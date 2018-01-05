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Американцы на Луне??? Полноте…
10:53. 5 января 2018 Просмотров - 516 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Метки: американцы, космос, ложь, луна, технологии, фальсификация
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