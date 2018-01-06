Почему молодёжь протестует против власти буржуазии?

Если молодёжь чувствует себя обманутой, если молодёжь приходя в университет в исторических или экономических учебниках видит одно, а выходя за ворота университета, видит совершенно другое, то от этого противоречия, от этого диссонанса в сознании возникает возмущение.

И с этим возмущением те люди, которые утверждали такие образовательные планы, те люди, которые учили в экономических ВУЗах именно такой экономике, будут постоянно иметь дело.

Поэтому вся наша деятельность направлена на то, чтобы объяснить людям, которые смотрят на нас свысока или из-за тонированных стёкол своих служебных автомобилей, что предавать не хорошо, обманывать не хорошо.

Причём это предательство проникает не только в молодёжь, оно проникает на все этажи власти, не считаясь с государственным статусом или чиновничьими привилегиями.

И та деградация, против которой выступает сегодняшняя молодёжь, происходит во всех, абсолютно во всех ведомствах. Деградация в силовых, правительственных, президентских структурах Никто из лодки, которую нам периодически предлагают не раскачивать, не выпрыгнет. Никому не удастся забаррикадироваться в хорошо отремонтированной каюте. Не получится такого!

Мы также хотим, чтобы молодёжь смотрела на мир широко открытыми глазами.

Чтоб не появлялся какой-нибудь кудесник с физиономией Бориса Николаевича Ельцина 2.0 и не говорил, что у нас построен неправильный капитализм, а нужно строить правильный.

У нас построен правильный капитализм. Нет никакого другого капитализма. Везде построена живодерско-корпоративная версия капитализма. И этот звериный оскал капитализма абсолютно одинаков везде.

Мы хотим объяснить, что в первую очередь, основывать своё отношение к жизни, формировать своё мировоззрение нужно на НАУЧНОМ, материалистическом подходе.

Именно научный подход позволяет ставить жёстко и беспощадно диагноз происходящему вокруг. Ведь этот научный подход был в основании советской системы образования и советского государства.

Без научного подхода, без избавления от "розовых очков", от мифов, от иллюзий, которыми наши головы часто переполнены, мы не сможем ничего восстановить и вернуть.

И чем больше, и чем чаще мы будем проповедовать такой подход отношения к действительности, тем больше у нас, что мы не утопим лодку, а сможем её пересобрать на совершенно других основаниях, которые у нас когда то и были.

Нужно понять,что нельзя относится к происходящему, как к лёгкому отклонению от курса. Дескать, у нас есть некоторые недочёты с которыми мы боремся. Нет, не верен МАГИСТРАЛЬНЫЙ курс.

Этот курс должен быть изменён, иначе погибнет всё!

Мы против того, чтобы молодёжь ходила на митинги. Мы за то, чтобы молодёжь в библиотеку ходила.