Почему молодёжь протестует против власти буржуазии?
Мы также хотим, чтобы молодёжь смотрела на мир широко открытыми глазами.
Чтоб не появлялся какой-нибудь кудесник с физиономией Бориса Николаевича Ельцина 2.0 и не говорил, что у нас построен неправильный капитализм, а нужно строить правильный.
У нас построен правильный капитализм. Нет никакого другого капитализма. Везде построена живодерско-корпоративная версия капитализма. И этот звериный оскал капитализма абсолютно одинаков везде.
Мы хотим объяснить, что в первую очередь, основывать своё отношение к жизни, формировать своё мировоззрение нужно на НАУЧНОМ, материалистическом подходе.
Именно научный подход позволяет ставить жёстко и беспощадно диагноз происходящему вокруг. Ведь этот научный подход был в основании советской системы образования и советского государства.
Без научного подхода, без избавления от "розовых очков", от мифов, от иллюзий, которыми наши головы часто переполнены, мы не сможем ничего восстановить и вернуть.
И чем больше, и чем чаще мы будем проповедовать такой подход отношения к действительности, тем больше у нас, что мы не утопим лодку, а сможем её пересобрать на совершенно других основаниях, которые у нас когда то и были.
Нужно понять,что нельзя относится к происходящему, как к лёгкому отклонению от курса. Дескать, у нас есть некоторые недочёты с которыми мы боремся. Нет, не верен МАГИСТРАЛЬНЫЙ курс.
Этот курс должен быть изменён, иначе погибнет всё!
Мы против того, чтобы молодёжь ходила на митинги. Мы за то, чтобы молодёжь в библиотеку ходила.