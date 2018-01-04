Высыхающая планета



3. 65 миллионов лет назад биосфера была «подредактирована» последним массовым вымиранием. Оно было не столь тотальным и убрало с планеты «всего лишь» до 20% видов живых существ. В том числе и динозавров.

4. Свято место пусто не бывает и возрождение жизни после катастрофы привело к появлению множества новых видов, в том числе и млекопитающих, в частности обезьян. Следовательно, не было бы гибели динозавров, не было бы и человечества.

5. После последнего вымирания планета постепенно приобрела свой привычный для нас вид и уже 50 миллионов лет назад все континенты были покрыты тропическими лесами (рис.2).

Рис.2.

6. Среднегодовая температура было равна 10-12 градусам (рис.3). Магнолии доходили иногда до 70° северной широты… Северная граница пальм достигала бухты Кука на Аляске, т. е. 62° северной широты; флора, очень сходная с флорой Юго-Востока Азии, была распространена на севере Канады, в Гренландии и Испании.

Часть II. Новая оболочка Земли – Социосфера

Стоит отметить, что биомасса живой биосферы на 99% состоит из растений, преимущественно лесов, а на все остальное, включая животных и всех обитателей океана приходится менее 1% массы биосферы (рис.4).. Поэтому именно площадь лесов является косвенным, но самым надежным критерием увеличения и уменьшения массы биосферы.7. Начавшееся на рубеже эоценовой и олигоценовой эпох (34 млн. лет назад) общее глобальное похолодание продолжалось почти до конца плиоценовой эпохи неогенового периода (2 млн. лет назад). Среднегодовая температура достигли уровня, близкого к современным значениям (2-4°С).После чего оно сменилось периодическими колебаниями температуры, приводившими к смене ледниковых и межледниковых эпох (см.рис.3).8. По мере снижения средней температуры стали образовываться ледники и атмосфера планеты постепенно обезвоживалось. Началось отступление лесов, которое продолжается и по сей день.Так 14 млн. лет назад лесной покров планеты уже сократился на 15-20% (рис.5). примерно 25% от своего максимума к настоящему времени.9. Дальше площадь лесов продолжала сокращаться, пока примерно 10 миллионов лет назад леса отступили даже в Африке, где появились саванны, на просторах которых началось «одомашнивание» обезьян и возникли первые наши прямоходящие предки.10. В дальнейшем на планете температура постепенно опускалась, пока не достигла 150 тысяч лет назад примерно современного уровня (см. рис.3).После этого Земля испытала еще несколько похолоданий, которые приводили к ледниковым периодам и отступлению лесов. Это были циклические колебания и общая площадь лесов (и соответственно масса биосферы) постоянно менялась, но при этом неуклонно уменьшалась и уже никогда не достигала прежнего уровня (рис.6).11. 10 тыс. лет назад начинается устойчивое потепление. Оно приводит к постепенному исчезновению европейского покровного ледника. Это время принято за начало новой геологической эпохи – голоцена, – которая продолжается и в настоящее время.Лес возвращается в Европу, причем характер лесного покрова постоянно меняется вслед за прогрессирующим потеплением. На промежуток от 7 до 5 тыс. лет назад приходится наиболее теплый и влажный периода голоцена.Температуры на 2–3 °С выше современных. Север Европейской России был покрыт тайгой, простиравшейся от Северного океана до линии Санкт-Петербург–Вологда, южнее находились широколиственные и смешанные леса.К югу от линии Курск–Ульяновск леса сменялись лесостепью и степями. 5 тыс. лет назад климат несколько похолодал и фактически стал близок к современному, хотя некоторые колебания присутствовали и в дальнейшем.Но климат уже перестал быть главным фактором, контролирующим ритмы лесного покрова. Ведь на сцену уверенно шагнул новый ведущий актер – человек.12. После появления земледелия и скотоводства на сцену выходит уже сам человек. С эпохи неолита он становится все более значимым фактором отступления лесов и, соответственно, уменьшения не только массы биосферы, но и ее разнообразия (рис.7). Нетронутые леса мира13. К настоящему времени площадь суши планеты практически на 1/3 занята сельхозугодиями и еще на 2% землями под поселениями и дорогами (рис.8). И эта площадь уже больше площади лесов.