НАЙДЕННЫЙ СВИТОК ИЛИ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИИСУСА ХРИСТА

Я не ярый сторонник религии, но тем не менее меня всегда интересовала христианская философия. К своим выводам я пришёл не сразу, но все мои знания, весь мой опыт говорит о том, что между Христовым учением и современной церковью различий очень и очень много. Совсем недавно я волей случая наткнулся на Евангелие от Иисуса Христа и к моему удивлению его нигде нет в христианской литературе. И я его принял всей душой, оно понравилось мне, оно не противоречило ни с одним моим понятием - о Боге, Мировоздоние, Природе и о нашей Земле. А началось всё это так...







Евангелие от Христа.



В 1945 году в пустыне Наг-Хаммади (Египет) был найден свиток, который сейчас называют тайными словами Живого Иисуса Христа. Цитирую: Иисус сказал - Царствие Божие внутри тебя и повсюду вокруг тебя не в зданиях из камня и дерева. Бог внутри тебя и повсюду вокруг тебя, расколи кусок дерева и Я там, подними камень и ты найдёшь Меня.







Благая весть от Иисуса Христа





Я насыщу Вас хлебом мудрости



И тогда многие больные и увечные



Пришли к Иисусу и просили Его:



Если Ты знаешь всё, скажи нам, почему мы страдаем от этих мучительных бедствий? Почему мы не здоровы подобно другим людям? Учитель, исцели нас, чтобы мы тоже могли стать сильными и чтобы нам более не нужно было терпеть наши страдания. Мы знаем, что в Твоей силе исцелить все виды болезней. Освободи нас от сатаны и от всех его великих напастей. Учитель, прояви сострадание к нам.



И Иисус ответил:



-Счастливые вы, что голодны до Истины, ибо Я насыщу вас хлебом Мудрости. Счастливые вы, что стучите, ибо Я открою вам дверь Жизни. Счастливые вы, что хотите сбросить власть сатаны, ибо Я приведу вас в Царство Ангелов нашей Земной Матери (пояснение - Земная Мать, это наша Природа), где сатана не имеет силы.



И в изумлении они спросили его:



-Кто наша Мать и кто её Ангелы? И где её Царство?



-Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: Она даёт вам Жизнь. Именно Она дала вам ваше тело и настанет день, когда вы вернёте его снова Ей. Счастливые вы будете, пришедшие узнать Её и Её Царство, если воспримете Ангелов вашей Земной Матери и подчинитесь её законам. Истинно говорю вам - кто сделает это, никогда не увидит болезни. Ибо сила нашей Земной Матери превосходит всё, и Она разрушает сатану и его царство, и правит всеми вашими телами и всем живущим.



-Кровь, которая течёт в нас, рождена от крови нашей Земной Матери. Её кровь падает из облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках, спит в озёрах, мощно шумит в бурных морях.



-Воздух, которым мы дышим, рождён от дыхания нашей Земной Матери. Её дыхание голубеет в высотах небес. Шелестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется над полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях.



-Твёрдость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал и камней.



-Нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Земной Матери, чья плоть привлекает жёлтым и красным в плодах деревьев и питает нас пашнями полей.



-Наши внутренности рождены от внутренностей нашей Земной Матери и скрыты от наших глаз, подобно невидимым глубинам земли.



-Свет глаз, слух ушей наших рождены от цветов и звуков нашей Земной Матери, которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воздух птицу.



-Человек есть Сын Земной Матери, и именно от неё Человек получает своё тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери. Вы одно с Земной Матерью - Она в вас, а вы в Ней. От Неё вы родились, в Ней вы живёте, и в Неё вы вернётесь снова. Соблюдайте поэтому Её законы, ибо только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует Её законам, может жить долго и быть счастливым. Ибо ваше дыхание - это Её дыхание, ваша кровь - Её кровь, ваши кости- Её кости, ваша плоть - Её плоть, ваши внутренности - Её внутренности, ваши глаза и уши являются Её глазами и ушами.



-Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из этих законов, если причиняете вред хоть какой-нибудь части тела своего - совершенно погибните в своей ужасной болезни, и будет рыдание и скрежет зубов. Говорю вам, если не будете следовать законам своей Матери, то никоим образом не сможете избежать смерти. Тот, кто придерживается законов своей Матери, того сама Мать будет также держать. Она исцелит все болезни его, и никогда он более не будет недомогать. Она даст ему долгую Жизнь и защитит от болезни любой - от огня, от воды, от укуса ядовитых змей. Ибо Мать ваша дала вам рождение, и она поддерживает Жизнь в вас. Она дала вам ваше тело, и лишь она одна в силах исцелит вас. Счастлив тот, кто любит свою Земную Мать, и кто мирно прильнул к её груди. Ибо Земная Мать ваша любит вас, даже когда вы отворачиваетесь от Неё, и насколько же больше она будет любить вас, если вы вновь обратитесь к Ней. Чрезмерна, велика Её любовь, выше горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Земную Мать свою, Она никогда не оставит. Как львица защищает своих львят, мать - своего новорожденного младенца, так и Земная Мать охраняет Сына Человеческого от любой опасности и от любого зла.



-Зло и опасность неисчислимы и подстерегают они Сына Человеческого на каждом шагу. Сатана, властитель всех демонов, источник всего зла, затаился в телах всех Сынов Человеческих. Он смерть, владыка всех несчастий и, обрядившись в благопристойное обличие, он вводит в искушение и соблазн Сынов Человеческих. Он сулит богатство и власть, роскошные дворцы и одежды из золота и серебра, множества слуг. Он сулит известность и славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность, и лень. И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более всего.



И в тот день, когда Сыны Человеческие уже становятся рабами всех этих отвратительных вещей и тщеславия, тогда в качестве оплаты за них сатана отбирает у Сынов Человеческих ВСЁ, чем щедро одарила их Мать Земная. Он отбирает их дыхание, их кровь, их кости, их плоть, их внутренности, их глаза и их уши. И дыхание Сына Человеческого становится затруднённым, болезненным и зловонным, подобно дыханию нечистых зверей. И кровь его становится густой и зловонной, как воды стоячего болота, она сворачивается и темнеет, как ночь смерти. И кости его становятся твёрдыми и узловатыми, они истощаются изнутри и ломаются на части как камни, падающие в ущелье. И плоть его обрастает жиром и становится водянистой, она начинает гнить и разлагаться, покрывается отвратительными струпами и наростами. И внутренности его наполняются мерзкими отбросами, сочащимися струями разложения, и множество мерзких червей находят себе здесь приют. И глаза его мутнеют, пока тёмная ночь полностью не окружат их, и уши перестают слышать, наступает гробовая тишина. И последний заблудший Сын теряет Жизнь свою. Ибо не придерживался он законов Матери своей и совершал грех за грехом. И потому отбираются у него все ДАРЫ Матери Земной: Кровь, Кости, Плоть, Глаза и Уши, а после всего и сама Жизнь, которой венчала Мать Земная его тело.



-Но если заблудший Сын Человеческий раскается в своих грехах и уничтожит их все, и вернётся к своей Матери Земной, и если он будет выполнять Её законы и освободится от когтей сатаны, отказавшись от его соблазнов, тогда вновь Мать Земная примет своего заблудшего Сына и пошлёт ему Ангелов своих, чтобы служили ему. Истинно говорю вам, когда Сын Человеческий отринет сатану, обитающего в нём, и прекратит выполнять волю его, в тот же самый час появятся Ангелы Матери, чтобы служить ему изо всех своих сил и окончательно освободит Сына Человеческого от власти сатаны.



-Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит сатане, либо он служит нашей Земной Матери и её Ангелам. Либо он служит смерти, либо он служит Жизни. Истинно говорю вам. Счастлив тот, кто соблюдает законы жизни и сторонится смерти.







И все, кто собрался вокруг него, с изумлением слушали его слова, ибо Слово Его несло Силу, и учил он совсем не тому, о чём проповедовали священники и книжники. И хотя солнце уже село за горизонт, они не расходились по своим домам.







Закон есть Жизнь, писания - мертвы.







Они сели вокруг Иисуса и стали спрашивать его.







-Учитель, каковы же эти законы Жизни? Останься с нами ещё и учи нас. Мы станем слушать учение, чтобы мы могли исцелиться и стать праведными. Мы все соблюдаем данные нам Моисеем законы в точности так, как они записаны в священных писаниях.



