Бортников разворошил осиное гнездо

Концептуал СМИ Доктор исторических наук Александр Зданович рассказывает о неизвестных фактах из истории советских органов

Кто и с какой целью создавал мифы об этих структурах. Почему блокируются любые попытки независимых исследователей честно разбораться в нашей сложной истории.



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