Высокие технологии каменного века

В данной видео-статье были рассмотрены различные археологические находки машин и механизмов древности. Плюс показаны различные каменные артефакты со следами применения высоких машинных технологий в древности. Найденные технологий недоступны и современной, так называемой, высокоразвитой машинной техногенной цивилизации.

Сведения приведенные в статье, и полученные многими другими исследователями, говорят о том, что еще в недавнем прошлом, на земле существовала Единая высокоразвитая цивилизация. Возможности которой по обработке камня в разы превышали наши сегодняшние. Это дает нам возможность трактовать понятие Каменный век- как время когда были возможны любые действия с камнем.

Всю подробную информацию можно получить в видео:

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