И Иисус ответил:



-Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо Закон есть Жизнь, писания мертвы. Истинно говорю вам, Моисей получил эти законы от Бога не в письменном виде, а через Слово Живое. Закон есть Живое Слово Живого Бога, данного Живым пророкам для людей Живых. Во всём, что являет собой Жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в реках, в птицах небесных, в рыбах морских, но прежде всего, ищите его в самих себе. Ибо истинно говорю вам, всё Живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет Жизни. Бог так сотворил Жизнь и всех живых существ, чтобы могли они Вечным Словом обучать человека законам истинного Бога. Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах и в душах ваших. Они в дыхании вашем, в вашей крови, в ваших костях, в вашей плоти, в ваших внутренностях, ваших глазах, ваших ушей и в каждой частичке вашего тела. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с вами, чтобы вы могли понять язык и волю Бога Живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не видеть и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Писания - это творения человека, а Жизнь и всё её многообразие является творениями нашего Бога. Почему же не слушаете вы слов Бога, записанных в Его творениях? И почему изучаете вы мёртвые писания, которые есть творения рук людских?







-Как же мы можем читать законы Бога, которые не в писаниях? Где записаны они? Прочти их нам оттуда, где ты видишь их, ибо не знаем мы ничего, кроме писаний, унаследованных нами от наших предков. Расскажи нам законы, о которых ты говоришь, чтобы услышав их, мы могли исцелиться и быть прощёнными.







И Иисус сказал:







-Вы не понимаете слов Жизни, потому, что пребываете в смерти. Темнота закрыла вам глаза и уши ваши глухи. Никакой пользы вам нет от изучение мёртвых писаний, если на деле отвергаете вы Его, кто дал вам эти писания. Бог и его законы не в том, что вы делаете. Они не в обжорстве и пьянстве, не в разгулах и не в похоти, не в стремление к богатствам и не в ненависти к врагам своим. Ибо всё это далеко от истинного Бога и Ангелов Его, но исходит от царства тьмы и властителя зла. И всё это вы носите в себе, и потому Слово и сила Бога не могут войти в вас, ибо всяческое зло и мерзость обитают в теле вашем и в душе вашей. Если вы желаете, чтобы Слово Бога живого и сила его вошли в вас, не оскверняйте тело и душу вашу, ибо тело есть храм души, а душа есть храм Бога, чтобы Бог мог пребывать в ней и чтобы занял Он место достойное Его.



-И от всех искушений вашего тела и вашей души исходящих от сатаны, находите убежище в тени небес Бога.



-Очистите тело и душу вашу от зла и мерзости, творя добро и неся радость и любовь людям, где бы вы не находились. Будьте помощью для всех людей, будьте нужными людям, ибо это и есть смысл вашей Жизни. Творите добро, не говоря и не похваляясь этим ни кому, ибо только такое добро будет зачтено на вас. Обновите себя этим и поститесь. Сатана и все его напасти могут быть изгнаны лишь добром и любовью, постом и молитвой сказанной со смыслом и пониманием. Уединитесь и поститесь в одиночестве, ни кому не показывая своего поста. Бог Живой увидит его, и велика будет ваша награда.



Устремитесь к свежему воздуху лесов и полей, и там найдёте вы Ангела воздуха. Сбросьте обувь вашу и одежду и дозвольте Ангелу обнять тело ваше. Дышите полной грудью и наслаждайтесь всеми ароматами и звуками лесов и полей. Омойте ваше тело Ангелом воды, в лесных родниках, в горных ручьях, полноводных реках и в тёплых морях. Соединитесь с Земной Матерью и станьте с ней одним целым. Раскройтесь солнечному свету, дайте вашему телу искупаться в лучах Ангела света, так же и душе вашей - в лучах Истины Отца Небесного.







Любовь



Ваш Отец Небесный есть Любовь и Свобода.



Мать Земная есть Любовь и Свобода



Сын Человеческий есть Любовь и Свобода



Только посредством Любви Отец Небесный и Мать Земная и Сын Человеческий становятся одним. Ибо Любовь вечна и превосходит смерть.







-Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то я становлюсь подобно меди звонящей. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и обладаю всей мудростью и веру имею мощную как ураган, который горы сдвигает, на любви не имею - то я ничто. И если я раздам всё, что имею, чтобы накормит бедных и отдам весь свой огонь, полученный от Моего Отца, но любви не имею, нет мне в том пользы никакой.



