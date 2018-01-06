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Арктический удар РФ по СПГ США: российский газ заинтересовал саудитов

12:04. 6 января 2018 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал:

Арктический удар РФ по СПГ США: российский газ заинтересовал саудитов

В российском информационном портале «ТЭКНОБЛОГ» обратили внимание на то, что в королевстве Саудовская Аравия (СА) начали реализовывать новую стратегию развития государства Vision 2030. Так, было отмечено, что саудиты планируют заместить в своей промышленности нефть на газ. Однако собственных ресурсов в необходимых объемах у них недостаточно.
 
В свою очередь сообщается, что, согласно информации Bloomberg, арктический газ РФ серьезно заинтересовал нового игрока на газовом рынке. Так, министр энергетики СА Халид аль-Фалих, несмотря на рассмотрение американских и иных СПГ-проектов, проявил особый интерес к российским поставкам сжиженного газа из Арктики. «Мы вполне готовы говорить о потенциальных закупках СПГ в российской Арктике», - приводит слова иностранного министра издание.
 
При этом отмечается, что аль-Фалих своими действиями уже дал ясно понять, что приоритет в поставках СПГ будет отдаваться арктическому газу РФ, что следует из его особого интереса к проекту «Ямал СПГ», в церемонии открытия которого тот ранее принял участие. Из этого был сделан вывод о том, что арктические СПГ-проекты РФ, среди которых планируется открытие новых «Арктик СПГ» и «Арктик СПГ-2», сильно ударят по аналогичным проектам США.
 
В свою очередь стоит отметить, что с завершением «Турецкого потока» и окончанием строительства СПГ-станции в Турции, российский газ получит свободный выход на газовые рынки стран Средиземноморья и через Суэцкий канал пойдет в страны Персидского залива, а также Азии, что еще сильнее подорвет позиции американских «газовиков» на мировом рынке.
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Один комментарий»

  • 3127 586
    nikolay 6 января 2018 в 13:22 Ссылка Пометить
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    Если российский газ добывают в Арктике на территории России, то это не значит, что он российский. Добычей газа в Арктике занимаются иностранные компании с россиянской охраной (армия РФ). И торговать газом будут эти же компании, забирая прибыль себе. Но кремлёвские евреи преподносят это, как благо для страны.

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