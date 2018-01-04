ЗА ЧТО РУССКИЙ ЛЕТЧИК СБИВАЛ СОЮЗНИКОВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Беспроигрышная тактика ведения воздушного боя

Отражение американской атаки

Долгая охота на американцев

История любой войны полна малоизученных фактов, о которых по различным причинам стараются не распространяться заинтересованные стороны. Об одном из таких событий мы сегодня и расскажем.Иван Кожедуб стал вторым (после Александра Покрышкина) гражданином СССР, трижды удостаивавшимся звания Героя Советского Союза. Он является самым эффективным советским асом Великой Отечественной войны. Всего за два полных года участия в боевых действиях ему удалось совершить 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбить немыслимые 64 самолета Люфтваффе (хотя некоторые исследователи его биографии говорят о 107 сбитых самолетах противника).Совсем молодой летчик (он родился всего за 21 год до войны) разработал собственную технику ведения воздушного боя. Она была проста, эффективна, но требовала отличных навыков управления боевой машиной и хорошего глазомера.Большинство летчиков-истребителей из различных стран старались максимально сблизиться с самолетами противника, подлетая на расстояние в 50-60 метров, и лишь затем открывали огонь. Обладавший отличным зрением и координацией советский ас открывал огонь с расстояния в 200-300 метров, заставая врасплох даже наиболее опытных фашистских летчиков.Эффективность тактики была доказана не столько даже большим количеством сбитых самолетов, сколько тем, что самого Кожедуба так ни разу и не сбили.19 февраля 1945 года он стал первым из советских летчиков, сбившим сверхмощный немецкий реактивный истребитель Me-262, значительно превосходящий в скорости Ла-7 Кожедуба. Информация об удачливом советском асе получила широкое распространение и очень не понравилась союзникам-американцам, которым до этого тоже удавалось сбивать реактивные самолеты немцев.В это время обе союзнические армии продвигались навстречу друг другу, и в начале апреля сфера ответственности их авиации пересеклась в районе Берлина. В последний месяц войны произошло несколько спонтанных боестолкновений между летчиками обеих стран, а Советский Союз понес первые потери от действия союзников.17 (по некоторым источникам 22) апреля майор Красной Армии Иван Кожедуб вылетел на очередное боевое задание в район Берлина и увидел американский бомбардировщик, атакуемый немецкими истребителями. Своим огнем ему удалось отогнать немцев, но буквально через несколько минут он сам был атакован двумя истребителями Р-51 «Мустанг» ВВС США.Возмущения аса не было предела. «Кому огня? Мне?!» – рассказывал ветеран через полвека. Сделав несколько переворотов в воздухе, летчик сбил один истребитель американцев, летчику которого удалось выпрыгнуть с парашютом. Второму пилоту повезло меньше. От очередей Кожедуба «Мустанг» взорвался в воздухе, а советский летчик вернулся на свой аэродром, готовясь предстать перед трибуналом.Но справедливость на свете иногда существует. Приземлившийся на советской территории афроамериканский пилот почему-то рассказал, что его сбил немецкий «Фокке-Вульф» с красным носом. А советское командование, изучившее фотосъемку прошедшего боя, решило не предавать историю огласке, прикрыв таким образом своего лучшего летчика-истребителя. Естественно, сбитые самолеты на личный счет Кожедубу никто не записал, но он был не в обиде, избежав проблем и возможного трибунала.Через много лет Кожедуб признался, что комполка Павел Чупиков лично передал ему эти фотоматериалы Кожедубу со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай».Лишь много позднее стало известно, что американским истребителям дали задание «прощупать» известного советского аса, отследив его местоположение с помощью радиоперехвата, а на случай неудачи заранее была заготовлена достаточно правдоподобная версия с немецким «Фокке-Вульфом»В начале мая Ивану Никитовичу пришлось вступить еще в один воздушный бой с американцами. На этот раз он выполнял прямой приказ любой ценой воспрепятствовать бомбометанию группы «летающих крепостей» Boeing В-17 ВВС США, с неизвестной целью вошедших в зону советской оккупации Германии.Несмотря отчаянное сопротивление, три американских бомбардировщика были сбиты, а остальные спешно развернулись и ушли на свою территорию. Возникший скандал командованию обеих группировок удалось спешно замять, а сбитые самолеты Кожедубу вновь записаны не были.По одной из версий, именно эффективность действий Ивана Кожедуба против союзников стала причиной награждения 25-летнего летчика третьей Золотой Звездой Героя Советского Союза, которую ему вручили 18 августа 1945 года.Уникальный советский ас отдал последующие годы своей жизни службе родной стране, освоив новейший реактивный самолет МИГ-15. В годы конфликта между Северной и Южной Кореей (1950-1953) командовал 324-й истребительной авиационной дивизией, летчики которой сбили 216 (по другой информации 246) самолетов противника, потеряв 27 своих.Полковник, а потом генерал-майор Кожедуб, несмотря на категорический запрет, лично участвовал в боях. Он неоднократно сбивал знакомые с предыдущей войны американские Р-51 «Мустанг» и реактивные истребители F-80 «Shooting Star». Но это уже совсем другая история.

Источник: nashaplaneta.su