от розовых цитат до философских размышлений на тему счастья и жизни.

Но у них нет нужды НА САМОМ ДЕЛЕ решить свою проблему.

Да, какие-то проблемы, в общем-то, есть. Но они оказываются терпимыми. То есть, не настолько усложняют жизнь, чтобы встать с гвоздя и думать только о том, как найти решение.

Не говоря уже о том, что самые действенные советы может оказаться очень неприятно выполнять. Например, взять ответственность за свою жизнь только на себя и перестать спихивать вину на окружающих.

Зачем же так сложно, лучше я найду что-то полегче. Например — как поднять женскую энергию шопингом. Просто, эффективно, радостно.

Думать о жизни, делать какие-то упражнения — это не годится… Надо чтобы быстро и ненапряжно.

Лучше обезболить, чем оперировать. Лучше прилепить пластырь, чем сделать промывание.

2. Помогая насильно, вы лишаете людей самостоятельности, выбора, мешаете взять ответственность за свою жизнь.



Каждый должен сделать помощь своим личным выбором.

Есть такие люди, которые постоянно намекают на то, что им нужна помощь. При этом сами ничего не готовы для себя делать. Если у тебя есть внутренняя потребность помогать, ты бросаешься на выручку. Но поскольку от тебя нужна не помощь, а лишь внимание, то тут начинается всякое: «Что ты лезешь в мою жизнь, я тебя ни о чем не просил, я сделал так, как ты сказал и смотри, как все теперь ужасно, это все ты виноват…»

Такие люди не умеют быть взрослыми. Они не умеют просить помощи. Им кажется, что это ниже их достоинства. Поэтому они все сделают так, чтобы другие стали эту помощь предлагать. Потому что в этом случае можно спокойно отказываться, отбрыкиваться, делать высокомерное лицо и говорить, что вы все сами за меня тут решили, а мне этого совсем не надо было. И вообще я ничего не просил.

Позиция жертвы обстоятельств и несмысленыша очень коварная. И очень манипулятивная. В ней много силы и власти. Намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Для иллюстрации принципа невмешательства снова вспомнила о притче. Она о человеке, который хотел помочь бабочке выбраться из своего кокона. Он видел, как трудно ей из него выбираться и поэтому вскрыл его ножом. Но когда бабочка оказалась на свету, то ее крылья не были способными летать. Они бы стали такими, если бы она смогла самостоятельно пробраться через кокон и окрепнуть, прилагая усилия. А так она осталась с недоразвитыми крыльями и больше не летала.

Люди развиваются через преодоление. Поэтому создавать им комфортные условия — значит делать их слабее. Если им нужна помощь, пусть учатся ее просить. Нет ничего благородного в том, чтобы быть выше просьб о помощи. Это какая-то нарциссическая конструкция, и она точно не должна быть чем-то очень возвышенным и святым.

3. Люди получают намного больше пользы, не решая свои проблемы.

Это называется вторичная выгода.

В какой бы тяжелой ситуации человек ни находился, если он ничего не делает, чтобы оттуда выбраться, значит, у него есть какая-то вторичная выгода: не расти, не изменяться, получать бонусы, оставаться инфантильным и т.д.

Есть сотни историй про больных людей, которые не выздоравливают только потому, что, став здоровыми, перестанут получать внимание. Вплоть до того, что семьи сохраняются исключительно до тех пор, пока кто-то болеет. Ведь нельзя бросить больного человека. А больной и рад стараться — болеть.

Приходишь к такому человеку с искренним мотивом помочь выздороветь, и получаешь в ответ саботаж и агрессию. Ему не надо лечиться. Ему надо оставаться больным.

4. У каждого человека свой путь, своя карма, каждый получает ровно столько, сколько заработал своими действиями.

Когда я желаю кому-то помощи, то думаю, что она им нужна для облегчения их состояния. Но откуда мне знать всю его задачу по судьбе? Как я могу решать за бога (вселенную, душу), что именно это необходимо для того или иного человека. У каждого свой путь. И я знаю, что многие из моих выводов и мудростей (если можно так это назвать) пришли ко мне только потому, что я сидела в своих печалях до тех пор, пока со всем сама не разобралась. А разобраться появились силы только тогда, когда насиделась. Это еще называется «оттолкнуться от дна». Выздоровление начинается, когда совсем невмоготу. А не тогда, когда вроде как ок.

