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Женщины-жирафы: зачем они носят на шее кольца, и что произойдет, если их снять

12:01. 4 января 2018 Просмотров - 406 3 коммент. Опубликовал:


В высокогорных районах Юго-Восточной Азии проживает интересный народ падаунг (или каян). Девочки падаунг с 5-летнего возраста носят на шее медные спирали. Сначала на шею надевают спираль из шесть колец, а затем ежегодно их количество увеличивают на одно. К моменту замужества число колец достигает своего максимума, а после свадьбы их, как правило, не добавляют. Шея женщины при этом вытягивается, что приводит иногда к увеличению ее длины до 40 сантиметров. Из-за экзотического внешнего вида их стали называть женщины-жирафы, а районы их проживания очень популярны у туристов.



Падаунг живут на приграничных территориях Таиланда и Мьянмы, а их численность более 50 000 человек. Традиционным занятием народа падаунг является выращивание риса и разведение скота. Обычай носить на шее медные спирали уходит корнями в глубокую древность. В каждом поселении есть женщины, владеющие искусством надевания колец. Как только девочке исполняется 5 лет, она надевает свои первые кольца.



В дальнейшем количество колец увеличивается, а иногда конструкция настолько высока и неудобна, что сковывает движения и девушкам бывает трудно повернуть или наклонить голову. Помимо колец на шее, женщины носят кольца на руках и ногах, а их национальный костюм дополняет белая рубаха, украшенная тесьмой.



Туристам рассказывают, что обычай носить кольца связан со специфическими представлениями племени падаунг о красоте. Длинная шея считается символом благополучия и красоты. Но такой обычай имеет и более практичное объяснение.



Как считают сами падаунг, подобная конструкция была призвана спасти их от тигров, встречи с которыми до сих пор не редкость в этом регионе. Видимо, мужчины племени могли сразиться с хищником и дать ему отпор, а вот шею женщин пришлось защищать.



По другой версии, подобные кольца служили для идентификации женщин племени. Дело в том, что в этом регионе процветали кражи девушек соседними народами, а также самовольное бегство. Поэтому падаунг придумали такой оригинальный способ защиты своих красавиц от посягательств соседей. Ведь кольца невозможно снять без специальных навыков и приспособлений, и отправившиеся на поиски мужчины без труда обнаружат девушку-падаунг. И даже если их снять, будет заметна более длинная шея девушки, что сразу вызовет на подозрения.



По мнению медиков, ношение обычных спиралей не сказывается негативным образом на здоровье женщин. Но иногда спирали специально делают слишком высокими. В этом случае достигается больший эффект и шея становится очень длинной. Но при этом затрудняется подвижность головы, а мышцы, призванные обеспечивать эту подвижность, атрофируются. Если такие женщины снимут кольца, то может произойти перелом шеи.



Сегодня не все женщины падаунг хотят носить кольца, одетые на них еще в детстве. Некоторые снимают их и дальше прекрасно обходятся без спиралей. Но в некоторых деревнях на территории Таиланда обычай носить кольца считается не только признаком красоты, но и способом заработка. Туристы, приезжающие в поселения падаунг с радостью покупают сувениры и одежду, а также фотографируются с удивительными длинношеими женщинами.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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3 коммент.»

  • 561 497
    alex2013 4 января 2018 в 13:29 Ссылка Пометить
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    Пример того, что красота понятие относительное.
    p/s Про тигров не понял, у них от удивления аппетит пропадает, что ли?

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  • 19638 9376
    Степаныч 4 января 2018 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Да уж,первоначально кольца видимо и служили защитой от тигров,но дальше уже пошло извращение первоначального замысла,сработал эффект понтов,у кого колец больше тот и “депутат”.)

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      елена Степаныч 4 января 2018 в 15:27 Ссылка Пометить
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      Как защитный метод- это полный абсурд! Тигру ничто не помешает разодрать на части и съесть, и кольца не помогут, ведь защищена только шея. В 70-х я читала про это племя в журнале “Вокруг света”, там было описано по-другому. Кольца использовались как метод подчинения женщины мужчинам. Провинилась – кольца снимались, женщина либо задыхалась, либо ломалась шея. Выйти замуж без колец было невозможно, поэтому их начинали одевать с раннего детства.

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