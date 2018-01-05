Хочу стать Волхвом

Автор: Алексей Орлов.

Соавтор: Михаил Ять.



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От слушателя Народного Славянского Радио к нам пришли такие вопросы:

1) Любой ли человек может стать Волхвом?

2) Кто и где сможет определить, может ли человек стать Волхвом?

3) Есть ли школы Волхвов? И, если есть, имеет ли значение возраст поступающего, где эти школы находятся?

4) Обязательно быть женатым и иметь детей?

5) Если нет такой школы , то планируется ли её создание?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы записали эту беседу.



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Источник: www.youtube.com