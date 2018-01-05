Характер по группе крови

В Японии широко распространена теория о зависимости группы крови и характера. Теперь и у нас эта теория нашла своих последователей. Они утверждают, что группа крови несет информацию о чертах,свойственных части людей, которая обладает этой кровью.Ведь группа крови, а с ней и особенности характера, формировались исторически на протяжении веков. Итак:►людям с первой группой крови — “охотникам” — свойственны самостоятельность, отвага, целеустремленность, они уверенны в себе, наделены оптимизмом, силой. Часто становятся лидерами, добиваясь успеха во всем, за что бы не брались. Надеются прежде всего на свои силы, поэтому им присуща авторитарность, непримиримость к чужому мнению, излишняя резкость.► “Земледельцы” — обладатели второй группы — обычно исполнительны, уравновешенны, дисциплинированны. Способность владеть собой позволяет им скрывать свои чувства, тревоги, но иногда эта сдержанность может приводить к срывам — тогда какое-то время они буйствуют и шумят, а затем снова берут себя в руки и становятся контактными, терпеливыми, законопослушными членами общества.►Третья группа наделяет своих обладателей — “кочевников” — гибкостью, изобретательностью, высокой умственной активностью. При этом они довольно возбудимы и чувственны. Эти люди умеют проникаться чужими проблемами, всегда бросаются на помощь по первому зову, часто оказываясь ущемленными в собственных интересах. Имеют сильную волю, что позволяет им находить выход из любых сложных жизненных ситуаций, пользуясь дипломатичностью и способностью идти на компромиссы.► Четвертая группа крови принадлежит “современным людям”. Это наиболее неуравновешенная часть общества, которой свойственны романтичность, одухотворенность, излишняя эмоциональность. “Современные люди” часто хватаются сразу за все, но редко доводят до конца начатое дело. Однако эти люди почти всегда остаются любимцами в любой компании, им обычно прощают промахи и обиды просто потому, что их почему-то любят все.Разная иммунная системаНаверное, каждый из нас хоть один раз оказывался в такой ситуации: одинаковое воздействие окружающее среды на ваш организм и на организм ваших близких или знакомых вызывает разную реакцию. Проще говоря, вы можете заболеть от переохлждения, промерзнув вместе с подругой на автобусной остановке,а ей – ничего.Или, например, пассажир в вагоне метро чихая и кашлял, после чего ваш муж слег с температурой, а вы остались здоровой и цветущей. Восприимчивость или невосприимчивость организма к различным воздействиям во многом предопределяется вашей группой крови.В процессе эволюции от одной группы крови к другой в крови каждой последующей группы появляется больше антигенов, чем з предыдущих. Первая группа не содержит антигенов вообще, поэтому иммунная система любое вторжение воспринимает как сигнал к выработке антител на вещества, которые другим организмом могут вообще не замечаться. По этой причине иммунитет у людей с первой группой крови очень сильный.Кровь второй группы уже включает в себя антигены, которые мудрая природа сохранила для нее и добавляет свои. То же самое относится и к третьей группе, но набор антигенов больше. В результате —кровь четвертой группы имеет в своем составе наиболее полный набор антигенов, а следовательно, спокойно допускает в организм все то, с чем активно и успешно борется кровь первой группы. С одной стороны, четвертая группа делает организм невосприимчивым ко множеству различных воздействий, а с другой — иммунная система, вырабатывающая значительно меньше антител, не так активна и часто ослаблена.По этой причине кровь первой группы при переливании воспринимается людьми с остальными тремя, в то время как сама начинает немедленно отторгать любую да трех последующих групп.