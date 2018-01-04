Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2018
- 13:42 Провокации и обстрелы ВСУ фиксируются по всей линии разграничения — Басурин.
- 13:37 ВСУ открыли огонь по КПП «Марьинка», когда там были мирные жители.
- 11:49 Освобожденные ополченцы возвращаются к мирной жизни.
Провокации и обстрелы ВСУ фиксируются по всей линии разграничения — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ открыли огонь по КПП «Марьинка», когда там были мирные жители
Украинские военные открыли огонь в районе контрольно-пропускного пункта «Марьинка» к западу от Донецка во время нахождения там гражданского населения. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Вчера в 10:45 украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ „Марьинка“. В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета, после чего украинская сторона в одностороннем порядке закрыла контрольный пункт въезда-выезда, — отметил Басурин. — Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали».
Он уточнил, что на момент обстрела в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ. В этой связи представитель командования призвал их провести расследование по факту данного обстрела.
Читайте также: ВСУ несут большие потери от огня снайперов: новый список убитых на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Освобожденные ополченцы возвращаются к мирной жизни
К оглавлению | Источник: www.youtube.com