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Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2018

18:28. 5 января 2018 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР ответили на сообщения украинских СМИ о «замерзающем» Енакиево

В ДНР ответили на сообщения украинских СМИ о «замерзающем» Енакиево | Русская весна

Сообщения украинских СМИ о назревающей гуманитарной катастрофе и отсутствии центрального отопления в Енакиево являются недостоверными. Об этом сегодня заявили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

«Украинские СМИ распространяют фейк о „замерзающем“ Енакиево. Они сообщают, что в новогодние праздники жители Енакиево остались без центрального отопления. Источником новости стал всего один анонимный комментарий в соцсети, позволивший журналистам сделать масштабный вывод о назревающей гуманитарной катастрофе», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что фейковые сообщения не подтверждают и в администрации Енакиево. Так, по данным заместителя главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Божика, городские котельные и котельные Юнокоммунаровска, Углегорска и прилегающих поселков работают согласно графику с соблюдением норм температурного режима.

«В течение праздничных дней аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения не возникало. Обращений от граждан относительно нарушений температурного режима в администрацию города Енакиево не поступало», — цитируют Божика в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в Углегорске продолжается восстановление жилого фонда, поврежденного в результате боевых действий. Так, в доме по улице Станкевского устанавливается новая система центрального отопления, при этом старая находится в рабочем режиме.

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ВСУ обстреливают ЛНР из гранатометов

ВСУ обстреливают ЛНР из гранатометов | Русская весна

ВСУ обстреляли район села Нижнее Лозовое из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и автоматического станкового гранатомета (АГС). Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Украинская армия сегодня, 5 января, в 15.30 в очередной раз нарушила режим прекращения огня, применив СПГ и АГС. Обстрел велся с направления Луганского в направлении (села) Нижнее Лозовое», — сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Ранее сегодня, в 14.15, ВСУ обстреляли из минометов район села Логиново.

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Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО)

Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник на передовых позициях Народной милиции в районе села Долгое Славяносербского района вручил медали отличившимся военнослужащим.

Перед церемонией награждения и.о. главы Республики вместе с руководителем Министерства госбезопасности ЛНР Анатолием Антоновым ознакомились с условиями службы, посетили огневые позиции, а также столовую, баню и блиндажи, в которых отдыхают военнослужащие.

Медали «За веру и волю» и «За отвагу» второй степени получили военнослужащие, проявившие героизм и отвагу во время попыток прорыва ВСУ в районе Светлодарской дуги и Бахмутки — трассы Луганск-Лисичанск — в 2017 году.

«От себя лично и от жителей ЛНР я хочу вам сказать большое спасибо от всей души за ваш тяжелый ратный труд. Каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете рубежи нашей Родины и защищаете успешно. За это вам, мужики, огромное спасибо», — обратился к военнослужащим и.о. главы Республики.

«Эту практику общения с армией мы сегодня начали, и мне хочется ее закрепить и продолжить, потому как сейчас особое внимание надо уделять подразделениям Народной милиции», — отметил он.

«Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы улучшить условия прохождения вами службы и условия выполнения поставленных боевых задач. Это касается как материально-технического обеспечения, вооружения, так и принятия соответствующих законов, в рамках которых мы будем действовать», — подчеркнул Пасечник.

Кроме того, Пасечник с 31 декабря 2017 года по 5 января посетил все основные передовые позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

Марочко отметил, что в целях безопасности время и места визитов и.о. главы Республики были засекречены и не освещались в прессе.

«С 31 числа (декабря 2017 года) глава проехал все наши позиции. Это делалось скрытно для безопасности, но хочу сказать всем жителям ЛНР, что глава знает все наши позиции по всей линии соприкосновения, глава посетил практически каждый наш наблюдательный пост», — заявил подполковник.

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Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна
Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна
Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна
Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна
Глава ЛНР на передовой наградил бойцов за оборону Светлодарской дуги и Бахмутки (ФОТО) | Русская весна

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Минобороны Украины: Гибель украинского разведчика — «небоевая потеря»

Минобороны Украины: Гибель украинского разведчика — «небоевая потеря» | Русская весна

Гибель на Донбассе украинского разведчика Александра Чегурко является небоевой потерей.

Об этом в комментарии «Громадському радіо» сообщил спикер Министерства обороны по вопросам «АТО» Александр Мотузяник.

«Это — небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы — военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло 2 января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы», — подчеркнул Мотузяник.

В свою очередь, глава Кодимского районного совета Одесской области Геннадий Гладкий отметил, что причина гибели его земляка в «АТО» ему неизвестна. Он рассказал, что отец Чегурко является «чернобыльцем», а мама болеет сахарным диабетом.

Гладкий добавил, что молодой человек готовился к свадьбе:

«Он сделал предложение девушке из Донецкой области, должна была быть свадьба».

Чегурко служил в «АТО» с 2014 года. Его похороны состоятся завтра, 5 января.

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