5. У каждого человека свои неврозы, ценности и взгляды.

Если ведической женщине начнет помогать специалист по успеху, то будет конфликт. Хотя каждый из них уверен, что их путь верный и правильный.

Поэтому перед тем как предложить помощь, хорошо бы понять, а не будет ли она конфликтовать с тем, что уже есть. Принять, что видение жизни у другого человека может очень сильно отличаться от вашего.

Все эти истины справедливы для подавляющего большинства людей. И я такая же. Есть вопросы, которые вопят о решении, тогда я отдаю этому свое внимание полностью. А есть вопросы, которые висят в фоновом режиме. Конечно, хорошо бы, чтобы они как-то решились, но, в целом, сильно напрягаться для их решения я не буду.

Сегодня я рада, что на том семинаре мастер не подыграл мне в моей манипулятивной игре «сделайте мне хорошо, а я как бы не при делах».

Нет ничего зазорного в том, чтобы просить помощь. Если мне она нужна, я обращаюсь за ней. Поначалу это было не просто. Но теперь мне намного комфортнее говорить прямо, что надо. Этого же я жду и от других.

Поэтому я для себя решила, что помогать буду, только если меня об этом попросят. И не полунамеками, говоря: «Ой, что-то голова разболелась» в надежде, что я сама брошусь выяснять, что да как, а конкретно: «Пожалей меня, поддержи меня, успокой меня» и т.д.

Свои потребности надо учиться осознавать, а просьбы — уметь озвучивать. Я больше не додумываю и не пытаюсь догадаться. Я спрашиваю «Как именно я могу тебе помочь?» и не играю в игры «Угадай, на что я обиделась».

Но изучение вопроса помощи одной только этой стороной для меня не закончилось.

Потому что раз есть те, кому помогают, значит, есть те, кто помогает. И от них в этой ситуации зависит не меньше, чем от просящих.

Когда я «оказываю помощь», я исхожу из предположения, что другому человеку ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима моя помощь. А самое главное, думаю, что я знаю, ЧТО ему нужно.

Но ведь это далеко не так.

Недавно один добрый человек хотел мне «помочь», пытаясь сделать меня лучше. Но для меня это было не помощью, а наездом. Поэтому я ответила, что сама решу, хочу ли я быть лучше или нет.

Помощь, даже проистекающая из самых благих побуждений, может быть иллюзией. А иногда и банальным насилием.

Какие мотивы движут «помогающими»?

Далеко не всегда чистые и светлые.

1. Допустим, помогающий искренне верит, что знает, как будет лучше для другого.

Иногда это верно, а иногда и нет. Прежде чем предлагать что-то лучшее, хорошо бы узнать, готов ли другой к этому лучшему? Часто не готов. Почему? См. первые пять пунктов.

2. Помогающий пытается самоутвердиться за счет другого, удовлетворить свои потребности.

Такая помощь особенно болезненная. Она идет либо через критику, завернутую в обертку заботы: «Ты ужасно готовишь. Говорю тебе это, чтобы ты одумалась и стала лучшей хозяйкой», либо через пассивную агрессию: «Что-то ты плохо выглядишь. Давай я дам тебе номер своего косметолога?», либо преследует корыстные интересы: «Я хочу помочь тебе раскрыть свою женственность, поэтому ты должна со мной переспать».

3. Помогающий хочет поднять собственную значимость для себя и для других.

Такие люди ощущают себя очень-очень благородными, несущими свет, знания и радость другим. Когда они «помогают», они чувствуют себя святыми, реализующими великую миссию. У них плюсуется самомнение, начинает ярче светиться нимб. Ведь это очень важно и красиво — просвещать несведущих, делать слепых зрячими и инвалидов здоровыми.

