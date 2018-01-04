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Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2018

15:33. 4 января 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Провокации и обстрелы ВСУ фиксируются по всей линии разграничения — Басурин

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ открыли огонь по КПП «Марьинка», когда там были мирные жители

ВСУ открыли огонь по КПП «Марьинка», когда там были мирные жители | Русская весна

Украинские военные открыли огонь в районе контрольно-пропускного пункта «Марьинка» к западу от Донецка во время нахождения там гражданского населения. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Вчера в 10:45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ „Марьинка“. В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета, после чего украинская сторона в одностороннем порядке закрыла контрольный пункт въезда-выезда, — отметил Басурин. — Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали».

Он уточнил, что на момент обстрела в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ. В этой связи представитель командования призвал их провести расследование по факту данного обстрела.

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