Разные болезни► Первая группа. Её обладатели очень выносливы,у них крепкая нервная система и поэтому болезни от нервов им не грозят. Однако эти люди плохо приспосабливаются к смене климата,привычного питания и образа жизни, они склоны к аллергии,воспалительным процессам. Из-за низкой свертываемости крови они предрасположены к инсультам.Следует обратить внимание на необходимость укреплять сосуды. Для этого показаны контрастный душ, массаж, занятия спортом.Людям с первой группой крови противопоказано принимать аспирин, так как он разжижает кровь. Осторожно нужно относиться и к антибиотикам группы пенициллина и к эритромицину из-за возможных аллергических реакций.► Вторая группа. Те, кто имеет эту группу крови, могут пострадать от инфаркта миокарда, атеросклероза, других сердечно-сосудистых заболеваний. Также в большой мере они подвержены вирусным инфекциям.Обладателям второй группы крови,противопоказано переохлаждаться. Усталость тоже может вызывать развитие вирусных инфекций.Вам следует обязательно обратить внимание на профилактику атеросклероза. Она включает не только правильное питание, но и защиту от стрессов. Лишний вес для вас — это вероятная опасность сдвига обмена веществ, который может привести к атеросклерозу.Обладателям второй группы крови нельзя принимать лекарства и средства народной медицины, которые могут вызвать повышение артериального давления из-за опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний.У них уравновешенная нервная система, они способны противостоять многим серьезным заболеваниям.► Если у вас третья группа крови, учтите, что вам нельзя переутомляться. Не обольщайтесь, что вы достаточно выносливы и можете справляться со значительными нервными нагрузками. Не все так просто, ведь хроническая усталость имеет свойство накапливаться в организме постепенно, до поры до времени не давая о себе знать. Зато в определенный момент, когда исчерпан предел выносливости, синдром хронической усталости проявляется жестоко и коварно — организм просто на какое-то время выходит из строя. Он протестует против того, что его перегрузили к требует отдыха — и физического, и психического.Научитесь регулировать нагрузку, не стремитесь в жизни объять необъятное, помните, что иногда полезно и полениться, ничего не ждать, ни к чему не стремиться. Просто жить и радоваться жизни.Людям с третьей группой крови нужно осторожно принимать антибиотики. Те из них, которые могут вызвать головокружение, бессонницу, другие расстройства нервной системы, следует исключить.► Четвертая группа крови обуславливает у своих обладателей силу и активность, изменчивость и непостоянство. Монотонность и размеренность для них губительны, поэтому во всем следует чередовать ощущения — и в питании, и в физических нагрузках.Основная опасность для здоровья — возможные нервные болезни. Для людей с четвертой группой крови очень важно научиться принимать жизнь такой, какая она есть — ведь особая чувствительность часто оборачивается недовольством собой, неудовлетворенностью, что чревато депрессией и другими нарушениями нервной системы. Сомнения, страхи, излишне навязчивые эмоции — все это свойственно этой группе людей и является именно тем, с чем необходимо вести борьбу.Четыре рациона питания► У вас первая группа кровиОсновные продукты питания — мясо, рыба, птица. Однако следует учитывать, что обычно у вас повышенная кислотность желудочного сока, поэтому мясные блюда нужно сочетать с овощными. Из фруктов рекомендуются только сладкие. Молочные продукты вам не принесут никакой пользы и могут стать причиной аллергических реакций пищеварительного тракта. Ваш организм так же плохо усваивает овсяную крупу, изделия из пшеничной муки. А вот продукты моря, печень и постное мясо очень полезны для вас.► У вас вторая группа кровиВам лучше всего подходит вегетарианский рацион, который можно при необходимости дополнять мясом птицы и рыбой, но не бараниной и свининой. Мясо в вашем организме лишь преобразуется в жировые отложения и является причиной тяжести в желудке. Очень полезны для вас зерновые, орехи, семечки. Молочные продукты нужно употреблять осторожно — они могут стать причиной зашлакованное и лишнего веса. Жиров для вас нужно минимальное количество, даже растительного масла нужно употреблять немного. Основа питания — овощи и фрукты.