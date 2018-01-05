Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Хочу стать Волхвом

18:25. 5 января 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Хочу стать Волхвом
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

***
Внимание!
Вопросы к авторам программ, следует задавать ТОЛЬКО
на сайте: SlavRadio.org
и на канале: https://youtube.com/SlavRadio
С других сайтов, каналов ютуб, соц. сетей и чатов вопросы в редакцию радио не приходят.
***

От слушателя Народного Славянского Радио к нам пришли такие вопросы:
1) Любой ли человек может стать Волхвом?
2) Кто и где сможет определить, может ли человек стать Волхвом?
3) Есть ли школы Волхвов? И, если есть, имеет ли значение возраст поступающего, где эти школы находятся?
4) Обязательно быть женатым и иметь детей?
5) Если нет такой школы , то планируется ли её создание?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы записали эту беседу.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытое письмо к волхвам
...можно, отталкиваясь от мнения других волхвов, эзотериков, Кастанеды, Рериха, ...современников — якобы — потомков волхвов. Неужели все мистерии прото-...словянских вед узурпировали титул волхв! Волхвом не самоназываються, вы в... что я не волхв! И не хочу им быть! Я...
РАхвы и Волхвы о Пантеонах Богов.
ВОЛХВЫЧтобы стать волхвом, человеку необходимо... у Сергия Радонежского). Слово ВОЛХВ – восхваляющий Велеса (Волоса),... многое станет ясно. Хочу лишь сказать что что...ИУДАХРЕСТЬЯНСТВА противились канонезировать настоящегоРусского Волхва. После христианизации Руси...
Волк
...«волк», «волц», «волхв», «wolf» пишется одинаково ( – wolf , волхв, – волк, волц). Волхв по своей...валун огромный лежал. Я подхожу, хочу присесть, и оттуда на дыбы... сможет стать полноценным человеком. Так кто же вскормил основателей римской цивилизации? Волхв...
Встреча с Верховным Волхвом Родового Огнища Родной Православной Веры Владимиром Куровским.
... гармоничную семью», который проведет Верховный Волхв Владимир Куровский

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>