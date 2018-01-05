Хочу стать Волхвом
Хочу стать Волхвом
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.
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От слушателя Народного Славянского Радио к нам пришли такие вопросы:
1) Любой ли человек может стать Волхвом?
2) Кто и где сможет определить, может ли человек стать Волхвом?
3) Есть ли школы Волхвов? И, если есть, имеет ли значение возраст поступающего, где эти школы находятся?
4) Обязательно быть женатым и иметь детей?
5) Если нет такой школы , то планируется ли её создание?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы записали эту беседу.
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Источник: www.youtube.com