► У вас третья группа кровиМолочные продукты — это именно то, что для вас чрезвычайно полезно. Однако не стремитесь к тому, чтобы они преобладали в рационе. Разнообразие и мера во всем — это правило для вас. Вам полезны и рыба, и овощи, и почти все фрукты. Соблюдайте умеренность в употреблении гречки, кукурузы, ржаного хлеба. Не увлекайтесь помидорами — лучше налегать на зеленые овощные культуры. Для вас предпочтителен зеленый чай и различные травяные настойки.► У вас четвертая группа кровиЛучшая еда для вас — кисломолочные продукты, овощи, фрукты, морепродукты. Не увлекайтесь цельным молоком, жиров для вас нужно немного. Консервы, копчености, острые блюда могут вызывать проблемы в работе пищеварительного тракта. Вам полезны любые злаки, крупы не рекомендуются только тем, кто хочет сбросить лишний вес. Необходимо употреблять фрукты, содержащие витамин С — киви, лимоны, апельсины.Четыре вида телосложенияПрежде чем обрисовать наиболее типичные черты внешности, характерные для людей с различными группами крови, стоит привести общую классификацию основных типов телосложения. Эта классификация очень условна, так как в чистом виде такие типы телосложения встречаются редко. Большинство людей сочетают в себе признаки двух, а иногда даже и трех типов. И все же:– астенический тип телосложения (тонкокостный скелет): тело вытянуто в длину, узкие бедра и грудь, небольшой вес, слабо развитые мышцы;– нормоотенический тип (нормокостный скелет): пропорциональная фигура, крепкие мышцы, спортивное, атлетическое сложение;– гиперстенический тип (ширококостный скелет): коренастая фигура, широкие бедра, широкая грудь, склонность к полноте.► Первая группа кровиПреобладают нормостенические свойства. Обычно это люди с хорошим телосложением, спортивного типа. Чаще всего они среднего и выше среднего роста. Дажа полнея, они остаются пропорционально сложенными, потому что их полнота “сбитая”, а не рыхлая. В своих движениях грациозны, ловки, выглядят всегда сильными и уверенными.► Вторая группа кровиЕё обладатели сочетают в себе гиперстенические и астенические свойства.На первый взгляд, сочетание невозможное, но проявляется, например, так – широкие бедра и плечи, а запястья, щиколотки, руки и ноги — тонкие. Такие люди обычно в юности стройны, но с годами сильно полнеют. При не правильном питании с возрастом могут набрать лишних килограммов.► Третья группа кровиХарактерно астеническое телосложение, которое может дополняться нормостеническими чертами. Представители этой группы имеют узкие бедра, тонкую кость, худое или просто стройное тело. Скрытая сила сочетается с порывистостью движений, легкостью и быстротой походки и выдает энергию и активность. Им не грозит полнота, любая обильная пища сгорает в их организме.► Четвертая группа кровиПо прихоти природы это самый приспособленный к жизни тип, а поэтому он сочетает в себе все основные черты. Эти люди при нормостеничной фигуре могут быть порывистыми, резкими в движениях и наоборот — сочетать в себе худобу астеников с плавностью гиперстеников. Они выносливы, энергичны, имеют приятную внешность.Разные чувства,разные страстиМужчины с первой группой крови во взаимоотношениях с женщиной всегда пря и открыт.Он очень темпераментный, настойчивый в своих ухаживаниях и будет добиваться своего во что бы то ни стало. Он умелый соблазнитель, тонкий психолог. Однако женщина, которая очень быстро и легко говорит ему “да”, сразу перестает быть ему интересна.В семейной жизни стремится стать главой семьи. И мудрая жена позволит ему это, а взамен получит нежность, уступчивость и полную поддержку. Семья для такого мужчины — на первом месте. Даже если возникнут размолвки с женой, он сделает все от него зависящее, чтобы избежать развода.