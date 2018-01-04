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США подрывают престиж России за победу, которую она не отстояла

18:43. 4 января 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Пол Робертс о том, как будут развиваться отношения двух стран.

На фото: президент РФ Владимир Путин на авиабазе "Хмеймим" в Сирии, 11 декабря 2017 года
 

В ряду экономических опасностей — рынки акций, облигаций и недвижимости, искусственно раздутые годами эмиссии денег центральным банком и фальшивыми докладами о полной занятости. Открытым остается вопрос о том, известно ли участникам этих рынков, что действительность «на земле» не соответствует ценам их активов. Центральные банки поддерживают рынки ценных бумаг не только обильной ликвидностью, но также прямой скупкой акций. Например, центральный банк Японии сейчас — один из крупнейших владельцев японских обыкновенных акций. То есть, центральные банки, задача которых заключается в том, чтобы поддерживать экономическую стабильность, сами же и породили массивное надувательство и мошенничество.

Политика во всем западном мире дегенерировала до уровня мошенничества. Ни одно из правительств не служит интересам общества. За исключением нескольких бывших сателлитов СССР в Восточной Европе, европейские правительства игнорируют волю народов, принимая огромные количества беженцев, ставших таковыми в результате войн Вашингтона, и других — притворяющихся беженцами. Европейские правительства подвергают жизни своих граждан опасности, поддерживая нарастающую агрессию Вашингтона в отношении России. Повсеместный провал демократических устоев в политике ведет напрямую к войне.

The Saker (Андрей Раевскийобъясняет, что американцы, обладающие умом, честью, смелостью и порядочностью, исчезли из рядов американского истеблишмента, формирующего политику в области национальной безопасности. На их месте сейчас высокомерные придурки, которые, обезумев от надменности, считают, что: 1) мы можем купить кого угодно; 2) тех, кого мы не сможем купить, мы запугаем; 3) тех, кого мы не сможем запугать, мы убьем; 4) с нами ничего не может произойти, мы живем в полной безнаказанности, что бы мы ни делали.

 

Скотт Беннетрассказывает о том, что американских солдат пропагандистски обрабатывают, доказывая им, что Россия — это враг, война с которым впереди.

Англо-сионистская империя старается разорвать (ядерное — С.Д.) соглашение с Ираном и возобновить свои усилия по свержению правительства Сирии. Ливанская Хезболла — тоже под прицелом Империи. Вашингтон вооружает Украину, чтобы та смогла предпринять атаку на провинции Новороссии, стремящиеся отделиться. Угрозы в адрес Северной Кореи все нарастают. Даже маленькой Венесуэле угрожают военной интервенцией просто потому, что эта страна хочет сама контролировать свою судьбу и не хочет находиться под контролем Вашингтона и нью-йоркских банков.

По мнению некоторых, чрезмерно осторожная дипломатия России лишь повысила вероятность того, что Вашингтон неправильно поймет (ее действия — С.Д.) и преподнесет миру третью мировую войну. Не принимая просьбы отколовшихся русских провинций Украины воссоединиться с Россией, российские власти открывают Вашингтону дорогу к тому, чтобы предоставлять военные средства своим украинским марионеткам в их попытках захватить эти провинции. Если эти попытки увенчаются успехом, то престижу России будет нанесен ущерб, а Вашингтон получит новый стимул для агрессивных действий. Рано или поздно Россия будет вынуждена встать и драться.

Преждевременное провозглашение Россией победы в Сирии и вывод из этой страны вооруженных сил предоставили США возможность остаться в Сирии и предпринять попытку возобновить свои усилия по свержению правительства Асада. России следовало бы отстаивать свою победу. Если же Россия не сделает этого, то она побудит Вашингтон к более агрессивным действиям.

Испарились надежды на то, что президент Трамп восстановит нормальные отношения между ядерными державами — как это сделали Рейган и Горбачев. Вопросом для Нового года остается, когда агрессия Вашингтона против России разожжет «горячую» войну.

Мы будем исследовать эти проблемы по мере того, как они получат свое развитие в 2018-м. С позиций дня сегодняшнего маловероятно, чтобы этот Новый Год оказался счастливым. Нигде на Западе нет ни одного признака того, чтобы шло движение к миру и процветанию человечества.

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

 

 

http://svpressa.ru/politic/article/189877/

 

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