Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2018

Сообщения украинских СМИ о назревающей гуманитарной катастрофе и отсутствии центрального отопления в Енакиево являются недостоверными. Об этом сегодня заявили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

«Украинские СМИ распространяют фейк о „замерзающем“ Енакиево. Они сообщают, что в новогодние праздники жители Енакиево остались без центрального отопления. Источником новости стал всего один анонимный комментарий в соцсети, позволивший журналистам сделать масштабный вывод о назревающей гуманитарной катастрофе», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что фейковые сообщения не подтверждают и в администрации Енакиево. Так, по данным заместителя главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Божика, городские котельные и котельные Юнокоммунаровска, Углегорска и прилегающих поселков работают согласно графику с соблюдением норм температурного режима.

«В течение праздничных дней аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения не возникало. Обращений от граждан относительно нарушений температурного режима в администрацию города Енакиево не поступало», — цитируют Божика в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в Углегорске продолжается восстановление жилого фонда, поврежденного в результате боевых действий. Так, в доме по улице Станкевского устанавливается новая система центрального отопления, при этом старая находится в рабочем режиме.

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