Женщина с первой группой крови имеет очень четкие реалистичные взгляды на супружескую жизнь. По характеру она — собственница и поэтому достаточно ревнива. Для нее очень важно знать, что ее мужчина принадлежит только ей — она не потерпит от него даже незначительных знаков внимания другим жещинам. Очень гордится карьерным ростом мужа, постоянна в своих чувствах ,и привязанностях. И если на душе накипело — не станет плакать в кулачок, а резко и прямо будет бороться за свои права. Очень часто становится главой семьи и добивается успехов на службе. Поэтому мужчинам, самолюбию которых угрожают эти качества, находиться рядом с ней нелегко.Мужчина со второй группой крови от любимой женщины постоянно ждет подтверждений, что она любит его — только тогда он чувствует себя комфортно. Всю жизнь ему нужна материнская забота, поэтому идеальная женщина для него — та, которая испытывает потребность чересчур заботиться о муже. Несмотря на то, что в семейной жизни он постоянный и надежный, часто он, совсем не против переложить заботы на плечи жены, спокойно созерцая телевизор или уйдя в чтение газеты. Но если жена возьмет инициативу в свои руки, он обязательно поддержит ее, сделает все в точности так, как его попросили, но не больше — и будет очень гордиться собой.Женщина со второй группой крови осторожна и недоверчива, но вряд ли это можно назвать недостатком. Она долго изучает своего мужчину, и когда решает выйти за него замуж — становится нежной, преданной,заботливой женой. Для нее очень важна стабильность в семье и она сделает все, чтобы сохранить отношения с мужем. Она не претендует на главенство в семье, поэтому ей нужен мужчина сильный, способный обеспечить поддержкой. А она согласна за надежным плечом приспособиться к любому характеру мужа и терпеливо относиться ко всем сложностям совместной жизни.Мужчина с третьей группой крови, на первый взгляд, может выглядеть холодноватым, непредсказуемым и непонятным. Однако за эту маску обычно он прячет ранимую чуткую душу. И если он находит женщину, полностью понимающую его, – становиться для нее в первую очередь другом.Именно другом, ведь для него в браке очень важно взаимопонимание. Он очень общителен, свободен во нравах и не собирается ради семейной жизни лишать себя всего этого. Да, он может заниматься домашним хозяйством, но недолго. И поиграть с детьми может, но после этого обязательно устроит мальчишник с друзьями. Для него очень важно разнообразие впечатлений от жизни, но это не значит, что в качестве мужа такой мужчина не годится — просто его нельзя ограничивать в свободе, постоянно читая нравоучения. А если он будет чувствовать себя независимым, семейная жизнь будет только выигрывать.Женщина с третьей группой крови сильная и самостоятельная, она никогда не отступится от своих интересов даже ради любимого мужчины. Несмотря на то, что она очень свободолюбива, выйдя замуж, становится хорошей хозяйкой. Но ее бесполезно привязывать к кухне — она мечтает о карьере и часто достигает успехов. Даже выйдя ззмуж, продолжает оставаться неравнодушной к другим мужчинам, но всегда ценит прежде всего настоящие чувства. Она не боится трудностей и серьезные кризисы выносит стойко и мужественно. А вот мелкие пустяки и неприятности очень часто могут довести её до слез и вызвать нервный срыв.Мужчина с четвертой группой крови часто влюбляется с первого взгляда, но высказать свои чувства ему очень трудно. Но если уж он решился на брак, становится верным надежным мужем. Он по первому зову бросается на помощь и подставляет свое плечо, но нужно учесть, что ему свойственен излишний альтруизм. Поэтому бросаться на помощь он будет всем —друзьям, знакомым, сослуживцам. Если жена начинает высказывать недовольство — в супружеских отношениях возникает холодок.