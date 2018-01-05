Бортников разворошил осиное гнездо
Доктор исторических наук Александр Зданович рассказывает о неизвестных фактах из истории советских органов
Кто и с какой целью создавал мифы об этих структурах. Почему блокируются любые попытки независимых исследователей честно разбораться в нашей сложной истории.
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