К сожалению, такое часто случается с представителями помогающих профессий — тренерами, коучами, психологами. Они застревают в своей профессиональной идентичности. Они чувствуют себя живыми, только пока помогают. В своих постах в соцсетях они постоянно твердят о том, как счастливы жить и помогать людям, что их работа самая лучшая, что нет большей радости, чем проснуться с утра и придумать очередную программу, чтобы привести темное человечество к светлому будущему.

Поначалу это круто. Это бодрит и делает тебя таким клааасненькииим, а мир — ярким и улыбающимся. Плюс, кажется: раз тебе в руки дали великолепный инструмент, с которым ты теперь умеешь обращаться, значит надо пытаться этим инструментом всех починить. А иначе — зачем учился?

Я была такая же. Когда я только начала обучаться гештальт-терапии, я так сильно кайфовала от открывшихся передо мной возможностей. Я ходила и всем рассказывала, что жить надо максимально осознанно и искренне, что надо все про себя понимать, ковыряться в своих проекциях и интроектах, разворачивать ретрофлексию и т.д.

Хорошо, что жизнь не дала мне возможности почивать на лаврах этих знаний. Если бы в тот момент у меня появились сотни последователей, корона приросла бы к черепу наглухо, и увидеть что-то иное, отличное от избранной точки зрения, шансов не было бы.

Вместо этого мне приходилось сталкиваться с непониманием, непринятием, я бесилась — как же эти дураки вообще ничего не понимают. Я бросалась помогать, а оказывалось, что это никому не нужно. Испытывала много разных неприятных эмоций. Я переживала поистине мхатовские страсти, искренне рыдала и клялась никогда ничего никому больше не рассказывать. Придумать лекарство от всех болезней, сообщить, что оно у меня есть, и уйти с ним в горы. И ждать. Ждать, когда все эти неучи приползут ко мне и будут умолять поделиться светлой мудростью. А я, так уж и быть, снизойду до них и отсыплю чуток.

Я долго прятала от себя эти мысли. Пока не поняла, что я такая не одна. Что с такой проблемой сталкиваются большое количество помогающих. Они точно так же страдают от того, что их не любят, не принимают, не ценят, не носят на руках.

Когда люди оказывают помощь, они делают это в первую очередь для себя.

Я поняла, что важность внешнего признания была нужна мне потому, что я не чувствовала собственной важности для самой себя. Помощь другим давала ощущение, что я ниче так вообще.

Прошло много времени, прежде чем я нашла выход из этой ловушки. Я поняла, что помогать другим — это вообще не про святость, избранность и особенность, и признание окружающих уже не влияет на мое самоощущение.

Легко жить, когда меняешь жизни других людей. Тяжело жить обычной мирской жизнью, без благодарностей и поклонения.

Поэтому в первую очередь хелперам надо разбираться именно с этими вопросами:

Кто ты без своей помощи другим? Что с тобой будет, если у тебя не останется никого, кому нужна твоя помощь и твои светлые мысли?

Очень хорошо в работе со святостью и короной помогает самоирония. Как только я начинаю чувствовать, что звезда на подходе, я возвращаю себя к реальности.

Теперь я никому не Помогаю. Тренинги и терапия — это моя работа. Но теперь я не жду, что она будет всем нужна и что все ее оценят. Это дает мне свободу, я больше не заложник собственных ожиданий. Как говорят, «не будите спящих, помогайте пробудившимся».

Каждый делает свой выбор: помогать или не помогать, просить помощи или не просить помощи. Главное — быть максимально честными перед собой.

Если вы из помогающих, задайте себе вопросы:

· Почему вы помогаете?

· Кому вы помогаете?

Если вы из тех, кому нужна помощь, спросите себя:

· Готовы ли вы просить помощь?

· Готовы ли вы принимать помощь?

Никому нельзя помочь насильно, никого нельзя спасти без его ведома. Каждый человек идет своим путем. И если на этом пути он сочтет кого-то или что-то полезным, он выберет побыть рядом какое-то время. А потом снова продолжит свой путь. А если вы хотите помогать, то предлагайте, но не настаивайте.

Удачи!

И напоследок классика о том, что не всегда очевидная помощь — это то, что надо.

Мария Жиган

Бизнес-тренер. Гештальт-терапевт. Коуч по развитию креативного мышления.

Источник: nashaplaneta.su