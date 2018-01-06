Главная » Аналитика, Образование, Политика, События Настоящего, Экономика

Почему молодёжь протестует против власти буржуазии?

22:26. 6 января 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Если молодёжь чувствует себя обманутой, если молодёжь приходя в университет в исторических или экономических учебниках видит одно, а выходя за ворота университета, видит совершенно другое, то от этого противоречия, от этого диссонанса в сознании возникает возмущение.
 
И с этим возмущением те люди, которые утверждали такие образовательные планы, те люди, которые учили в экономических ВУЗах именно такой экономике, будут постоянно иметь дело.
 
Поэтому вся наша деятельность направлена на то, чтобы объяснить людям, которые смотрят на нас свысока или из-за тонированных стёкол своих служебных автомобилей, что предавать не хорошо, обманывать не хорошо.
 
Причём это предательство проникает не только в молодёжь, оно проникает на все этажи власти, не считаясь с государственным статусом или чиновничьими привилегиями.
 
И та деградация, против которой выступает сегодняшняя молодёжь, происходит во всех, абсолютно во всех ведомствах. Деградация в силовых, правительственных, президентских структурах Никто из лодки, которую нам периодически предлагают не раскачивать, не выпрыгнет. Никому не удастся забаррикадироваться в хорошо отремонтированной каюте. Не получится такого!

Мы также хотим, чтобы молодёжь смотрела на мир широко открытыми глазами.

Чтоб не появлялся какой-нибудь кудесник с физиономией Бориса Николаевича Ельцина 2.0 и не говорил, что у нас построен неправильный капитализм, а нужно строить правильный.

У нас построен правильный капитализм. Нет никакого другого капитализма. Везде построена живодерско-корпоративная версия капитализма. И этот звериный оскал капитализма абсолютно одинаков везде.

Мы хотим объяснить, что в первую очередь, основывать своё отношение к жизни, формировать своё мировоззрение нужно на НАУЧНОМ, материалистическом подходе.

Именно научный подход позволяет ставить жёстко и беспощадно диагноз происходящему вокруг. Ведь этот научный подход был в основании советской системы образования и советского государства.

Без научного подхода, без избавления от "розовых очков", от мифов, от иллюзий, которыми наши головы часто переполнены, мы не сможем ничего восстановить и вернуть.

И чем больше, и чем чаще мы будем проповедовать такой подход отношения к действительности, тем больше у нас, что мы не утопим лодку, а сможем её пересобрать на совершенно других основаниях, которые у нас когда то и были.

Нужно понять,что нельзя относится к происходящему, как к лёгкому отклонению от курса. Дескать, у нас есть некоторые недочёты с которыми мы боремся. Нет, не верен МАГИСТРАЛЬНЫЙ курс.

Этот курс должен быть изменён, иначе погибнет всё!

Мы против того, чтобы молодёжь ходила на митинги. Мы за то, чтобы молодёжь в библиотеку ходила.

Потому что пока нет базового образования, пока нет мощнейшего интеллектуального фундамента, человек не может сформировать отношение к происходящему. Потому что просто не понимаешь. И тебя будут просто использовать, как это случилось на Украине.касается ВСЕХ.
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
„Святые” 90-е или почему либералы ненавидят И.В. Сталина?
... которой — десталинизация? Почему власть не просчитывает все свои..., интеллектуальные искания «золотой молодёжи» типа Гайдара и Немцова...Почему не протестовал против установления памятников идеологу «шоковой терапии» Егору Гайдару? Почему не протестовал против......
„Битлз” — западный проект закабаления молодёжи
...И почему объектом манипуляции общественным сознанием была выбрана молодёжь?Молодёжь как ...стать своеобразной угрозой для власть предержащих, обратившись к ...другие группы молодёжи, не признающие, бунтующие и протестующие против устоев жизнедеятельности...
Помощь «МЖП» Гитлеру после приведения его к власти Или – ещё одно разоблачение лжи Истархова. Часть 4
.... Теперь понятно – почему они не критикуют этого...нежелания сказать эту правду нашей молодёжи, - моя позиция такова... которую проводят современные троцкистские власти. Глава 8 «Загадка»... Он развился, как протест против намерения евреев господствовать над...
Бунт против алкоголя
... пить всем селом. Почему они это делали? Потому...запрету...трезвости!!! Местным властям предписывалось не допускать организации...над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали...принято и в среде молодёжи и взрослого населения ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... следовать современная российская молодёжь… Поэтому неудивительно, ... замечало, замалчивало. Почему? Почему русских в Крыму ... никаких протестных акций против властей!  Не надо нам...     Несколько лет безуспешно протестовали против этого убийственного проекта  ...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
...остатков русского самосознания (молодёжь, уже совращённую либерализмом... Израильтяне очень активно протестуют против социального неравенства и роста... характер современной российской власти и её верного ...эмитируют частные банки? – Почему кодла, именующая себя "...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>