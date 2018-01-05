Список антидемографических мер, внедряемых в России
Сегодня в стране остро стоит проблема демографии.Очень популярна теория, объясняющая такую ситуацию наложением двух демографических ям, пришедших из 40-х и 90-х годов. Количество женщин, способных рожать к 2032 году уменьшится на 30 % по пессимистическим прогнозам демографов.
Что делать, какие меры предпринять, чтобы население нашей страны не убывало – таким вопросом озабочены СМИ, политики, чиновники, ученые и т.д.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин недавно сделал «открытие» в области демографии, заявив на форуме Общероссийского народного фронта, что «рождаемость сегодня — это не тот фактор, не тот инструмент и не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения».
Пока министры, условно говоря, путают педали газа и тормоза, попробуем осмыслить проблему стратегически и понять, что же можно НЕ делать для улучшения демографической картины в России. Мы приготовили список тех мер, которые напрямую отрицательно влияют на демографию. Исключив, искоренив эти вредоносные влияния, инициативы, программы и т.п., страна сможет, наконец, вздохнуть полной грудью. Список этих антидемографических мер, разумеется, открытый.
Антидемографические меры, применяемые (внедряемые) сегодня в России:
- Духовно-нравственное растление детей. «Сексуальное просвещение» детей до 18 лет в учебных заведениях.. Детские «конкурсы красоты» , гиперсексуализация и раннее взросление детей ради родительских амбиций или наживы.
- Навязывание «ювенальных» технологий западного образца в России. Приоритет прав ребёнка перед правами родителей. Создание отрицательного образа родителей у детей. Изъятие детей из семьи с целью наказания родителей. Досудебное изъятие детей из семьи кроме случаев реальной, а не косвенной угрозы жизни и здоровью ребёнка. Исключение воли родителей в воспитании личностных идеалов у ребенка.
- Половые извращения. Пропаганда в качестве «новой нормы» половых отношений: гомосексуализма, педофилии, зоофилии и т.п. Публичная реклама и использование всемирной символики сообщества гомосексуалистов (шестицветный радужный флаг и т. п.) Однополые браки. Инцест. Усыновление, опека детей гомосексуалистами, лесбиянками. Операции по смене пола.
- Гендерная идеология. Изменение пола физического лица без хирургического вмешательства. Гендерное образование детей.
- Пропаганда феминизма.
- Проституция. Реклама, пропаганда, легализация проституции.
- Порнография. Секс-индустрия, секс-товары, секс-шопы.
- Пропаганда контрацепции, ранних и беспорядочных половых связей.
- Добровольная бездетность при активной половой жизни. Движение«Чайлд фри».
- Аборты (кроме случаев угрозы жизни и здоровью женщины).
- Художественно необоснованное отображение в СМИ, телевидении, литературе, кино сцен насилия, жестокости, агрессии.
- Романтизация суицида. Романтизация смерти в рамках субкультур и тоталитарных сект.
- Популяризация идеи приемлемости эвтаназии.
- Пьянство, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Легализация наркотических средств. Реклама наркотиков, алкоголя, табака.
- Беби-боксы. Пропаганда и упрощение отказа матерей от новорожденных.
- Суррогатное материнство. Пропаганда и внедрение практики рождения детей на заказ.
- Популяризация темы семейного насилия, насилия над ребенком.
По материалам РИА Иван-Чай
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