-Любовь терпелива, любовь доброта, любовь не завидует, не творит зла, не гордится, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не замышляет дурного, не радуется лести и неправде, но наслаждается Истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, всегда надеется, любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и все знание исчезнут.



Но знаем мы про любовь лишь отчасти, мы видим её через стекло и через изречения, но когда мы представимся перед Богом мы уже будем знать любовь НЕ отчасти, а так, как будет Он учить нас.







-Сейчас я говорю с вами на Живом языке Бога, через Дух святой нашего Отца Небесного. Хотя и нет среди вас ни одного, кто способен понять всё, о чём я говорю. Тот, кто излагает вам писания, говорит с вами на мёртвом языке мертвецов, через своё немощное и смертное тело. И потому все могут понять его, ибо все люди больны и пребывают в смерти. Никто не видит Света Жизни. Слепые ведут слепых по тёмным тропам грехов, болезней и страданий, и в конце все падают в яму смерти.



-Я послан к вам Отцом Своим, чтобы заставит Свет Жизни засиять перед вами. Свет освещает себя самого и тьму, тьма же знает лишь себя, но света не знает. И много ещё имею сказать вам, но вы пока ещё не в состояние выдержать это. Ибо глаза ваши привыкли к тьме, и полный Свет Отца Небесного ослепит вас. Поэтому вы пока не можете понять то, о чём Я говорю вам про Отца Небесного, пославшего Меня к вам. Поэтому сначала следуйте лишь законам вашей Матери Земной, о которых Я говорил вам. И когда её Ангелы очистят и обновят тела ваши и укрепят глаза ваши, вы сможете смотреть на яркое полуденное солнце не мигающими глазами, то тогда вы сможете взглянуть на ослепительный Свет вашего Отца Небесного, который в тысячу раз ярче, чем сияние тысячу солнц. А сейчас как вы сможете смотреть на ослепительный свет вашего Отца Небесного, если вы не можете вынести даже свет сияющего солнца. Поверьте Мне, солнце подобно пламени свечи, рядом с Солнцем Истины Отца Небесного, и поэтому имейте и веру, и надежду, и любовь.



Истинно говорю вам, не захотите вы иной награды. Если вы верите Моим словам, вы верите и в Того, кто послал Меня, кто является Владыкой всего, с которым всё возможно. Ибо то, что не возможно для людей, всё это возможно с Богом. Если вы имеете веру в Ангелов Матери Земной и выполняете Её законы, вера ваша будет поддерживать вас, и вы никогда не увидите болезни. Имейте также надежду на любовь вашего Отца Небесного, ибо тот, кто доверяет Ему, никогда не будет обманут, и никогда не увидит он смерти.







-Было сказано: "Почитай своего Отца Небесного и Мать Земную и исполняй их наказы, чтобы дни твои на земле были долгими". И следующей была дана заповедь: "Не Убий", ибо Жизнь даётся каждому от Бога, а то, что дано Богом, человек не в праве и не может отнять. Я вам истинно говорю, от одной Матери происходит всё Живое на земле, и человек, и звери. И поэтому тот, кто убивает, убивает брата своего. И от него Мать Земная отвернётся и отнимет грудь свою, дающую Жизнь. И Ангелы Её будут сторониться его. Сатана же найдёт обитель свою в теле его. И плоть убитых зверей в его теле станет его собственной могилой. Истинно говорю вам, кто убивает - убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей - ест тела смерти.







Всегда принимайте пищу от стола Бога: "Плоды деревьев, злаки и травы полей, молоко зверей, яйца кур и мёд пчёл. Ибо всё, что сверх этого - от сатаны и ведёт путём грехов и болезни к смерти. Пища же, которую вы принимаете с изобильного стола Бога, даёт силу и молодость вашему телу, и вы никогда не увидите болезни.



-И не будьте вы как жадный до еды слуга, который был всегда голодным и съедал за столом своего хозяина порции других. И не было равных в обжорстве ему, и не мог он думать не о чём, как только о еде. Увидев это, хозяин его разгневался и прогнал его из-за стола. И когда все закончили трапезу, он смешал всё, что оставалось на столе, и, позвав жадного слугу, сказал ему: "Возьми и съешь всё вместе со свиньями, ибо место твоё среди них, а не за моим столом".