Женщина с четвертой группой крови очень требовательна и разборчива. Она никогда не кинется головой в омут, будет долго раздумывать, взвешивать все “за” и “против” и часто упускает свои возможности. К тому же ей очень хочется заполучить в мужья принца на белом коне, и в поисках идеала она может проглядеть действительно настоящее чувство. Часто она витает в облаках всю жизнь, живя в своем мирке и при своих интересах. Как правило, выходит замуж позже других, но решившись на замужество, становится верной женой и отменной хозяйкой. Из-за легкости характера, разнообразии интересов, богатого внутреннего мира она умеет чувствовать себя счастливой несмотря ни на что.Ещё о характерахСразу стоит напомнить, что разделение типов характера в связи с группой крови — чисто условно, но основные пункты этой классификации все же е большинстве своем представляют интерес.► Первая группа кровиТакая кровь обуславливает сильную волю, самостоятельность, целеустремленность. Эти люди становятся лидерами им свойственен оптимизм, вера в себя и умение руководить.Они общительны, наделены крепкой нервной системой, сильным темпераментом, быстро восстанавливаются после напряженного физического или умственного труда. Покой — не для них. Они любят рисковать, все время в поиске. Решения принимают самостоятельно и ответственно, в большинстве своем преуспевают в жизни.Очень общительны, умеют и любят выступать перед аудиторией. Очень пылки и страстны в любви. Вспыльчивы, но отходчивы, незлопамятны.Однако иногда имеют излишние амбиции и из-за повышенной требовательности к себе и другим склонны навязывать свою точку зрения и образ жизни. В этом случае могут стать агрессивными и находиться в состоянии непреходящего раздражения, беспокойства итревоги.► Вторая группа кровиНа этих людей можно положиться. Они дисциплинированны,трудолюбивы, умеют владеть собой и отлично ладят с людьми. Они старательны и обязательны, в большинстве своем скрытны в проявлении эмоций. Но время от времени испытывают потребность все же выплеснуть эта эмоции в окружающий мир — тогда тем, кто оказался рядом, может оказаться мало места. Но такие вспышки редки и после них опять наступает затишье с лучезарной улыбкой на губах.Такие люди в дружбе и любви преданны и верны, доброжелательны и обязательны.Однако спокойствие и стремление всегда идти мирным путем иногда может привести к слабоволию, скуке,предпочтению малоподвижного рутинного образа жизни. Привычка прятать свои чувства может вызвать неумение расслабиться и как следствие – внутреннюю озлобленность, которая по привычке прячется за приветливой внешностью.► Третья группа кровиЛюди с этой группой крови очень подвижны,умеют приспособиться к любой жизненной ситуации,не изменяя при этом себе. Они любят общаться, адаптируются в любом коллективе, но свои интересы для них всегда на первом месте и поэтому они поступают так, как кажется правильным и нравится именно им, без оглядки на мнение окружающих. Не кофликтны, деликатны, терпимы к окружающим, чувствительны.Очень эмоциональны, иногда необузданны в своих чувствах, особенно в любви. Им свойственны частые перемены настроения, то, что для других останется незамеченым, может вывести их из равновесия. За внешним спокойствием и невозмутимостью они привычно скрывают трепетную ранимую душу.Но иногда стремление к независимости может привести к полному душевному одиночеству, а потребность в новых впечатлениях — превратить жизнь в сплошной зигзаг.► Четвертая группа кровиЭти люди живут, следуя чувствам и велению своего сердца. Им все интересно попробовать, здравый смысл для них стоит в списке после любопытства. Они бросаются навстречу любому впечатлению, при этом часто склонны к авантюрным и необдуманным поступкам.У них обострено чувство справедливости, они постоянно анализируют свои поступки и копаются в своих мыслях.Иногда излишне ранимы, склонны к абсолютной самоотдаче, самопожертвованию.Однако противоречивость натуры, внешне скрытая за спокойствием и дипломатичностью, может иногда проявляться в грубости и резкости, а привычка в первую очередь думать о других — вызывать заниженную самооценку.

Источник: nashaplaneta.su