С учетом того, что именно леса являются главными носителями биомассы биосферы, человеческая деятельность снижает ее как минимум в два раза. Следовательно, именно человек является теперь главным соперником биосферы за место под Солнцем.14. Более того, человеческая деятельность настолько ускорилась, что только за последние 40 лет площадь лесов на душу населения уменьшилась на 50% с 1,2 га до 0,6 га (рис.9). И этот темп только усиливается. Биосфера отступает и уменьшается ее масса. Человечество наступает и увеличивается его масса.15. Кроме количественных характеристик, есть еще и воздействие человека на разнообразие фауны и флоры. И оно так же негативно (рис.10).16. В настоящее время нетронутые леса занимают всего лишь 22% от площади суши. И что самое неприятное – они продолжают исчезать со скоростью 50 футбольных полей в минуту.17. Очевиден кризис биосферы, возраст которой в ее окончательном видовом состоянии насчитывает 65 миллионов лет. С учетом того, что именно этот период в 65 миллионов лет является средним периодом между глобальными вымираниями, мы можем констатировать факт – биосфера находится на грани вымирания (рис.11).И человек здесь лишь последняя капля, не он начал это вымирание. Его начал климат.18. Следует ли из этого, что после очередного глобального вымирания биосфера обновится на 20-80% (как во все предыдущие вымирания), и на планете начнут формироваться новые виды животных, растений и микроорганизмов?19. И либо человечество погибнет вместе с современной биосферой, к которой оно привязано миллионами нитей, либо мы стоим на пороге совсем другого явления – замены биосферы Социосферой. Социосферой, которую создает сам человек и в которую входят все необходимые для его жизнедеятельности компоненты – общество (люди), домашние животные и культурные растения (сельхоз-сфера) и вся техническая среда (техно-сфера)?1. Человек особенно в его современном состоянии не может выжить без двух дополнительных сред – технической и сельскохозяйственной. Техническая среда получила название техносферы, а сельскохозяйственной по аналогии можно назвать сельхозсферой.2. Представьте человека без каких-либо технических приспособлений. Без дома и города, без транспорта и одежды, без средств коммуникации и всего остального. Это голый человек в степи или в лесу.У него нет даже каменного орудия, нет копья и нет костра, ведь эти простые предметы – тоже элементы техносферы, то, что человек начал делать миллионы лет назад и чем он выделился среди остальных животных планеты.Да, иногда обезьяны и другие животные используют предметы для достижения своих целей. Но ни одно животное не изготавливает что-то систематически, целенаправленно и не использует это постоянно.3. А теперь представьте, что этот голый человек еще и не имеет пашен и полей, не имеет домашних животных. И он вынужден питаться тем, что дает ему дикая природа.Очевидно, что человечество не может выжить без сельского хозяйства. Даже, если оно останется вооруженным ружьями и вертолетами. В этом случае его численность сократится на порядки, ибо дикая природа способна прокормить существенно меньше людей на планете.4. Таким образом, современное человечество – это не только люди и общество. Это еще незаменимая компонента, созданная человеком из косной материи. Это еще незаменимая компонента, созданная человеком на базе живой природы. Эти три компоненты, погруженные в дикую природу и есть Социосфера или проще – Социум (рис.12).Рис. 12. Социум состоит из трех сфер: 1) общества (все виды людских сообществ от семьи и больше), 2) техносферы (все искусственные объекты от гвоздя до плотин и сети дорог) и 3) сельхозсферы (домашние животные и культурные растения). Еще одна сопредельная, но внешняя (четвертая) сфера — экосфера, природная среда, измененная деятельностью человека…