-И когда вы едите, не наедайтесь досыта. Поэтому всегда следите за тем, сколько вы съедаете, и ешьте всегда меньше на треть. Не смешивайте более трёх блюд. Кто ест более, чем два раза в день, совершает в себе работу сатаны. Принимайте пищу только когда солнце находится в зените и ещё раз - когда оно село. И вы никогда не увидите болезни.



-Следуйте примеру всех Ангелов Отца Небесного и Матери Земной, которые работают день и ночь над Царством Небесным. Следуйте примеру воды, что течёт, ветра, что дует, солнце, что восходит и садится, деревьев и трав, что растут, зверей, что бегают и скачут, луны, что прибывает и убывает, звёзд, что загораются и гаснут - всё это движется и совершают работу. Ибо всё, что имеет в себе Жизнь - движется и лишь то, что мёртво - недвижимо. Бог же есть Бог Живых, а сатана - Бог мёртвых. Поэтому служите Богу Живому, чтобы вечное движение Жизни могло поддерживать вас и чтобы могли избежать вы вечной неподвижности. Поэтому будьте истинными Сынами вашего Отца Небесного и вашей Матери Земной, чтобы не впали вы в рабство сатаны.



-Любите друг друга, ибо Бог есть Любовь, и Ангелы Его будут знать, что вы идёте Его путями. И тогда все Ангелы предстанут перед лицом вашим и станут служить вам. А сатана со всеми его грехами, болезнями и нечистотами покинет вашу душу и тело. Идите и избегайте грехов, покайтесь, примете Осознанное Крещение, чтобы могли родиться вновь и не грешить более. И помните, что будет сотворено людьми на земле, будет волею самих людей.



-Придите ко Мне все измождённые и страждущие в раздоре и несчастье. Потому, что Мир Мой даст силу вам и утешит вас: "Да будет Мир вам!". И вы приветствуйте так друг друга. А сейчас возвращайтесь к вашим братьям, с которыми вы доселе в разладе, и дарите им также ваш Мир. Ибо счастливы, кто стремится к Миру потому, что обретут они Мир Бога. Идите и не грешите более. И дарите каждому Мир свой, как подарил Я свой мир вам. Потому, что Мир Мой есть Бог.



Да будет Мир вам!



И Он покинул их.



И Мир Его снизошел на них, и в сердцах их прибывал Ангел Любви, в головах их - мудрость Закона, а в руках их сила возрождения. И пошли они меж Сынов Человеческих, чтоб принести Свет Мира тем, кто вёл битву в темноте.



И расставаясь, они говорили друг другу.



Да Будет Мир Вам.







Эпилог







Наши дни 2012г



1) Один человек умер. И вся его жизнь прошла перед его взором. Ему казалось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним - Господь. На небе мелькали картины его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну - от его ног, другую - от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: "Не Ты ли говорил: если я последую путём Твоим, Ты не оставишь меня? Посмотри - в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянется по песку. Почему Ты покинул меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?"



-Ты ошибаешься, Дитя Моё, когда были в твоей жизни горе и испытания, когда наступали самые трудные времена твоей жизни, Я нёс тебя на руках.







2) Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: "Внучок, вот вырастишь ты большой, станет тебе на душе плохо - ты иди в храм, тебе всегда там легче будет." Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошёл в храм. Войдя туда, он увидел грузного священника, который читал праведные проповеди, и из-за чрезмерного полного тела, на лоб ему стекали капли пота. И было хорошо видно, как этому человеку тяжело стоять на ногах пока шла служба. И тут к нему подходит кто-то: "Не так руки держишь." Вторая подбегает: "Не так стоишь." Третья ворчит: "Не так одет." Сзади одёргивает: "Не правильно крестишься." А тут подошла одна женщина и говорит ему:



-Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо и крестик золотой нательный, да, вот чуть не забыла, и всё это продаётся здесь у нас в храме и цены тут самые дешёвые, а потом бы и заходили. Направился человек к выходу, зашёл в лавку при храме, книжку и нательный крестик купил и вышел из храма. Сел на скамейку и тихонько заплакал. И вдруг слышит голос: "Что ты, Дитя Моё, плачешь?" Поднял человек своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит: "Господи! Меня в храм не пускают. Обнял его Иисус: "Не плачь, они и Меня туда не пускают."

Источник http://www.liveinternet.ru/users/svetivanovna/post215326210?aid_refresh=yes